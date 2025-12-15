Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Washington, DC Awards; COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Washington, DC & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Washington, DC Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Washington, DC Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)
Madelyn Regan
- THE LAST FIVE YEARS
- The Little Theatre of Alexandria
19%
Ariel Friendly
- THE LAST FIVE YEARS
- The Little Theatre of Alexandria
14%
Tumanyanelu
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
13%
Carolina Tomasi
- EVITA
- Silhouette Stages
13%
Esther Wells
- FOOLS! IMPROV
- Triune Entertainment LLC
11%
Hannah Gilberstadt
- THE LAST FIVE YEARS
- The Little Theatre of Alexandria
7%
Renée De Ponte
- FOOLS! IMPROV
- Triune Entertainment LLC
7%
Rob Tessier
- FOOLS! IMPROV
- Triune Entertainment LLC
6%
Matt Moore
- FOOLS! IMPROV
- Triune Entertainment LLC
5%
Darren Badley
- THE LAST FIVE YEARS
- The Little Theatre of Alexandria
5%Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Professional)
Joe Mallon
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
16%
Fran Tapia
- UNRELEASED
- Spooky Action Theater
15%
Adam Meir
- THE JEWISH DOG
- 1st Stage
10%
Amber Patrice Coleman
- GALATEA
- Theatre Prometheus
8%
Christine Dwyer
- ATLAS GALA: AN EVENING OF MAGIC
- Atlas Performing Arts Center
6%
Yael Schoenbaum
- GALATEA
- Theatre Prometheus
5%
Rex Daugherty
- THE WELL
- Atlas Performing Arts Center
5%
Rachel Potter
- ATLAS GALA: AN EVENING OF MAGIC
- Atlas Performing Arts Center
5%
Cate Ginsberg
- GALATEA
- Theatre Prometheus
5%
Ken Avis and Lynn Veronneau
- VERONNEAU
- Creative Cauldron
4%
Lucy Eden
- CIRCUS OF THE SELF
- Spooky Action Theater
4%
Jules Galore
- DR. VAGENSTEIN'S HOUSE OF WHORROR
- The Sirens of Sin
4%
Hedy Valentine
- GALATEA
- Theatre Prometheus
4%
Venus Star Trap
- BIHARD: STRIPPY KAY YAY
- The Sirens of Sin
4%
Jack Rabbit
- BIHARD: STRIPPY KAY YAY
- The Sirens of Sin
3%
Daheli Hall
- SPADURA
- 1st Stage
3%Best Choreography Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Phillip Smith Cobbs
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
12%
John Poncy
- SPRING AWAKENING
- STARS Performing Arts
11%
Bree Breeden
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
10%
Ariel Kraje
- SHREK
- McLean Community Players
9%
Christie Dubnansky
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
8%
Jolene Veettese
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
6%
Giorgia Dallasta
- ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
6%
Gabrielle Tessier
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
6%
Stefan Sittig
- JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
5%
Caitlin Valleskey and Madelyn Zaccari
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
5%
Katie Quinn
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
5%
Marianna Constable
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
4%
Umbiance
- HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE AND UMBIANCE
4%
Krissy McGregor
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
4%
Fiona H.R. Murphey
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
3%
Nancy Scales
- JACK & THE BEANSTALK
- British Players
3%
Madelyn Zaccari
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
1%Best Choreography Of A Play Or Musical (Professional)
Valeria Cossu
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
14%
Anna Longenecker
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
8%
Sergio Trujillo
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
7%
Ani Taj
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
6%
Kimberly Geipel
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
6%
Brittany Joy Peterson
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
5%
Kelly Crandall d’Amboise
- FROZEN
- Olney Theatre Center
4%
Jeff Calhoun
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
4%
Christopher Gattelli
- SCHMIGADOON
- Kennedy Center
4%
Emma Jaster
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
4%
Robert Bowen Smith
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
4%
Stefan Sittig
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
3%
Karla Puno Garcia
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
3%
Danny Mefford
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
3%
Irina Tsikurishvili
- THE IMMIGRANT
- Synetic
3%
Shea Sullivan
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
2%
Bess Kaye
- THE MARGRIAD
- Avant Bard Theatre
2%
Fiona H.R. Murphey
- GALATEA
- Theatre Prometheus
2%
Stefan Sittig
- ALADDIN
- Creative Cauldron
2%
Matthew Crawford
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
2%
Shana Laski
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
2%
Stefan Sittig
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
2%
Marcia Milgrom Dodge
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
2%
Siani Nicole
- RED PITCH
- Olney Theatre Center
2%
Byron Easley
- WE ARE GATHERED
- Arena Stage
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Bailey Hammett
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
12%
Riley Leonhardt
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
9%
Anna Marquardt
- YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
9%
Amber Kiffney
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
9%
Lori Crockett and Lisa Leary
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
7%
Giuliana Weiss
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
6%
Kyna Chilcot
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
5%
Janine Sunday, Sarah King
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Young Artists of America
5%
Ruth Williamson
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
5%
Giuliana Weiss
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
5%
Jennifer Morrissey
- ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
5%
Donna Breslin
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
4%
Jennifer Morrisey
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
4%
Jennifer Morrissey
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
3%
Donna Sisson
- LUCKY STIFF
- Good Shepherd Players
3%
Riley Lionhardt
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
3%
Jill Jago
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- Prince William Little Theatre
2%
Laura W. Andruski
- THE FOREIGNER
- Rockville Little Theatre
2%
Michelle Matthews
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
2%
Kyna Chilcot
- ANNIE
- Triune Entertainment LLC
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical (Professional)
Rukiya Henry-Fields
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
11%
Charlynn Mills
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
8%
Cidney Forkpah
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
8%
Alejo Vietti
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
7%
Becca Janney
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
7%
Ashlynne Ludwig
- A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
6%
Erik Teague
- FUNNY THING HAPPENED...FORUM
- Signature Theatre
5%
Ivania Stack
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
4%
Kendra Rai
- FROZEN
- Olney Theatre Center
4%
Lina Cho
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
4%
Sarah Cubbage
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
4%
Johnna Presby
- THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
3%
Charlie VanKirk
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
3%
Nyasia Klusmann
- ALADDIN
- Creative Cauldron
3%
Sarafina Bush
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
3%
Linda Cho
- SCHMIGADOON
- Kennedy Center
3%
Fabio Toblini
- THE AGE OF INNOCENCE
- Arena Stage
2%
Cody Von Ruden
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
2%
Karen Perry
- DEATH ON THE NILE
- Arena Stage
2%
Danielle Preston
- SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
2%
Erik Teague
- THE IMMIGRANT
- Synetic
2%
Herin Kaputkin
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
1%
Julie Cray Leong
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
1%
Danielle Preston
- KING JAMES
- Roundhouse
1%
Rakell Foye
- THE PIANO LESSON
- 1st Stage
1%Best Dance Production (Non-Professional) JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
34%JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
29%HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE AND UMBIANCE
19%ANNIE
- Triune Entertainment LLC
19%Best Dance Production (Professional) FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
21%STEP AFRIKA
- Arena Stage
18%A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
14%DOLOR Y SABOR
- Gabriel Mata
14%SISTER ACT
- Ford's Theatre
13%ATLANTIC PARADOX
- Moveius Contemporary Ballet
8%DANCE²
- Kogod Theatre
7%MUSE
- Moveius Contemporary Ballet
5%Best Direction Of A Musical (Non-Professional)
Mel McCleerey
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
8%
John Poncy
- SPRING AWAKENING
- Stars Performing Arts
8%
Mark McKinnon
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
6%
Alexa Roggenkamp/Preston Grover
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
6%
Andrew JM Regiec
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
6%
Esther Wells
- INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
6%
Fred Zirm
- ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
5%
Sarah Hardy
- THE LIGHTNING THIEF
- Sterling Playmakers
5%
George Fulda
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
5%
Caitlin Valleskey
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
5%
Angela Somers
- HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE
4%
Sierra Lockrem
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- STARS Performing Arts
4%
Mercedes Blankenship
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
4%
Andrew Regnic
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
3%
Rob Tessier
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
3%
Margo Myst McCready
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
3%
Matt Moore
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
3%
Scott Olson
- BRIGHT STAR
- Fauquier Community Theater
3%
Jennifer Hardin
- JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
3%
Matt Moore
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
2%
Michael Kharfen
- THE FULL MONTY
- The Arlington Players
2%
Laura W. Andruski
- JACK & THE BEANSTALK
- British Players
2%
Nancy Lavallee
- 1776
- Good Shepherd Players
2%
Renée De Ponte
- ANNIE
- Triune Entertainment LLC
2%
Matt Bannister
- COMPANY
- Silver Spring Stage
2%Best Direction Of A Musical (Professional)
Valeria Cossu
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
17%
Alan Muroaka
- FROZEN
- Olney Theatre Center
11%
Sergio Trujillo
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
9%
Chris Maulden
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
7%
Amy Anders Corcoran
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
6%
Elizabeth Dinkova
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
6%
Emily “EJ” Jonas
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
5%
Matthew Gardiner
- FUNNY THING HAPPENED...FORUM
- Signature Theatre
5%
Christopher Gattelli
- SCHMIGADOON
- Kennedy Center
4%
Kimberly Kemp
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
4%
Jeff Calhoun
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
4%
Ricky Drummond
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
4%
Anne Kauffman
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
4%
Marcia Milgrom Dodge
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
3%
Matt Conner
- ALADDIN
- Creative Cauldron
3%
Lee Sunday Evans
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
2%
Mollie Greenberg
- JENNIE THE CAT'S HALLOWEEN ADVENTURE
- The Puppet Co.
2%
Ingrid Bork
- JENNIE THE CAT'S HALLOWEEN ADVENTURE
- The Puppet Co.
2%
Matt Conner
- SONDHEIM
- Creative Cauldron
2%
Scott Moreau
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Shenandoah Summer Music Theatre
1%Best Direction Of A Play (Non-Professional)
KenYatta Rogers
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
13%
Rikki Howie Lacewell
- FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE / WHEN THE RAINBOW IS ENUF
- 2nd Star Productions
8%
John Geddie
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
7%
Molly Marsh
- TWELFTH NIGHT
- Stars Performing Arts
7%
Jarod Glou
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
7%
Scott Olson
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
6%
Danni Guy
- EVERYTHING IS WONDERFUL
- Dominion Stage
6%
Tony Marshak
- DRACULA
- StageCoach Theatre
6%
Laura W. Andruski
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
5%
Chris D'Angelo
- FOOL FOR LOVE
- NOVA Nightsky Theater
5%
Eleanore Tapscott
- ALABAMA STORY
- Colonial Players of Annapolis
4%
Matt Moore
- FLOWERS FOR ALGERNON
- Seton Players
4%
Terri Ritchie
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
4%
Kat Brais
- THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
3%
Kat Brais
- ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
3%
Jessie Roberts
- DECISION HEIGHT
- Vienna Theatre Company
3%
Kim Leone
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- Prince William Little Theatre
2%
Karin Rosnizeck
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
2%
Rikki Lacewell
- DOT
- Silver Spring Stage
2%
Leah Daily
- A CHRISTMAS STORY
- StageCoach Theatre
2%Best Direction Of A Play (Professional)
Gustavo Ott
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
11%
Ahryel Tinker
- ALL MY SONS
- Actors Tgeatre ARTfactory
9%
José Luis Arellano
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
7%
Tom Story
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
6%
Aaron Posner
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
6%
Aria Velz
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
5%
Elizabeth Dinkova
- THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
3%
Aria Velz
- A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
3%
Emily Burns
- FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
3%
Chaz Pando
- CLYDE'S
- Workhouse Arts Center
3%
Rikki Howie Lacewell
- CHICKEN AND BISCUITS
- Next Stop Theatre Company
3%
Josh Sticklin
- THE WOMAN IN BLACK
- Keegan Theatre
3%
Evan Hoffman
- THE SHAWSHANK REDEMPTION
- NextStop Theatre
3%
Laura Connors Hull
- STEEL MAGNOLIAS
- Creative Cauldron
3%
Thomas Plott
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
2%
Paige Hernandez
- SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
2%
Ileana Blustein
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
2%
Alex Levy
- THE LAKE EFFECT
- 1st Stage
2%
Tracey Erbacher
- GALATEA
- Theatre Prometheus
2%
Danielle Drakes
- THE PIANO LESSON
- 1st Stage
2%
Ruben Santiago-Hudson
- THE OTHER AMERICANS
- Arena Stage
2%
Dannielle Hutchinson
- CRAIGSLISTED
- Nu Sass Productions
2%
Kent Gash
- WE ARE GATHERED
- Arena Stage
2%
Kimberly Kemp
- EVERY BRILLIANT THING
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Hana S. Sharif
- DEATH ON THE NILE
- Arena Stage
2%Best Ensemble (Non-Professional) SPRING AWAKENING
- Stars Performing Arts
7%HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
6%METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
5%HIP HOP ANANSI
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
5%SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
5%THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
4%THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
4%SHREK
- McLean Community Players
4%BAD GIRLS OF WESTERN LIT
- City of Fairfax Theatre Company
3%CLUE
- Goose Creek Players
3%THE PRODUCERS
- Reston Community Players
3%ANNIE
- Triune Entertainment LLC
3%PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
3%DRACULA
- StageCoach Theatre
3%FOR COLORED GIRLS...
- 2nd Star Productions
3%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
3%THE PLAY THAT GOES WRONG
- The Arlington Players
3%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Stars Performing Arts
3%JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
2%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
2%INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
2%YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
2%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Little Theater of Alexandria
2%JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
2%BLUES FOR AN ALABAMA SKY
- Silver Spring Stage
2%Best Ensemble (Professional) CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
11%COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
9%SISTER ACT
- Ford's Theatre
5%DAMN YANKEES
- Arena Stage
5%THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
5%CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
4%A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
4%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
4%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
4%WAITRESS
- Olney Theatre Center
3%FROZEN
- Olney Theater
3%THE INHERITANCE
- Round House Theatre
3%PLAY ON!
- Signature Theatre
3%MILLION DOLLAR QUARTET
- Shenandoah Summer Music Theatre
3%ALADDIN
- Creative Cauldron
3%MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
2%KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
2%A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
2%SATURDAY NIGHT FEVER
- Toby's Dinner Theatre
2%THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
2%THE SHAWSHANK REDEMPTION
- NextStop Theatre
2%FROZEN
- Olney Theatre Center
2%A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
2%KIMBERLY AKIMBO
- The National Theatre
1%STEEL MAGNOLIAS
- Creative Cauldron
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Dan Martin
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
11%
Scott Monin
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
11%
Ken and Patti Crowley
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
10%
William Waugh
- SPRING AWAKENING
- Stars Performing Arts
9%
Ken and Patti Crowley
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
7%
Dan Martin
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
7%
Emanuel Wright
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
6%
Terry Smith
- THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
6%
Jack Tessier
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
5%
Jake Gunter
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
5%
Stephen Deming
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
5%
Jack Tessier
- INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
4%
Stacy King
- ANNIE
- Triune Entertainment LLC
4%
Ian Claar
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
3%
Don Slater
- CHURCH AND STATE
- Silver Spring Stage
3%
Stephen Deming
- JACK & THE BEANSTALK
- British Players
3%Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Professional)
Hailey LaRoe
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
10%
Hailey LaRoe
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
8%
Andrew Harasty
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
6%
Christina Watanabe
- FROZEN
- Olney Theatre Center
6%
Andrew Harasty
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
6%
Alberto Segarra
- THE GARBOLOGISTS
- Theater Alliance
5%
Philip S. Rosenberg
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
4%
Adam Honoré
- WE ARE GATHERED
- Arena Stage
4%
Colin K. Bills
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
4%
Max Doolittle
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
4%
Mike Durst
- THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
3%
Lynn Joslin
- SONDHEIM
- Creative Cauldron
3%
Sage Green
- THE WOMAN IN BLACK
- Keegan Theatre
3%
Colin K. Bills
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
3%
Jeanette Oi-Suk Yew
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
3%
Rui Rita
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
3%
E-hui Woo
- A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
2%
E-hui Woo
- CRAIGSLISTED
- Nu Sass Productions
2%
Hailey LaRoe
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
2%
Amith Chandrashaker
- RED PITCH
- Olney Theatre Center
2%
Minjoo Kim
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
2%
Japhy Weideman
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
1%
Hannah Kelly
- GALATEA
- Theatre Prometheus
1%
Max Doolittle
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
1%
Solomon HaileSelassie
- THE MARGRIAD
- Avant Bard Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance (Non-Professional)
Nancy Huddleston
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
11%
Cate Murray
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
8%
Chris Zavadowski
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
8%
Garrett Jones
- THE LAST FIVE YEARS
- Sterling Playmakers
7%
Anton Van De Motter
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
7%
Rachel Bradley
- SHREK
- McLean Community Players
6%
Cate Murray
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
6%
Aaron Harding
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
5%
Matthew Brown
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Stars Performing Arts
5%
Deacon Withers
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
4%
Mark V. Deal
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
4%
Mark V. Deal
- JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
4%
Lori Roddy
- INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
3%
Matthew Dohm
- COMPANY
- Silver Spring Stage
3%
Matthew Brown
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- City of Fairfax Theatre Company
3%
George Fulda
- SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
3%
Jackie Owen
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
3%
Cate Murray
- ANNIE
- Triune Entertainment LLC
3%
George Fulda
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
3%
Martrice Clark
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
2%Best Music Direction & Orchestra Performance (Professional)
Adam Rothenberg
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
11%
Ahryel Tinker
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
11%
Walter “Bobby” McCoy
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
11%
William Yanesh
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
7%
Christopher Youstra
- FROZEN
- Olney Theatre Center
7%
Matthew Scarborough
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
7%
Marika Countouris
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
6%
Paige Austin Rammelkamp
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
6%
Christopher Youstra
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
5%
Lucia LaNave
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
5%
Josh Schmidt
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
5%
Dolores Duran-Cefalu
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
4%
Ben Moss
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
4%
Paige Rammelkamp
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
4%
Elisa Rossman
- SONDHEIM
- Creative Cauldron
4%
Rebekah Bruce
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
3%Best Musical (Non-Professional) HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
7%SPRING AWAKENING
- Stars Performing Arts
6%FOOTLOOSE
- MC Summer Dinner Theatre
6%THE PRODUCERS
- Reston Community Players
5%THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
5%YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
5%BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
4%INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
4%SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
4%ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
4%JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
4%THE LIGHTNING THIEF
- The Sterling Playmakers
4%TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
4%COMPANY
- Silver Spring Stage
3%INTO THE WOODS
- Pied Piper Theatre
3%THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
3%BRIGHT STAR
- Fauquier Community Theater
3%THE LAST FIVE YEARS
- Sterling Playmakers
3%JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
3%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- STARS Performing Arts
3%ANNIE
- Triune Entertainment LLC
3%FUN HOME
- Dominion Stage
3%SHREK
- McLean Community Players
2%1776
- Good Shepherd Players
2%HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE AND UMBIANCE
2%Best Musical (Professional) COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
12%DAMN YANKEES
- Arena Stage
7%WAITRESS
- Olney Theatre Center
6%IN THE HEIGHTS
- Signature Theatre
6%FROZEN
- Olney Theatre Center
6%SISTER ACT
- Ford's Theatre
5%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
5%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
4%CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
4%A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
4%ALADDIN
- Creative Cauldron
4%FUNNY THING HAPPENED...FORUM
- Signature Theatre
4%KIMBERLY AKIMBO
- The National Theatre
3%FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
3%PLAY ON!
- Signature Theatre
3%SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
3%A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
3%SCHMIGADOON
- Kennedy Center
3%LITTLE SHOP OF HORRRORA
- Actors Theatee ARTfactory
2%FINN
- Kennedy Center
2%PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
2%THE BEDWETTER
- Arena Stage
2%ANNIE
- Compass Rose Theater
2%BLACK MAGIC
- Spooky Action
1%SONDHEIM
- Creative Cauldron
1%Best New Play Or Musical (Non-Professional) INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
20%HERSHEL AND THE HANNUKAH GOBLINS
- City of Fairfax Theatre Company
17%WORLD OF SPYCRAFT
- Sterling Playmakers
17%DEATH SENTENCE
- A Taste For Murder Productions
14%HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE AND UMBIANCE
9%THE PIT
- Confetti Collective
8%ECLIPSING STARS
- Avant Bard Theatre
8%COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
7%Best New Play Or Musical (Professional) CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
20%SCHMIGADOON
- Kennedy Center
10%A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
10%STEEL MAGNOLIAS
- Creative Cauldron
9%SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
7%WOMAN ON FIRE
- Creative Cauldron
5%THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
5%FINN
- Kennedy Center
4%THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
4%WE ARE GATHERED
- Arena Stage
3%WOMBAT DROOL
- Nu Sass Productions & Uncle Funsy
3%FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT
- Arena Stage
3%CRAIGLISTED
- Nu Sass Productions
3%PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
2%THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR
- Woolly Mammoth Theatre Company
2%TWISTED TALES: THE THREE GOLDILOCKS GRUFF
- The Puppet Co.
2%THE GARBOLOGISTS
- Theater Alliance
2%DATA
- Arena Stage
2%THE MARGRIAD
- Avant Bard Theatre
2%CIRCUS OF THE SELF
- Spooky Action Theater
1%THE HORSE & CARRIAGE
- Prologue Theatre
1%Best Performer In A Musical (Non-Professional)
Anna Marquardt
- LEGALLY BLONDE
- The Arlington Players
5%
CJ Winston
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
5%
Benjamin Mutterperl
- SWEENEY TODD
- Stage Coach Theater Company
5%
Abby Rozmajzl
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
5%
Lauren Baker
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
4%
Brian Ashton
- FOOTLOOSE
- MC Summer Dinner Theatre
4%
Alden Michels
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
4%
Alex Lew
- THE LIGHTNING THIEF
- Sterling Playmakers
4%
Andy Shaw
- GUTENBERG!
- City of Fairfax Theatre Company
3%
Becca Harney
- BRIGHT STAR
- Fauquier Community Theater
3%
Chloe Steverson
- INTO THE WOODS
- Pied Piper Theatre
3%
Tumanyanelu
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
3%
Anna Jones
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
3%
Chelsea Williamson
- THE LAST FIVE YEARS
- Sterling Playmakers
2%
Cam Powell
- SHREK
- McLean Community Players
2%
Hedy Valentine
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Montgomery College Summer Dinner Theatre
2%
Ryan Schaffer
- INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
2%
Tanya Coyne
- COMPANY
- Silver Spring Stage
2%
Jonathan Grygiel
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
2%
Michael E. McGovern
- JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
2%
Tianna Leon
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
2%
Lindsay Nicole Steinberg
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
2%
Emily Carbone
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
2%
Charlie Williams
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
2%
Carolina Tomasi
- EVITA
- Silhouette Stages
2%Best Performer In A Musical (Professional)
Facundo Agustín
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
10%
Alex De Bard
- FROZEN
- Olney Theatre Center
6%
Gabriela Hernandez
- FROZEN
- Olney Theatre Center
5%
Erin Weaver
- FUNNY THING HAPPENED...FORUM
- Signature Theatre
5%
Chris Maulden
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
4%
Lauren Adams
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
4%
Alan Gutierrez-Urista
- ALADDIN
- Creative Cauldron
4%
Ariel Friendly
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
3%
Craig Wallace
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
3%
Shakil Azizi
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Workhouse Arts Center
3%
Rob McClure
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
3%
Kareem Taylor
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
3%
Ana Villafañe
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
3%
Taylor Iman Jones
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
3%
Nia Savoy-Dock
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
2%
Fran Tapia
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
2%
Brigid Wallace Harper
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
2%
MALINDA
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
2%
Christopher Beatley
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Jordan Donica
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
2%
Joshua Mutterperl
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Sherri L. Edelen
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
2%
Garrett Walsh
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Workhouse Arts Center
2%
Jalisa Williams
- PLAY ON!
- Signature Theatre
2%
Ben Bailey
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Shenandoah Summer Music Theatre
2%Best Performer In A Play (Non-Professional)
Sasha Wendell
- TWELFTH NIGHT
- Stars Performing Arts
8%
Eileen Marshall
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
6%
William Nash
- HIP HOP ANANSI
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
5%
Brad Newberg
- CLUE
- Goose Creek Players
5%
Eric Kennedy
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- The Arlington Players
4%
Betty Meeks
- THE FOREIGNER
- Rockville Little Theatre
4%
Charlene Sloan
- THE CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
4%
Allen McCrae
- THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
4%
Yael Schoenbaum
- PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
4%
Ephraim Nehemiah
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
4%
Carolyn Corsano Wong
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
4%
Terry Bartlebaugh
- EMMA
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
3%
Mel McCleerey
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
3%
Joshua Mutterperl
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
3%
Ilan Komrad
- DRACULA
- StageCoach Theatre
3%
Kieran Kelly
- FLOWERS FOR ALGERNON
- Seton Players
3%
Caroline Kinney
- DECISION HEIGHT
- Vienna Theatre Company
2%
Suzy Alden
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Little Theater of Alexandria
2%
Mary Rodriguez
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- The Arlington Players
2%
David Bryan Jackson
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
2%
Lourdes Turnblom
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
2%
Justin Oratokhari
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
2%
Scott Heine
- THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
2%
Stephen Yednock
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
1%
Meghan Williams Elkins
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
1%Best Performer In A Play (Professional)
Giselle González
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
15%
Fran Tapia
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
10%
Noah Mutterperl
- THE WOMAN IN BLACK
- Keegan Theatre
5%
Andrew Chi
- ALL MY SONS
- Actors Theatre ARTfactory
4%
Adam Poss
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
4%
John Leguizamo
- THE OTHER AMERICANS
- Arena Stage
4%
Miss Kitty
- STEEL MAGNOLIAS
- Creative Cauldron
3%
Justine 'Icy' Moral
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
3%
Angelo Harrington II
- RED PITCH
- Olney Theatre Center
3%
Matthew Crawford
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
3%
Iris DeWitt
- CLYDE'S
- Workhouse Arts Center
3%
David Gow
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
3%
Yao Dogbe
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
2%
Stan Kang
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
2%
Brianna Rodriguez-Day
- THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR
- Woolly Mammoth Theatre Company
2%
Curtis McNeil
- THE SHAWSHANK REDEMPTION
- Next Stop Theatre Company
2%
Surasree Das
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
2%
Nick Westrate
- FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
2%
Rebecca S'manga Frank
- FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
2%
David Kessler
- WOMBAT DROOL
- Nu Sass Productions & Uncle Funsy
2%
David Johnson
- EVERY BRILLIANT THING
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Renea S. Brown
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
2%
Cristina Sánchez
- NATIVE GARDENS
- Next Stop Theatre Company
1%
Matthew Shea
- THE SHAWSHANK REDEMPTION
- NextStop Theatre
1%
Jasmine Proctor
- SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
1%Best Play (Non-Professional) FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE/WHEN THE RAINBOW IS ENUF
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
8%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
8%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Arlington Players
8%HIP HOP ANANSI
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
7%A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
7%THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
5%METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
5%DRACULA
- StageCoach Theatre
5%CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
4%EMMA
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
4%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
4%THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
4%CLUE
- Goose Creek Players
3%ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
3%THE BAD GIRLS OF WESTERN LIT
- City of Fairfax Theatre Company
3%THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
3%A CHRISTMAS STORY
- StageCoach Theatre
3%PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
3%EVERYTHING IS WONDERFUL
- Dominion Stage
2%FLOWERS FOR ALGERNON
- Seton Players
2%THE CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
2%FOOL FOR LOVE
- NOVA Nightsky Theater
2%DECISION HEIGHT
- Vienna Theatre Company
2%COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
2%THE FOREIGNER
- Rockville Little Theatre
1%Best Play (Professional) CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
12%FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
5%FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
5%THE INHERITANCE
- Round House Theatre
5%MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
4%THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
4%ALL MY SONS
- Actors Theatre ARTfactory
4%THE SHAWSHANK REDEMPTION
- NextStop Theatre
4%STEEL MAGNOLIAS
- Creative Cauldron
4%KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
4%THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
3%THE LAKE EFFECT
- 1st Stage
3%THE WOMAN IN BLACK
- Keegan Theatre
3%THE AGE OF INNOCENCE
- Arena Stage
3%A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
3%SUMMERTIME
- Solas Nua / Murmuration
3%CLYDE'S
- Workhouse Arts Center
3%SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
2%DEATH ON THE NILE
- Arena Stage
2%THE PIANO LESSON
- 1st Stage
2%THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
2%WOMBAT DROOL
- Nu Sass
2%RED PITCH
- Olney Theatre Center
2%THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR
- Woolly Mammoth Theatre Company
2%GALATEA
- Theatre Prometheus
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Non-Professional) HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
11%
August Henney
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
9%
Alexander Weiss
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
7%
Bob Oetting
- ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
6%
Bill Pressly
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
5%
Margarita Syrocheva
- HIP HOP ANANSI
- Kogod Theatre
5%
Danielle Tepe
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
4%
Dan and Sheila Widerski
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
4%
Esther Wells
- INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
4%
James Maxted and Peter Marsh
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
4%
Andrew McMichael
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
4%
Glen Bartram
- THE LIGHTNING THIEF
- Sterling Playmakers
4%
Terry Smith
- THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
3%
Jarret Baker
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
3%
Pat Haggerty
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
2%
Peter Marsh
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
2%
Kim Leone
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
2%
Maggie Modig
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
2%
Doug Barylski
- ANNIE
- Triune Entertainment LLC
2%
Noah Beye
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
2%
Vincent Worthington
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
2%
Steve Cooper
- BRIGHT STAR
- Fauquier Community Theater
2%
Peter Marsh
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
2%
Karin Thorndike
- ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
2%
Tennessee Dixon
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Professional)
Gisela Estrada
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
13%
Grisele González
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
9%
Alexander Dodge
- DEATH ON THE NILE
- Arena Stage
7%
Reilly Cooper
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
6%
Robert Brill
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
5%
Jimmy Conroy
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
5%
Debra Kim Sivigny
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
5%
Abigail Copeland
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
5%
Paige Hathaway
- FROZEN
- Olney Theatre Center
4%
Margarita Syrocheva
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
4%
Lee Savage
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
4%
Lee Savage
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
4%
Simone Schneeberg
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
3%
Andrew R. Cohen
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
3%
Paige Hathaway
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
3%
Lawrence E. Moten III
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
3%
Arnulfo Maldonado
- THE OTHER AMERICANS
- Arena Stage
2%
Simone Schneeberg
- GALATEA
- Theatre Prometheus
2%
Giorgos Tsappas
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
2%
Margie Jervis
- WOMAN ON FIRE
- Creative Cauldron
2%
Margarita Syrocheva
- DANCE²
- Kogod Theatre
2%
Kathryn Kawecki
- THE LAKE EFFECT
- 1st Stage
1%
Sara Ryung Clement
- FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT
- Arena Stage
1%
Kristen Albert
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Shenandoah Summer Music Theatre
1%
Giorgos Tsappas
- HANG
- 1st Stage
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Wil Taft
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
13%
Leo Grierson
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
12%
Elizabeth Shaher
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
11%
Dan Martin
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
8%
Connor Lugo-Harris
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
8%
Dan Martin
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
7%
Frankie Stamps
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
7%
Fred Muller
- ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
6%
Aaron Skolnik
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
6%
Connor Lugo-Harris
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
5%
Matt Silverman
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
5%
Jeff Miller
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
4%
Wil Taft
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
4%
George Fulda
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
3%
Karin Rosnizeck
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
3%Best Sound Design Of A Play Or Musical (Professional)
Brandon Cook
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
18%
Walter Trarbach
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
9%
Konstantine Lortkipanidze
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
8%
David Budries
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
7%
Brandon Cook
- THE WOMAN IN BLACK
- Keegan Theatre
5%
Nick Kourtides
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
5%
Brandon Cook
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
5%
Alec Green
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
5%
Josh Schmidt
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
4%
Kevin Lee Alexander
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
4%
Kai Harada
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
3%
Jesús D. Cortés
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
3%
DJ Potts
- RED PITCH
- Olney Theatre Center
2%
Justin Schmitz
- HANG
- 1st Stage
2%
Kathy Ruvuna
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
2%
Lex Allenbaugh
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
2%
Neil McFadden
- WOMBAT DROOL
- Nu Sass Productions & Uncle Funsy
2%
Jenny O'Malley
- SUMMERTIME
- Solas Nua / Murmuration
2%
Lindsay Jones
- WE ARE GATHERED
- Arena Stage
2%
Levi Manners
- GALATEA
- Theatre Prometheus
2%
Navi
- CIRCUS OF THE SELF
- Spooky Action Theater
2%
Cresent Haynes
- SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
2%
Navi
- THE LAKE EFFECT
- 1st Stage
2%
Lex Allenbaugh
- A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
1%Best Supporting Performer In A Musical (Non-Professional)
Anthony Williams
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
7%
Adamo The Poet
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
5%
Andie Matten
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
5%
Lauren Baker
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
5%
Adrianna Weir
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
4%
Akiba Robinson
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
4%
Adam Gurson
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
4%
James Riggs
- THE LIGHTNING THIEF
- Sterling Playmakers
3%
Shelby Young
- SHREK
- McLean Community Players
3%
Ashely Curtis
- THE NEWBORN KING
- Maryiesha
3%
Nick Villacorte
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
3%
Amanda Dullin-Jones
- JACK & THE BEANSTALK
- British Players
3%
Steve Cairns
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
3%
Ryan Schaffer
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
3%
Katie Weigl
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
3%
Tumanyanelu
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
3%
Avery Heisey
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
2%
Connor Myrna
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
2%
Brandon Schenk
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
2%
Chris Anderson
- THE FULL MONTY
- The Arlington Players
2%
Cam Powell
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
2%
Jasmine Johnson
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
2%
Jordyn Nicole
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
2%
Jim Bowen-Collinson
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
2%
Daniel Ferguson
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
2%Best Supporting Performer In A Musical (Professional)
Allison Blackwell
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
7%
Ali Curd
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
6%
Rachael Small
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
5%
Daniel Santiago
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
5%
Ariel Friendly
- ALADDIN
- Creative Cauldron
4%
Kennedy Kanagawa
- FROZEN
- Olney Theatre Center
4%
Noah Mutterperl
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
4%
Byronha Marie
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
4%
Chris Beatley
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
3%
John Poncy
- TURN OF THE SCREW
- Creative Cauldron
3%
Kanysha Williams
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
3%
Shoshana Bean
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
3%
Debbie Mobley
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
3%
Brent Stone
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
3%
The Gargoyles
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
3%
Whit Jenkins
- ALADDIN
- Creative Cauldron
3%
Caitlin Brooke
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
3%
Timothy King
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
3%
Ryan Sellers
- FUNNY THING HAPPENED...FORUM
- Signature Theatre
3%
Iris DeWitt
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Talya Conroy
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Chris Dockins
- 1776
- Good Shepherd Players
2%
Noah Israel
- FROZEN
- Olney Theatre Center
2%
Tori Weaver
- SATURDAY NIGHT FEVER
- Toby's Dinner Theatre
2%
Quentin Earl Darrington
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
2%Best Supporting Performer In A Play (Non-Professional)
Alaina (AJ) Jenkins
- FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE/WHEN THE RAINBOW IS ENUF
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
12%
Emma Callagy
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
10%
Allen McRae
- ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
7%
Andrew Morin
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
6%
Esther Wells
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
5%
Rahael Rabinovitz
- THE FULL MONTY
- The Arlington Players
4%
Bill Hurlbut
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
4%
Ashley Curtis
- THE NEWBORN KING
- Maryiesha
3%
Scott Strasbaugh
- ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
3%
Dino Coppa Sr
- A CHRISTMAS STORY
- StageCoach Theatre
3%
Lauren Sunday
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
3%
Tony Bonieski
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
3%
Kat Gorlenko
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Montgomery College Summer Dinner Theatre
3%
Jon Radulovic
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
3%
Amanda Brenner
- EVERYTHING IS WONDERFUL
- Dominion Stage
3%
Nate Eagle
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
3%
Hayden Polsky
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
3%
Katie Pond
- A CHRISTMAS STORY
- StageCoach Theatre
3%
Lisa Singleton
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
3%
Kate Bierly
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- Prince William Little Theatre
2%
Elgin Martin
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
2%
Dave Wright
- EVERYTHING IS WONDERFUL
- Dominion Stage
2%
Liz Mykietyn
- THE CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
2%
Erika Horton
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
2%
Katherine Leiden
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
2%Best Supporting Performer In A Play (Professional)
Luz Nicolás
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
8%
Anastasia Hanchak
- ALL MY SONS
- Actors Theatre ARTfactory
7%
Aaron Bliden
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
6%
Amber Gibson
- A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
6%
Anna Takayo
- FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
5%
Felicia Curry
- THE AGE OF INNOCENCE
- Arena Stage
4%
Zion Jang
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
4%
Luis Obed
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
3%
Jummy Lash
- CLYDE'S
- Workhouse Arts Center
3%
Jamar Jones
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
3%
Justine ‘Icy’ Moral
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
3%
Matt Baughman
- THE SHAWSHANK REDEMPTION
- Next Stop Theatre Company
3%
Emily Karol
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
3%
Ciara Hargrove
- SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
3%
Nancy Robinette
- DEATH ON THE NILE
- Arena Stage
3%
Deidra Starnes
- THE PIANO LESSON
- 1st Stage
2%
Gabriel Alejandro
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
2%
Yao Dogbe
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
2%
Lenny Mendez
- WOMAN ON FIRE
- Creative Cauldron
2%
Tuyết Thị Phạm
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
2%
Oscar Salvador Jr.
- THE SHAWSHANK REDEMPTION
- Next Stop Theatre Company
2%
Ryan Sellers
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
2%
Hunter Ringsmith
- TWELFTH NIGHT
- Folger Theatre
2%
Jamar Jones
- AKIRA KUROSAWA EXPLAINS HIS MOVIES AND YOGURT
- Woolly Mammoth Theatre Company
2%
Ashley Curtis
- NEW BORN KING
- Maryiesha
2%Best Theatre For Young Audiences Production (Non-Professional) HIP HOP ANANSI
- Kogod Theatre
15%INTO THE WOODS
- Pied Piper Theatre
14%A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Rockville Musical Theatre
14%FOOTLOOSE
- Encore Stage & Studio
12%HERSHEL AND THE HOLIDAY GOBLINS
- City of Fairfax Theatre Company
9%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- STARS Performing Arts
8%SPRING AWAKENING
- STARS Performing Arts
7%TWELFTH NIGHT
- STARS Performing Arts
7%ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
6%JACK & THE BEANSTALK
- British Players
5%HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE & UMBIANCE
4%Best Theatre For Young Audiences Production (Professional) FRIDA LIBRE
- GALA Hispanic Theatre
15%ALADDIN
- Creative Cauldron
14%A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
12%FINN
- Kennedy Center
9%CHARLOTTE'S WEB
- Adventure Theatre MTC
8%HIP HOP ANANSI
- Kogod Theatre
7%PETER AND THE STAR CATCHER
- The Puppet Co.
6%THE NUTCRACKER
- The Puppet Co.
5%THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER
- Stagecoach Theatre
4%MADELINE'S CHRISTMAS
- Creative Cauldron
4%ONCE UPON A TIME... AND TWO ARE THREE!
- GALA Hispanic Theatre
4%JENNIE THE CAT’S HALLOWEEN ADVENTURE
- The Puppet Co.
4%TWISTED TALES: THE THREE GOLDILOCKS GRUFF
- The Puppet Co.
3%THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR
- Woolly Mammoth Theatre Company
2%PETER AND THE WOLF
- The Puppet Co.
2%PETER AND THE WORLF
- The Puppet Co.
1%Favorite Local Theatre (Non-Professional)
Stars Performing Arts
8%
Prince William Little Theatre
7%
The Little Theatre of Alexandria
6%
Silver Spring Stage
6%
The Arlington Players
5%
Wildwood Summer Theatre
5%
Fauquier Community Theater
5%
Upper Room Theatre Ministry
4%
Sterling Playmakers
4%
Reston Community Players
4%
StageCoach Theatre
4%
Pied Piper Theatre
4%
Next Generation Arts Council
3%
Rockville Little Theatre
3%
City of Fairfax Theatre Company
3%
The Reston Community Players
3%
Triune Entertainment LLC
3%
Dominion Stage
3%
Rockville Musical Theatre
3%
MAD (Music and Drama)-Goddard Space Flight Center
3%
ExPats Theatre
2%
British Players
2%
Jupiter Theatre Company
2%
Arlington Players
2%
St. Mark's Players
1%Favorite Local Theatre (Professional)
GALA Hispanic Theatre
20%
Signature Theatre
9%
Olney Theatre Center
9%
Actors Theatre ARTfactory
8%
Workhouse Arts Center
7%
Arena Stage
7%
Ford's Theatre
5%
Round House Theatre
4%
Creative Cauldron Stage
3%
Spooky Action Theater
3%
Maryland Renaissance Festival
3%
1st Stage
2%
Nu Sass Productions
2%
Theater Alliance
2%
Theatre Prometheus
2%
Maryland Ensemble Theatre
2%
Studio Theatre
2%
Shenandoah Summer Music Theatre
2%
Next Stop Theatre Company
1%
Keegan Theatre
1%
The Puppet Co.
1%
NextStop Theatre
1%
Avant Bard Theatre
1%
Pinky Swear Productions
1%
Songs of the Goat
1%