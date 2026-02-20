TV: El Teatro de la Zarzuela lanza el vídeo promocional de Bohemios dentro del Proyecto Zarza

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El Teatro de la Zarzuela ha publicado el vídeo promocional de Bohemios, la nueva propuesta del Proyecto Zarza, iniciativa concebida como “zarzuela por jóvenes y para jóvenes”. Esta zarzuela en un acto, con música de Amadeo Vives y libreto original de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios en versión de Nando López, llegará al escenario madrileño con una lectura actual que acerca el clásico al público contemporáneo.

La producción, que se estrena como nueva apuesta del coliseo lírico, cuenta con dirección musical de Julio César Picos y dirección de escena de Nicola Beller Carbone. El equipo creativo lo completan Carmen Castañón en la escenografía, Pier Paolo Álvaro en el vestuario, Pedro Chamizo en la iluminación e Isabel Vázquez Torres en la coreografía. Además, cerca del 50 por ciento del material escenográfico procede de los fondos del propio teatro, reforzando el compromiso con la sostenibilidad escénica.

El montaje está interpretado por un elenco joven integrado por Lucía Beltrán, Júlia Cervera Marsó, Francisco Cruz, Marta Esteban Ferrera, Alonso Gabarrús, Catalina Geyer, Iria Goti, Belén Herrero, Tony Iniesta, Pablo Martínez Gil, Mario Millán, Enrique Monteoliva, Eduardo Pomares, Laura Pulido Patiño, Yulietta Quevedo y Nacho Zorrilla. La propuesta musical cuenta con la participación de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), reforzando el espíritu formativo y generacional que define al Proyecto Zarza.

Bohemios podrá verse los días 20, 21 y 28 de febrero y 1 de marzo de 2026 en el Teatro de la Zarzuela, con funciones tanto para público general como escolares. Esta versión traslada el espíritu bohemio a un contexto contemporáneo, conectando con nuevas generaciones a través de una estética actual y un enfoque escénico renovado dentro de la décima edición del proyecto pedagógico del teatro.

