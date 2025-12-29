Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Washington, DC Awards; COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Washington, DC & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Washington, DC Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Washington, DC Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)
Madelyn Regan
- THE LAST FIVE YEARS
- The Little Theatre of Alexandria
18%
Ariel Friendly
- THE LAST FIVE YEARS
- The Little Theatre of Alexandria
14%
Carolina Tomasi
- EVITA
- Silhouette Stages
13%
Tumanyanelu
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
13%
Esther Wells
- FOOLS! IMPROV
- Triune Entertainment LLC
10%
Rob Tessier
- FOOLS! IMPROV
- Triune Entertainment LLC
8%
Renée De Ponte
- FOOLS! IMPROV
- Triune Entertainment LLC
7%
Hannah Gilberstadt
- THE LAST FIVE YEARS
- The Little Theatre of Alexandria
7%
Matt Moore
- FOOLS! IMPROV
- Triune Entertainment LLC
6%
Darren Badley
- THE LAST FIVE YEARS
- The Little Theatre of Alexandria
5%Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Professional)
Joe Mallon
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
16%
Fran Tapia
- UNRELEASED
- Spooky Action Theater
15%
Adam Meir
- THE JEWISH DOG
- 1st Stage
9%
Amber Patrice Coleman
- GALATEA
- Theatre Prometheus
8%
Yael Schoenbaum
- GALATEA
- Theatre Prometheus
6%
Christine Dwyer
- ATLAS GALA: AN EVENING OF MAGIC
- Atlas Performing Arts Center
6%
Rex Daugherty
- THE WELL
- Atlas Performing Arts Center
5%
Cate Ginsberg
- GALATEA
- Theatre Prometheus
5%
Ken Avis and Lynn Veronneau
- VERONNEAU
- Creative Cauldron
5%
Rachel Potter
- ATLAS GALA: AN EVENING OF MAGIC
- Atlas Performing Arts Center
5%
Jules Galore
- DR. VAGENSTEIN'S HOUSE OF WHORROR
- The Sirens of Sin
4%
Hedy Valentine
- GALATEA
- Theatre Prometheus
4%
Lucy Eden
- CIRCUS OF THE SELF
- Spooky Action Theater
4%
Venus Star Trap
- BIHARD: STRIPPY KAY YAY
- The Sirens of Sin
4%
Jack Rabbit
- BIHARD: STRIPPY KAY YAY
- The Sirens of Sin
3%
Daheli Hall
- SPADURA
- 1st Stage
3%Best Choreography Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Marianna Constable
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
12%
Phillip Smith Cobbs
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
11%
John Poncy
- SPRING AWAKENING
- STARS Performing Arts
10%
Bree Breeden
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
9%
Ariel Kraje
- SHREK
- McLean Community Players
9%
Christie Dubnansky
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
8%
Gabrielle Tessier
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
5%
Giorgia Dallasta
- ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
5%
Jolene Veettese
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
5%
Katie Quinn
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
5%
Caitlin Valleskey and Madelyn Zaccari
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
4%
Stefan Sittig
- JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
4%
Umbiance
- HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE AND UMBIANCE
4%
Krissy McGregor
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
3%
Fiona H.R. Murphey
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
3%
Nancy Scales
- JACK & THE BEANSTALK
- British Players
2%
Madelyn Zaccari
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
1%Best Choreography Of A Play Or Musical (Professional)
Valeria Cossu
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
14%
Anna Longenecker
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
8%
Sergio Trujillo
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
7%
Ani Taj
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
6%
Kimberly Geipel
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
6%
Brittany Joy Peterson
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
5%
Kelly Crandall d’Amboise
- FROZEN
- Olney Theatre Center
4%
Jeff Calhoun
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
4%
Christopher Gattelli
- SCHMIGADOON
- Kennedy Center
4%
Emma Jaster
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
4%
Robert Bowen Smith
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
4%
Stefan Sittig
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
3%
Danny Mefford
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
3%
Shea Sullivan
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
3%
Karla Puno Garcia
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
3%
Irina Tsikurishvili
- THE IMMIGRANT
- Synetic
3%
Stefan Sittig
- ALADDIN
- Creative Cauldron
3%
Bess Kaye
- THE MARGRIAD
- Avant Bard Theatre
2%
Fiona H.R. Murphey
- GALATEA
- Theatre Prometheus
2%
Matthew Crawford
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
2%
Shana Laski
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
2%
Stefan Sittig
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
2%
Byron Easley
- WE ARE GATHERED
- Arena Stage
2%
Marcia Milgrom Dodge
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
2%
Siani Nicole
- RED PITCH
- Olney Theatre Center
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Kyna Chilcot
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
12%
Bailey Hammett
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
10%
Amber Kiffney
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
9%
Anna Marquardt
- YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
9%
Riley Leonhardt
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
8%
Lori Crockett and Lisa Leary
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
6%
Ruth Williamson
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
5%
Giuliana Weiss
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
5%
Janine Sunday, Sarah King
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Young Artists of America
5%
Giuliana Weiss
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
4%
Jennifer Morrissey
- ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
4%
Donna Breslin
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
4%
Jennifer Morrisey
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
4%
Jennifer Morrissey
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
3%
Donna Sisson
- LUCKY STIFF
- Good Shepherd Players
3%
Riley Lionhardt
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
3%
Jill Jago
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- Prince William Little Theatre
2%
Laura W. Andruski
- THE FOREIGNER
- Rockville Little Theatre
2%
Kyna Chilcot
- ANNIE
- Triune Entertainment LLC
2%
Michelle Matthews
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical (Professional)
Rukiya Henry-Fields
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
12%
Alejo Vietti
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
9%
Charlynn Mills
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
8%
Cidney Forkpah
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
8%
Becca Janney
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
7%
Ashlynne Ludwig
- A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
6%
Erik Teague
- FUNNY THING HAPPENED...FORUM
- Signature Theatre
5%
Ivania Stack
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
4%
Kendra Rai
- FROZEN
- Olney Theatre Center
4%
Lina Cho
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
4%
Sarah Cubbage
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
3%
Johnna Presby
- THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
3%
Nyasia Klusmann
- ALADDIN
- Creative Cauldron
3%
Charlie VanKirk
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
3%
Sarafina Bush
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
3%
Fabio Toblini
- THE AGE OF INNOCENCE
- Arena Stage
3%
Linda Cho
- SCHMIGADOON
- Kennedy Center
3%
Cody Von Ruden
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
2%
Karen Perry
- DEATH ON THE NILE
- Arena Stage
2%
Danielle Preston
- SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
2%
Erik Teague
- THE IMMIGRANT
- Synetic
2%
Danielle Preston
- KING JAMES
- Roundhouse
1%
Herin Kaputkin
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
1%
Rakell Foye
- THE PIANO LESSON
- 1st Stage
1%
Julie Cray Leong
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
1%Best Dance Production (Non-Professional) JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
32%JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
28%ANNIE
- Triune Entertainment LLC
21%HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE AND UMBIANCE
18%Best Dance Production (Professional) FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
20%STEP AFRIKA
- Arena Stage
18%A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
16%DOLOR Y SABOR
- Gabriel Mata
14%SISTER ACT
- Ford's Theatre
13%ATLANTIC PARADOX
- Moveius Contemporary Ballet
8%DANCE²
- Kogod Theatre
6%MUSE
- Moveius Contemporary Ballet
6%Best Direction Of A Musical (Non-Professional)
Rob Tessier
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
10%
Mark McKinnon
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
8%
Mel McCleerey
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
8%
John Poncy
- SPRING AWAKENING
- Stars Performing Arts
7%
Andrew JM Regiec
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
6%
Alexa Roggenkamp/Preston Grover
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
6%
Esther Wells
- INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
5%
Sarah Hardy
- THE LIGHTNING THIEF
- Sterling Playmakers
4%
Fred Zirm
- ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
4%
George Fulda
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
4%
Caitlin Valleskey
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
4%
Sierra Lockrem
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- STARS Performing Arts
4%
Angela Somers
- HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE
3%
Andrew Regnic
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
3%
Mercedes Blankenship
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
3%
Scott Olson
- BRIGHT STAR
- Fauquier Community Theater
3%
Matt Moore
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
2%
Jennifer Hardin
- JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
2%
Margo Myst McCready
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
2%
Matt Moore
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
2%
Michael Kharfen
- THE FULL MONTY
- The Arlington Players
2%
Nancy Lavallee
- 1776
- Good Shepherd Players
2%
Renée De Ponte
- ANNIE
- Triune Entertainment LLC
2%
Laura W. Andruski
- JACK & THE BEANSTALK
- British Players
2%
Matt Bannister
- COMPANY
- Silver Spring Stage
2%Best Direction Of A Musical (Professional)
Valeria Cossu
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
16%
Alan Muroaka
- FROZEN
- Olney Theatre Center
12%
Sergio Trujillo
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
9%
Chris Maulden
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
7%
Amy Anders Corcoran
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
6%
Elizabeth Dinkova
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
5%
Emily “EJ” Jonas
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
5%
Matthew Gardiner
- FUNNY THING HAPPENED...FORUM
- Signature Theatre
5%
Christopher Gattelli
- SCHMIGADOON
- Kennedy Center
4%
Ricky Drummond
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
4%
Kimberly Kemp
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
4%
Jeff Calhoun
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
4%
Anne Kauffman
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
4%
Matt Conner
- ALADDIN
- Creative Cauldron
3%
Marcia Milgrom Dodge
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
3%
Lee Sunday Evans
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
2%
Ingrid Bork
- JENNIE THE CAT'S HALLOWEEN ADVENTURE
- The Puppet Co.
2%
Mollie Greenberg
- JENNIE THE CAT'S HALLOWEEN ADVENTURE
- The Puppet Co.
2%
Matt Conner
- SONDHEIM
- Creative Cauldron
2%
Scott Moreau
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Shenandoah Summer Music Theatre
1%Best Direction Of A Play (Non-Professional)
KenYatta Rogers
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
12%
Rikki Howie Lacewell
- FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE / WHEN THE RAINBOW IS ENUF
- 2nd Star Productions
8%
Molly Marsh
- TWELFTH NIGHT
- Stars Performing Arts
7%
John Geddie
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
7%
Jarod Glou
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
7%
Scott Olson
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
7%
Danni Guy
- EVERYTHING IS WONDERFUL
- Dominion Stage
6%
Tony Marshak
- DRACULA
- StageCoach Theatre
6%
Laura W. Andruski
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
5%
Chris D'Angelo
- FOOL FOR LOVE
- NOVA Nightsky Theater
5%
Matt Moore
- FLOWERS FOR ALGERNON
- Seton Players
5%
Eleanore Tapscott
- ALABAMA STORY
- Colonial Players of Annapolis
4%
Terri Ritchie
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
4%
Kat Brais
- ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
3%
Kat Brais
- THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
3%
Jessie Roberts
- DECISION HEIGHT
- Vienna Theatre Company
3%
Kim Leone
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- Prince William Little Theatre
2%
Karin Rosnizeck
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
2%
Rikki Lacewell
- DOT
- Silver Spring Stage
2%
Leah Daily
- A CHRISTMAS STORY
- StageCoach Theatre
2%Best Direction Of A Play (Professional)
Gustavo Ott
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
11%
Ahryel Tinker
- ALL MY SONS
- Actors Tgeatre ARTfactory
9%
Tom Story
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
6%
Aaron Posner
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
6%
José Luis Arellano
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
6%
Aria Velz
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
6%
Elizabeth Dinkova
- THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
4%
Aria Velz
- A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
3%
Emily Burns
- FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
3%
Chaz Pando
- CLYDE'S
- Workhouse Arts Center
3%
Rikki Howie Lacewell
- CHICKEN AND BISCUITS
- Next Stop Theatre Company
3%
Josh Sticklin
- THE WOMAN IN BLACK
- Keegan Theatre
3%
Laura Connors Hull
- STEEL MAGNOLIAS
- Creative Cauldron
3%
Thomas Plott
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
3%
Evan Hoffman
- THE SHAWSHANK REDEMPTION
- NextStop Theatre
3%
Alex Levy
- THE LAKE EFFECT
- 1st Stage
2%
Paige Hernandez
- SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
2%
Ileana Blustein
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
2%
Tracey Erbacher
- GALATEA
- Theatre Prometheus
2%
Danielle Drakes
- THE PIANO LESSON
- 1st Stage
2%
Ruben Santiago-Hudson
- THE OTHER AMERICANS
- Arena Stage
2%
Hana S. Sharif
- DEATH ON THE NILE
- Arena Stage
2%
Kent Gash
- WE ARE GATHERED
- Arena Stage
2%
Kimberly Kemp
- EVERY BRILLIANT THING
- Actors Theatre ARTfactory
1%
Dannielle Hutchinson
- CRAIGSLISTED
- Nu Sass Productions
1%Best Ensemble (Non-Professional) SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
11%SPRING AWAKENING
- Stars Performing Arts
6%HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
6%THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
6%METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
4%HIP HOP ANANSI
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
4%THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
4%ANNIE
- Triune Entertainment LLC
4%SHREK
- McLean Community Players
4%BAD GIRLS OF WESTERN LIT
- City of Fairfax Theatre Company
3%CLUE
- Goose Creek Players
3%THE PRODUCERS
- Reston Community Players
3%FOR COLORED GIRLS...
- 2nd Star Productions
3%THE PLAY THAT GOES WRONG
- The Arlington Players
3%DRACULA
- StageCoach Theatre
3%PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
3%A CHRISTMAS STORY
- StageCoach Theatre
2%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
2%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Stars Performing Arts
2%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
2%YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
2%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Little Theater of Alexandria
2%JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
2%JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
2%INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
2%Best Ensemble (Professional) CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
11%COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
8%A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
6%SISTER ACT
- Ford's Theatre
5%DAMN YANKEES
- Arena Stage
5%THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
4%CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
4%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
4%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
4%WAITRESS
- Olney Theatre Center
3%ALADDIN
- Creative Cauldron
3%FROZEN
- Olney Theater
3%THE INHERITANCE
- Round House Theatre
3%PLAY ON!
- Signature Theatre
3%MILLION DOLLAR QUARTET
- Shenandoah Summer Music Theatre
2%MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
2%A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
2%KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
2%THE SHAWSHANK REDEMPTION
- NextStop Theatre
2%A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
2%SATURDAY NIGHT FEVER
- Toby's Dinner Theatre
2%THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
1%STEEL MAGNOLIAS
- Creative Cauldron
1%FROZEN
- Olney Theatre Center
1%FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Dan Martin
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
18%
Ken and Patti Crowley
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
9%
Scott Monin
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
9%
William Waugh
- SPRING AWAKENING
- Stars Performing Arts
8%
Emanuel Wright
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
7%
Dan Martin
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
7%
Ken and Patti Crowley
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
6%
Jack Tessier
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
5%
Terry Smith
- THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
5%
Stephen Deming
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
5%
Stacy King
- ANNIE
- Triune Entertainment LLC
4%
Jake Gunter
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
4%
Jack Tessier
- INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
4%
Don Slater
- CHURCH AND STATE
- Silver Spring Stage
3%
Ian Claar
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
3%
Stephen Deming
- JACK & THE BEANSTALK
- British Players
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Professional)
Hailey LaRoe
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
11%
Hailey LaRoe
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
8%
Christina Watanabe
- FROZEN
- Olney Theatre Center
7%
Andrew Harasty
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
6%
Andrew Harasty
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
6%
Alberto Segarra
- THE GARBOLOGISTS
- Theater Alliance
5%
Colin K. Bills
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
4%
Adam Honoré
- WE ARE GATHERED
- Arena Stage
4%
Philip S. Rosenberg
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
4%
Max Doolittle
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
4%
Rui Rita
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
3%
Mike Durst
- THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
3%
Lynn Joslin
- SONDHEIM
- Creative Cauldron
3%
Sage Green
- THE WOMAN IN BLACK
- Keegan Theatre
3%
E-hui Woo
- A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
3%
Jeanette Oi-Suk Yew
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
3%
Colin K. Bills
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
3%
Hailey LaRoe
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
2%
E-hui Woo
- CRAIGSLISTED
- Nu Sass Productions
2%
Amith Chandrashaker
- RED PITCH
- Olney Theatre Center
2%
Minjoo Kim
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
2%
Emanuel Wright
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
2%
Luis Garcia
- LAUGHS IN SPANISH
- 1st Stage
1%
Hannah Kelly
- GALATEA
- Theatre Prometheus
1%
Max Doolittle
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance (Non-Professional)
Chris Zavadowski
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
16%
Nancy Huddleston
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
10%
Cate Murray
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
7%
Anton Van De Motter
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
7%
Aaron Harding
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
7%
Garrett Jones
- THE LAST FIVE YEARS
- Sterling Playmakers
6%
Cate Murray
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
6%
Rachel Bradley
- SHREK
- McLean Community Players
6%
Matthew Brown
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Stars Performing Arts
4%
Deacon Withers
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
4%
Mark V. Deal
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
3%
Mark V. Deal
- JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
3%
Cate Murray
- ANNIE
- Triune Entertainment LLC
3%
Lori Roddy
- INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
3%
Matthew Brown
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- City of Fairfax Theatre Company
3%
Matthew Dohm
- COMPANY
- Silver Spring Stage
3%
Martrice Clark
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
3%
Jackie Owen
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
3%
George Fulda
- SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
3%
George Fulda
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
2%Best Music Direction & Orchestra Performance (Professional)
Adam Rothenberg
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
11%
Walter “Bobby” McCoy
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
11%
Ahryel Tinker
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
11%
William Yanesh
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
7%
Christopher Youstra
- FROZEN
- Olney Theatre Center
6%
Matthew Scarborough
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
6%
Paige Austin Rammelkamp
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
6%
Marika Countouris
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
6%
Josh Schmidt
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
6%
Christopher Youstra
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
5%
Dolores Duran-Cefalu
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
5%
Lucia LaNave
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
4%
Elisa Rossman
- SONDHEIM
- Creative Cauldron
4%
Paige Rammelkamp
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
4%
Ben Moss
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
4%
Rebekah Bruce
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
3%Best Musical (Non-Professional) SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
10%HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
7%THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
6%SPRING AWAKENING
- Stars Performing Arts
6%FOOTLOOSE
- MC Summer Dinner Theatre
5%THE PRODUCERS
- Reston Community Players
5%YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
4%BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
4%INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
4%JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
3%ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
3%THE LIGHTNING THIEF
- The Sterling Playmakers
3%ANNIE
- Triune Entertainment LLC
3%TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
3%COMPANY
- Silver Spring Stage
3%INTO THE WOODS
- Pied Piper Theatre
3%JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
3%THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
3%BRIGHT STAR
- Fauquier Community Theater
3%1776
- Good Shepherd Players
3%THE LAST FIVE YEARS
- Sterling Playmakers
2%SHREK
- McLean Community Players
2%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- STARS Performing Arts
2%FUN HOME
- Dominion Stage
2%HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE AND UMBIANCE
2%Best Musical (Professional) COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
11%DAMN YANKEES
- Arena Stage
7%WAITRESS
- Olney Theatre Center
6%IN THE HEIGHTS
- Signature Theatre
6%FROZEN
- Olney Theatre Center
6%A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
6%SISTER ACT
- Ford's Theatre
6%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
5%ALADDIN
- Creative Cauldron
5%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
4%CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
4%FUNNY THING HAPPENED...FORUM
- Signature Theatre
4%A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
3%FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
3%KIMBERLY AKIMBO
- The National Theatre
3%PLAY ON!
- Signature Theatre
3%SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
3%SCHMIGADOON
- Kennedy Center
3%LITTLE SHOP OF HORRRORA
- Actors Theatee ARTfactory
2%PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
2%THE BEDWETTER
- Arena Stage
2%FINN
- Kennedy Center
2%ANNIE
- Compass Rose Theater
2%BLACK MAGIC
- Spooky Action
1%SONDHEIM
- Creative Cauldron
1%Best New Play Or Musical (Non-Professional) INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
21%HERSHEL AND THE HANNUKAH GOBLINS
- City of Fairfax Theatre Company
17%WORLD OF SPYCRAFT
- Sterling Playmakers
16%DEATH SENTENCE
- A Taste For Murder Productions
14%HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE AND UMBIANCE
9%THE PIT
- Confetti Collective
8%ECLIPSING STARS
- Avant Bard Theatre
8%COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
7%Best New Play Or Musical (Professional) CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
21%A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
11%SCHMIGADOON
- Kennedy Center
10%STEEL MAGNOLIAS
- Creative Cauldron
9%SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
6%WOMAN ON FIRE
- Creative Cauldron
5%THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
5%FINN
- Kennedy Center
4%THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
4%WE ARE GATHERED
- Arena Stage
3%FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT
- Arena Stage
3%WOMBAT DROOL
- Nu Sass Productions & Uncle Funsy
3%PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
3%CRAIGLISTED
- Nu Sass Productions
2%THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR
- Woolly Mammoth Theatre Company
2%TWISTED TALES: THE THREE GOLDILOCKS GRUFF
- The Puppet Co.
2%DATA
- Arena Stage
2%THE GARBOLOGISTS
- Theater Alliance
2%THE MARGRIAD
- Avant Bard Theatre
1%CIRCUS OF THE SELF
- Spooky Action Theater
1%THE HORSE & CARRIAGE
- Prologue Theatre
1%Best Performer In A Musical (Non-Professional)
Abby Rozmajzl
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
10%
CJ Winston
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
6%
Anna Marquardt
- LEGALLY BLONDE
- The Arlington Players
5%
Benjamin Mutterperl
- SWEENEY TODD
- Stage Coach Theater Company
5%
Alex Lew
- THE LIGHTNING THIEF
- Sterling Playmakers
4%
Brian Ashton
- FOOTLOOSE
- MC Summer Dinner Theatre
3%
Alden Michels
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
3%
Lauren Baker
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
3%
Chloe Steverson
- INTO THE WOODS
- Pied Piper Theatre
3%
Andy Shaw
- GUTENBERG!
- City of Fairfax Theatre Company
3%
Joshua Ewalt
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
3%
Becca Harney
- BRIGHT STAR
- Fauquier Community Theater
3%
Tumanyanelu
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
2%
Anna Jones
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
2%
Chelsea Williamson
- THE LAST FIVE YEARS
- Sterling Playmakers
2%
Cam Powell
- SHREK
- McLean Community Players
2%
Hedy Valentine
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Montgomery College Summer Dinner Theatre
2%
Ryan Schaffer
- INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
2%
Tianna Leon
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
2%
Tanya Coyne
- COMPANY
- Silver Spring Stage
2%
Jonathan Grygiel
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
2%
Lindsay Nicole Steinberg
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
2%
Michael E. McGovern
- JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
2%
Emily Carbone
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
2%
Charlie Williams
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
2%Best Performer In A Musical (Professional)
Facundo Agustín
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
9%
Alex De Bard
- FROZEN
- Olney Theatre Center
6%
Gabriela Hernandez
- FROZEN
- Olney Theatre Center
5%
Alan Gutierrez-Urista
- ALADDIN
- Creative Cauldron
5%
Erin Weaver
- FUNNY THING HAPPENED...FORUM
- Signature Theatre
5%
Chris Maulden
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
4%
Craig Wallace
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
4%
Lauren Adams
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
3%
Ariel Friendly
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
3%
Shakil Azizi
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Workhouse Arts Center
3%
Ana Villafañe
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
3%
Rob McClure
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
3%
Taylor Iman Jones
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
3%
Kareem Taylor
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Brigid Wallace Harper
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
2%
Christopher Beatley
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Nia Savoy-Dock
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
2%
Fran Tapia
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
2%
MALINDA
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
2%
Jordan Donica
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
2%
Joshua Mutterperl
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Jalisa Williams
- PLAY ON!
- Signature Theatre
2%
Sherri L. Edelen
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
2%
Garrett Walsh
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Workhouse Arts Center
2%
Ben Bailey
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Shenandoah Summer Music Theatre
2%Best Performer In A Play (Non-Professional)
Sasha Wendell
- TWELFTH NIGHT
- Stars Performing Arts
9%
Eileen Marshall
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
5%
Ephraim Nehemiah
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
5%
Brad Newberg
- CLUE
- Goose Creek Players
5%
Yael Schoenbaum
- PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
5%
William Nash
- HIP HOP ANANSI
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
5%
Eric Kennedy
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- The Arlington Players
4%
Joan Crooks
- THE FOREIGNER
- Rockville Little Theatre
4%
Allen McCrae
- THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
4%
Charlene Sloan
- THE CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
4%
Carolyn Corsano Wong
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
3%
Kieran Kelly
- FLOWERS FOR ALGERNON
- Seton Players
3%
Terry Bartlebaugh
- EMMA
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
3%
Suzy Alden
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Little Theater of Alexandria
3%
Joshua Mutterperl
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
3%
Mel McCleerey
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
3%
Caroline Kinney
- DECISION HEIGHT
- Vienna Theatre Company
2%
Ilan Komrad
- DRACULA
- StageCoach Theatre
2%
Mary Rodriguez
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- The Arlington Players
2%
David Bryan Jackson
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
2%
Lourdes Turnblom
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
2%
Jess Rawls
- EVERYTHING IS WONDERFUL
- Dominion Stage
2%
Scott Heine
- THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
2%
Justin Oratokhari
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
1%
Stephen Yednock
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
1%Best Performer In A Play (Professional)
Giselle González
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
16%
Fran Tapia
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
9%
Noah Mutterperl
- THE WOMAN IN BLACK
- Keegan Theatre
4%
Andrew Chi
- ALL MY SONS
- Actors Theatre ARTfactory
4%
Adam Poss
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
4%
Miss Kitty
- STEEL MAGNOLIAS
- Creative Cauldron
4%
John Leguizamo
- THE OTHER AMERICANS
- Arena Stage
3%
Justine 'Icy' Moral
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
3%
Iris DeWitt
- CLYDE'S
- Workhouse Arts Center
2%
Angelo Harrington II
- RED PITCH
- Olney Theatre Center
2%
David Gow
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
2%
Matthew Crawford
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
2%
Yao Dogbe
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
2%
Brianna Rodriguez-Day
- THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR
- Woolly Mammoth Theatre Company
2%
Stan Kang
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
2%
Curtis McNeil
- THE SHAWSHANK REDEMPTION
- Next Stop Theatre Company
2%
David Kessler
- WOMBAT DROOL
- Nu Sass Productions & Uncle Funsy
2%
Surasree Das
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
2%
Nick Westrate
- FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
2%
Rebecca S'manga Frank
- FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
2%
David Johnson
- EVERY BRILLIANT THING
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Cristina Sánchez
- NATIVE GARDENS
- Next Stop Theatre Company
2%
Gerardo Ortiz
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
1%
Renea S. Brown
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
1%
Jasmine Proctor
- SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
1%Best Play (Non-Professional) THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
9%FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE/WHEN THE RAINBOW IS ENUF
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
8%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Arlington Players
8%A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
7%THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
6%HIP HOP ANANSI
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
6%METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
4%DRACULA
- StageCoach Theatre
4%A CHRISTMAS STORY
- StageCoach Theatre
4%CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
4%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
4%EMMA
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
4%THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
3%CLUE
- Goose Creek Players
3%ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
3%THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
3%THE BAD GIRLS OF WESTERN LIT
- City of Fairfax Theatre Company
3%PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
3%EVERYTHING IS WONDERFUL
- Dominion Stage
3%FLOWERS FOR ALGERNON
- Seton Players
2%THE CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
2%FOOL FOR LOVE
- NOVA Nightsky Theater
2%COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
2%THE FOREIGNER
- Rockville Little Theatre
2%DECISION HEIGHT
- Vienna Theatre Company
2%Best Play (Professional) CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
14%FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
5%FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
5%THE INHERITANCE
- Round House Theatre
5%ALL MY SONS
- Actors Theatre ARTfactory
5%KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
4%THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
4%MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
4%THE SHAWSHANK REDEMPTION
- NextStop Theatre
4%STEEL MAGNOLIAS
- Creative Cauldron
4%THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
3%A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
3%THE WOMAN IN BLACK
- Keegan Theatre
3%THE LAKE EFFECT
- 1st Stage
3%DEATH ON THE NILE
- Arena Stage
3%THE PIANO LESSON
- 1st Stage
2%CLYDE'S
- Workhouse Arts Center
2%THE AGE OF INNOCENCE
- Arena Stage
2%SUMMERTIME
- Solas Nua / Murmuration
2%SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
2%THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
2%WOMBAT DROOL
- Nu Sass
2%RED PITCH
- Olney Theatre Center
2%THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR
- Woolly Mammoth Theatre Company
2%GALATEA
- Theatre Prometheus
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Non-Professional) HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
11%
Pat Haggerty
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
9%
August Henney
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
8%
Alexander Weiss
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
6%
Bill Pressly
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
5%
Bob Oetting
- ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
5%
Margarita Syrocheva
- HIP HOP ANANSI
- Kogod Theatre
4%
Dan and Sheila Widerski
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
4%
Danielle Tepe
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
4%
Andrew McMichael
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
4%
Esther Wells
- INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
4%
James Maxted and Peter Marsh
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
4%
Glen Bartram
- THE LIGHTNING THIEF
- Sterling Playmakers
3%
Jarret Baker
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
3%
Terry Smith
- THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
2%
Peter Marsh
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
2%
Noah Beye
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
2%
Doug Barylski
- ANNIE
- Triune Entertainment LLC
2%
Kim Leone
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
2%
Maggie Modig
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
2%
Steve Cooper
- BRIGHT STAR
- Fauquier Community Theater
2%
Vincent Worthington
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
2%
Peter Marsh
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
2%
Karin Thorndike
- ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
1%
Joey Olson
- DOT
- Silver Spring Stage
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Professional)
Gisela Estrada
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
12%
Grisele González
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
9%
Alexander Dodge
- DEATH ON THE NILE
- Arena Stage
7%
Reilly Cooper
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
6%
Robert Brill
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
5%
Abigail Copeland
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
5%
Debra Kim Sivigny
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
5%
Jimmy Conroy
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
4%
Lee Savage
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
4%
Paige Hathaway
- FROZEN
- Olney Theatre Center
4%
Margarita Syrocheva
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
4%
Lee Savage
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
4%
Simone Schneeberg
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
3%
Andrew R. Cohen
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
3%
Paige Hathaway
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
3%
Lawrence E. Moten III
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
3%
Giorgos Tsappas
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
2%
Arnulfo Maldonado
- THE OTHER AMERICANS
- Arena Stage
2%
Simone Schneeberg
- GALATEA
- Theatre Prometheus
2%
Margie Jervis
- WOMAN ON FIRE
- Creative Cauldron
2%
Margarita Syrocheva
- DANCE²
- Kogod Theatre
2%
Kristen Albert
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Shenandoah Summer Music Theatre
1%
Sara Ryung Clement
- FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT
- Arena Stage
1%
Kathryn Kawecki
- THE LAKE EFFECT
- 1st Stage
1%
Giorgos Tsappas
- HANG
- 1st Stage
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Dan Martin
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
16%
Wil Taft
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
11%
Leo Grierson
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
10%
Elizabeth Shaher
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
10%
Dan Martin
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
8%
Connor Lugo-Harris
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
7%
Aaron Skolnik
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
7%
Frankie Stamps
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
6%
Fred Muller
- ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
5%
Matt Silverman
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
4%
Connor Lugo-Harris
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
4%
Jeff Miller
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
3%
Wil Taft
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
3%
George Fulda
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
3%
Karin Rosnizeck
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical (Professional)
Brandon Cook
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
18%
Walter Trarbach
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
9%
Konstantine Lortkipanidze
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
8%
David Budries
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
7%
Brandon Cook
- THE WOMAN IN BLACK
- Keegan Theatre
5%
Alec Green
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
5%
Josh Schmidt
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
5%
Brandon Cook
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
5%
Nick Kourtides
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
5%
Kevin Lee Alexander
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
3%
Kai Harada
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
3%
Jesús D. Cortés
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
3%
DJ Potts
- RED PITCH
- Olney Theatre Center
3%
Justin Schmitz
- HANG
- 1st Stage
2%
Jenny O'Malley
- SUMMERTIME
- Solas Nua / Murmuration
2%
Neil McFadden
- WOMBAT DROOL
- Nu Sass Productions & Uncle Funsy
2%
Kathy Ruvuna
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
2%
Lex Allenbaugh
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
2%
Navi
- CIRCUS OF THE SELF
- Spooky Action Theater
2%
Lindsay Jones
- WE ARE GATHERED
- Arena Stage
2%
Levi Manners
- GALATEA
- Theatre Prometheus
2%
Cresent Haynes
- SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
2%
Navi
- THE LAKE EFFECT
- 1st Stage
1%
Lex Allenbaugh
- A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
1%Best Supporting Performer In A Musical (Non-Professional)
Anthony Williams
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
13%
Adamo The Poet
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
4%
Adrianna Weir
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
4%
Adam Gurson
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
4%
Andie Matten
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
4%
Akiba Robinson
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
4%
Lauren Baker
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
4%
James Riggs
- THE LIGHTNING THIEF
- Sterling Playmakers
3%
Steve Cairns
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
3%
Nick Villacorte
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
3%
Shelby Young
- SHREK
- McLean Community Players
3%
Ryan Schaffer
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
3%
Ashely Curtis
- THE NEWBORN KING
- Maryiesha
3%
Amanda Dullin-Jones
- JACK & THE BEANSTALK
- British Players
3%
Katie Weigl
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
3%
Tumanyanelu
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
2%
Brandon Schenk
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
2%
Avery Heisey
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
2%
Chris Anderson
- THE FULL MONTY
- The Arlington Players
2%
Connor Myrna
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
2%
Cam Powell
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
2%
Jasmine Johnson
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
2%
Daniel Ferguson
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
2%
Sam Intrater
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
2%
Jim Bowen-Collinson
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
2%Best Supporting Performer In A Musical (Professional)
Allison Blackwell
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
7%
Ali Curd
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
6%
Ariel Friendly
- ALADDIN
- Creative Cauldron
5%
Rachael Small
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
5%
Daniel Santiago
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
4%
Kennedy Kanagawa
- FROZEN
- Olney Theatre Center
4%
Kanysha Williams
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
4%
Noah Mutterperl
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
4%
Byronha Marie
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
4%
John Poncy
- TURN OF THE SCREW
- Creative Cauldron
3%
Chris Beatley
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
3%
Whit Jenkins
- ALADDIN
- Creative Cauldron
3%
Shoshana Bean
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
3%
Debbie Mobley
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
3%
Brent Stone
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
3%
Timothy King
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
3%
Ryan Sellers
- FUNNY THING HAPPENED...FORUM
- Signature Theatre
3%
Iris DeWitt
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
3%
The Gargoyles
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
2%
Caitlin Brooke
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
2%
Tori Weaver
- SATURDAY NIGHT FEVER
- Toby's Dinner Theatre
2%
Quentin Earl Darrington
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
2%
Chris Dockins
- 1776
- Good Shepherd Players
2%
Talya Conroy
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Noah Israel
- FROZEN
- Olney Theatre Center
2%Best Supporting Performer In A Play (Non-Professional)
Alaina (AJ) Jenkins
- FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE/WHEN THE RAINBOW IS ENUF
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
11%
Emma Callagy
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
9%
Allen McRae
- ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
7%
Esther Wells
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
6%
Andrew Morin
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
6%
Ashley Curtis
- THE NEWBORN KING
- Maryiesha
5%
Rahael Rabinovitz
- THE FULL MONTY
- The Arlington Players
4%
Scott Strasbaugh
- ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
4%
Bill Hurlbut
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
3%
Dino Coppa Sr
- A CHRISTMAS STORY
- StageCoach Theatre
3%
Tony Bonieski
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
3%
Lauren Sunday
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
3%
Nate Eagle
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
3%
Amanda Brenner
- EVERYTHING IS WONDERFUL
- Dominion Stage
3%
Jon Radulovic
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
3%
Kat Gorlenko
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Montgomery College Summer Dinner Theatre
3%
Lisa Singleton
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
3%
Katie Pond
- A CHRISTMAS STORY
- StageCoach Theatre
3%
Hayden Polsky
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
2%
Elgin Martin
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
2%
Dave Wright
- EVERYTHING IS WONDERFUL
- Dominion Stage
2%
Kate Bierly
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- Prince William Little Theatre
2%
Erika Horton
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
2%
Gary Bernard DiNardo
- EVERYTHING IS WONDERFUL
- Dominion Stage
2%
Robin Lynn Reaves
- STEAL AWAY
- Sterling Playmakers
2%Best Supporting Performer In A Play (Professional)
Luz Nicolás
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
7%
Anastasia Hanchak
- ALL MY SONS
- Actors Theatre ARTfactory
7%
Aaron Bliden
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
7%
Amber Gibson
- A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
5%
Anna Takayo
- FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
5%
Felicia Curry
- THE AGE OF INNOCENCE
- Arena Stage
4%
Zion Jang
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
4%
Justine ‘Icy’ Moral
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
4%
Luis Obed
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
3%
Emily Karol
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
3%
Deidra Starnes
- THE PIANO LESSON
- 1st Stage
3%
Jummy Lash
- CLYDE'S
- Workhouse Arts Center
3%
Jamar Jones
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
3%
Matt Baughman
- THE SHAWSHANK REDEMPTION
- Next Stop Theatre Company
3%
Ciara Hargrove
- SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
3%
Yao Dogbe
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
3%
Nancy Robinette
- DEATH ON THE NILE
- Arena Stage
2%
Gabriel Alejandro
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
2%
Lenny Mendez
- WOMAN ON FIRE
- Creative Cauldron
2%
Ryan Sellers
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
2%
Ashley Curtis
- NEW BORN KING
- Maryiesha
2%
Tuyết Thị Phạm
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
2%
Oscar Salvador Jr.
- THE SHAWSHANK REDEMPTION
- Next Stop Theatre Company
2%
Hunter Ringsmith
- TWELFTH NIGHT
- Folger Theatre
2%
Jamar Jones
- AKIRA KUROSAWA EXPLAINS HIS MOVIES AND YOGURT
- Woolly Mammoth Theatre Company
2%Best Theatre For Young Audiences Production (Non-Professional) INTO THE WOODS
- Pied Piper Theatre
15%A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Rockville Musical Theatre
14%HIP HOP ANANSI
- Kogod Theatre
14%FOOTLOOSE
- Encore Stage & Studio
13%HERSHEL AND THE HOLIDAY GOBLINS
- City of Fairfax Theatre Company
9%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- STARS Performing Arts
8%TWELFTH NIGHT
- STARS Performing Arts
7%SPRING AWAKENING
- STARS Performing Arts
7%ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
6%JACK & THE BEANSTALK
- British Players
4%HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE & UMBIANCE
4%Best Theatre For Young Audiences Production (Professional) ALADDIN
- Creative Cauldron
15%FRIDA LIBRE
- GALA Hispanic Theatre
14%A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
14%FINN
- Kennedy Center
9%CHARLOTTE'S WEB
- Adventure Theatre MTC
8%HIP HOP ANANSI
- Kogod Theatre
7%THE NUTCRACKER
- The Puppet Co.
5%PETER AND THE STAR CATCHER
- The Puppet Co.
5%THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER
- Stagecoach Theatre
5%MADELINE'S CHRISTMAS
- Creative Cauldron
4%ONCE UPON A TIME... AND TWO ARE THREE!
- GALA Hispanic Theatre
4%JENNIE THE CAT’S HALLOWEEN ADVENTURE
- The Puppet Co.
3%TWISTED TALES: THE THREE GOLDILOCKS GRUFF
- The Puppet Co.
3%THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR
- Woolly Mammoth Theatre Company
2%PETER AND THE WOLF
- The Puppet Co.
1%PETER AND THE WORLF
- The Puppet Co.
1%Favorite Local Theatre (Non-Professional)
Upper Room Theatre Ministry
11%
Stars Performing Arts
8%
Prince William Little Theatre
6%
The Little Theatre of Alexandria
6%
Fauquier Community Theater
5%
Silver Spring Stage
5%
The Arlington Players
5%
Wildwood Summer Theatre
5%
Sterling Playmakers
4%
Reston Community Players
4%
Pied Piper Theatre
3%
StageCoach Theatre
3%
Triune Entertainment LLC
3%
Rockville Little Theatre
3%
City of Fairfax Theatre Company
3%
Next Generation Arts Council
3%
The Reston Community Players
3%
Dominion Stage
3%
Arlington Players
3%
ExPats Theatre
3%
Rockville Musical Theatre
2%
MAD (Music and Drama)-Goddard Space Flight Center
2%
British Players
2%
Jupiter Theatre Company
2%
St. Mark's Players
1%Favorite Local Theatre (Professional)
GALA Hispanic Theatre
21%
Signature Theatre
9%
Olney Theatre Center
8%
Actors Theatre ARTfactory
8%
Arena Stage
7%
Workhouse Arts Center
6%
Ford's Theatre
6%
Round House Theatre
4%
Creative Cauldron Stage
4%
Spooky Action Theater
3%
Maryland Renaissance Festival
2%
1st Stage
2%
Nu Sass Productions
2%
Maryland Ensemble Theatre
2%
Keegan Theatre
2%
Theater Alliance
2%
Shenandoah Summer Music Theatre
2%
Theatre Prometheus
2%
Studio Theatre
2%
Next Stop Theatre Company
1%
NextStop Theatre
1%
Avant Bard Theatre
1%
The Puppet Co.
1%
Pinky Swear Productions
1%
Songs of the Goat
1%