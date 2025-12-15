Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld UK / West End Awards; JESUS CHRIST SUPERSTAR Leads Best Musical!

Voting continues through December 31, 2025.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld UK / West End Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
Accessibility Champion
David Bellwood - National Theatre 44%
Louise Perry - Chickenshed Theatre 36%
Athena Stevens 21%
Best Choreography of a New Production of a Play or Musical
Anjali Mehra - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 24%
Dominic Kelly - THE GREAT GATSBY - London Coliseum 22%
Shelley Maxwell - THE HARDER THEY COME - Stratford East 18%
Jennifer Rooney - FOLLIES - Northern Ireland Opera 11%
Chris Whittaker - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 9%
Kemi Durosinmi - 54.60 AFRICA - Arcola Theatre 7%
Emily Jane Boyle - MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 5%
Daniela Poch - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 5%
Best Concert Production
SOMETHING ROTTEN IN CONCERT Theatre Royal Drury Lane 47%
SWAG AGE IN CONCERT Gillian Lynne Theatre 29%
MELISSA ERRICO'S SONDHEIM IN THE CITY Cadogan Hall 24%
Best Costume Design of a New Production of a Play or Musical
David Woodhead - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 20%
Sascha Gilmour - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 14%
Cameron Menzies & Gillian Lennox - FOLLIES - Northern Ireland Opera 10%
Alex Berry - INTIMATE APPAREL - National Theatre 8%
Yvonne Milnes and Peter McKintosh - TOP HAT - Chichester Festival Theatre 8%
Hannah Schmidt - THE PASSENGER - Finborough Theatre 7%
Frankie Bradshaw - ALTERATIONS - National Theatre 7%
Ruth Hall - ANNA KARENINA - Chichester Festival Theatre 6%
Robert Innes Hopkins - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 6%
Julia Pschedezki - SAVING MOZART - The Other Palace 5%
Delyth Evans - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 5%
Verity Johnson - IVORIES - The Old Red Lion 4%
Best Dance Performance
Ivana Bueno - NUTCRACKER - London Coliseum 55%
Sangeun Lee - THE FORSYTHE PROGRAMME - Sadler's Wells 24%
Aitor Arrieta - THE FORSYTHE PROGRAMME - Sadler's Wells 21%
Best Dance Production
Romeo and Juliet Royal Ballet & Opera 40%
Cinderella Birmingham Hippodrome 33%
Our Mighty Groove Sadler's Wells East 27%
Best Direction of a New Production of a Musical
Paul Hart - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 23%
Andy Fickman - 13 GOING ON 30 - Manchester Opera House 18%
Matthew Xia - THE HARDER THEY COME - Stratford East 18%
Cameron Menzies - FOLLIES - Northern Ireland Opera 10%
Dean Johnson - THEO IN BETWEEN - Leeds Carriageworks Theatre 9%
Mehmet Ergen - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 8%
Debbie Isitt - MILITARY WIVES - York Theatre Royal 8%
Tara Noonan - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 7%
Best Direction of a New Production of a Play
Ellie Hurt - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 12%
Anastasia Bunce - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 8%
Merle Wheldon - THE WATCH - The Glitch 7%
Tom Littler - TWELFTH NIGHT - Orange Tree Theatre 7%
Ché Walker - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 7%
Tristan Fynn Aidenu - PIG HEART BOY - Unicorn Theatre 6%
Andrew Panton - MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 6%
Milli Bhatia - SPEED - Bush Theare 6%
Tim Supple - THE PASSENGER - Finborough Theatre 5%
Lynette Linton - INTIMATE APPAREL - National Theatre 5%
Lynette Linton - ALTERATIONS - National Theatre 4%
Jane Thornton - ONE PUNCH - Home Manchester 4%
Ché Walker - DIAGNOSIS - Finborough Theatre 3%
Lu Kemp - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 3%
Caroline Guiela Nguyen - LACRIMA - Barbican Theatre 3%
Nathan Crossan-Smith - THE WALRUS HAS A RIGHT TO ADVENTURE - Liverpool Everyman 2%
Femi Elufowoju Jr. - 54.60 AFRICA - Arcola Theatre 2%
Georgie Rankcom - IVORIES - The Old Red Lion 2%
Lucy Bailey - CLIVE - Arcola Theatre 2%
Colin Watkeys - CLARIE DOWIE'S SWANSONG - Finborough Theatre 2%
Dadiow Lin - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 2%
Katharine Farmer - HEISENBERG - Arcola Theatre 2%
Ross Gaynor - MEN'S BUSINESS - Finborough Theatre 1%
Nathaniel Brimmer-Beller & Phoebe Rowell John - PORT CITY SIGNATURE - The Hope Theatre 1%
Best Immersive Event
SUGARBYE - Tobacco Factory 57%
DARKFIELD - Queen Elizabeth Olympic Park 43%
Best Leading Performer in a New Production of a Musical
Eleni Chivers - THEO IN BETWEEN - Leeds Carriageworks Theatre 23%
Lucie Jones - 13 GOING ON 30 - Manchester Opera House 23%
Natey Jones - THE HARDER THEY COME - Stratford East 17%
Adam Davidson - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 10%
Martha Kirby - THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 9%
Lulu-Mae Pears - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 7%
Guy Woolf - THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 6%
Jess Folley - BURLESQUE - Savoy Theatre 5%
Best Leading Performer in a New Production of a Play
Joe Locke - CLARKSTON - Trafalgar Theatre 21%
Alicia Forde - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 13%
Audrey Brisson - PIAF - Watermill Theatre 6%
Arinze Kene - ALTERATIONS - National Theatre 6%
Samantha Ipema - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 6%
Natalie Dormer - ANNA KARENINA - Chichester Festival Theatre 5%
Emilio Encinoso-Gil - THE HIGHWAYMAN - Shakespeare North Playhouse 5%
Alasdair Buchan - THAT BASTARD, PUCCINI! - Park Theatre 4%
Ché Walker - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 4%
Helen Carter - SHIRLEY VALENTINE - Liverpool Everyman 3%
Shiloh Coke - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 3%
William Gaunt - THE TRUTH ABOUT BLAYDS - Finborough Theatre 3%
Robert Neumark Jones - THE PASSENGER - Finborough Theatre 3%
Sandy Grierson - MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 3%
Orla O'Sullivan - THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 3%
Athena Stevens - DIAGNOSIS - Finborough Theatre 2%
Martin O'Connor - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 2%
Georgie Henley - TARANTULA - Arcola Theatre 2%
Claire Dowie - CLAIRE DOWIE'S SWANSONG - Finborough Theatre 1%
Louis Davison - THE POLTERGEIST - Arcola Theatre 1%
Daniel Neil Ash - IVORIES - The Old Red Lion 1%
Kara Wilson - BERYL COOK: A PRIVATE VIEW - Finborough Theatre 1%
Ruairi Conaghan - LIES WHERE IT FALLS - Finborough Theatre 1%
Faline England - HEISENBERG - Arcola Theatre 1%
Sam Bampoe-Parry - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 1%
Best Lighting Design of a New Production of a Play or Musical
Rory Beaton - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 18%
Jack Hathaway - THE WATCH - The Glitch 6%
David Howe - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 6%
Abraham Walkling-Lea - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 6%
Andrew Caddies - PETER PAN - Chickenshed Theatre 6%
Jonathan Chan - THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 5%
Jai Majoria - INTIMATE APPAREL - Donmar Warehouse 5%
Hugo Dodsworth - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 5%
Jessica Hung Yan Hun - SPEED - Bush Theatre 5%
Lizzie Powell - MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 4%
Alex Forey - RUN SISTER RUN - Arcola Theatre 4%
Rory Beaton - MILITARY WIVES - York Theatre Royal 4%
Ciarán Cunningham - TARANTULA - Arcola Theatre 3%
Mattis Larson - THE PASSENGER - Finborough Theatre 3%
Skylar Turnbull Hurd - IVORIES - The Old Red Lion 3%
Venus Raven - BERYL COOK: A PRIVATE VIEW - Finborough Theatre 3%
Juliette Demoulin - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 3%
Arnim Friess - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 3%
Mark Dymock - DIAGNOSIS - Finborough Theatre 2%
Christopher Corner - LIES WHERE IT FALLS - Finborough Theatre 2%
Chris Davey - CLIVE - Arcola Theatre 1%
Jess F. Kane - MEN'S BUSINESS - Finborough Theatre 1%
Jonathan Simpson - THE TRUTH ABOUT BLAYDS - Finborough Theatre 1%
Best Musical Direction of a New Production of a Play or Musical
Ellie Verkerk-Hughes - THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 15%
Jordan Li-Smith - THEO IN BETWEEN - Leeds Carriageworks Theatre 15%
Ashton Moore - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 14%
Greg Arrowsmith - FOLLIES - Northern Ireland Opera 12%
XANA - ALTERATIONS - National Theatre 11%
XANA - INTIMATE APPAREL - Donmar Warehouse 11%
Eli Younger - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 10%
Oliver Searle - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 8%
Louis Abbott - KELI - Scottish Tour 4%
Best New Production of a Musical
JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 22%
13 GOING ON 30 - Manchester Opera House 18%
THE HARDER THEY COME - Stratford East 16%
THEO IN BETWEEN - Leeds Carriageworks Theatre 11%
CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 9%
THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 8%
FOLLIES - Northern Ireland Opera 7%
MILITARY WIVES - York Theatre Royal 5%
THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 5%
Best New Production of a Play
ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 10%
DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 9%
PIAF - Watermill Theatre 7%
THE WATCH - The Glitch 6%
ALTERATIONS - National Theatre 6%
BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 5%
EVERY BRILLIANT THING - @sohoplace 4%
PETER PAN - Chickenshed Theatre 4%
SPEED - Bush Theatre 4%
INTIMATE APPAREL - Donmar Warehouse 4%
THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 4%
BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 4%
THE PASSENGER - Finborough Theatre 3%
THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 3%
MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 3%
PIG HEART BOY - Unicorn Theatre 3%
SHIRLEY VALENTINE - Liverpool Everyman 3%
DIAGNOSIS - Finborough Theatre 2%
MEASURE FOR MEASURE - RSC 2%
THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 2%
THE WALRUS HAS A RIGHT TO ADVENTURE - Liverpool Everyman 2%
BERYL COOK: A PRIVATE VIEW - Finborough Theatre 2%
TARANTULA - Arcola Theatre 2%
HEISENBERG - Arcola Theatre 1%
IVORIES - The Old Red Lion 1%
Best New Regional or Touring Production
ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 17%
BECOMING NANCY - Birmingham Rep and Tour 15%
THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 13%
PIAF - Watermill Theatre 13%
FOLLIES - Northern Ireland Opera 12%
PIG HEART BOY - Unicorn Theatre 8%
THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 8%
THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 8%
NORTH BY NORTHWEST - Tour 5%
Best Opera Performance
Anna Sideris - JANE EYRE - Arcola Theatre 33%
Anna Netrebko - TOSCA - Royal Ballet And Opera 28%
Laura Mekhail - JANE EYRE - Arcola Theatre 24%
Hector Bloggs - JANE EYRE - Arcola Theatre 15%
Best Opera Production
JANE EYRE - Arcola Theatre 50%
TOSCA - Royal Ballet And Opera 28%
SAUL - Glyndebourne 22%
Best Performance By An Understudy/Alternate in Any Play or Musical
Aimée Fisher - THE GREAT GATSBY - London Coliseum 39%
Rachel Seirian - CLUELESS - Trafalgar Theatre 26%
George Crawford - THE GREAT GATSBY - London Coliseum 21%
Callum Bultitude - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 15%
Best Set Design of a New Production of a Play or Musical
David Woodhead - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 19%
Sasha Gilmour - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 11%
Andrew Caddies - PETER PAN - Chickenshed Theatre 8%
Frankie Bradshaw - ALTERATIONS - National Theatre 6%
Hugo Dodsworth - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 6%
Niall McKeever - FOLLIES - Northern Ireland Opera 6%
Tomás Palmer - SPEED - Bush Theatre 5%
Robert Innes Hopkins - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 4%
Emma Bailey & Rachel O'Neill - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 4%
Hannah Schmidt - THE PASSENGER - Finborough Theatre 4%
Zoë Hurwitz - THE RECKONING - Arcola Theatre 4%
Hazel Poole Zane - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 3%
Juliette Demoulin - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 3%
Alex Marker - THE TRUTH ABOUT BLAYDS - Finborough Theatre 3%
Libby Todd - THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 3%
Delyth Evans - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 3%
Tomás Palmer - RUN SISTER RUN - Arcola Theatre 2%
Verity Johnson - IVORIES - The Old Red Lion 2%
Mike Britton - CLIVE - Arcola Theatre 1%
Hannah Williams - PORT CITY SIGNATURE - The Hope Theatre 1%
Juliette Demoulin - BERYL COOK: A PRIVATE VIEW - Finborough Theatre 1%
Best Sound Design of a New Production of a Play or Musical
Tom Marshall - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 23%
Dom Coyote - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 12%
Dan Balfour - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 11%
XANA - SPEED - Bush Theatre 9%
XANA - PIG HEART BOY - Unicorn Theatre 6%
Richard Brooker - MILITARY WIVES - York Theatre Royal 5%
Joseph Alford - THE PASSENGER - Finborough Theatre 5%
Flick Isaac Chilton - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 5%
Joe Dines - THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 4%
Rob Willoughby - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 4%
George Dennis - ALTERATIONS - National Theatre 4%
Adam Lenson - IVORIES - The Old Red Lion 4%
Max Pappenheim - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 3%
Edward Lewis - BERYL COOK: A PRIVATE VIEW - Finborough Theatre 3%
Julian Starr - DIAGNOSIS - Finborough Theatre 2%
Niall Doran - LIES WHERE IT FALLS - Finborough Theatre 1%
Best Supporting Performer in a New Production of a Musical
Christian Edwards - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 27%
Orfeh - BURLESQUE - Savoy Theatre 16%
Annabelle Terry - SCISSORHANDZ - Southwark Playhouse 16%
Chad Saint Louis - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 14%
Lola Garlick - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 8%
Emma Espada - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 8%
Isaac Moore - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 6%
Richie Paisley - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 5%
Best Supporting Performer in a New Production of a Play
Ruaridh Mollica - CLARKSTON - Trafalgar Theatre 14%
Sophie Melville - CLARKSTON - Trafalgar Theatre 8%
Brian Cox - MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 7%
Eleanor House - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 7%
Elliot Broadfoot - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 6%
Alice Walker - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 6%
Faith Omole - INTIMATE APPAREL - Donmar Warehouse 6%
Dylan Allcock - THE HIGHWAYMAN - Shakespeare North Playhouse 5%
Kelise Gordan - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 4%
Milo McCarthy - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 4%
Alexandre Costet-Barmada - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 4%
Caroline Trowbridge - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 3%
Ted Walliker - DIAGNOSIS - Finborough Theatre 3%
Ben Fox - THE PASSENGER - Finborough Theatre 2%
Catherine Cusack - THE TRUTH ABOUT BLAYDS - Finborough Theatre 2%
Niall Kiely - THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 2%
Kelly Price - THE PASSENGER - Finborough Theatre 2%
Gershwyn Eustache Jnr - ALTERATIONS - National Theatre 2%
Karl Kollins - ALTERATIONS - National Theatre 2%
Joanne Marie Mason - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 2%
Jo Patmore - THE HIGHWAYMAN - Shakespeare North Playhouse 2%
Riley Elton McCarthy - IVORIES - The Old Red Lion 1%
Dan Milne - THE PASSENGER - Finborough Theatre 1%
David Carter - PORT CITY SIGNATURE - The Hope Theatre 1%
Mark Desebrock - THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 1%
Best Theatre Front of House Staff
Watermill Theatre 22%
Bush Theatre 16%
RSC 13%
Finborough Theatre 12%
Arcola Theatre 12%
Royal Lyceum Theatre 10%
Chickenshed Theatre 8%
Storyhouse 6%
Best Video Design of a New Production of a Play or Musical
Gino Green - INTIMATE APPAREL - Donmar Warehouse 22%
Rob Willoughby - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 22%
Douglas Coghlan & Dan Light - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 21%
Jessica Brauner - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 20%
idontloveyouanymore - INTERVIEW - Riverside Studios 15%
