BWW Awards: BARNUM is the big winner of the 4th edition of the DID AWARDS FOR MUSICAL THEATER

After a long hiatus due to the Covid-19 pandemic, the Digital Press Highlight Award (DID) resumed its activities in honor and recognition of the great highlights of Brazilian musical theater in the city of São Paulo.

The ceremony, which held its 4th edition celebrating the 16 new shows nominated, which ran between November 1, 2019 and December 31, 2021, and announced, this Wednesday, the 4th, the winners.

Após um longo hiato em função da pandemia da Covid-19, o Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID) retomou suas atividades em homenagem e reconhecimento aos grandes destaques do teatro musical brasileiro na cidade de São Paulo. A cerimônia, que realizou sua 4ª edição celebrando os 16 espetáculos inéditos indicados, que cumpriram temporada entre 1ª de novembro de 2019 e 31 de dezembro de 2021, e anunciou, nesta quarta-feira, 04, os destaques contemplados.

Ao todo 25 membros da imprensa cultural, divididos em 18 veículos de acesso digital, com espaço dedicado à cultura e entretenimento, além dos especializados, acompanharam os espetáculos que atenderam aos requisitos necessários, de acordo com o regulamento. A cerimônia, que originalmente acontece no mês de dezembro, ainda deve realizar neste ano a edição referente aos espetáculos de 2022, seguindo seu calendário oficial.

Em novo palco, este ano a celebração virtual teve suas gravações realizadas no Teatro União Cultural, e contou com quatro números musicais, representantes da categoria Destaque Musical Estrangeiro - Versão Brasileira, executados pelo pianista convidado Rodolfo Schwenger, com design de luz de Vini Hideki, captação e mixagem de som de André Cortada, cinegrafia de Carlos Januário, Elaine Cristina, e Thais Conti, e direção geral de Joaquim Araújo.

O ator Rodrigo Miallaret, indicado na categoria Destaque Ator Coadjuvante, apresentou seu número Você e Eu, de Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, a atriz Kiara Sasso, indicada na categoria Destaque Atriz, apresentou seu solo As Cores Que Eu Ganhei, de Barnum, O Rei do Show; na sequência os atores Marcel Octavio e Thiago Perticarrari, indicados à Destaque Ator, apresentaram uma versão especial de Amigão, de Assassinato Para Dois; enquanto a atriz Letícia Soares, indicada à Destaque Atriz, apresentou seu solo Estou Aqui, de A Cor Púrpura. A cerimônia contou ainda com um número de encerramento exclusivo, com texto e apresentação do dramaturgo Vitor Rocha, indicado na categoria Destaque Roteiro Original.

Atualmente a láurea direciona seu olhar para o universo artístico e já reconheceu o talento de dezenas de profissionais. Nesta edição, ao todo 100 nomes foram destacados pelo time de jurados entre as 10 categorias, e os mais votados formaram a lista final com 50 indicados, que em segundo momento de votação resultou na lista final, que, pela primeira vez em 4 edições, contou com 11 destaques ao invés de 10, isso porque houve um empate técnico na categoria Destaque Musical Brasileiro. Conheça todos os DESTAQUES da edição 20.21:





DESTAQUES DID 20.21

Destaque Musical Estrangeiro (Versão Brasileira)

A Cor Púrpura, O Musical - Estamos Aqui Produções

Assassinato para Dois - Morente Forte

Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate - Atelier de Cultura

*Barnum, O Rei do Show - Barho Produções

Summer - Donna Summer Musical - Atual Produções e Bárbaro! Produções

Destaque Musical Brasileiro

Bertoleza - Gargarejo Cia. Teatral

Bom Dia Sem Companhia - Encanto Artístico e Enxame Produções Culturais

*Conserto para Dois - Raia Produções

Novos Baianos, O Musical - Dueto Produções

*Silvio Santos Vem Aí - Uma Comédia Musical - Paris Cultural

Destaque Direção

Fernanda Chamma e Marilia Toledo - Silvio Santos Vem Aí - Uma Comédia Musical

*Gustavo Barchilon - Barnum, O Rei do Show

Jarbas Homem de Mello - Conserto para Dois - O Musical

Tadeu Aguiar - A Cor Púrpura, O Musical

Zé Henrique de Paula - Assassinato para Dois



Destaque Ator

Jarbas Homem de Mello - Conserto para Dois - O Musical

*Marcel Octavio - Assassinato para Dois

Murilo Rosa - Barnum, O Rei do Show

Thiago Perticarrari - Assassinato para Dois

Velson D'Souza - Silvio Santos Vem Aí - Uma Comédia Musical

Destaque Atriz

Claudia Raia - Conserto para Dois - O Musical

Jennifer Nascimento - Summer - Donna Summer Musical

Karin Hils - Summer - Donna Summer Musical

Kiara Sasso - Barnum, O Rei do Show

*Letícia Soares - A Cor Púrpura, O Musical

Destaque Ator Coadjuvante

*Adriano Tunes - Silvio Santos Vem Aí - Uma Comédia Musical

Alan Rocha - A Cor Púrpura, O Musical

Ivan Parente - Silvio Santos Vem Aí - Uma Comédia Musical

Matheus Paiva - Barnum, O Rei do Show

Rodrigo Miallaret - Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate

Destaque Atriz Coadjuvante

Analu Pimenta - A Cor Púrpura, O Musical

Daniela Cury - Silvio Santos Vem Aí - Uma Comédia Musical

Flavia Santana - A Cor Púrpura, O Musical

*Giulia Nadruz - Barnum, O Rei do Show

Sara Sarres - Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate

Destaque Roteiro Original

Anna Toledo - Conserto para Dois - O Musical

Caique Oliveira - Hadassa - O Musical

Lucio Mauro Filho - Novos Baianos, O Musical

Marilia Toledo e Emilio Boechat - Silvio Santos Vem Aí - Uma Comédia Musical

*Vitor Rocha - Bom Dia Sem Companhia



Destaque Coreografia

Alex Martins - Naked Boys Singing! Brasil

*Alonso Barros - Barnum, O Rei do Show

Barbara Guerra - Summer - Donna Summer Musical

Floriano Nogueira - Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate

Katia Barros - Conserto para Dois - O Musical

Destaque Direção Musical

Carlos Bauzys - Summer - Donna Summer Musical

Daniel Rocha - Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate

Fernanda Maia - Assassinato para Dois

Thiago Gimenes - Barnum, O Rei do Show

*Tony Lucchesi - A Cor Púrpura, O Musical



SOBRE O DID:

Idealizado e apresentado por Joaquim Araújo, responsável também pela organização junto dos cofundadores Grazy Pisacane, de Pedro de Landa e Wall Toledo, a celebração, em constante crescente e considerada a maior e mais importante no formato digital, surgiu da vontade de unir não apenas os profissionais do gênero, mas também a imprensa online, que se dedica a ele de inúmeras formas, elevando assim sua importância e ampliando o alcance de sua divulgação.



JURADOS EDIÇÃO 20.21:

Andreia Bueno - Autora do site Acesso Cultural

Andy Santana - Criador e Autor do portal Soda Pop

Bruno Cavalcanti - Crítico e Editor do site Canal My News

Claudio Erlichman - Colunista do site Broadway World

Cristiane Santos - Criadora e Apresentadora do Canal Fileira VIP

Elaine Cristina - Criadora e Autora da rede social Circuito Teatral

Filipe Vicente - Criador e Autor do site Setor VIP

Grazy Pisacane - Sócia e Autora do site A Broadway é Aqui!

Joaquim Araújo - Criador e Apresentador do Canal Acesso Irrestrito

Lucas Müller - Autor do site Balde de Pipoca

Luis Fernando Rodrigues - Criador, Autor e Produtor no canal e site Sessão Popular

Miguel Arcanjo Prado - Criador e Autor do Blog do Arcanjo

Pedro de Landa - Criador e Autor da rede social Perdido in Sampa

Priscila Ribeiro - Criadora e Autora do site Mundo dos Musicais

Tatiana Cavalcanti - Jornalista, Colunista e Editora-assistente do site F5 (Folha de S. Paulo)

Ubiratan Brasil - Criador e Autor do Blog no Estadão

Wall Toledo - Autor do DID News!

William Amorim - Repórter do portal Jovem Pan Entretenimento