BWW Review: Leaving His Comfort Zone, Vitor Rocha Writes and Acts in BOM DIA SEM COMPANHIA, a Musical Out Of the Box Discussing Current Issues

Bom Dia Sem Companhia was created by award-winning author Vitor Rocha (from "Out Of Water Musical" and "O Mágico Di Ó - Um Clássico em Forma de Cordel") and by composer Elton Towersey (from "Se Essa Lua Fosse Minha"). Directed by Alonso Barros ("You're a Good Man, Charlie Brown"), the show produced by Encanto Artístico and Enxame Produções Culturais tells the story of Vini (Vitor Rocha) and Lara (Luiza Porto), two former child television guests who are invited to relive their old show in a special which will be recorded live 10 years after the end of the attraction. Between good and bad memories, joys and frustrations, they recall the times when they were loved by the entire country and face the marks that success left in each other's history and in their friendship as well. With creativity and original music even a therapy session can be fun as you wander through such dreaded and current topics as the imposter syndrome, anxiety, insecurity and comparison.

The show was created entirely during the quarantine and, after having a streaming version, arrives at the stages of Teatro Viradalata, in São Paulo from October 2nd through 24th.

O espetáculo do premiado autor Vitor Rocha que terá temporada presencial a partir de 2 de outubro foi inteiramente criado durante a quarentena e, depois de ganhar uma versão cinematográfica por streaming, chega aos palcos do Teatro Viradalata.

Vitor Rocha as Vini and Luiza Porto as Lara

photo by Divulgaç

o

O musical foi criado pelo escritor Vitor Rocha (de "Cargas D'Água - Um Musical de Bolso" e "O Mágico Di Ó - Um Clássico em Forma de Cordel") e pelo compositor Elton Towersey (de "Se Essa Lua Fosse Minha"). Com direção de Alonso Barros (de "Meu Amigo, Charlie Brown"), o espetáculo produzido pela Encanto Artístico e Enxame Produções Culturais conta a história de Vini (Vitor Rocha) e Lara (Luiza Porto), dois ex-apresentadores mirins que são convidados a reviver seu antigo programa em um especial que será gravado ao vivo 10 anos depois do fim da atração. Entre memórias boas e ruins, alegrias e frustrações, eles relembram os tempos em que eram amados pelo país inteiro e enfrentam as marcas que o sucesso deixou na história de cada um e na amizade deles também. Com criatividade e músicas originais até mesmo uma sessão de terapia pode ser divertida enquanto passeia por temas tão temidos e atuais como a síndrome do impostor, ansiedade, insegurança e comparação.

ATENÇÃO: se você comprou a opção "Ingresso Premium" para transmissão on-line do espetáculo, o ingresso físico que você recebeu (ou ainda vai receber!) em casa vale como comprovante de meia entrada na porta do teatro.

SERVIÇO:

BOM DIA SEM COMPANHIA



ONDE: Teatro Viradalata - Rua Apinajés, 1387

QUANDO: De 2 a 24 de Outubro

SESSÕES: Sábado às 20h, Domingo às 19h

QUANTO: Ingressos de 30 a 60 reais

INGRESSOS: https://bileto.sympla.com.br/event/68929/d/108630

Ponto de Venda sem Taxa de Conveniência:

Teatro Viradalata: Rua Apinajés, 1387 - Sumaré

(11) 3868-2535

Horário de atendimento ao público:

sexta - das 19h até 22h

sábados - das 19h até 22h

domingos - das 17h até 20h



FICHA TÉCNICA:

Idealização, Texto e Letras de VITOR ROCHA

Músicas de ELTON TOWERSEY

Direção de ALONSO BARROS

Direção Musical e Arranjos de ELTON TOWERSEY

Direção de Movimento e Coreografia de ALONSO BARROS

Direção de Arte, Cenário e Figurinos de JULIANA PORTO

Confecção de Bonecos de RENAN LUCHON

Desenho de Luz de MARINA GATTI

Desenho de Som de PAULO ALTAFIM através da AUDIO S.A.

ELENCO:

LUIZA PORTO, VITOR ROCHA, ANA BIA TOLEDO, LUCI OLIVEIRA, MIKAEL MARMORATO, RENAN REZENDE e THIAGO VENTURI

Participação Especial

ANNA BEATRIZ SIMÕES, LORENZO TARANTELLI, HUGO PICCHI e MARILICE COSENZA

Produção

LUIZA PORTO e VITOR ROCHA

Assistência de Produção

GUSTAVO FLÓ e VICTOR MIRANDA

Realização

ENCANTO ARTÍSTICO e ENXAME PRODUÇÕES CULTURAIS

Equipe Audiovisual

VIENNA FILMES