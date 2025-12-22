Voting continues through December 31, 2025.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld UK / West End Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
Accessibility Champion
David Bellwood - National Theatre 42%
Louise Perry - Chickenshed Theatre 36%
Athena Stevens 22%
Best Choreography of a New Production of a Play or Musical
Anjali Mehra - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 27%
Dominic Kelly - THE GREAT GATSBY - London Coliseum 21%
Shelley Maxwell - THE HARDER THEY COME - Stratford East 16%
Jennifer Rooney - FOLLIES - Northern Ireland Opera 10%
Chris Whittaker - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 9%
Kemi Durosinmi - 54.60 AFRICA - Arcola Theatre 6%
Emily Jane Boyle - MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 5%
Daniela Poch - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 4%
Best Concert Production
SWAG AGE IN CONCERT Gillian Lynne Theatre 41%
SOMETHING ROTTEN IN CONCERT Theatre Royal Drury Lane 39%
Melissa Errico'S SONDHEIM IN THE CITY Cadogan Hall 20%
Best Costume Design of a New Production of a Play or Musical
David Woodhead - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 23%
Sascha Gilmour - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 14%
Cameron Menzies & Gillian Lennox - FOLLIES - Northern Ireland Opera 10%
Alex Berry - INTIMATE APPAREL - National Theatre 8%
Yvonne Milnes and Peter McKintosh - TOP HAT - Chichester Festival Theatre 8%
Hannah Schmidt - THE PASSENGER - Finborough Theatre 6%
Robert Innes Hopkins - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 6%
Frankie Bradshaw - ALTERATIONS - National Theatre 6%
Ruth Hall - ANNA KARENINA - Chichester Festival Theatre 6%
Julia Pschedezki - SAVING MOZART - The Other Palace 5%
Delyth Evans - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 5%
Verity Johnson - IVORIES - The Old Red Lion 4%
Best Dance Performance
Ivana Bueno - NUTCRACKER - London Coliseum 53%
Sangeun Lee - THE FORSYTHE PROGRAMME - Sadler's Wells 26%
Aitor Arrieta - THE FORSYTHE PROGRAMME - Sadler's Wells 21%
Best Dance Production
Romeo and Juliet Royal Ballet & Opera 40%
Cinderella Birmingham Hippodrome 34%
Our Mighty Groove Sadler's Wells East 26%
Best Direction of a New Production of a Musical
Paul Hart - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 26%
Andy Fickman - 13 GOING ON 30 - Manchester Opera House 17%
Matthew Xia - THE HARDER THEY COME - Stratford East 15%
Cameron Menzies - FOLLIES - Northern Ireland Opera 11%
Dean Johnson - THEO IN BETWEEN - Leeds Carriageworks Theatre 9%
Debbie Isitt - MILITARY WIVES - York Theatre Royal 8%
Mehmet Ergen - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 8%
Tara Noonan - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 6%
Best Direction of a New Production of a Play
Ellie Hurt - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 13%
Anastasia Bunce - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 8%
Andrew Panton - MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 7%
Tom Littler - TWELFTH NIGHT - Orange Tree Theatre 7%
Ché Walker - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 7%
Merle Wheldon - THE WATCH - The Glitch 6%
Tristan Fynn Aidenu - PIG HEART BOY - Unicorn Theatre 6%
Milli Bhatia - SPEED - Bush Theare 5%
Tim Supple - THE PASSENGER - Finborough Theatre 5%
Lynette Linton - INTIMATE APPAREL - National Theatre 4%
Lynette Linton - ALTERATIONS - National Theatre 3%
Ché Walker - DIAGNOSIS - Finborough Theatre 3%
Jane Thornton - ONE PUNCH - Home Manchester 3%
Caroline Guiela Nguyen - LACRIMA - Barbican Theatre 3%
Nathan Crossan-Smith - THE WALRUS HAS A RIGHT TO ADVENTURE - Liverpool Everyman 3%
Lu Kemp - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 2%
Colin Watkeys - CLARIE DOWIE'S SWANSONG - Finborough Theatre 2%
Femi Elufowoju Jr. - 54.60 AFRICA - Arcola Theatre 2%
Georgie Rankcom - IVORIES - The Old Red Lion 2%
Lucy Bailey - CLIVE - Arcola Theatre 2%
Dadiow Lin - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 2%
Katharine Farmer - HEISENBERG - Arcola Theatre 1%
Nathaniel Brimmer-Beller & Phoebe Rowell John - PORT CITY SIGNATURE - The Hope Theatre 1%
Ross Gaynor - MEN'S BUSINESS - Finborough Theatre 1%
Best Immersive Event
SUGARBYE - Tobacco Factory 58%
DARKFIELD - Queen Elizabeth Olympic Park 42%
Best Leading Performer in a New Production of a Musical
Eleni Chivers - THEO IN BETWEEN - Leeds Carriageworks Theatre 24%
Lucie Jones - 13 GOING ON 30 - Manchester Opera House 21%
Natey Jones - THE HARDER THEY COME - Stratford East 15%
Adam Davidson - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 10%
Martha Kirby - THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 9%
Lulu-Mae Pears - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 7%
Guy Woolf - THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 7%
Jess Folley - BURLESQUE - Savoy Theatre 7%
Best Leading Performer in a New Production of a Play
Joe Locke - CLARKSTON - Trafalgar Theatre 18%
Alicia Forde - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 13%
Audrey Brisson - PIAF - Watermill Theatre 8%
Alasdair Buchan - THAT BASTARD, PUCCINI! - Park Theatre 6%
Samantha Ipema - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 5%
Arinze Kene - ALTERATIONS - National Theatre 5%
Natalie Dormer - ANNA KARENINA - Chichester Festival Theatre 5%
Emilio Encinoso-Gil - THE HIGHWAYMAN - Shakespeare North Playhouse 4%
Ché Walker - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 4%
Helen Carter - SHIRLEY VALENTINE - Liverpool Everyman 4%
Shiloh Coke - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 3%
William Gaunt - THE TRUTH ABOUT BLAYDS - Finborough Theatre 3%
Sandy Grierson - MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 3%
Orla O'Sullivan - THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 3%
Athena Stevens - DIAGNOSIS - Finborough Theatre 2%
Robert Neumark Jones - THE PASSENGER - Finborough Theatre 2%
Daniel Neil Ash - IVORIES - The Old Red Lion 2%
Martin O'Connor - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 2%
Georgie Henley - TARANTULA - Arcola Theatre 1%
Louis Davison - THE POLTERGEIST - Arcola Theatre 1%
Claire Dowie - CLAIRE DOWIE'S SWANSONG - Finborough Theatre 1%
Kara Wilson - BERYL COOK: A PRIVATE VIEW - Finborough Theatre 1%
Faline England - HEISENBERG - Arcola Theatre 1%
Ruairi Conaghan - LIES WHERE IT FALLS - Finborough Theatre 1%
Sam Bampoe-Parry - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 1%
Best Lighting Design of a New Production of a Play or Musical
Rory Beaton - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 21%
Andrew Caddies - PETER PAN - Chickenshed Theatre 6%
Abraham Walkling-Lea - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 6%
David Howe - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 6%
Jonathan Chan - THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 6%
Jack Hathaway - THE WATCH - The Glitch 5%
Hugo Dodsworth - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 5%
Jai Majoria - INTIMATE APPAREL - Donmar Warehouse 5%
Alex Forey - RUN SISTER RUN - Arcola Theatre 5%
Jessica Hung Yan Hun - SPEED - Bush Theatre 4%
Rory Beaton - MILITARY WIVES - York Theatre Royal 4%
Lizzie Powell - MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 4%
Ciarán Cunningham - TARANTULA - Arcola Theatre 3%
Arnim Friess - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 3%
Venus Raven - BERYL COOK: A PRIVATE VIEW - Finborough Theatre 3%
Skylar Turnbull Hurd - IVORIES - The Old Red Lion 3%
Mattis Larson - THE PASSENGER - Finborough Theatre 3%
Mark Dymock - DIAGNOSIS - Finborough Theatre 2%
Juliette Demoulin - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 2%
Christopher Corner - LIES WHERE IT FALLS - Finborough Theatre 2%
Chris Davey - CLIVE - Arcola Theatre 2%
Jess F. Kane - MEN'S BUSINESS - Finborough Theatre 1%
Jonathan Simpson - THE TRUTH ABOUT BLAYDS - Finborough Theatre 1%
Best Musical Direction of a New Production of a Play or Musical
ELLIE VERKERK-Hughes - THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 17%
Ashton Moore - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 14%
Jordan Li-Smith - THEO IN BETWEEN - Leeds Carriageworks Theatre 14%
Greg Arrowsmith - FOLLIES - Northern Ireland Opera 12%
XANA - ALTERATIONS - National Theatre 11%
Eli Younger - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 11%
XANA - INTIMATE APPAREL - Donmar Warehouse 10%
Oliver Searle - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 8%
Louis Abbott - KELI - Scottish Tour 5%
Best New Production of a Musical
JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 26%
13 GOING ON 30 - Manchester Opera House 17%
THE HARDER THEY COME - Stratford East 13%
THEO IN BETWEEN - Leeds Carriageworks Theatre 10%
CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 9%
THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 9%
FOLLIES - Northern Ireland Opera 7%
MILITARY WIVES - York Theatre Royal 6%
THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 4%
Best New Production of a Play
ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 10%
DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 8%
PIAF - Watermill Theatre 8%
ALTERATIONS - National Theatre 7%
THE WATCH - The Glitch 5%
BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 5%
PETER PAN - Chickenshed Theatre 5%
EVERY BRILLIANT THING - @sohoplace 4%
BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 4%
INTIMATE APPAREL - Donmar Warehouse 4%
THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 4%
SPEED - Bush Theatre 3%
THE PASSENGER - Finborough Theatre 3%
SHIRLEY VALENTINE - Liverpool Everyman 3%
THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 2%
THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 2%
PIG HEART BOY - Unicorn Theatre 2%
MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 2%
DIAGNOSIS - Finborough Theatre 2%
BERYL COOK: A PRIVATE VIEW - Finborough Theatre 2%
MEASURE FOR MEASURE - RSC 2%
THE WALRUS HAS A RIGHT TO ADVENTURE - Liverpool Everyman 2%
HEISENBERG - Arcola Theatre 2%
IVORIES - The Old Red Lion 1%
TARANTULA - Arcola Theatre 1%
Best New Regional or Touring Production
BECOMING NANCY - Birmingham Rep and Tour 18%
ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 16%
PIAF - Watermill Theatre 15%
THE LAST FIVE YEARS - Reading Rep Theatre 13%
FOLLIES - Northern Ireland Opera 11%
THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 7%
THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 7%
PIG HEART BOY - Unicorn Theatre 7%
NORTH BY NORTHWEST - Tour 5%
Best Opera Performance
Anna Sideris - JANE EYRE - Arcola Theatre 32%
Anna Netrebko - TOSCA - Royal Ballet And Opera 29%
Laura Mekhail - JANE EYRE - Arcola Theatre 23%
Hector Bloggs - JANE EYRE - Arcola Theatre 16%
Best Opera Production
JANE EYRE - Arcola Theatre 47%
TOSCA - Royal Ballet And Opera 29%
SAUL - Glyndebourne 24%
Best Performance By An Understudy/Alternate in Any Play or Musical
Aimée Fisher - THE GREAT GATSBY - London Coliseum 38%
Rachel Seirian - CLUELESS - Trafalgar Theatre 25%
George Crawford - THE GREAT GATSBY - London Coliseum 21%
Callum Bultitude - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 16%
Best Set Design of a New Production of a Play or Musical
David Woodhead - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 21%
Sasha Gilmour - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 10%
Andrew Caddies - PETER PAN - Chickenshed Theatre 9%
Frankie Bradshaw - ALTERATIONS - National Theatre 6%
Niall McKeever - FOLLIES - Northern Ireland Opera 5%
Hugo Dodsworth - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 5%
Tomás Palmer - SPEED - Bush Theatre 5%
Emma Bailey & Rachel O'Neill - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 4%
Alex Marker - THE TRUTH ABOUT BLAYDS - Finborough Theatre 4%
Robert Innes Hopkins - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 4%
Zoë Hurwitz - THE RECKONING - Arcola Theatre 3%
Hannah Schmidt - THE PASSENGER - Finborough Theatre 3%
Libby Todd - THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 3%
Juliette Demoulin - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 3%
Hazel Poole Zane - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 3%
Delyth Evans - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 3%
Verity Johnson - IVORIES - The Old Red Lion 2%
Tomás Palmer - RUN SISTER RUN - Arcola Theatre 2%
Hannah Williams - PORT CITY SIGNATURE - The Hope Theatre 1%
Mike Britton - CLIVE - Arcola Theatre 1%
Juliette Demoulin - BERYL COOK: A PRIVATE VIEW - Finborough Theatre 1%
Best Sound Design of a New Production of a Play or Musical
Tom Marshall - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 26%
Dom Coyote - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 11%
Dan Balfour - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 10%
XANA - SPEED - Bush Theatre 8%
Richard Brooker - MILITARY WIVES - York Theatre Royal 6%
XANA - PIG HEART BOY - Unicorn Theatre 5%
Adam Lenson - IVORIES - The Old Red Lion 4%
Joseph Alford - THE PASSENGER - Finborough Theatre 4%
Joe Dines - THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 4%
George Dennis - ALTERATIONS - National Theatre 4%
Flick Isaac Chilton - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 4%
Rob Willoughby - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 4%
Edward Lewis - BERYL COOK: A PRIVATE VIEW - Finborough Theatre 3%
Max Pappenheim - BELLY OF THE BEAST - Finborough Theatre 3%
Julian Starr - DIAGNOSIS - Finborough Theatre 2%
Niall Doran - LIES WHERE IT FALLS - Finborough Theatre 2%
Best Supporting Performer in a New Production of a Musical
Christian Edwards - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Watermill Theatre 27%
Orfeh - BURLESQUE - Savoy Theatre 25%
Annabelle Terry - SCISSORHANDZ - Southwark Playhouse 13%
Chad Saint Louis - CRY BABY THE MUSICAL - Arcola Theatre 11%
Lola Garlick - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 7%
Emma Espada - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 7%
Isaac Moore - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 5%
Richie Paisley - THE GARDENING CLUB - New Wimbledon Theatre 5%
Best Supporting Performer in a New Production of a Play
Ruaridh Mollica - CLARKSTON - Trafalgar Theatre 12%
Sophie Melville - CLARKSTON - Trafalgar Theatre 8%
Brian Cox - MAKE IT HAPPEN - National Theatre of Scotland 8%
Elliot Broadfoot - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 7%
Eleanor House - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 7%
Alice Walker - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 7%
Faith Omole - INTIMATE APPAREL - Donmar Warehouse 5%
Alexandre Costet-Barmada - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 5%
Milo McCarthy - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 4%
Kelise Gordan - ROMEO & JULIET - Liverpool Everyman 4%
Dylan Allcock - THE HIGHWAYMAN - Shakespeare North Playhouse 4%
Ben Fox - THE PASSENGER - Finborough Theatre 3%
Caroline Trowbridge - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 3%
Niall Kiely - THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 3%
Ted Walliker - DIAGNOSIS - Finborough Theatre 3%
Catherine Cusack - THE TRUTH ABOUT BLAYDS - Finborough Theatre 2%
Kelly Price - THE PASSENGER - Finborough Theatre 2%
Gershwyn Eustache Jnr - ALTERATIONS - National Theatre 2%
Karl Kollins - ALTERATIONS - National Theatre 2%
Mark Desebrock - THE SNOW QUEEN - Reading Rep Theatre 2%
Joanne Marie Mason - BURNT UP LOVE - Finborough Theatre 2%
Jo Patmore - THE HIGHWAYMAN - Shakespeare North Playhouse 2%
Riley Elton McCarthy - IVORIES - The Old Red Lion 1%
David Carter - PORT CITY SIGNATURE - The Hope Theatre 1%
Dan Milne - THE PASSENGER - Finborough Theatre 1%
Best Theatre Front of House Staff
Watermill Theatre 24%
Bush Theatre 15%
RSC 12%
Arcola Theatre 12%
Finborough Theatre 11%
Royal Lyceum Theatre 10%
Chickenshed Theatre 9%
Storyhouse 5%
Best Video Design of a New Production of a Play or Musical
Rob Willoughby - THROUGH THE SHORTBREAD TIN - National Theatre of Scotland 22%
Gino Green - INTIMATE APPAREL - Donmar Warehouse 22%
Douglas Coghlan & Dan Light - DEAR ANNIE, I HATE YOU - Riverside Studios 22%
Jessica Brauner - THE INSEPARABLES - Finborough Theatre 19%
idontloveyouanymore - INTERVIEW - Riverside Studios 15%
