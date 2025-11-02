BUSCANDO A AUDREY cancela su estreno en Madrid y paraliza las obras de su teatro

Get Access To Every Broadway Story



BUSCANDO A AUDREY, inspirado en la vida de la icónica actriz Audrey Hepburn, ha cancelado su estreno previsto para el próximo 27 de noviembre en Madrid. La decisión, confirmada por los responsables financieros del proyecto, incluye también la paralización de las obras del nuevo Teatro Audrey, el imponente espacio que se estaba construyendo en la zona norte de la capital para acoger el montaje. La productora Since 1953 ha encargado a la auditora Financial Development Consulting un plan estratégico y económico para revaluar la viabilidad del proyecto.

La obra, escrita por José Ignacio Salmerón, dirigida por Juan Luis Iborra y con música y letras de Fernando Velázquez, se enfrenta a un complejo escenario económico que ha obligado a detener los trabajos hasta nuevo aviso. Según Carlos Pérez-Font, responsable del plan financiero, el equipo se encuentra en “situación de hibernación” mientras se estudia la inversión realizada y las desviaciones de coste y plazo en la construcción del teatro. Está previsto que el próximo lunes 3 de noviembre se comunique oficialmente al equipo artístico la situación y se confirme la devolución de las entradas ya vendidas.

El proyecto había despertado una gran expectación, tanto por la magnitud del nuevo recinto —un teatro de 4.500 metros cuadrados, tres cajas escénicas y 1.446 butacas, con un presupuesto de 16 millones de euros— como por la propuesta artística, que recrea el proceso de estreno de un musical sobre Hepburn en Broadway. En el elenco figuraban Teresa Abarca como protagonista, junto a Edu Mayo, Dulcinea Juárez, Roger Berruezo y otros intérpretes del panorama musical español.

Uno de los golpes más duros para la producción ha sido la desvinculación de Sean Hepburn Ferrer, hijo de la actriz, quien había participado inicialmente como coproductor y asesor creativo. Ferrer decidió apartarse del proyecto alegando diferencias “creativas y económicas” con Salmerón. A pesar de las dificultades, la productora mantiene la intención de retomar el estreno en el primer trimestre de 2026, una vez completada la revisión financiera y técnica del Teatro Audrey, cuya construcción se detuvo a las puertas de su finalización.

