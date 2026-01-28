EXPERIENCIA QUEEN y LA NOCHE DE LOS 80s llegan al Teatro Capitol Gran Vía de Madrid

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El Teatro Capitol Gran Vía amplía su programación musical con la llegada de dos espectáculos que celebran grandes hitos de la historia de la música. Por un lado, Experiencia Queen, un concierto tributo dedicado a la legendaria banda británica, y por otro, La noche de los 80s, una propuesta centrada en los grandes éxitos del pop español de una década clave.

Experiencia Queen aterrizará en el Capitol los días 4 y 5 de marzo de 2026 con un espectáculo que recrea los grandes himnos del grupo liderado por Freddie Mercury. El concierto propone un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas de Queen, apostando por una puesta en escena que busca reproducir la energía y estética de sus directos, con especial atención al sonido, el vestuario y la interpretación en vivo.

Por su parte, La noche de los 80s se representará del 31 de enero al 11 de abril de 2026, en funciones de sábado por la noche. El espectáculo plantea un viaje musical por el pop español de los años 80, interpretado por una banda de músicos en directo y sin el uso de pistas pregrabadas. El repertorio incluye temas icónicos de artistas que marcaron la década y que siguen formando parte del imaginario colectivo.

Con estas dos propuestas, el Teatro Capitol refuerza su apuesta por los espectáculos musicales dirigidos a un público amplio, combinando grandes referentes internacionales con la nostalgia del pop nacional. Las entradas para ambos títulos ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales del teatro.

