PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid

BroadwayWorld Spain ha estado presente en la presentación de CABARET en el UMUSIC Hotel Madrid Teatro Albéniz, espacio que se transformará en el legendario Kit Kat Klub para acoger este montaje inmersivo. El espectáculo, producido por LetsGo y dirigido por Federico Bellone, se estrenará oficialmente el próximo jueves 24 de septiembre, convirtiéndose en uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada.

Nuestro fotógrafo Alejandro Palacios ha captado las primeras imágenes de este esperado evento.

El elenco está liderado por Abril Zamora (Emcee), Amanda Digón (Sally Bowles) y Pepe Nufrio (Clifford Bradshaw), junto a Carmen Conesa (Fräulein Schneider), Gonzalo Ramos (Ernst Ludwig) y Pepa Lucas (Fräulein Kost). A ellos se suman Andrea Buret (Ensemble / Cover Sally Bowles), Marina Albaiceta (Ensemble / Cover Sally Bowles), Paula Argüelles (Ensemble / Cover Fräulein Kost), Gerard Mínguez (Ensemble / Cover Clifford Bradshaw y Ernst Ludwig), Álex Fernández (Cover Emcee / Clifford / Ernst Ludwig), Andrea del Castillo (Ensemble), Christian Velert (Ensemble), Graciela Monterde (Swing / Cover Fräulein Schneider y Fräulein Kost) y Marc Sol (Swing / Cover Herr Schultz y Emcee), conformando un equipo artístico de gran talento y versatilidad.

Inspirada en la aclamada versión inmersiva estrenada en el West End en 2021, esta producción elimina las barreras entre escenario y público, haciendo que cada rincón del teatro forme parte de la experiencia. Con música en directo, una puesta en escena que evoca el Berlín de entreguerras y un elenco que interactúa directamente con los asistentes, CABARET promete consolidarse como una cita imprescindible en la cartelera madrileña.

Fotos: Alejandro Palacios



Abril Zamora



Abril Zamora



Alejandro Fernández y Gerard Mínguez



Abril Zamora y Paula Argüelles



El Kit Kat Club



Abril Zamora y el elenco de CABARET



Amanda Digón



Amanda Digón



Amanda Digón



Amanda Digón



Amanda Digón y las chicas del Kit Kat Club



Amanda Digón y Pepe Nufrio



Amanda Digón y Pepe Nufrio



Abril Zamora (centro arriba), Gerard Mínguez y Alejandro Fernández



Gerard Mínguez, Abril Zamora y Alejandro Fernández



Graciela Monterde



Abril Zamora y el elenco de CABARET



Abril Zamora



Amanda Digón



Pepe Nufrio



Pepa Lucas