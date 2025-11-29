La nueva producción de EL FANTASMA DE LA ÓPERA celebra 700 funciones

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La nueva producción de EL FANTASMA DE LA ÓPERA, estrenada en el Albéniz de Madrid en octubre de 2023, ha alcanzado la cifra de 700 funciones y lo ha celebrado en su parada dentro de la gira nacional en el Teatre Tívoli de Barcelona.

El espectáculo, dirigido por Federico Bellone, cuenta con la dirección musical de Julio Awad —galardonado con el Premio Talía 2024 por esta versión del musical— y con la dirección musical residente de Miquel Tejada, consolidándose como uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada.

El montaje aterrizó en el Tívoli con un elenco de primer nivel. Daniel Diges se pone en la piel de Erik, el Fantasma; Ana San Martín interpreta a Christine Daaé; y Rubén López da vida al vizconde Raoul de Chagny. A ellos se suman la soprano Marta Pineda como Carlotta, Enrique R. del Portal y Omar Calicchio como los empresarios Monsieur André y Monsieur Firmin, el tenor Mario Corberán como Piangi, Isabel Malavia como Madame Giry y Sofía Esteve como Meg Giry.

Además, Manu Pilas y Judith Tobella alternan los papeles protagonistas.

El reparto se completa con Darío Gallego, Alejandro Rull, Sergi Pedrós, Fran León, Sonia Gascón, Jan Forrellat, Fran Velázquez, Marina Brisa, Helena Clusellas, Livia de los Riscos, Lola Nájera, Virginia Esteban e Irene Barrios. Como swings participan Alberto Collado, Natxo Núñez, Natalia Pascual y Natalia Delgado. En total, 29 artistas sobre el escenario y una orquesta de 15 músicos dirigidos en directo por Miquel Tejada dan vida a esta majestuosa producción.

EL FANTASMA DE LA ÓPERA es el musical que más tiempo ha permanecido en cartel en la historia de Broadway. Compuesto por Andrew Lloyd Webber y estrenado en 1986 en Londres y en 1988 en Nueva York, el espectáculo continúa siendo un referente del teatro musical por su partitura icónica, su innovadora puesta en escena y su capacidad para emocionar al público generación tras generación.

