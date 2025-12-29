Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld UK / West End Awards; JESUS CHRIST SUPERSTAR Leads Best Musical!

Voting continues through December 31, 2025.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld UK / West End Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
Accessibility Champion
David Bellwood - National Theatre 42%
Louise Perry - Chickenshed Theatre 37%
Athena Stevens 21%
Best Choreography of a New Production of a Play or Musical
Shelley Maxwell - THE HARDER THEY COME - Stratford East 25%
Anjali Mehra - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 24%
Dominic Kelly - THE GREAT GATSBY - London Coliseum 19%
Jennifer Rooney - FOLLIES - Northern Ireland Opera 9%
Chris Whittaker - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 9%
Kemi Durosinmi - 54.60 AFRICA - Arcola Theatre 6%
Emily Jane Boyle - MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 4%
Daniela Poch - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 4%
Best Concert Production
SWAG AGE IN CONCERT Gillian Lynne Theatre 42%
SOMETHING ROTTEN IN CONCERT Theatre Royal Drury Lane 38%
Melissa Errico'S SONDHEIM IN THE CITY Cadogan Hall 20%
Best Costume Design of a New Production of a Play or Musical
David Woodhead - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 22%
Sascha Gilmour - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 13%
Cameron Menzies & Gillian Lennox - FOLLIES - Northern Ireland Opera 9%
Yvonne Milnes and Peter McKintosh - TOP HAT - Chichester Festival Theatre 9%
Alex Berry - INTIMATE APPAREL - National Theatre 8%
Frankie Bradshaw - ALTERATIONS - National Theatre 7%
Robert Innes Hopkins - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 7%
Hannah Schmidt - THE PASSENGER - Finborough Theatre 6%
Ruth Hall - ANNA KARENINA - Chichester Festival Theatre 5%
Julia Pschedezki - SAVING MOZART - The Other Palace 5%
Delyth Evans - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 5%
Verity Johnson - IVORIES - The Old Red Lion 4%
Best Dance Performance
Ivana Bueno - NUTCRACKER - London Coliseum 53%
Sangeun Lee - THE FORSYTHE PROGRAMME - Sadler's Wells 26%
Aitor Arrieta - THE FORSYTHE PROGRAMME - Sadler's Wells 21%
Best Dance Production
Romeo and Juliet Royal Ballet & Opera 38%
Cinderella Birmingham Hippodrome 35%
Our Mighty Groove Sadler's Wells East 27%
Best Direction of a New Production of a Musical
Matthew Xia - THE HARDER THEY COME - Stratford East 24%
Paul Hart - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 23%
Andy Fickman - 13 GOING ON 30 - Manchester Opera House 14%
Cameron Menzies - FOLLIES - Northern Ireland Opera 9%
Dean Johnson - THEO IN BETWEEN - Leeds Carriageworks Theatre 9%
Debbie Isitt - MILITARY WIVES - York Theatre Royal 8%
Mehmet Ergen - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 8%
Tara Noonan - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 5%
Best Direction of a New Production of a Play
Ellie Hurt - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 12%
Anastasia Bunce - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 8%
Andrew Panton - MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 7%
Tom Littler - TWELFTH NIGHT - Orange Tree Theatre 7%
Ché Walker - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 6%
Tristan Fynn Aidenu - PIG HEART BOY - Unicorn Theatre 6%
Merle Wheldon - THE WATCH - The Glitch 5%
Milli Bhatia - SPEED - Bush Theare 5%
Katharine Farmer - HEISENBERG - Arcola Theatre 4%
Tim Supple - THE PASSENGER - Finborough Theatre 4%
Lynette Linton - INTIMATE APPAREL - National Theatre 4%
Lynette Linton - ALTERATIONS - National Theatre 4%
Femi Elufowoju Jr. - 54.60 AFRICA - Arcola Theatre 4%
Caroline Guiela Nguyen - LACRIMA - Barbican Theatre 3%
Jane Thornton - ONE PUNCH - Home Manchester 3%
Ché Walker - DIAGNOSIS - Finborough Theatre 3%
Nathan Crossan-Smith - THE WALRUS HAS A RIGHT TO ADVENTURE - Liverpool Everyman 3%
Lu Kemp - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 2%
Lucy Bailey - CLIVE - Arcola Theatre 2%
Georgie Rankcom - IVORIES - The Old Red Lion 2%
Colin Watkeys - CLARIE DOWIE'S SWANSONG - Finborough Theatre 2%
Dadiow Lin - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 2%
Nathaniel Brimmer-Beller & Phoebe Rowell John - PORT CITY SIGNATURE - The Hope Theatre 1%
Ross Gaynor - MEN'S BUSINESS - Finborough Theatre 1%
Best Immersive Event
SUGARBYE - Tobacco Factory 57%
DARKFIELD - Queen Elizabeth Olympic Park 43%
Best Leading Performer in a New Production of a Musical
Natey Jones - THE HARDER THEY COME - Stratford East 25%
Eleni Chivers - THEO IN BETWEEN - Leeds Carriageworks Theatre 20%
Lucie Jones - 13 GOING ON 30 - Manchester Opera House 18%
Adam Davidson - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 10%
Martha Kirby - THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 8%
Jess Folley - BURLESQUE - Savoy Theatre 6%
Lulu-Mae Pears - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 6%
Guy Woolf - THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 6%
Best Leading Performer in a New Production of a Play
Joe Locke - CLARKSTON - Trafalgar Theatre 16%
Alicia Forde - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 12%
Audrey Brisson - PIAF - Watermill Theatre 8%
Alasdair Buchan - THAT BASTARD, PUCCINI! - Park Theatre 7%
Arinze Kene - ALTERATIONS - National Theatre 6%
Natalie Dormer - ANNA KARENINA - Chichester Festival Theatre 4%
Samantha Ipema - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 4%
Helen Carter - SHIRLEY VALENTINE - Liverpool Everyman 4%
Ché Walker - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 4%
Emilio Encinoso-Gil - THE HIGHWAYMAN - Shakespeare North Playhouse 3%
Shiloh Coke - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 3%
Faline England - HEISENBERG - Arcola Theatre 3%
William Gaunt - THE TRUTH ABOUT BLAYDS - Finborough Theatre 3%
Sandy Grierson - MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 3%
Orla O'Sullivan - THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 3%
Athena Stevens - DIAGNOSIS - Finborough Theatre 2%
Daniel Neil Ash - IVORIES - The Old Red Lion 2%
Robert Neumark Jones - THE PASSENGER - Finborough Theatre 2%
Georgie Henley - TARANTULA - Arcola Theatre 2%
Martin O'Connor - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 1%
Louis Davison - THE POLTERGEIST - Arcola Theatre 1%
Claire Dowie - CLAIRE DOWIE'S SWANSONG - Finborough Theatre 1%
Kara Wilson - BERYL COOK: A PRIVATE VIEW - Finborough Theatre 1%
Ruairi Conaghan - LIES WHERE IT FALLS - Finborough Theatre 1%
Sam Bampoe-Parry - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 1%
Best Lighting Design of a New Production of a Play or Musical
Rory Beaton - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 20%
Andrew Caddies - PETER PAN - Chickenshed Theatre 7%
David Howe - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 6%
Abraham Walkling-Lea - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 6%
Alex Forey - RUN SISTER RUN - Arcola Theatre 6%
Jonathan Chan - THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 5%
Jack Hathaway - THE WATCH - The Glitch 5%
Jai Majoria - INTIMATE APPAREL - Donmar Warehouse 5%
Hugo Dodsworth - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 5%
Rory Beaton - MILITARY WIVES - York Theatre Royal 4%
Jessica Hung Yan Hun - SPEED - Bush Theatre 4%
Lizzie Powell - MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 4%
Ciarán Cunningham - TARANTULA - Arcola Theatre 3%
Arnim Friess - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 3%
Venus Raven - BERYL COOK: A PRIVATE VIEW - Finborough Theatre 3%
Skylar Turnbull Hurd - IVORIES - The Old Red Lion 3%
Mattis Larson - THE PASSENGER - Finborough Theatre 2%
Christopher Corner - LIES WHERE IT FALLS - Finborough Theatre 2%
Mark Dymock - DIAGNOSIS - Finborough Theatre 2%
Chris Davey - CLIVE - Arcola Theatre 2%
Juliette Demoulin - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 2%
Jess F. Kane - MEN'S BUSINESS - Finborough Theatre 1%
Jonathan Simpson - THE TRUTH ABOUT BLAYDS - Finborough Theatre 1%
Best Musical Direction of a New Production of a Play or Musical
ELLIE VERKERK-Hughes - THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 16%
Ashton Moore - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 15%
Jordan Li-Smith - THEO IN BETWEEN - Leeds Carriageworks Theatre 14%
XANA - ALTERATIONS - National Theatre 12%
Greg Arrowsmith - FOLLIES - Northern Ireland Opera 11%
XANA - INTIMATE APPAREL - Donmar Warehouse 10%
Eli Younger - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 10%
Oliver Searle - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 8%
Louis Abbott - KELI - Scottish Tour 4%
Best New Production of a Musical
JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 22%
THE HARDER THEY COME - Stratford East 22%
13 GOING ON 30 - Manchester Opera House 15%
THEO IN BETWEEN - Leeds Carriageworks Theatre 9%
CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 9%
THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 8%
FOLLIES - Northern Ireland Opera 6%
MILITARY WIVES - York Theatre Royal 5%
THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 4%
Best New Production of a Play
ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 9%
ALTERATIONS - National Theatre 7%
PIAF - Watermill Theatre 7%
DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 7%
THE WATCH - The Glitch 5%
PETER PAN - Chickenshed Theatre 5%
EVERY BRILLIANT THING - @sohoplace 5%
BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 4%
HEISENBERG - Arcola Theatre 4%
BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 4%
INTIMATE APPAREL - Donmar Warehouse 4%
THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 4%
SHIRLEY VALENTINE - Liverpool Everyman 3%
SPEED - Bush Theatre 3%
MEASURE FOR MEASURE - RSC 3%
THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 2%
THE PASSENGER - Finborough Theatre 2%
PIG HEART BOY - Unicorn Theatre 2%
MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 2%
THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 2%
BERYL COOK: A PRIVATE VIEW - Finborough Theatre 2%
DIAGNOSIS - Finborough Theatre 2%
THE WALRUS HAS A RIGHT TO ADVENTURE - Liverpool Everyman 2%
IVORIES - The Old Red Lion 1%
THE SECRET LIVES OF BABA SEGIS WIVES - Arcola Theatre 1%
Best New Regional or Touring Production
BECOMING NANCY - Birmingham Rep and Tour 23%
ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 15%
PIAF - Watermill Theatre 14%
THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 12%
FOLLIES - Northern Ireland Opera 10%
PIG HEART BOY - Unicorn Theatre 7%
THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 7%
THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 7%
NORTH BY NORTHWEST - Tour 5%
Best Opera Performance
Anna Sideris - JANE EYRE - Arcola Theatre 33%
Anna Netrebko - TOSCA - Royal Ballet And Opera 29%
Laura Mekhail - JANE EYRE - Arcola Theatre 22%
Hector Bloggs - JANE EYRE - Arcola Theatre 15%
Best Opera Production
JANE EYRE - Arcola Theatre 48%
TOSCA - Royal Ballet And Opera 29%
SAUL - Glyndebourne 23%
Best Performance By An Understudy/Alternate in Any Play or Musical
Aimée Fisher - THE GREAT GATSBY - London Coliseum 37%
Rachel Seirian - CLUELESS - Trafalgar Theatre 25%
George Crawford - THE GREAT GATSBY - London Coliseum 22%
Callum Bultitude - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 16%
Best Set Design of a New Production of a Play or Musical
David Woodhead - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 21%
Sasha Gilmour - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 10%
Andrew Caddies - PETER PAN - Chickenshed Theatre 9%
Frankie Bradshaw - ALTERATIONS - National Theatre 7%
Niall McKeever - FOLLIES - Northern Ireland Opera 5%
Hugo Dodsworth - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 5%
Tomás Palmer - SPEED - Bush Theatre 4%
Robert Innes Hopkins - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 4%
Alex Marker - THE TRUTH ABOUT BLAYDS - Finborough Theatre 4%
Emma Bailey & Rachel O'Neill - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 4%
Zoë Hurwitz - THE RECKONING - Arcola Theatre 4%
Hannah Schmidt - THE PASSENGER - Finborough Theatre 3%
Libby Todd - THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 3%
Delyth Evans - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 3%
Verity Johnson - IVORIES - The Old Red Lion 3%
Juliette Demoulin - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 3%
Hazel Poole Zane - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 2%
Tomás Palmer - RUN SISTER RUN - Arcola Theatre 2%
Mike Britton - CLIVE - Arcola Theatre 2%
Hannah Williams - PORT CITY SIGNATURE - The Hope Theatre 1%
Juliette Demoulin - BERYL COOK: A PRIVATE VIEW - Finborough Theatre 1%
Best Sound Design of a New Production of a Play or Musical
Tom Marshall - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 25%
Dom Coyote - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 11%
Dan Balfour - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 10%
XANA - SPEED - Bush Theatre 7%
XANA - PIG HEART BOY - Unicorn Theatre 6%
Richard Brooker - MILITARY WIVES - York Theatre Royal 6%
George Dennis - ALTERATIONS - National Theatre 5%
Adam Lenson - IVORIES - The Old Red Lion 5%
Joe Dines - THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 4%
Joseph Alford - THE PASSENGER - Finborough Theatre 4%
Rob Willoughby - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 4%
Flick Isaac Chilton - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 3%
Edward Lewis - BERYL COOK: A PRIVATE VIEW - Finborough Theatre 3%
Max Pappenheim - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 3%
Julian Starr - DIAGNOSIS - Finborough Theatre 2%
Niall Doran - LIES WHERE IT FALLS - Finborough Theatre 2%
Best Supporting Performer in a New Production of a Musical
Christian Edwards - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 27%
Orfeh - BURLESQUE - Savoy Theatre 27%
Annabelle Terry - SCISSORHANDZ - Southwark Playhouse 14%
Chad Saint Louis - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 11%
Lola Garlick - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 6%
Emma Espada - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 6%
Richie Paisley - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 4%
Isaac Moore - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 4%
Best Supporting Performer in a New Production of a Play
Ruaridh Mollica - CLARKSTON - Trafalgar Theatre 11%
Brian Cox - MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 8%
Sophie Melville - CLARKSTON - Trafalgar Theatre 7%
Elliot Broadfoot - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 7%
Alice Walker - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 7%
Eleanor House - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 7%
Faith Omole - INTIMATE APPAREL - Donmar Warehouse 5%
Alexandre Costet-Barmada - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 4%
Kelise Gordan - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 4%
Milo McCarthy - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 4%
Dylan Allcock - THE HIGHWAYMAN - Shakespeare North Playhouse 4%
Ben Fox - THE PASSENGER - Finborough Theatre 3%
Niall Kiely - THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 3%
Ted Walliker - DIAGNOSIS - Finborough Theatre 3%
Catherine Cusack - THE TRUTH ABOUT BLAYDS - Finborough Theatre 3%
Caroline Trowbridge - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 3%
Gershwyn Eustache Jnr - ALTERATIONS - National Theatre 2%
Kelly Price - THE PASSENGER - Finborough Theatre 2%
Karl Kollins - ALTERATIONS - National Theatre 2%
Mark Desebrock - THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 2%
Jo Patmore - THE HIGHWAYMAN - Shakespeare North Playhouse 2%
Riley Elton McCarthy - IVORIES - The Old Red Lion 2%
Joanne Marie Mason - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 2%
David Carter - PORT CITY SIGNATURE - The Hope Theatre 1%
Dan Milne - THE PASSENGER - Finborough Theatre 1%
Best Theatre Front of House Staff
Watermill Theatre 22%
Bush Theatre 15%
Arcola Theatre 15%
RSC 13%
Royal Lyceum Theatre 10%
Finborough Theatre 10%
Chickenshed Theatre 9%
Storyhouse 5%
Best Video Design of a New Production of a Play or Musical
Rob Willoughby - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 22%
Gino Green - INTIMATE APPAREL - Donmar Warehouse 22%
Douglas Coghlan & Dan Light - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 21%
Jessica Brauner - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 19%
idontloveyouanymore - INTERVIEW - Riverside Studios 16%
Videos