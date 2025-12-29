Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Cabaret Awards

Click Here for More on BWW Regional Awards

This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Cabaret Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.

The 2025 Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Cabaret Standings

Best Alternative Cabaret Show

A VERY JEWISH CHRISTMAS STORY - Don't Tell Mama 59%



MESHELLE & MIKE TROY - Joe's Pub/Public Theater 41%



Best Big Band/Swing Show

JENNIFER PACE QUINTET - SWING 46 Jazz club 54%



THE JAZZ CATZ - El Barrio's Artspace 46%



Best Burlesque Show

QUEERLESQUE - Club Cumming 62%



BROLESQUE - Balcon 38%



Best Comedy Act

INDULGENCE WITH LUCY DARLING - The Triad 28%



RITA RUDNER - 54 Below 25%



Rachel Green: I'VE GOTTA BE ME - The Green Room 42 21%



GIANMARCO SORESI: Theater Adult - The Green Room 42 18%



MICHAEL JOHN CISZEWSKI: TGIF (TESTING GAY IDEAS, FUNNY) - The People's Improv Theatre 8%



Best Debut Show - One Night Only

Joseph C. Townsend: Hummingbird - 54 Below 31%



SAM BRACKLEY: Gaiety & Glamour - The Green Room 42 28%



ASHLEY WOOL: THE BROADWAY ERA - Laurie Beechman Theatre 25%



MAMA ALTO: TRANSCENDENT - Joe's Pub 16%



Best Debut Show - Run of Shows

ETHAN MATHIAS - OUTSIDE THE LINES - Don't Tell Mama 27%



ANNE-MARIE KAVULA: SONGS FOR A MIDLIFE CRISIS - Joe's Pub, Beechman 25%



BRENT COMER - 54 Below 22%



MACON PRICKETT, MACON HIS OWN WAY! - 54 Below 15%



CHAD PETERSON: LATE BLOOMER - Don't Tell Mama 10%



Best Director

Anthony Allocca - A SHARP APPLAUDS… - GREEN ROOM 42 14%



Frank Silletti - AVA NICOLE FRANCES:THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 13%



Faith Prince - MICHAEL KIRK LANE: RIGHT WHERE I BELONG; RACHEL MATZ HUNTER IN TAKE TWO - Beechman 7%



Lennie Watts - ETHAN MATHIAS - OUTSIDE THE LINES - Don't Tell Mama 7%



Antoinette DiPietropolo - THE RANDY ANDYS Spring Swing; THE RANDY ANDYS HOLIDAY SPECTACULAR - The Green Room 42 6%



Jeff Harnar - CRAIG RUBANO: TAKE THE MOMENT; FOR THE RECORD: CELIA BERK; LOST IN HIS ARMS (RENEE KATZ SINGS IRVING BERLIN;) MERELY MARVELOUS (JUDI MARK SINGS GWEN VERDON) - Laurie Beechman Theater 5%



Adam Magnacca - GAITY & GLAMOUR, CABARET SUPERSTAR - The Green Room 42 5%



Charles Kirsch - 54 BELOW SINGS COCO; Backstage Babble Live - 54 Below 4%



Tanya Moberly - FRANK SINGS FRANK - Don't Tell Mama 4%



Samantha Roberts - 54 CELEBRATES THE MUSIC OF FRANK WILDHORN, 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE), BATTLE ROYALE, TO ALL WHO COME TO THIS HAPPY PLACE: WELCOME - 54 below 3%



Walter Willison - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT; Grand Hotel: The 35th Anniversary Original Broadway Cast Reunion Concert - 54 Below 3%



David Sabella - SING HAPPY: THE WONDERFUL WOMEN OF KANDER & EBB - The Triad 3%



Michael Kirk Lane - ANNE-MARIE KAVULA, NOEL MACNEAL, LEAH CROCETTO - 54 Below, Joe's Pub, Beechman 3%



Caleb McCarroll & Cullen Curth - REP BOOK ROULETTE - Green Room 42 3%



Sydney Stephan - SPOOKY SPECTACULAR - 54 Below 3%



Sandy Kost-Sterner - KIDZ CABARET - Don’t Tell Mama, Green Room 42, Laurie Beechman Theater 2%



James Beaman - WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 2%



Lina Koutrakos - DORIAN WOODRUFF: FOREVER ME WITH LOVE - Chelsea Table & Stage 2%



Rebecca Aparicio - DON’T FORGET ME - Green Room 42 2%



Sivan Raz - 54 SINGS ANCIENT GREECE, CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST, PANTHE-ON! - Needs More Work Productions at 54 Below 2%



Robbie Rozelle - MATTHEW ROSENSTEIN: MAKE ME FRENCH - The Laurie Beechman Theatre 2%



Liam Collins - I’VE BEEN ROBBED!!! - The Green Room 42 1%



Matthew B Cullen - LET'S BE BAD - 54 Below 1%



Mitchell Walker - NIGHT OF THE LIVING DEAD: ALIVE IN CONCERT, FIVE TOWNS COLLEGE CABARET - The Laurie Beechman Theatre 1%



Kevin Davis - ONE IN A MILLION IN CONCERT - Don't Tell Mama 1%



Best Drag Artist or Impersonator

Alexis Michelle - 50 WAYS TO LEAVE YOUR LOVER - Joe's Pub 56%



Irene Michaels & Twizm Whyte Piece - GET OUT AWARDS - The Dickens 24%



Xana Dume - THE BRAZILIAN BOMBSHELL - The Duplex 21%



Best Duo Show

Laura & Linda Benanti - MOTHERS KNOW BEST - 54 Below 63%



Billy Stritch & Jim Caruso - LIVE AT BEMELMANS - The Carlyle Hotel, NYC 37%



Best Ensemble Soloist

Elizabeth Fox - 54 SINGS ANCIENT GREECE; The Comeback Cabaret - 54 Below; Don't Tell Mama 25%



Melissa Foreman - 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE); The Music of Frank Wildhorn - 54 Below 17%



Cameron Moser - TO ALL WHO COME TO THIS HAPPY PLACE: WELCOME; 54 Sings Frankie Valli and The Four Seasons - Chelsea Table & Stage 15%



Jay Aubrey Jones - 54 BELOW SINGS COCO; Here’s Love to The Music Man: A Celebration of Songwriter Meredith Willson - 54 Below 15%



Ndanu Mutisya - TO ALL WHO COME TO THIS HAPPY PLACE: WELCOME; The Music of Frank Wildhorn; 54 Sings Frankie Valli and The Four Seasons - Chelsea Table & Stage 15%



Sivan Raz - 54 SINGS ANCIENT GREECE, CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST, PANTHE-ON! - Needs More Work Productions at 54 Below 13%



Best Group Show

A SWINGING BIRDLAND CHRISTMAS - Birdland 45%



TAKE TWO - Don't Tell Mama 36%



THE SKIVVIES FILM STRIPS - Joe's Pub 19%



Best Host or Emcee

Susie Mosher - THE LINEUP WITH SUSIE MOSHER - Green Room 42 25%



Lauren Dodds - REP BOOK ROULETTE - The Green Room 42 13%



Jim Caruso - JIM CARUSO'S CAST PARTY - Birdland 10%



Charles Kirsch - BACKSTAGE BABBLE - 54 Below 9%



Annelise Baker - CABARET SUPERSTAR - The Green Room 42 6%



Walter Willison - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT; Grand Hotel: The 35th Anniversary Original Broadway Cast Reunion Concert - 54 Below 5%



Samantha Roberts - 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE); REPLAY: THE MAYBE MAN; TO ALL WHO COME TO THIS HAPPY PLACE: WELCOME - 2025 5%



Lena Moy-Borgen - MAMA'S NEXT BIG ACT - Don't Tell Mama 4%



Daphne Always - DAPHNE ALWAYS & HER BRILLIANT FRIENDS - Club Cumming 4%



GOLDIE DVER - SNEAK PEEK - Don't Tell Mama 4%



Julie Biancheri - A DREAM (ROLE) COME TRUE - Don’t Tell Mama NYC 2%



JaeXO - DECADE BY DECADE SERIES, SPOOKY SPECTACULAR - Green Room 42 2%



Seth Bisen-Hersh - SETH'S TALENT SHOW - Don't Tell Mama 2%



Michelle Dowdy, Castrata, Sam Benedict - RED IDOL - Red Eye NY 2%



Stephen DeAngelis - AT THIS PERFORMANCE... - The Green Room 42 2%



Liam Collins - I’VE BEEN ROBBED!!! - The Green Room 42 2%



Kevin Winebold - KEVIN ON THE KEYS - The Green Room 42 2%



Laren Dodds & Lucas Babcock - REP BOOK ROULETTE - The Green Room 42 1%



Best Jazz Show, Instrumental

QUINTIN HARRIS TRIO - Birdland Jazz Club 58%



EMMET COHEN PRESENTS MILES & TRANE CENTENNIAL - Birdland 25%



THE NONET PROJECT “CHAMPIAN FULTON & KLAS LINDQUIST PRESENT THE NONET” - Birdland Jazz Club 17%



Best Jazz Show, Vocal

JENNIFER PACE QUINTET - swing 46 jazz club 35%



QUINTIN HARRIS TRIO - Birdland Jazz 32%



LET’S BE BAD - 54 below 23%



CHAMPIAN FULTON & KLAS LINDQUIST PRESENT THE NONET - Birdland 11%



Best Musical Director

Michael Collum - AVA NICOLE FRANCES:THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 11%



Cullen Curth - REP BOOK ROULETTE - The Green Room 42 10%



Billy Stritch - CAST PARTY - Birdland 8%



Tracy Stark - ETHAN MATHIAS - OUTSIDE THE LINES, RYAN JAMES MONROE: WHAT IF YOU FLY? - Don't Tell Mama 8%



Adam Magnacca - GAIETY & GLAMOUR STARRING SAM BRACKLEY, CABARET SUPERSTAR - The Green Room 42 7%



Alex Rybeck - CONFESSIONS OF A NEW YORKER (JEFF HARNAR) - Birdland & 54 Below 7%



Ron Drotos - DORIAN WOODRUFF: FOREVER ME WITH LOVE - Chelsea Table & Stage 6%



Yasuhiko Fukuoka - CITATION NEEDED, GET WHAT YOU WANT, NOT BROADWAY'S MARK MACKILLOP, MICHAEL KIRK LANE: RIGHT WHERE I BELONG - 54 Below, Chelsea Table + Stage, Marjorie S. Deane Little Theatre 4%



Ashley Grace Ryan - LET’S BROADWAY - The Green Room 42 and Sid Gold’s 4%



Adam Magnacca - CABARET SUPERSTAR - The Green Room 42 4%



Brandon James Gwinn - RYAN RAFTERY'S THE BALLAD OF JON BENET RAMSEY - Joe's Pub 3%



Jason Yeager - ALL JULIE BENKO CONCERTS AND SHOWS - Birdland 3%



Molly Guarton - MICHAEL I HABER: A HAPPY HABER HOLIDAY - The Red Eye NYC 3%



Nattalyee Randall - YOUNG, GIFTED, & BROADWAY CELEBRATES BLACK HISTORY MONTH; YOUNG, GIFTED, & BROADWAY: BACK TO SCHOOL – BACK TO BROADWAY! - 54 Below 2%



Katy Pfaffl - A VERY JEWISH CHRISTMAS STORY - Don't Tell Mama 2%



Michael Lavine - 54 BELOW SINGS MANCINI - 54 Below 2%



Bobby Peaco - RACHEL MATZ HUNTER IN TAKE TWO; Faith Kasparian: LAW OF IMAGINATION - Don't Tell Mama 2%



Ian Herman - SING HAPPY - DAWN DEROW; From Sexy Soaps to Classy Cabaret - The Triad, 54 Below 2%



Dan Pardo - WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 2%



Joshua Turchin - KIDZ CABARET, VILLAINTINE'S - Green Room 42 2%



Julius Laflemme - 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE) - 2025 1%



Caleb McCarroll - REP BOOK ROULETTE - The Green Room 42 1%



Jason Wetzel - KIDZ CABARET - Green Room 42, Don’t Tell Mama 1%



Matt Graham - 54 SINGS ANCIENT GREECE, CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST - Needs More Work Productions at 54 Below 1%



Michael Cuscheri - MAKE ME FRENCH - The Laurie Beechman Theatre 1%



Best Open-Mic Show

JIM CARUSO'S CAST PARTY - Birdland 50%



SCAT SCHOOL - Don't Tell Mama 50%



Best Original Song

Randy Edelman - 21 AGAIN (from Waltzing on a High Wire) - Carnegie Hall 23%



Ava Nicole Frances “Four Years of Fun” - THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 20%



Artemisia LeFay's "Phantoms of the Cabaret" - WASTED GIRL - Don't Tell Mama 19%



Everywhere - MOIPEI ❤️❤️❤️NYC - 54 Below 8%



This is Not a Sad Cabaret Song - CITATION NEEDED - Max Carmel, Miles Walter 8%



Ari Afsar & Laura Dadap ('Me and You') - THE LEADING LADY CLUB - 54 Below 7%



Call Me (Whatever you want) - BATTLE ROYALE - Chelsea Table & Stage 6%



Her Story - Michael Mott - DON’T FORGET ME - Green Room 42 6%



I'm Ready - by Kevin Winebold - KEVIN ON THE KEYS: MAIN CHARACTER ENERGY - the Green Room 42 4%



Best Piano Bar Entertainer, Instrumental,

Quintin Harris - QUINTIN HARRIS DUO/TRIO - The Wallace Lounge 21%



Dan Pardo Brandy's 14%



Brandon James Gwinn Marie's Crisis 12%



Michael Garin - ROXY LIVE PRESENTS - Roxy Hotel 11%



Sydney Stephan - PIANO BAR ENTERTAINER - Bo Peep Cocktail Lounge 10%



Joe Regan Don't Tell Mama 8%



Steven Wenslawski Don't Tell Mama 7%



JD Smurthwaite Brandys, Don't Tell Mama 7%



Elijah Caldwell Brandys 5%



John Bronston Brandys 4%



Best Piano Bar Entertainer, Vocalist

Anna Anderson - OPEN MIC NIGHTLY - Don’t Tell Mama, Brandy’s 18%



Nicholas King - NICHOLAS KING - So & So’s 14%



Jennifer Pace - BRANDY’S PIANO BAR, MARIE’S CRISIS - 2025 12%



Tara Martinez Don't Tell Mama 10%



Maddie McClouskey Marie's Crisis 10%



Michelle Dowdy - OPEN MIC NIGHTLY - Don’t Tell Mama, Red Eye, The Ice Palace, Reflections 10%



Andre Jordan Don't Tell Mama 9%



Sydney Stephan - PIANO BAR ENTERTAINER - Bo Peep Cocktail Louge 7%



Elaine Brier - OPEN MIC NIGHTLY - Don't Tell Mama 5%



Joseph Redd - OPEN MIC NIGHTLY - Don't Tell Mama 5%



Best Record Producer

ROBBIE ROZELLE & MICHAEL FINKE, PRODUCER - GET WHAT YOU WANT: THE SONGS OF MICHAEL FINKE - 2025 33%



FRANK COLEMAN - 2025 29%



TOMMY KRASKER - 2025 16%



MITCHELL WALKER (COOL RIDER EP) - 2025 13%



DYLAN GLATTHORN (COOL RIDER EP) - 2025 9%



Best Recording, Commercial

'AVALON' ON JIM CARUSO'S THE SWING SET, WITH JANE MONHEIT & BILLY STRITCH, CLUB44 RECORDS - 2025 48%



ARI AXELROD: A PLACE FOR US - 2025 38%



BEX LINDSEY, THE PROCESS II - 2025 13%



Best Recording, Independent

AVA NICOLE FRANCES :THE DREAM THAT I SEE-LIVE AT THE GREEN ROOM 42 - 2025 24%



RITA HAYWORTH REVEALED, QUINN LEMLEY - 2025 22%



MARK WILLIAM: IF I CAN DREAM LIVE FROM THE GREEN ROOM 42 - 2025 20%



COOL RIDER EP BY MICHELLE DOWDY - 2025 9%



DORIAN WOODRUFF: FOREVER ME WITH LOVE - 2025 5%



IRENE MICHAELS: MY HEART - 2025 4%



GET WHAT YOU WANT: THE SONGS OF MICHAEL FINKE (ROBBIE ROZELLE & MICHAEL FINKE, PRODUCER) - 2025 3%



PAINTING THE TOWN - 2025 3%



WALTZING ON A HIGH WIRE/ RANDY EDELMAN - 2025 3%



D.C. ANDERSON - SONGS STAY SUNG - 2025 3%



SECRET AGENT [REDACTED] - 2025 2%



Best Revue or Recurring Series

THE LINEUP WITH SUSIE MOSHER - Green Room 42 21%



“REP BOOK ROULETTE” - Green Room 42 19%



YOUNG, GIFTED, & BROADWAY CELEBRATES BLACK HISTORY MONTH; YOUNG, GIFTED, & BROADWAY: BACK TO SCHOOL – BACK TO BROADWAY! - 54 Below 9%



MAMA'S NEXT BIG ACT - Don't tell mama 6%



QUEERLESQUE - Club Cumming 5%



AT THIS PERFORMANCE... - Green Room 42 5%



A DREAM (ROLE) COME TRUE - Don’t Tell Mama NYC 4%



I’VE BEEN ROBBED!!! - 2025 4%



“A SHARP APPLAUDS” - Green Room 42 4%



DECADE BY DECADE: MUSIC SERIES - Green Room 42 4%



THE RANDY ANDYS spring Swing; THE RANDY ANDYS HOLIDAY SPECTACULAR - The Green Room 42 3%



CABARET SUPERSTAR - The Green Room 42 3%



KIDZ CABARET - Green Room 42, Don’t Tell Mama 2%



TINY COUCH CONCERT SERIES - Miss Nellie's 2%



SONGBOOK SUNDAYS - Dizzy's 2%



RYAN JAMES MONROE IN RESIDENCE - chelsea table 2%



HAPPY HOUR SESSIONS - Winnie Said 1%



LET’S BROADWAY - The Green Room 42 and Sid Gold’s 1%



SNEAK PEEK - Don't Tell Mama 1%



KEVIN ON THE KEYS - The Green Room 42 1%



STAGE TIME - The Slipper Room 1%



Best Rock Show

BROADWAY SINGS QUEEN - the Cutting Room 54%



Fenix Rising Series (Fenix360) - The Bitter End 46%



Best Show

Julie Benko - A STAR IS BORN - Cafe Carlyle 19%



CONFESSIONS OF A NEW YORKER (JEFF HARNAR) - Birdland & 54 Below 15%



BRADLEY GIBSON, SONGS OF MY HEART - 54 Below 15%



A PLACE FOR US - 54 Below 9%



ASHLEY BROWN - The Green Room 42 8%



SEAN HARKNESS, JUST ME - Don't Tell Mama 8%



KIDZ CABARET - Green Room 42, Don’t Tell Mama 7%



LET’S BE BAD BROADWAY VILLAINS - 2025 6%



DAVID MARINO - Birdland 6%



MICHAEL KIRK LANE: RIGHT WHERE I BELONG - Beechman 4%



RACHEL MATZ HUNTER IN TAKE TWO - Don't Tell Mama 3%



Best Show Musician, Non-Musical Director

Jon Weber - Violin - THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 21%



Sean Harkness - DORIAN WOODRUFF: FOREVER ME WITH LOVE - Chelsea Table & Stage 12%



Abigail Rodriguez - REPLAY: THE MAYBE MAN; 54 CELEBRATES THE MUSIC OF FRANK WILDHORN - Green Room 42, 54 Below 8%



Ben Harris - VILLAINTINE'S - Green Room 42 8%



Lauren Molina - ROCKY HORROR SKIVVIES SHOW - Joe's Pub 6%



Steve Doyle/Bass - CAST PARTY - Birdland 6%



Caitlin Shorey - KIDZ GIVING BACK - Green Room 42 4%



Daniel Glass/Drums - CAST PARTY - Birdland 4%



Catherine Christian - MICHAEL I. HABER: A HAPPY HABER HOLIDAY - The Red Eye NY 3%



Matt Scharfglass - DORIAN WOODRUFF: FOREVER ME WITH LOVE - Chelsea Table & Stage 3%



Sunny Sheu - RYAN JAMES MONROE: A PRIDE CELEBRATION - Chelsea Table & Stage 3%



Eric Wharton- Bass - THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 2%



Chris McWilliams - RYAN JAMES MONROE: A PRIDE CELEBRATION - Chelsea Table & Stage 2%



Claudio Raino - IN PURSUIT OF JOY - The Green Room 42 2%



Priscilla Tam - 54 CELEBRATES THE MUSIC OF FRANK WILDHORN, REPLAY: THE MAYBE MAN - 54 below, Green Room 42 2%



Mike Rosengarten - JOE ICONIS AND FAMILY - 54 Below 2%



Perry Cavari - MOIPEI ❤️❤️❤️NYC - 54 Below 2%



Sarah Overton - RYAN JAMES MONROE: WHAT IF YOU FLY? - Chelsea Table & Stage 2%



Emma Kroll - MICHAEL I. HABER: A HAPPY HABER HOLIDAY - The Red Eye NY 2%



Hannah Lee - MICHAEL I. HABER: A HAPPY HABER HOLIDAY - The Red Eye NY 2%



Matt Graham - PANTHE-ON! - Needs More Work Productions at The Green Room 42 2%



Jon Berger-Drums - THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 2%



Michael Kuennen - MOIPEI ❤️❤️❤️NYC - 54 Below 2%



Best Show, Celebrity

Ann Hampton Callaway - THE BEST OF ANN HAMPTON CALLAWAY - 54 Below 16%



CAROLE DEMAS: FIREFLY - 54 Below 15%



Jenn Colella - BIG DYKE ENERGY - The Laurie Beechman Theatre 15%



ELIZABETH GILLIES AT THE CAFE CARLYLE - Elizabeth Gillies 15%



Lee Roy Reams - ME & BETTY (AKA LAUREN BACALL) - 54 Below 9%



Norbert Leo Butz - GIRLS, GIRLS, GIRLS - 54 Below 9%



Tracie Thoms - TRACIE THOMS - 54 Below 6%



Tom Kitt - TOM KITT AND FRIENDS - 54 Below 6%



Jennifer Bassey - FROM SEXY SOAPS TO CLASSY CABARET - 54 Below 5%



John Lloyd Young - JOHN LLOYD YOUNG AT CAFE CARLYLE - Cafe Carlyle 5%



Best Special Event, Multiple

IRENE MICHAELS – PAUSE FOR PEACE - Times Square, NYC 19%



50 SHADES OF GAY: A CHRISTMAS CABARET - The Copacabana 13%



Billy Stritch & Gabrielle Stravelli - 'FREQUENTLY SECRETLY FOND OF EACH OTHER” - Birdland 12%



54 BELOW SINGS THE BRITISH INVASION & BEYOND VOL 2 - 54 Below 8%



Punk Goes Broadway! Vol 2 - 54 Below / Underbelly Theatre Co. 5%



MOIPEI ❤️❤️❤️NYC - 54 Below 4%



54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE) - 2025 4%



54 SINGS ANCIENT GREECE - Needs More Work Productions at 54 Below 3%



LET'S BE BAD: BROADWAY VILLAINS - 2025 2%



BACHELORETTE DUETS - 54 Below 2%



THE SKIVVIES LAURIE AND THE SIGHS - Laurie Beechman 2%



54 CELEBRATES THE MUSIC OF FRANK WILDHORN - 54 Below 2%



Eric Comstock & Barbara Fasano - PAINTING THE TOWN CD RELEASE - Birdland 2%



Sharpe Family Singers - SONGS OF HOPE - Green Room 42 2%



SINGNASIUM BOOTCAMP - Don't Tell Mama 1%



QUEER Cowfolk: The Gay Rodeo Musical - 54 BELOW 1%



The J2 Cabaret Series - Take One: Smile Concert Presentation - AMT Theatre 1%



THE SKIVVIES MASHMAKER MASHMAKER - Laurie Beechman 1%



Bryce Edwards & Mike Davis - HOT COMBINATION - Birdland 1%



FIVE TOWNS COLLEGE CABARET - Don't Tell Mama 1%



HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT - 54 Below 1%



SPOOKY SPECTACULAR - 54 Below 1%



Sarah Bloom - GUY AND DOLL - the stonewall inn 1%



CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST - Needs More Work Productions at Don’t Tell Mama 1%



THE LEADING LADY CLUB - 54 Below 1%



Best Special Event, Solo

THE MUSIC OF RANDY EDELMAN - Carnegie Hall 17%



AVA NICOLE FRANCES:THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 16%



AN INTIMATE EVENING WITH DAVID MARINO - PANGEA 6%



AN EVENING WITH ALEX NEWELL - 92NY 6%



Hannah Jane - LADY LEGENDS OF BROADWAY - The Green Room 42 5%



JULIE BENKO: MY FANNY VALENTINE - Birdland 5%



Artemisia LeFay's WASTED GIRL - Don't Tell Mama 4%



Laverne Cox - GURRL HOW DID I GET HERE? - City Winery 3%



Sarah Anne Fernandez - DON’T FORGET ME - Green Room 42 2%



Lee Roy Reams - UNCENSORED - 54 Below 2%



Cara Rose DiPietro: MY MOTHER’S DAUGHTER - 54 Below 2%



THE EV SULLIVAN SHOW - Don't tell mama 2%



Karen Mason - 'KAREN'S BACK...AT BIRDLAND' - Birdland 2%



BRYCE EDWARDS - Birdland 2%



Karen Akers - 'COME WITH ME TO PARIS' - Birdland 2%



JULIE HALSTON - Birdland 2%



AYANA BEY - IN PURSUIT OF JOY - The Green Room 42 2%



AYANNA NICOLE THOMAS: IN HER KEY - Laurie Beechman Theatre 2%



Carol Sue Gershman: SOMETHING NEW JUST FOR YOU - 54 below 1%



Frank McDonough - FRANK SINGS FRANK - Don't Tell Mama 1%



NOEL MACNEAL: HEY THIS WAS REALLY FUN - 54 Below 1%



FRANKIE MORENO - Birdland 1%



ONE IN A MILLION IN CONCERT - Don't Tell Mama 1%



LEAH CROCETTO: A QUIET THING - 54 Below 1%



LYRICS FOR A CAUSE - Laurie Beechman Theatre 1%



Best Tech Design, Lighting

Sheridan Glover - REP BOOK ROULETTE, PANTHE-ON!, AVA NICOLE FRANCES:THE DREAM THAT I SEE, and various other shows - The Greenroom 42 36%



Kelly Wohlford - WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 19%



Amanda Raymond - 54 SINGS ANCIENT GREECE - Needs More Work Productions at 54 Below 18%



Alison Nusbaum - CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST - Needs More Work Productions at Don’t Tell Mama 12%



Becky Morris - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT - 54 Below 8%



Matt Lazarus - RYAN JAMES MONROE: A PRIDE CELEBRATION - Chelsea Table & Stage 7%



Best Tech Design, Sound

Sheridan Glover - REP BOOK ROULETTE, PANTHE-ON!, AVA NICOLE FRANCES:THE DREAM THAT I SEE, and various other shows - The Green Room 42 36%



Kelly Wohlford - WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 22%



Amanda Raymond - 54 SINGS ANCIENT GREECE, HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT - Needs More Work Productions at 54 Below 21%



Alison Nusbaum - CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST - Needs More Work Productions at Don’t Tell Mama 15%



Eric Ripps - RYAN JAMES MONROE: A PRIDE CELEBRATION; RYAN JAMES MONROE: WHAT IF YOU FLY? - Chelsea Table & Stage 7%



Best Tribute Show

A SHARP APPLAUDS - The Green Room 42 20%



LIZ CALLAWAY, THE WIZARD AND I - 54 Below 19%



BETH LEAVEL SINGS SONDHEIM - 54 Below 17%



WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 17%



HATS OFF TO LIZA - Triad 8%



TONY YAZBECK, TONY YAZBECK CELEBRATES TONY BENNETT - 54 Below 7%



Dawn Derrow - SING HAPPY - THE WONDERFUL WOMEN OF KANDER & EBB - Triad Theater NYC 7%



MERELY MARVELOUS (JUDI MARK SINGS GWEN VERDON) - Triad Theater & Don’t Tell Mama 4%



Best Vocalist

Scarlett London Diviney - YOUNG, GIFTED, & BROADWAY CELEBRATES BLACK HISTORY MONTH - 54 Below 11%



Jake Pedersen - REP BOOK ROULETTE - The Green Room 42 10%



Ari Axelrod - A PLACE FOR US - 54 Below 9%



Jeff Harnar - 'THE 1959 BROADWAY SONGBOOK', CONFESSIONS OF A NEW YORKER - Birdland 7%



Julie Benko - 'MY FANNY VALENTINE: JULIE BENKO SINGS RICHARD RODGERS' - Birdland 7%



Lena Josephine Marano - HEROES & VILLAINS - Triad Theater 5%



Quintin Harris - THE QUINTIN HARRIS TRIO - Birdland Jazz Club 5%



Ann Kittredge - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT; When in Love - 54 Below, Chelsea Table 4%



Christine Andreas - 54 BELOW SINGS COCO; High Spirits: The 60th Anniversary Concert of An Improbable Musical Comedy - 54 Below 4%



David Marino - 'I WISH YOU LOVE' - Birdland 4%



Elizabeth Gillies - LIVE AT THE CAFE CARLYLE - Cafe Carlyle 3%



Ashley Wool - THE BROADWAY ERA - Laurie Beechman Theatre 2%



Arianna Gomez - TAKE TWO - Don't Tell Mama 2%



Sydney Stephan - DECADE BY DECADE - Green Room 42 2%



Diane Phelan - LET'S BE BAD, Filipinos on Broadway - 54 Below 2%



Ava Gallo - TAKE TWO - Don't Tell Mama 2%



T’Bone Rube - 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE) - 54 Below 2%



Wendy Moten - 'WENDY MOTEN LIVE AT BIRDLAND' - Birdland 1%



Judy Kaye - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT - 54 Below 1%



Goldie Dver - WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 1%



Hawa Kamara - A SHARP APPLAUDS LADY GAGA - The Green Room 42 1%



Dawn Derow - SING HAPPY: THE WONDERFULWOMEN OF KANDER & EBB - Triad theater 1%



Ashley Grace Ryan - LET’S BROADWAY - Sid Gold’s 1%



RYAN JAMES MONROE - WHAT IF YOU FLY, A PRIDE CELEBRATION - CHELSEA TABLE & STAGE 1%



Walter Willison - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT & Grand Hotel Reunion - 54 Below 1%



