PHOTO: Así fue la noche de estreno de CENICIENTA en el Coliseum de Madrid

Disfruta de las fotos de la gran velada en la que Stage Entertainment estrenó oficialmente la nueva producción del musical de Rodgers and Hammerstein.
El Teatro Coliseum acogió ayer el esperado estreno oficial del clásico de Rodgers & Hammerstein, en una velada que reunió a artistas, invitados y público en un ambiente de auténtica celebración. Desde el photocall hasta los saludos finales, el objetivo de nuestro compañero Alejandro Palacios capturó cada instante de esta gran noche, que marca un nuevo capítulo para el emblemático escenario de Stage Entertainment España.
A partir de hoy, el público podrá disfrutar cada función de este clásico inolvidable de Broadway, que llega a Madrid con un elenco encabezado por Paule Mallagarai, Briel González, Mayca Teba y Mariola Peña. Una producción deslumbrante que ya forma parte de la cartelera de la Gran Vía y que promete conquistar a generaciones enteras con su historia intemporal, su música inolvidable y su nueva mirada contemporánea.
La llegada de CENICIENTA confirma la apuesta de Stage Entertainment España por traer a nuestro país las grandes producciones internacionales, reforzando el papel de la Gran Vía como epicentro del teatro musical en Europa y ofreciendo al público español la oportunidad de vivir la magia de Broadway sin salir de Madrid.
Fotos: Alejandro Palacios y Stage Entertainment España
Yolanda Perez Abejon
Briel González y Paule Mallagarai
Briel González y Paule Mallagarai
Paule Mallagarai
El reparto de CENICIENTA
La compañía al completo de CENICIENTA
Maria Gago, Mariola Peña y Caro Gestoso
Mayca Teba, Briel González, Paule Mallagarai y Mariola Peña
Clara Alvarado
Dani Tatay
Marta Sango
Ger
Martiño Rivas
Natalia Verbeke
Raquel Sánchez Silva
Lorena Gómez
Roberto Leal
Videos