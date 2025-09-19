 tracker
PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid

El legendario Kit Kat Club abrirá sus puertas oficialmente en el UMusic Hotel Teatro Albéniz a partir del 24 de septiembre.

By: Sep. 19, 2025
BroadwayWorld Spain ha estado presente en la presentación de CABARET en el UMUSIC Hotel Madrid Teatro Albéniz, espacio que se transformará en el legendario Kit Kat Klub para acoger este montaje inmersivo. El espectáculo, producido por LetsGo y dirigido por Federico Bellone, se estrenará oficialmente el próximo jueves 24 de septiembre, convirtiéndose en uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada.

Nuestro fotógrafo Alejandro Palacios ha captado las primeras imágenes de este esperado evento.

El elenco está liderado por Abril Zamora (Emcee), Amanda Digón (Sally Bowles) y Pepe Nufrio (Clifford Bradshaw), junto a Carmen Conesa (Fräulein Schneider), Gonzalo Ramos (Ernst Ludwig) y Pepa Lucas (Fräulein Kost). A ellos se suman Andrea Buret (Ensemble / Cover Sally Bowles), Marina Albaiceta (Ensemble / Cover Sally Bowles), Paula Argüelles (Ensemble / Cover Fräulein Kost), Gerard Mínguez (Ensemble / Cover Clifford Bradshaw y Ernst Ludwig), Álex Fernández (Cover Emcee / Clifford / Ernst Ludwig), Andrea del Castillo (Ensemble), Christian Velert (Ensemble), Graciela Monterde (Swing / Cover Fräulein Schneider y Fräulein Kost) y Marc Sol (Swing / Cover Herr Schultz y Emcee), conformando un equipo artístico de gran talento y versatilidad.

Inspirada en la aclamada versión inmersiva estrenada en el West End en 2021, esta producción elimina las barreras entre escenario y público, haciendo que cada rincón del teatro forme parte de la experiencia. Con música en directo, una puesta en escena que evoca el Berlín de entreguerras y un elenco que interactúa directamente con los asistentes, CABARET promete consolidarse como una cita imprescindible en la cartelera madrileña.

Fotos: Alejandro Palacios

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Abril Zamora

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Abril Zamora

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Alejandro Fernández y Gerard Mínguez

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Abril Zamora y Paula Argüelles

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
El Kit Kat Club

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Abril Zamora y el elenco de CABARET

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Amanda Digón

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Amanda Digón

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Amanda Digón

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Amanda Digón

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Amanda Digón y las chicas del Kit Kat Club

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Amanda Digón y Pepe Nufrio

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Amanda Digón y Pepe Nufrio

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Abril Zamora (centro arriba), Gerard Mínguez y Alejandro Fernández

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Gerard Mínguez, Abril Zamora y Alejandro Fernández

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Graciela Monterde

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Abril Zamora y el elenco de CABARET

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Abril Zamora

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Amanda Digón

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Pepe Nufrio

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Pepa Lucas

PHOTOS: La producción inmersiva de CABARET se presenta en Madrid Image
Amanda Digón, Abril Zamora, Pepe Nufrio, Pepa Lucas, Carmen Conesa y Tony River




