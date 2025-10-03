 tracker
PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid

Disfruta de las fotos de la gran velada en la que Stage Entertainment estrenó oficialmente la nueva producción del musical de Rodgers and Hammerstein.

By: Oct. 03, 2025
El Teatro Coliseum acogió ayer el esperado estreno oficial del clásico de Rodgers & Hammerstein, en una velada que reunió a artistas, invitados y público en un ambiente de auténtica celebración. Desde el photocall hasta los saludos finales, el objetivo de nuestro compañero Alejandro Palacios capturó cada instante de esta gran noche, que marca un nuevo capítulo para el emblemático escenario de Stage Entertainment España.

A partir de hoy, el público podrá disfrutar cada función de este clásico inolvidable de Broadway, que llega a Madrid con un elenco encabezado por Paule Mallagarai, Briel González, Mayca Teba y Mariola Peña. Una producción deslumbrante que ya forma parte de la cartelera de la Gran Vía y que promete conquistar a generaciones enteras con su historia intemporal, su música inolvidable y su nueva mirada contemporánea.

La llegada de CENICIENTA confirma la apuesta de Stage Entertainment España por traer a nuestro país las grandes producciones internacionales, reforzando el papel de la Gran Vía como epicentro del teatro musical en Europa y ofreciendo al público español la oportunidad de vivir la magia de Broadway sin salir de Madrid.

Fotos: Alejandro Palacios y Stage Entertainment España

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Yolanda Perez Abejon

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Briel González y Paule Mallagarai

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Briel González y Paule Mallagarai

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Paule Mallagarai

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
El reparto de CENICIENTA

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid ImageLa compañía al completo de CENICIENTA

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Maria Gago, Mariola Peña y Caro Gestoso

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Mayca Teba, Briel González, Paule Mallagarai y Mariola Peña

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Clara Alvarado

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Dani Tatay

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Marta Sango

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Ger

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Martiño Rivas

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Natalia Verbeke

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Tony Aguilar

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Santiago Segura

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Adrian Lastra

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Nieves Herrero

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Raquel Sánchez Silva

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Lorena Gómez

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Roberto Leal

PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid Image
Antonio Albella




