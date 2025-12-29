Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Washington, DC Awards; COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR Leads Best Musical!

Click Here for More on BWW Regional Awards

This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Washington, DC Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Washington, DC Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)

Madelyn Regan - THE LAST FIVE YEARS - The Little Theatre of Alexandria 18%

THE LAST FIVE YEARS

14%

Ariel Friendly -- The Little Theatre of Alexandria

EVITA

13%

Carolina Tomasi -- Silhouette Stages

TICK TICK… BOOM!

13%

Tumanyanelu -- Greenbelt Arts Center

FOOLS! IMPROV

10%

Esther Wells -- Triune Entertainment LLC

FOOLS! IMPROV

8%

Rob Tessier -- Triune Entertainment LLC

FOOLS! IMPROV

7%

Renée De Ponte -- Triune Entertainment LLC

THE LAST FIVE YEARS

7%

Hannah Gilberstadt -- The Little Theatre of Alexandria

FOOLS! IMPROV

6%

Matt Moore -- Triune Entertainment LLC

THE LAST FIVE YEARS

5%

Darren Badley -- The Little Theatre of Alexandria

SISTER ACT

16%

Joe Mallon -- Ford's Theatre

UNRELEASED

15%

Fran Tapia -- Spooky Action Theater

THE JEWISH DOG

9%

Adam Meir -- 1st Stage

GALATEA

8%

Amber Patrice Coleman -- Theatre Prometheus

GALATEA

6%

Yael Schoenbaum -- Theatre Prometheus

ATLAS GALA: AN EVENING OF MAGIC

6%

Christine Dwyer -- Atlas Performing Arts Center

THE WELL

5%

Rex Daugherty -- Atlas Performing Arts Center

GALATEA

5%

Cate Ginsberg -- Theatre Prometheus

VERONNEAU

5%

Ken Avis and Lynn Veronneau -- Creative Cauldron

ATLAS GALA: AN EVENING OF MAGIC

5%

Rachel Potter -- Atlas Performing Arts Center

DR. VAGENSTEIN'S HOUSE OF WHORROR

4%

Jules Galore -- The Sirens of Sin

GALATEA

4%

Hedy Valentine -- Theatre Prometheus

CIRCUS OF THE SELF

4%

Lucy Eden -- Spooky Action Theater

BIHARD: STRIPPY KAY YAY

4%

Venus Star Trap -- The Sirens of Sin

BIHARD: STRIPPY KAY YAY

3%

Jack Rabbit -- The Sirens of Sin

SPADURA

3%

Daheli Hall -- 1st Stage

SHREK

12%

Marianna Constable -- Upper Room Theatre Ministry

HAIRSPRAY

11%

Phillip Smith Cobbs -- Prince William Little Theatre

SPRING AWAKENING

10%

John Poncy -- STARS Performing Arts

METAMORPHOSES

9%

Bree Breeden -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

SHREK

9%

Ariel Kraje -- McLean Community Players

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

8%

Christie Dubnansky -- Triune Entertainment LLC

JERSEY BOYS

5%

Gabrielle Tessier -- Fauquier Community Theater

ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION

5%

Giorgia Dallasta -- Next Generation Arts Council

THE PRODUCERS

5%

Jolene Veettese -- Reston Community Players

BE MORE CHILL

5%

Katie Quinn -- Rockville Musical Theatre

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

4%

Caitlin Valleskey and Madelyn Zaccari -- Wildwood Summer Theatre

JEKYLL & HYDE

4%

Stefan Sittig -- Little Theater of Alexandria

HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE

4%

Umbiance -- SOMERS VOICE AND UMBIANCE

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

3%

Krissy McGregor -- The Arlington Players

TICK TICK… BOOM!

3%

Fiona H.R. Murphey -- Greenbelt Arts Center

JACK & THE BEANSTALK

2%

Nancy Scales -- British Players

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

1%

Madelyn Zaccari -- Wildwood Summer Theatre

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

14%

Valeria Cossu -- GALA Hispanic Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

8%

Anna Longenecker -- Workhouse Arts Center

DAMN YANKEES

7%

Sergio Trujillo -- Arena Stage

A WRINKLE IN TIME

6%

Ani Taj -- Arena Stage

LITTLE SHOP OF HORRORS

6%

Kimberly Geipel -- Actors Theatre ARTfactory

THE INHERITANCE

5%

Brittany Joy Peterson -- Round House Theatre

FROZEN

4%

Kelly Crandall d’Amboise -- Olney Theatre Center

SISTER ACT

4%

Jeff Calhoun -- Ford's Theatre

SCHMIGADOON

4%

Christopher Gattelli -- Kennedy Center

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

4%

Emma Jaster -- Spooky Action Theater

THE DRAGON

4%

Robert Bowen Smith -- Spooky Action Theater

CABARET

3%

Stefan Sittig -- Actors Theatre ARTfactory

THE BEDWETTER

3%

Danny Mefford -- Arena Stage

A CHRISTMAS CAROL

3%

Shea Sullivan -- Ford's Theatre

SENIOR CLASS

3%

Karla Puno Garcia -- Olney Theatre Center

THE IMMIGRANT

3%

Irina Tsikurishvili -- Synetic

ALADDIN

3%

Stefan Sittig -- Creative Cauldron

THE MARGRIAD

2%

Bess Kaye -- Avant Bard Theatre

GALATEA

2%

Fiona H.R. Murphey -- Theatre Prometheus

MACBETH

2%

Matthew Crawford -- Maryland Renaissance Festival

THE PLIANT GIRLS

2%

Shana Laski -- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

FOOTLOOSE

2%

Stefan Sittig -- Next Stop Theatre Company

WE ARE GATHERED

2%

Byron Easley -- Arena Stage

WAITRESS

2%

Marcia Milgrom Dodge -- Olney Theatre Center

RED PITCH

2%

Siani Nicole -- Olney Theatre Center

SHREK

12%

Kyna Chilcot -- Upper Room Theatre Ministry

METAMORPHOSES

10%

Bailey Hammett -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

9%

Amber Kiffney -- Triune Entertainment LLC

YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN

9%

Anna Marquardt -- The Arlington Players

HAIRSPRAY

8%

Riley Leonhardt -- Prince William Little Theatre

THE PRODUCERS

6%

Lori Crockett and Lisa Leary -- Reston Community Players

JERSEY BOYS

5%

Ruth Williamson -- Fauquier Community Theater

BE MORE CHILL

5%

Giuliana Weiss -- Rockville Musical Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

5%

Janine Sunday, Sarah King -- Young Artists of America

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

4%

Giuliana Weiss -- Wildwood Summer Theatre

ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION

4%

Jennifer Morrissey -- Next Generation Arts Council

COLD COUNTRY

4%

Donna Breslin -- ExPats Theatre

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

4%

Jennifer Morrisey -- Rockville Little Theatre

THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

3%

Jennifer Morrissey -- Silver Spring Stage

LUCKY STIFF

3%

Donna Sisson -- Good Shepherd Players

THE SECRET GARDEN

3%

Riley Lionhardt -- Prince William Little Theatre

KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY

2%

Jill Jago -- Prince William Little Theatre

THE FOREIGNER

2%

Laura W. Andruski -- Rockville Little Theatre

ANNIE

2%

Kyna Chilcot -- Triune Entertainment LLC

CHRISTMAS BELLES

1%

Michelle Matthews -- Prince William Little Theatre

CHOKE

12%

Rukiya Henry-Fields -- GALA Hispanic Theatre

A CHRISTMAS CAROL

9%

Alejo Vietti -- Ford's Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

8%

Charlynn Mills -- Actors Theatre ARTfactory

FUENTEOVEJUNA

8%

Cidney Forkpah -- GALA Hispanic Theatre

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

7%

Becca Janney -- GALA Hispanic Theatre

A BRIGHT ROOM CALLED DAY

6%

Ashlynne Ludwig -- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions

FUNNY THING HAPPENED...FORUM

5%

Erik Teague -- Signature Theatre

SISTER ACT

4%

Ivania Stack -- Ford's Theatre

FROZEN

4%

Kendra Rai -- Olney Theatre Center

DAMN YANKEES

4%

Lina Cho -- Arena Stage

WAITRESS

3%

Sarah Cubbage -- Olney Theatre Center

THE DRAGON

3%

Johnna Presby -- Spooky Action Theatre

ALADDIN

3%

Nyasia Klusmann -- Creative Cauldron

THE PLIANT GIRLS

3%

Charlie VanKirk -- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

A WRINKLE IN TIME

3%

Sarafina Bush -- Arena Stage

THE AGE OF INNOCENCE

3%

Fabio Toblini -- Arena Stage

SCHMIGADOON

3%

Linda Cho -- Kennedy Center

THE AMERICAN FIVE

2%

Cody Von Ruden -- Ford's Theatre

DEATH ON THE NILE

2%

Karen Perry -- Arena Stage

SLEEPOVA

2%

Danielle Preston -- Olney Theatre Center

THE IMMIGRANT

2%

Erik Teague -- Synetic

KING JAMES

1%

Danielle Preston -- Roundhouse

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

1%

Herin Kaputkin -- Spooky Action Theater

THE PIANO LESSON

1%

Rakell Foye -- 1st Stage

KIM'S CONVENIENCE

1%

Julie Cray Leong -- Olney Theatre Center

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

32%

- Triune Entertainment LLC

JERSEY BOYS

28%

- Fauquier Community Theater

ANNIE

21%

- Triune Entertainment LLC

HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE

18%

- SOMERS VOICE AND UMBIANCE

FOOTLOOSE

20%

- Next Stop Theatre Company

STEP AFRIKA

18%

- Arena Stage

A CHRISTMAS CAROL

16%

- Ford's Theatre

DOLOR Y SABOR

14%

- Gabriel Mata

SISTER ACT

13%

- Ford's Theatre

ATLANTIC PARADOX

8%

- Moveius Contemporary Ballet

DANCE²

6%

- Kogod Theatre

MUSE

6%

- Moveius Contemporary Ballet

SHREK

10%

Rob Tessier -- Upper Room Theatre Ministry

THE NEWBORN KING

8%

Mark McKinnon -- City of Praise Family Ministries

HAIRSPRAY

8%

Mel McCleerey -- Prince William Little Theatre

SPRING AWAKENING

7%

John Poncy -- Stars Performing Arts

THE PRODUCERS

6%

Andrew JM Regiec -- Reston Community Players

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

6%

Alexa Roggenkamp/Preston Grover -- The Arlington Players

INTO THE SUN

5%

Esther Wells -- Triune Entertainment LLC

THE LIGHTNING THIEF

4%

Sarah Hardy -- Sterling Playmakers

ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION

4%

Fred Zirm -- Next Generation Arts Council

THE SECRET GARDEN

4%

George Fulda -- Prince William Little Theatre

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

4%

Caitlin Valleskey -- Wildwood Summer Theatre

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

4%

Sierra Lockrem -- STARS Performing Arts

HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE

3%

Angela Somers -- SOMERS VOICE

THE PRODUCERS

3%

Andrew Regnic -- Reston Community Players

BE MORE CHILL

3%

Mercedes Blankenship -- Rockville Musical Theatre

BRIGHT STAR

3%

Scott Olson -- Fauquier Community Theater

JERSEY BOYS

2%

Matt Moore -- Fauquier Community Theater

JEKYLL & HYDE

2%

Jennifer Hardin -- Little Theater of Alexandria

TICK TICK… BOOM!

2%

Margo Myst McCready -- Greenbelt Arts Center

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

2%

Matt Moore -- Triune Entertainment LLC

THE FULL MONTY

2%

Michael Kharfen -- The Arlington Players

1776

2%

Nancy Lavallee -- Good Shepherd Players

ANNIE

2%

Renée De Ponte -- Triune Entertainment LLC

JACK & THE BEANSTALK

2%

Laura W. Andruski -- British Players

COMPANY

2%

Matt Bannister -- Silver Spring Stage

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

16%

Valeria Cossu -- GALA Hispanic Theatre

FROZEN

12%

Alan Muroaka -- Olney Theatre Center

DAMN YANKEES

9%

Sergio Trujillo -- Arena Stage

LITTLE SHOP OF HORRORS

7%

Chris Maulden -- Actors Theatre ARTfactory

SENIOR CLASS

6%

Amy Anders Corcoran -- Olney Theatre Center

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

5%

Elizabeth Dinkova -- Spooky Action Theater

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

5%

Emily “EJ” Jonas -- Workhouse Arts Center

FUNNY THING HAPPENED...FORUM

5%

Matthew Gardiner -- Signature Theatre

SCHMIGADOON

4%

Christopher Gattelli -- Kennedy Center

FOOTLOOSE

4%

Ricky Drummond -- Next Stop Theatre Company

CABARET

4%

Kimberly Kemp -- Actors Theatre ARTfactory

SISTER ACT

4%

Jeff Calhoun -- Ford's Theatre

THE BEDWETTER

4%

Anne Kauffman -- Arena Stage

ALADDIN

3%

Matt Conner -- Creative Cauldron

WAITRESS

3%

Marcia Milgrom Dodge -- Olney Theatre Center

A WRINKLE IN TIME

2%

Lee Sunday Evans -- Arena Stage

JENNIE THE CAT'S HALLOWEEN ADVENTURE

2%

Ingrid Bork -- The Puppet Co.

JENNIE THE CAT'S HALLOWEEN ADVENTURE

2%

Mollie Greenberg -- The Puppet Co.

SONDHEIM

2%

Matt Conner -- Creative Cauldron

MILLION DOLLAR QUARTET

1%

Scott Moreau -- Shenandoah Summer Music Theatre

METAMORPHOSES

12%

KenYatta Rogers -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE / WHEN THE RAINBOW IS ENUF

8%

Rikki Howie Lacewell -- 2nd Star Productions

TWELFTH NIGHT

7%

Molly Marsh -- Stars Performing Arts

A STREETCAR NAMED DESIRE

7%

John Geddie -- Sterling Playmakers

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

7%

Jarod Glou -- McLean Community Players

THE PLAY THAT GOES WRONG

7%

Scott Olson -- Fauquier Community Theater

EVERYTHING IS WONDERFUL

6%

Danni Guy -- Dominion Stage

DRACULA

6%

Tony Marshak -- StageCoach Theatre

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

5%

Laura W. Andruski -- Rockville Little Theatre

FOOL FOR LOVE

5%

Chris D'Angelo -- NOVA Nightsky Theater

FLOWERS FOR ALGERNON

5%

Matt Moore -- Seton Players

ALABAMA STORY

4%

Eleanore Tapscott -- Colonial Players of Annapolis

CHRISTMAS BELLES

4%

Terri Ritchie -- Prince William Little Theatre

ARSENIC & OLD LACE

3%

Kat Brais -- StageCoach Theatre

THE WOMAN IN BLACK

3%

Kat Brais -- StageCoach Theatre

DECISION HEIGHT

3%

Jessie Roberts -- Vienna Theatre Company

KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY

2%

Kim Leone -- Prince William Little Theatre

COLD COUNTRY

2%

Karin Rosnizeck -- ExPats Theatre

DOT

2%

Rikki Lacewell -- Silver Spring Stage

A CHRISTMAS STORY

2%

Leah Daily -- StageCoach Theatre

CHOKE

11%

Gustavo Ott -- GALA Hispanic Theatre

ALL MY SONS

9%

Ahryel Tinker -- Actors Tgeatre ARTfactory

THE INHERITANCE

6%

Tom Story -- Round House Theatre

THE AMERICAN FIVE

6%

Aaron Posner -- Ford's Theatre

FUENTEOVEJUNA

6%

José Luis Arellano -- GALA Hispanic Theatre

KIM'S CONVENIENCE

6%

Aria Velz -- Olney Theatre Center

THE DRAGON

4%

Elizabeth Dinkova -- Spooky Action Theatre

A BRIGHT ROOM CALLED DAY

3%

Aria Velz -- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions

FRANKENSTEIN

3%

Emily Burns -- Shakespeare Theatre Company

CLYDE'S

3%

Chaz Pando -- Workhouse Arts Center

CHICKEN AND BISCUITS

3%

Rikki Howie Lacewell -- Next Stop Theatre Company

THE WOMAN IN BLACK

3%

Josh Sticklin -- Keegan Theatre

STEEL MAGNOLIAS

3%

Laura Connors Hull -- Creative Cauldron

MACBETH

3%

Thomas Plott -- Maryland Renaissance Festival

THE SHAWSHANK REDEMPTION

3%

Evan Hoffman -- NextStop Theatre

THE LAKE EFFECT

2%

Alex Levy -- 1st Stage

SLEEPOVA

2%

Paige Hernandez -- Olney Theatre Center

THE PLIANT GIRLS

2%

Ileana Blustein -- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

GALATEA

2%

Tracey Erbacher -- Theatre Prometheus

THE PIANO LESSON

2%

Danielle Drakes -- 1st Stage

THE OTHER AMERICANS

2%

Ruben Santiago-Hudson -- Arena Stage

DEATH ON THE NILE

2%

Hana S. Sharif -- Arena Stage

WE ARE GATHERED

2%

Kent Gash -- Arena Stage

EVERY BRILLIANT THING

1%

Kimberly Kemp -- Actors Theatre ARTfactory

CRAIGSLISTED

1%

Dannielle Hutchinson -- Nu Sass Productions

SHREK

11%

- Upper Room Theatre Ministry

SPRING AWAKENING

6%

- Stars Performing Arts

HAIRSPRAY

6%

- Prince William Little Theatre

THE NEWBORN KING

6%

- City of Praise Family Ministries

METAMORPHOSES

4%

- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

HIP HOP ANANSI

4%

- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

4%

- Wildwood Summer Theatre

ANNIE

4%

- Triune Entertainment LLC

SHREK

4%

- McLean Community Players

BAD GIRLS OF WESTERN LIT

3%

- City of Fairfax Theatre Company

CLUE

3%

- Goose Creek Players

THE PRODUCERS

3%

- Reston Community Players

FOR COLORED GIRLS...

3%

- 2nd Star Productions

THE PLAY THAT GOES WRONG

3%

- The Arlington Players

DRACULA

3%

- StageCoach Theatre

PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

3%

- Silver Spring Stage

A CHRISTMAS STORY

2%

- StageCoach Theatre

THE PLAY THAT GOES WRONG

2%

- Fauquier Community Theater

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

2%

- Stars Performing Arts

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

2%

- Rockville Little Theatre

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

2%

- The Arlington Players

THE PLAY THAT GOES WRONG

2%

- Little Theater of Alexandria

JERSEY BOYS

2%

- Fauquier Community Theater

JEKYLL & HYDE

2%

- Little Theater of Alexandria

INTO THE SUN

2%

- Triune Entertainment LLC

CHOKE

11%

- GALA Hispanic Theatre

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

8%

- GALA Hispanic Theatre

A CHRISTMAS CAROL

6%

- Ford's Theatre

SISTER ACT

5%

- Ford's Theatre

DAMN YANKEES

5%

- Arena Stage

THE DRAGON

4%

- Spooky Action Theatre

CABARET

4%

- Actors Theatre ARTfactory

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

4%

- Workhouse Arts Center

LITTLE SHOP OF HORRORS

4%

- Actors Theatre ARTfactory

WAITRESS

3%

- Olney Theatre Center

ALADDIN

3%

- Creative Cauldron

FROZEN

3%

- Olney Theater

THE INHERITANCE

3%

- Round House Theatre

PLAY ON!

3%

- Signature Theatre

MILLION DOLLAR QUARTET

2%

- Shenandoah Summer Music Theatre

MACBETH

2%

- Maryland Renaissance Festival

A WRINKLE IN TIME

2%

- Arena Stage

KIM'S CONVENIENCE

2%

- Olney Theatre Center

THE SHAWSHANK REDEMPTION

2%

- NextStop Theatre

A BRIGHT ROOM CALLED DAY

2%

- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions

SATURDAY NIGHT FEVER

2%

- Toby's Dinner Theatre

THE PLIANT GIRLS

1%

- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

STEEL MAGNOLIAS

1%

- Creative Cauldron

FROZEN

1%

- Olney Theatre Center

FOOTLOOSE

1%

- Next Stop Theatre Company

SHREK

18%

Dan Martin -- Upper Room Theatre Ministry

HAIRSPRAY

9%

Ken and Patti Crowley -- Prince William Little Theatre

METAMORPHOSES

9%

Scott Monin -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

SPRING AWAKENING

8%

William Waugh -- Stars Performing Arts

THE NEWBORN KING

7%

Emanuel Wright -- City of Praise Family Ministries

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

7%

Dan Martin -- Triune Entertainment LLC

THE PRODUCERS

6%

Ken and Patti Crowley -- Reston Community Players

JERSEY BOYS

5%

Jack Tessier -- Fauquier Community Theater

THE WOMAN IN BLACK

5%

Terry Smith -- StageCoach Theatre

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

5%

Stephen Deming -- Rockville Little Theatre

ANNIE

4%

Stacy King -- Triune Entertainment LLC

TICK TICK… BOOM!

4%

Jake Gunter -- Greenbelt Arts Center

INTO THE SUN

4%

Jack Tessier -- Triune Entertainment LLC

CHURCH AND STATE

3%

Don Slater -- Silver Spring Stage

COLD COUNTRY

3%

Ian Claar -- ExPats Theatre

JACK & THE BEANSTALK

2%

Stephen Deming -- British Players

CHOKE

11%

Hailey LaRoe -- GALA Hispanic Theatre

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

8%

Hailey LaRoe -- GALA Hispanic Theatre

FROZEN

7%

Christina Watanabe -- Olney Theatre Center

CABARET

6%

Andrew Harasty -- Actors Theatre ARTfactory

LITTLE SHOP OF HORRORS

6%

Andrew Harasty -- Actors Theatre ARTfactory

THE GARBOLOGISTS

5%

Alberto Segarra -- Theater Alliance

THE INHERITANCE

4%

Colin K. Bills -- Round House Theatre

WE ARE GATHERED

4%

Adam Honoré -- Arena Stage

DAMN YANKEES

4%

Philip S. Rosenberg -- Arena Stage

SISTER ACT

4%

Max Doolittle -- Ford's Theatre

A CHRISTMAS CAROL

3%

Rui Rita -- Ford's Theatre

THE DRAGON

3%

Mike Durst -- Spooky Action Theatre

SONDHEIM

3%

Lynn Joslin -- Creative Cauldron

THE WOMAN IN BLACK

3%

Sage Green -- Keegan Theatre

A BRIGHT ROOM CALLED DAY

3%

E-hui Woo -- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions

A WRINKLE IN TIME

3%

Jeanette Oi-Suk Yew -- Arena Stage

SENIOR CLASS

3%

Colin K. Bills -- Olney Theatre Center

THE PLIANT GIRLS

2%

Hailey LaRoe -- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

CRAIGSLISTED

2%

E-hui Woo -- Nu Sass Productions

RED PITCH

2%

Amith Chandrashaker -- Olney Theatre Center

WAITRESS

2%

Minjoo Kim -- Olney Theatre Center

THE NEWBORN KING

2%

Emanuel Wright -- City of Praise Family Ministries

LAUGHS IN SPANISH

1%

Luis Garcia -- 1st Stage

GALATEA

1%

Hannah Kelly -- Theatre Prometheus

THE AMERICAN FIVE

1%

Max Doolittle -- Ford's Theatre

SHREK

16%

Chris Zavadowski -- Upper Room Theatre Ministry

HAIRSPRAY

10%

Nancy Huddleston -- Prince William Little Theatre

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

7%

Cate Murray -- Triune Entertainment LLC

BE MORE CHILL

7%

Anton Van De Motter -- Rockville Musical Theatre

THE NEWBORN KING

7%

Aaron Harding -- City of Praise Family Ministries

THE LAST FIVE YEARS

6%

Garrett Jones -- Sterling Playmakers

JERSEY BOYS

6%

Cate Murray -- Fauquier Community Theater

SHREK

6%

Rachel Bradley -- McLean Community Players

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

4%

Matthew Brown -- Stars Performing Arts

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

4%

Deacon Withers -- Wildwood Summer Theatre

THE PRODUCERS

3%

Mark V. Deal -- Reston Community Players

JEKYLL & HYDE

3%

Mark V. Deal -- Little Theater of Alexandria

ANNIE

3%

Cate Murray -- Triune Entertainment LLC

INTO THE SUN

3%

Lori Roddy -- Triune Entertainment LLC

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

3%

Matthew Brown -- City of Fairfax Theatre Company

COMPANY

3%

Matthew Dohm -- Silver Spring Stage

THE NEWBORN KING

3%

Martrice Clark -- City of Praise Family Ministries

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

3%

Jackie Owen -- The Arlington Players

SECRET GARDEN

3%

George Fulda -- Prince William Little Theatre

THE SECRET GARDEN

2%

George Fulda -- Prince William Little Theatre

DAMN YANKEES

11%

Adam Rothenberg -- Arena Stage

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

11%

Walter “Bobby” McCoy -- GALA Hispanic Theatre

CABARET

11%

Ahryel Tinker -- Actors Theatre ARTfactory

SISTER ACT

7%

William Yanesh -- Ford's Theatre

FROZEN

6%

Christopher Youstra -- Olney Theatre Center

LITTLE SHOP OF HORRORS

6%

Matthew Scarborough -- Actors Theatre ARTfactory

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

6%

Paige Austin Rammelkamp -- Workhouse Arts Center

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

6%

Marika Countouris -- Spooky Action Theater

A CHRISTMAS CAROL

6%

Josh Schmidt -- Ford's Theatre

WAITRESS

5%

Christopher Youstra -- Olney Theatre Center

SENIOR CLASS

5%

Dolores Duran-Cefalu -- Olney Theatre Center

FOOTLOOSE

4%

Lucia LaNave -- Next Stop Theatre Company

SONDHEIM

4%

Elisa Rossman -- Creative Cauldron

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

4%

Paige Rammelkamp -- Workhouse Arts Center

A WRINKLE IN TIME

4%

Ben Moss -- Arena Stage

THE BEDWETTER

3%

Rebekah Bruce -- Arena Stage

SHREK

10%

- Upper Room Theatre Ministry

HAIRSPRAY

7%

- Prince William Little Theatre

THE NEWBORN KING

6%

- City of Praise Family Ministries

SPRING AWAKENING

6%

- Stars Performing Arts

FOOTLOOSE

5%

- MC Summer Dinner Theatre

THE PRODUCERS

5%

- Reston Community Players

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

4%

- The Arlington Players

BE MORE CHILL

4%

- Rockville Musical Theatre

INTO THE SUN

4%

- Triune Entertainment LLC

JEKYLL & HYDE

3%

- Little Theater of Alexandria

ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION

3%

- Next Generation Arts Council

THE LIGHTNING THIEF

3%

- The Sterling Playmakers

ANNIE

3%

- Triune Entertainment LLC

TICK TICK… BOOM!

3%

- Greenbelt Arts Center

COMPANY

3%

- Silver Spring Stage

INTO THE WOODS

3%

- Pied Piper Theatre

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

3%

- Triune Entertainment LLC

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

3%

- Wildwood Summer Theatre

BRIGHT STAR

3%

- Fauquier Community Theater

1776

3%

- Good Shepherd Players

THE LAST FIVE YEARS

2%

- Sterling Playmakers

SHREK

2%

- McLean Community Players

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

2%

- STARS Performing Arts

FUN HOME

2%

- Dominion Stage

HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE

2%

- SOMERS VOICE AND UMBIANCE

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

11%

- GALA Hispanic Theatre

DAMN YANKEES

7%

- Arena Stage

WAITRESS

6%

- Olney Theatre Center

IN THE HEIGHTS

6%

- Signature Theatre

FROZEN

6%

- Olney Theatre Center

A CHRISTMAS CAROL

6%

- Ford's Theatre

SISTER ACT

6%

- Ford's Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

5%

- Workhouse Arts Center

ALADDIN

5%

- Creative Cauldron

LITTLE SHOP OF HORRORS

4%

- Actors Theatre ARTfactory

CABARET

4%

- Actors Theatre ARTfactory

FUNNY THING HAPPENED...FORUM

4%

- Signature Theatre

A WRINKLE IN TIME

3%

- Arena Stage

FOOTLOOSE

3%

- Next Stop Theatre Company

KIMBERLY AKIMBO

3%

- The National Theatre

PLAY ON!

3%

- Signature Theatre

SENIOR CLASS

3%

- Olney Theatre Center

SCHMIGADOON

3%

- Kennedy Center

LITTLE SHOP OF HORRRORA

2%

- Actors Theatee ARTfactory

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

2%

- Spooky Action Theater

THE BEDWETTER

2%

- Arena Stage

FINN

2%

- Kennedy Center

ANNIE

2%

- Compass Rose Theater

BLACK MAGIC

1%

- Spooky Action

SONDHEIM

1%

- Creative Cauldron

INTO THE SUN

21%

- Triune Entertainment LLC

HERSHEL AND THE HANNUKAH GOBLINS

17%

- City of Fairfax Theatre Company

WORLD OF SPYCRAFT

16%

- Sterling Playmakers

DEATH SENTENCE

14%

- A Taste For Murder Productions

HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE

9%

- SOMERS VOICE AND UMBIANCE

THE PIT

8%

- Confetti Collective

ECLIPSING STARS

8%

- Avant Bard Theatre

COLD COUNTRY

7%

- ExPats Theatre

CHOKE

21%

- GALA Hispanic Theatre

A WRINKLE IN TIME

11%

- Arena Stage

SCHMIGADOON

10%

- Kennedy Center

STEEL MAGNOLIAS

9%

- Creative Cauldron

SENIOR CLASS

6%

- Olney Theatre Center

WOMAN ON FIRE

5%

- Creative Cauldron

THE AMERICAN FIVE

5%

- Ford's Theatre

FINN

4%

- Kennedy Center

THE DRAGON

4%

- Spooky Action Theatre

WE ARE GATHERED

3%

- Arena Stage

FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT

3%

- Arena Stage

WOMBAT DROOL

3%

- Nu Sass Productions & Uncle Funsy

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

3%

- Spooky Action Theater

CRAIGLISTED

2%

- Nu Sass Productions

THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR

2%

- Woolly Mammoth Theatre Company

TWISTED TALES: THE THREE GOLDILOCKS GRUFF

2%

- The Puppet Co.

DATA

2%

- Arena Stage

THE GARBOLOGISTS

2%

- Theater Alliance

THE MARGRIAD

1%

- Avant Bard Theatre

CIRCUS OF THE SELF

1%

- Spooky Action Theater

THE HORSE & CARRIAGE

1%

- Prologue Theatre

SHREK

10%

Abby Rozmajzl -- Upper Room Theatre Ministry

THE NEWBORN KING

6%

CJ Winston -- City of Praise Family Ministries

LEGALLY BLONDE

5%

Anna Marquardt -- The Arlington Players

SWEENEY TODD

5%

Benjamin Mutterperl -- Stage Coach Theater Company

THE LIGHTNING THIEF

4%

Alex Lew -- Sterling Playmakers

FOOTLOOSE

3%

Brian Ashton -- MC Summer Dinner Theatre

THE SECRET GARDEN

3%

Alden Michels -- Prince William Little Theatre

HAIRSPRAY

3%

Lauren Baker -- Prince William Little Theatre

INTO THE WOODS

3%

Chloe Steverson -- Pied Piper Theatre

GUTENBERG!

3%

Andy Shaw -- City of Fairfax Theatre Company

SHREK

3%

Joshua Ewalt -- Upper Room Theatre Ministry

BRIGHT STAR

3%

Becca Harney -- Fauquier Community Theater

TICK TICK… BOOM!

2%

Tumanyanelu -- Greenbelt Arts Center

THE SECRET GARDEN

2%

Anna Jones -- Prince William Little Theatre

THE LAST FIVE YEARS

2%

Chelsea Williamson -- Sterling Playmakers

SHREK

2%

Cam Powell -- McLean Community Players

YOUNG FRANKENSTEIN

2%

Hedy Valentine -- Montgomery College Summer Dinner Theatre

INTO THE SUN

2%

Ryan Schaffer -- Triune Entertainment LLC

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

2%

Tianna Leon -- The Arlington Players

COMPANY

2%

Tanya Coyne -- Silver Spring Stage

THE PRODUCERS

2%

Jonathan Grygiel -- Reston Community Players

HAIRSPRAY

2%

Lindsay Nicole Steinberg -- Prince William Little Theatre

JEKYLL & HYDE

2%

Michael E. McGovern -- Little Theater of Alexandria

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

2%

Emily Carbone -- The Arlington Players

BE MORE CHILL

2%

Charlie Williams -- Rockville Musical Theatre

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

9%

Facundo Agustín -- GALA Hispanic Theatre

FROZEN

6%

Alex De Bard -- Olney Theatre Center

FROZEN

5%

Gabriela Hernandez -- Olney Theatre Center

ALADDIN

5%

Alan Gutierrez-Urista -- Creative Cauldron

FUNNY THING HAPPENED...FORUM

5%

Erin Weaver -- Signature Theatre

CABARET

4%

Chris Maulden -- Actors Theatre ARTfactory

A CHRISTMAS CAROL

4%

Craig Wallace -- Ford's Theatre

SENIOR CLASS

3%

Lauren Adams -- Olney Theatre Center

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

3%

Ariel Friendly -- Workhouse Arts Center

JESUS CHRIST SUPERSTAR

3%

Shakil Azizi -- Workhouse Arts Center

DAMN YANKEES

3%

Ana Villafañe -- Arena Stage

DAMN YANKEES

3%

Rob McClure -- Arena Stage

A WRINKLE IN TIME

3%

Taylor Iman Jones -- Arena Stage

LITTLE SHOP OF HORRORS

2%

Kareem Taylor -- Actors Theatre ARTfactory

FOOTLOOSE

2%

Brigid Wallace Harper -- Next Stop Theatre Company

LITTLE SHOP OF HORRORS

2%

Christopher Beatley -- Actors Theatre ARTfactory

SISTER ACT

2%

Nia Savoy-Dock -- Ford's Theatre

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

2%

Fran Tapia -- GALA Hispanic Theatre

WAITRESS

2%

MALINDA -- Olney Theatre Center

DAMN YANKEES

2%

Jordan Donica -- Arena Stage

CABARET

2%

Joshua Mutterperl -- Actors Theatre ARTfactory

PLAY ON!

2%

Jalisa Williams -- Signature Theatre

SISTER ACT

2%

Sherri L. Edelen -- Ford's Theatre

JESUS CHRIST SUPERSTAR

2%

Garrett Walsh -- Workhouse Arts Center

MILLION DOLLAR QUARTET

2%

Ben Bailey -- Shenandoah Summer Music Theatre

TWELFTH NIGHT

9%

Sasha Wendell -- Stars Performing Arts

A STREETCAR NAMED DESIRE

5%

Eileen Marshall -- Sterling Playmakers

THE NEWBORN KING

5%

Ephraim Nehemiah -- City of Praise Family Ministries

CLUE

5%

Brad Newberg -- Goose Creek Players

PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

5%

Yael Schoenbaum -- Silver Spring Stage

HIP HOP ANANSI

5%

William Nash -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

THE PLAY THAT GOES WRONG

4%

Eric Kennedy -- The Arlington Players

THE FOREIGNER

4%

Joan Crooks -- Rockville Little Theatre

THE WOMAN IN BLACK

4%

Allen McCrae -- StageCoach Theatre

THE CHRISTMAS BELLES

4%

Charlene Sloan -- Prince William Little Theatre

CHRISTMAS BELLES

3%

Carolyn Corsano Wong -- Prince William Little Theatre

FLOWERS FOR ALGERNON

3%

Kieran Kelly -- Seton Players

EMMA

3%

Terry Bartlebaugh -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

THE PLAY THAT GOES WRONG

3%

Suzy Alden -- Little Theater of Alexandria

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

3%

Joshua Mutterperl -- McLean Community Players

CHRISTMAS BELLES

3%

Mel McCleerey -- Prince William Little Theatre

DECISION HEIGHT

2%

Caroline Kinney -- Vienna Theatre Company

DRACULA

2%

Ilan Komrad -- StageCoach Theatre

THE PLAY THAT GOES WRONG

2%

Mary Rodriguez -- The Arlington Players

COLD COUNTRY

2%

David Bryan Jackson -- ExPats Theatre

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

2%

Lourdes Turnblom -- McLean Community Players

EVERYTHING IS WONDERFUL

2%

Jess Rawls -- Dominion Stage

THE WOMAN IN BLACK

2%

Scott Heine -- StageCoach Theatre

THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

1%

Justin Oratokhari -- Silver Spring Stage

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

1%

Stephen Yednock -- McLean Community Players

CHOKE

16%

Giselle González -- GALA Hispanic Theatre

THE DRAGON

9%

Fran Tapia -- Spooky Action Theater

THE WOMAN IN BLACK

4%

Noah Mutterperl -- Keegan Theatre

ALL MY SONS

4%

Andrew Chi -- Actors Theatre ARTfactory

THE INHERITANCE

4%

Adam Poss -- Round House Theatre

STEEL MAGNOLIAS

4%

Miss Kitty -- Creative Cauldron

THE OTHER AMERICANS

3%

John Leguizamo -- Arena Stage

KIM'S CONVENIENCE

3%

Justine 'Icy' Moral -- Olney Theatre Center

CLYDE'S

2%

Iris DeWitt -- Workhouse Arts Center

RED PITCH

2%

Angelo Harrington II -- Olney Theatre Center

THE INHERITANCE

2%

David Gow -- Round House Theatre

MACBETH

2%

Matthew Crawford -- Maryland Renaissance Festival

THE AMERICAN FIVE

2%

Yao Dogbe -- Ford's Theatre

THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR

2%

Brianna Rodriguez-Day -- Woolly Mammoth Theatre Company

KIM'S CONVENIENCE

2%

Stan Kang -- Olney Theatre Center

THE SHAWSHANK REDEMPTION

2%

Curtis McNeil -- Next Stop Theatre Company

WOMBAT DROOL

2%

David Kessler -- Nu Sass Productions & Uncle Funsy

THE DRAGON

2%

Surasree Das -- Spooky Action Theater

FRANKENSTEIN

2%

Nick Westrate -- Shakespeare Theatre Company

FRANKENSTEIN

2%

Rebecca S'manga Frank -- Shakespeare Theatre Company

EVERY BRILLIANT THING

2%

David Johnson -- Actors Theatre ARTfactory

NATIVE GARDENS

2%

Cristina Sánchez -- Next Stop Theatre Company

CHOKE

1%

Gerardo Ortiz -- GALA Hispanic Theatre

THE AMERICAN FIVE

1%

Renea S. Brown -- Ford's Theatre

SLEEPOVA

1%

Jasmine Proctor -- Olney Theatre Center

THE PLAY THAT GOES WRONG

9%

- Fauquier Community Theater

FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE/WHEN THE RAINBOW IS ENUF

8%

- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

THE PLAY THAT GOES WRONG

8%

- Arlington Players

A STREETCAR NAMED DESIRE

7%

- Sterling Playmakers

THE NEWBORN KING

6%

- City of Praise Family Ministries

HIP HOP ANANSI

6%

- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

METAMORPHOSES

4%

- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

DRACULA

4%

- StageCoach Theatre

A CHRISTMAS STORY

4%

- StageCoach Theatre

CHRISTMAS BELLES

4%

- Prince William Little Theatre

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

4%

- Rockville Little Theatre

EMMA

4%

- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

THE WOMAN IN BLACK

3%

- StageCoach Theatre

CLUE

3%

- Goose Creek Players

ARSENIC & OLD LACE

3%

- StageCoach Theatre

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

3%

- McLean Community Players

THE BAD GIRLS OF WESTERN LIT

3%

- City of Fairfax Theatre Company

PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

3%

- Silver Spring Stage

EVERYTHING IS WONDERFUL

3%

- Dominion Stage

FLOWERS FOR ALGERNON

2%

- Seton Players

THE CHRISTMAS BELLES

2%

- Prince William Little Theatre

FOOL FOR LOVE

2%

- NOVA Nightsky Theater

COLD COUNTRY

2%

- ExPats Theatre

THE FOREIGNER

2%

- Rockville Little Theatre

DECISION HEIGHT

2%

- Vienna Theatre Company

CHOKE

14%

- GALA Hispanic Theatre

FRANKENSTEIN

5%

- Shakespeare Theatre Company

FUENTEOVEJUNA

5%

- GALA Hispanic Theatre

THE INHERITANCE

5%

- Round House Theatre

ALL MY SONS

5%

- Actors Theatre ARTfactory

KIM'S CONVENIENCE

4%

- Olney Theatre Center

THE DRAGON

4%

- Spooky Action Theatre

MACBETH

4%

- Maryland Renaissance Festival

THE SHAWSHANK REDEMPTION

4%

- NextStop Theatre

STEEL MAGNOLIAS

4%

- Creative Cauldron

THE AMERICAN FIVE

3%

- Ford's Theatre

A BRIGHT ROOM CALLED DAY

3%

- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions

THE WOMAN IN BLACK

3%

- Keegan Theatre

THE LAKE EFFECT

3%

- 1st Stage

DEATH ON THE NILE

3%

- Arena Stage

THE PIANO LESSON

2%

- 1st Stage

CLYDE'S

2%

- Workhouse Arts Center

THE AGE OF INNOCENCE

2%

- Arena Stage

SUMMERTIME

2%

- Solas Nua / Murmuration

SLEEPOVA

2%

- Olney Theatre Center

THE PLIANT GIRLS

2%

- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

WOMBAT DROOL

2%

- Nu Sass

RED PITCH

2%

- Olney Theatre Center

THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR

2%

- Woolly Mammoth Theatre Company

GALATEA

2%

- Theatre Prometheus

HAIRSPRAY

11%

- Prince William Little Theatre

SHREK

9%

Pat Haggerty -- Upper Room Theatre Ministry

METAMORPHOSES

8%

August Henney -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

6%

Alexander Weiss -- Wildwood Summer Theatre

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

5%

Bill Pressly -- Rockville Little Theatre

ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION

5%

Bob Oetting -- Next Generation Arts Council

HIP HOP ANANSI

4%

Margarita Syrocheva -- Kogod Theatre

THE PRODUCERS

4%

Dan and Sheila Widerski -- Reston Community Players

A STREETCAR NAMED DESIRE

4%

Danielle Tepe -- Sterling Playmakers

BE MORE CHILL

4%

Andrew McMichael -- Rockville Musical Theatre

INTO THE SUN

4%

Esther Wells -- Triune Entertainment LLC

HAIRSPRAY

4%

James Maxted and Peter Marsh -- Prince William Little Theatre

THE LIGHTNING THIEF

3%

Glen Bartram -- Sterling Playmakers

THE PLAY THAT GOES WRONG

3%

Jarret Baker -- Fauquier Community Theater

THE WOMAN IN BLACK

2%

Terry Smith -- StageCoach Theatre

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

2%

Peter Marsh -- Triune Entertainment LLC

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

2%

Noah Beye -- McLean Community Players

ANNIE

2%

Doug Barylski -- Triune Entertainment LLC

THE SECRET GARDEN

2%

Kim Leone -- Prince William Little Theatre

THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

2%

Maggie Modig -- Silver Spring Stage

BRIGHT STAR

2%

Steve Cooper -- Fauquier Community Theater

CHRISTMAS BELLES

2%

Vincent Worthington -- Prince William Little Theatre

HAIRSPRAY

2%

Peter Marsh -- Prince William Little Theatre

ARSENIC & OLD LACE

1%

Karin Thorndike -- StageCoach Theatre

DOT

1%

Joey Olson -- Silver Spring Stage

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

12%

Gisela Estrada -- GALA Hispanic Theatre

CHOKE

9%

Grisele González -- GALA Hispanic Theatre

DEATH ON THE NILE

7%

Alexander Dodge -- Arena Stage

LITTLE SHOP OF HORRORS

6%

Reilly Cooper -- Actors Theatre ARTfactory

DAMN YANKEES

5%

Robert Brill -- Arena Stage

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

5%

Abigail Copeland -- Spooky Action Theater

KIM'S CONVENIENCE

5%

Debra Kim Sivigny -- Olney Theatre Center

CABARET

4%

Jimmy Conroy -- Actors Theatre ARTfactory

A CHRISTMAS CAROL

4%

Lee Savage -- Ford's Theatre

FROZEN

4%

Paige Hathaway -- Olney Theatre Center

THE DRAGON

4%

Margarita Syrocheva -- Spooky Action Theater

THE INHERITANCE

4%

Lee Savage -- Round House Theatre

THE PLIANT GIRLS

3%

Simone Schneeberg -- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

THE AMERICAN FIVE

3%

Andrew R. Cohen -- Ford's Theatre

SISTER ACT

3%

Paige Hathaway -- Ford's Theatre

SENIOR CLASS

3%

Lawrence E. Moten III -- Olney Theatre Center

FUENTEOVEJUNA

2%

Giorgos Tsappas -- GALA Hispanic Theatre

THE OTHER AMERICANS

2%

Arnulfo Maldonado -- Arena Stage

GALATEA

2%

Simone Schneeberg -- Theatre Prometheus

WOMAN ON FIRE

2%

Margie Jervis -- Creative Cauldron

DANCE²

2%

Margarita Syrocheva -- Kogod Theatre

MILLION DOLLAR QUARTET

1%

Kristen Albert -- Shenandoah Summer Music Theatre

FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT

1%

Sara Ryung Clement -- Arena Stage

THE LAKE EFFECT

1%

Kathryn Kawecki -- 1st Stage

HANG

1%

Giorgos Tsappas -- 1st Stage

SHREK

16%

Dan Martin -- Upper Room Theatre Ministry

HAIRSPRAY

11%

Wil Taft -- Prince William Little Theatre

METAMORPHOSES

10%

Leo Grierson -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

THE PRODUCERS

10%

Elizabeth Shaher -- Reston Community Players

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

8%

Dan Martin -- Triune Entertainment LLC

BE MORE CHILL

7%

Connor Lugo-Harris -- Rockville Musical Theatre

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

7%

Aaron Skolnik -- Rockville Little Theatre

JERSEY BOYS

6%

Frankie Stamps -- Fauquier Community Theater

ARSENIC & OLD LACE

5%

Fred Muller -- StageCoach Theatre

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

4%

Matt Silverman -- McLean Community Players

TICK TICK… BOOM!

4%

Connor Lugo-Harris -- Greenbelt Arts Center

THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

3%

Jeff Miller -- Silver Spring Stage

CHRISTMAS BELLES

3%

Wil Taft -- Prince William Little Theatre

THE SECRET GARDEN

3%

George Fulda -- Prince William Little Theatre

COLD COUNTRY

2%

Karin Rosnizeck -- ExPats Theatre

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

18%

Brandon Cook -- GALA Hispanic Theatre

DAMN YANKEES

9%

Walter Trarbach -- Arena Stage

CHOKE

8%

Konstantine Lortkipanidze -- GALA Hispanic Theatre

SISTER ACT

7%

David Budries -- Ford's Theatre

THE WOMAN IN BLACK

5%

Brandon Cook -- Keegan Theatre

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

5%

Alec Green -- Spooky Action Theater

A CHRISTMAS CAROL

5%

Josh Schmidt -- Ford's Theatre

THE DRAGON

5%

Brandon Cook -- Spooky Action Theater

A WRINKLE IN TIME

5%

Nick Kourtides -- Arena Stage

KIM'S CONVENIENCE

3%

Kevin Lee Alexander -- Olney Theatre Center

THE BEDWETTER

3%

Kai Harada -- Arena Stage

FUENTEOVEJUNA

3%

Jesús D. Cortés -- GALA Hispanic Theatre

RED PITCH

3%

DJ Potts -- Olney Theatre Center

HANG

2%

Justin Schmitz -- 1st Stage

SUMMERTIME

2%

Jenny O'Malley -- Solas Nua / Murmuration

WOMBAT DROOL

2%

Neil McFadden -- Nu Sass Productions & Uncle Funsy

THE AMERICAN FIVE

2%

Kathy Ruvuna -- Ford's Theatre

THE PLIANT GIRLS

2%

Lex Allenbaugh -- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

CIRCUS OF THE SELF

2%

Navi -- Spooky Action Theater

WE ARE GATHERED

2%

Lindsay Jones -- Arena Stage

GALATEA

2%

Levi Manners -- Theatre Prometheus

SLEEPOVA

2%

Cresent Haynes -- Olney Theatre Center

THE LAKE EFFECT

1%

Navi -- 1st Stage

A BRIGHT ROOM CALLED DAY

1%

Lex Allenbaugh -- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions

SHREK

13%

Anthony Williams -- Upper Room Theatre Ministry

THE NEWBORN KING

4%

Adamo The Poet -- City of Praise Family Ministries

HAIRSPRAY

4%

Adrianna Weir -- Prince William Little Theatre

THE PRODUCERS

4%

Adam Gurson -- Reston Community Players

THE PRODUCERS

4%

Andie Matten -- Reston Community Players

THE NEWBORN KING

4%

Akiba Robinson -- City of Praise Family Ministries

HAIRSPRAY

4%

Lauren Baker -- Prince William Little Theatre

THE LIGHTNING THIEF

3%

James Riggs -- Sterling Playmakers

THE PRODUCERS

3%

Steve Cairns -- Reston Community Players

JERSEY BOYS

3%

Nick Villacorte -- Fauquier Community Theater

SHREK

3%

Shelby Young -- McLean Community Players

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

3%

Ryan Schaffer -- Triune Entertainment LLC

THE NEWBORN KING

3%

Ashely Curtis -- Maryiesha

JACK & THE BEANSTALK

3%

Amanda Dullin-Jones -- British Players

HAIRSPRAY

3%

Katie Weigl -- Prince William Little Theatre

TICK TICK… BOOM!

2%

Tumanyanelu -- Greenbelt Arts Center

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

2%

Brandon Schenk -- The Arlington Players

THE SECRET GARDEN

2%

Avery Heisey -- Prince William Little Theatre

THE FULL MONTY

2%

Chris Anderson -- The Arlington Players

THE PRODUCERS

2%

Connor Myrna -- Reston Community Players

THE SECRET GARDEN

2%

Cam Powell -- Prince William Little Theatre

THE NEWBORN KING

2%

Jasmine Johnson -- City of Praise Family Ministries

JERSEY BOYS

2%

Daniel Ferguson -- Fauquier Community Theater

TICK TICK… BOOM!

2%

Sam Intrater -- Greenbelt Arts Center

HAIRSPRAY

2%

Jim Bowen-Collinson -- Prince William Little Theatre

WAITRESS

7%

Allison Blackwell -- Olney Theatre Center

LITTLE SHOP OF HORRORS

6%

Ali Curd -- Actors Theatre ARTfactory

ALADDIN

5%

Ariel Friendly -- Creative Cauldron

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

5%

Rachael Small -- GALA Hispanic Theatre

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

4%

Daniel Santiago -- Spooky Action Theater

FROZEN

4%

Kennedy Kanagawa -- Olney Theatre Center

SISTER ACT

4%

Kanysha Williams -- Ford's Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

4%

Noah Mutterperl -- Workhouse Arts Center

DAMN YANKEES

4%

Byronha Marie -- Arena Stage

TURN OF THE SCREW

3%

John Poncy -- Creative Cauldron

LITTLE SHOP OF HORRORS

3%

Chris Beatley -- Actors Theatre ARTfactory

ALADDIN

3%

Whit Jenkins -- Creative Cauldron

THE BEDWETTER

3%

Shoshana Bean -- Arena Stage

SISTER ACT

3%

Debbie Mobley -- Ford's Theatre

FOOTLOOSE

3%

Brent Stone -- Next Stop Theatre Company

LITTLE SHOP OF HORRORS

3%

Timothy King -- Actors Theatre ARTfactory

FUNNY THING HAPPENED...FORUM

3%

Ryan Sellers -- Signature Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

3%

Iris DeWitt -- Actors Theatre ARTfactory

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

2%

The Gargoyles -- Workhouse Arts Center

SISTER ACT

2%

Caitlin Brooke -- Ford's Theatre

SATURDAY NIGHT FEVER

2%

Tori Weaver -- Toby's Dinner Theatre

DAMN YANKEES

2%

Quentin Earl Darrington -- Arena Stage

1776

2%

Chris Dockins -- Good Shepherd Players

CABARET

2%

Talya Conroy -- Actors Theatre ARTfactory

FROZEN

2%

Noah Israel -- Olney Theatre Center

FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE/WHEN THE RAINBOW IS ENUF

11%

Alaina (AJ) Jenkins -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

METAMORPHOSES

9%

Emma Callagy -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

ARSENIC & OLD LACE

7%

Allen McRae -- StageCoach Theatre

THE PLAY THAT GOES WRONG

6%

Esther Wells -- Fauquier Community Theater

THE PLAY THAT GOES WRONG

6%

Andrew Morin -- Fauquier Community Theater

THE NEWBORN KING

5%

Ashley Curtis -- Maryiesha

THE FULL MONTY

4%

Rahael Rabinovitz -- The Arlington Players

ARSENIC & OLD LACE

4%

Scott Strasbaugh -- StageCoach Theatre

THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

3%

Bill Hurlbut -- Silver Spring Stage

A CHRISTMAS STORY

3%

Dino Coppa Sr -- StageCoach Theatre

A STREETCAR NAMED DESIRE

3%

Tony Bonieski -- Sterling Playmakers

A STREETCAR NAMED DESIRE

3%

Lauren Sunday -- Sterling Playmakers

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

3%

Nate Eagle -- Rockville Little Theatre

EVERYTHING IS WONDERFUL

3%

Amanda Brenner -- Dominion Stage

CHRISTMAS BELLES

3%

Jon Radulovic -- Prince William Little Theatre

YOUNG FRANKENSTEIN

3%

Kat Gorlenko -- Montgomery College Summer Dinner Theatre

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

3%

Lisa Singleton -- Rockville Little Theatre

A CHRISTMAS STORY

3%

Katie Pond -- StageCoach Theatre

METAMORPHOSES

2%

Hayden Polsky -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

COLD COUNTRY

2%

Elgin Martin -- ExPats Theatre

EVERYTHING IS WONDERFUL

2%

Dave Wright -- Dominion Stage

KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY

2%

Kate Bierly -- Prince William Little Theatre

CHRISTMAS BELLES

2%

Erika Horton -- Prince William Little Theatre

EVERYTHING IS WONDERFUL

2%

Gary Bernard DiNardo -- Dominion Stage

STEAL AWAY

2%

Robin Lynn Reaves -- Sterling Playmakers

FUENTEOVEJUNA

7%

Luz Nicolás -- GALA Hispanic Theatre

ALL MY SONS

7%

Anastasia Hanchak -- Actors Theatre ARTfactory

THE AMERICAN FIVE

7%

Aaron Bliden -- Ford's Theatre

A BRIGHT ROOM CALLED DAY

5%

Amber Gibson -- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions

FRANKENSTEIN

5%

Anna Takayo -- Shakespeare Theatre Company

THE AGE OF INNOCENCE

4%

Felicia Curry -- Arena Stage

KIM'S CONVENIENCE

4%

Zion Jang -- Olney Theatre Center

KIM'S CONVENIENCE

4%

Justine ‘Icy’ Moral -- Olney Theatre Center

FUENTEOVEJUNA

3%

Luis Obed -- GALA Hispanic Theatre

MACBETH

3%

Emily Karol -- Maryland Renaissance Festival

THE PIANO LESSON

3%

Deidra Starnes -- 1st Stage

CLYDE'S

3%

Jummy Lash -- Workhouse Arts Center

THE INHERITANCE

3%

Jamar Jones -- Round House Theatre

THE SHAWSHANK REDEMPTION

3%

Matt Baughman -- Next Stop Theatre Company

SLEEPOVA

3%

Ciara Hargrove -- Olney Theatre Center

THE AMERICAN FIVE

3%

Yao Dogbe -- Ford's Theatre

DEATH ON THE NILE

2%

Nancy Robinette -- Arena Stage

THE DRAGON

2%

Gabriel Alejandro -- Spooky Action Theater

WOMAN ON FIRE

2%

Lenny Mendez -- Creative Cauldron

THE DRAGON

2%

Ryan Sellers -- Spooky Action Theater

NEW BORN KING

2%

Ashley Curtis -- Maryiesha

KIM'S CONVENIENCE

2%

Tuyết Thị Phạm -- Olney Theatre Center

THE SHAWSHANK REDEMPTION

2%

Oscar Salvador Jr. -- Next Stop Theatre Company

TWELFTH NIGHT

2%

Hunter Ringsmith -- Folger Theatre

AKIRA KUROSAWA EXPLAINS HIS MOVIES AND YOGURT

2%

Jamar Jones -- Woolly Mammoth Theatre Company

INTO THE WOODS

15%

- Pied Piper Theatre

A YEAR WITH FROG AND TOAD

14%

- Rockville Musical Theatre

HIP HOP ANANSI

14%

- Kogod Theatre

FOOTLOOSE

13%

- Encore Stage & Studio

HERSHEL AND THE HOLIDAY GOBLINS

9%

- City of Fairfax Theatre Company

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

8%

- STARS Performing Arts

TWELFTH NIGHT

7%

- STARS Performing Arts

SPRING AWAKENING

7%

- STARS Performing Arts

ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION

6%

- Next Generation Arts Council

JACK & THE BEANSTALK

4%

- British Players

HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE

4%

- SOMERS VOICE & UMBIANCE

ALADDIN

15%

- Creative Cauldron

FRIDA LIBRE

14%

- GALA Hispanic Theatre

A CHRISTMAS CAROL

14%

- Ford's Theatre

FINN

9%

- Kennedy Center

CHARLOTTE'S WEB

8%

- Adventure Theatre MTC

HIP HOP ANANSI

7%

- Kogod Theatre

THE NUTCRACKER

5%

- The Puppet Co.

PETER AND THE STAR CATCHER

5%

- The Puppet Co.

THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER

5%

- Stagecoach Theatre

MADELINE'S CHRISTMAS

4%

- Creative Cauldron

ONCE UPON A TIME... AND TWO ARE THREE!

4%

- GALA Hispanic Theatre

JENNIE THE CAT’S HALLOWEEN ADVENTURE

3%

- The Puppet Co.

TWISTED TALES: THE THREE GOLDILOCKS GRUFF

3%

- The Puppet Co.

THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR

2%

- Woolly Mammoth Theatre Company

PETER AND THE WOLF

1%

- The Puppet Co.

PETER AND THE WORLF

1%

- The Puppet Co.

11%

Upper Room Theatre Ministry

8%

Stars Performing Arts

6%

Prince William Little Theatre

6%

The Little Theatre of Alexandria

5%

Fauquier Community Theater

5%

Silver Spring Stage

5%

The Arlington Players

5%

Wildwood Summer Theatre

4%

Sterling Playmakers

4%

Reston Community Players

3%

Pied Piper Theatre

3%

StageCoach Theatre

3%

Triune Entertainment LLC

3%

Rockville Little Theatre

3%

City of Fairfax Theatre Company

3%

Next Generation Arts Council

3%

The Reston Community Players

3%

Dominion Stage

3%

Arlington Players

3%

ExPats Theatre

2%

Rockville Musical Theatre

2%

MAD (Music and Drama)-Goddard Space Flight Center

2%

British Players

2%

Jupiter Theatre Company

1%

St. Mark's Players

21%

GALA Hispanic Theatre

9%

Signature Theatre

8%

Olney Theatre Center

8%

Actors Theatre ARTfactory

7%

Arena Stage

6%

Workhouse Arts Center

6%

Ford's Theatre

4%

Round House Theatre

4%

Creative Cauldron Stage

3%

Spooky Action Theater

2%

Maryland Renaissance Festival

2%

1st Stage

2%

Nu Sass Productions

2%

Maryland Ensemble Theatre

2%

Keegan Theatre

2%

Theater Alliance

2%

Shenandoah Summer Music Theatre

2%

Theatre Prometheus

2%

Studio Theatre

1%

Next Stop Theatre Company

1%

NextStop Theatre

1%

Avant Bard Theatre

1%

The Puppet Co.

1%

Pinky Swear Productions

1%

Songs of the Goat

