PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid

El Teatro Coliseum acogió ayer el esperado estreno oficial del clásico de Rodgers & Hammerstein, en una velada que reunió a artistas, invitados y público en un ambiente de auténtica celebración. Desde el photocall hasta los saludos finales, el objetivo de nuestro compañero Alejandro Palacios capturó cada instante de esta gran noche, que marca un nuevo capítulo para el emblemático escenario de Stage Entertainment España.

A partir de hoy, el público podrá disfrutar cada función de este clásico inolvidable de Broadway, que llega a Madrid con un elenco encabezado por Paule Mallagarai, Briel González, Mayca Teba y Mariola Peña. Una producción deslumbrante que ya forma parte de la cartelera de la Gran Vía y que promete conquistar a generaciones enteras con su historia intemporal, su música inolvidable y su nueva mirada contemporánea.

La llegada de CENICIENTA confirma la apuesta de Stage Entertainment España por traer a nuestro país las grandes producciones internacionales, reforzando el papel de la Gran Vía como epicentro del teatro musical en Europa y ofreciendo al público español la oportunidad de vivir la magia de Broadway sin salir de Madrid.

Fotos: Alejandro Palacios y Stage Entertainment España



Yolanda Perez Abejon



Briel González y Paule Mallagarai



Briel González y Paule Mallagarai



Paule Mallagarai



El reparto de CENICIENTA

La compañía al completo de CENICIENTA



Maria Gago, Mariola Peña y Caro Gestoso



Mayca Teba, Briel González, Paule Mallagarai y Mariola Peña



Clara Alvarado



Dani Tatay



Marta Sango



Ger



Martiño Rivas



Natalia Verbeke



Tony Aguilar



Santiago Segura



Adrian Lastra



Nieves Herrero



Raquel Sánchez Silva



Lorena Gómez



Roberto Leal