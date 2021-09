BWW Review: Two Actors and Many Characters Guarantee the Fun In CONSERTO PARA DOIS, O MUSICAL, Custom-Written For the Couple Claudia Raia and Jarbas Homem De Mello

Claudia Raia and Jarbas Homem de Mello are ready to return to the stage: Conserto Para Dois, O Musical opens in São Paulo on October 1st, at Teatro Procópio Ferreira. The musical is 100% Brazilian and features the two artists splitting up between 12 characters to tell the story of love and obsession of famous bestselling writer Ângelo Rinaldi (Jarbas) with film diva and international celebrity Luna de Palma (Claudia).

To comply with security protocols because of the covid-19 pandemic, the theater will receive 60% of its public.

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello estão prontos para voltar ao palco: "Conserto para Dois, O Musical" estreia em São Paulo no dia 1º de outubro, no Teatro Procópio Ferreira. A comédia musical é 100% brasileira e traz os dois artistas se dividindo entre 12 personagens para contar a história de amor e obsessão do famoso escritor de best-seller Ângelo Rinaldi (Jarbas) com a diva de cinema e celebridade internacional Luna de Palma (Claudia). Para se adequar aos protocolos de segurança por causa da pandemia do covid-19, a casa receberá 60% de seu público.

Claudia Raia as Lena de Paula and

Jarbas Homem de Mello as Stenio Estebán

photo by Gabriela Schmdt

"É uma emoção muito grande voltar ao palco, ter esse reencontro com o público. Estamos planejando esse retorno há algum tempo já. Eu sempre fui uma mulher muito ativa, emendava novela com teatro. Não estava acostumada a ficar tanto tempo longe da coxia", conta Claudia Raia, que estrela e produz o espetáculo: "Uma pergunta frequente que eu recebo é se não tenho vontade de investir em textos nacionais. Morro de vontade, acredito que estamos formando profissionais muito talentosos. 'Conserto para Dois, O Musical' é exatamente isso. Encomendei o texto inédito com a Anna Toledo. As canções também são inéditas, feitas por Tony Lucchesi e Thiago Gimenes para o espetáculo. Colocar 'Conserto para Dois, O Musical' de pé é a realização desse sonho também, de incentivar um teatro musical extremamente brasileiro".

A aposta foi certeira. Tanto que o espetáculo fez bonito na sua primeira turnê no Brasil, no segundo semestre de 2019, quando passou por oito cidades brasileiras e levou ao teatro 14 mil pessoas. Na temporada de Portugal, mais um sucesso: casa cheia e sessões esgotadas em todas as cidades pelas quais passou.

"O teatro é o lugar onde os sonhos se realizam, onde você vê a mágica acontecer sem ter uma mediação. É tudo ali, diante dos seus olhos. "Conserto para Dois, O Musical" tem características muito fantásticas: um navio, o Sinfonia dos Mares, que vai se desdobrando e se tornando todos os espaços que precisamos para contar a história, dois atores interpretando os 12 personagens, que são muito diferentes entre si, músicas que são envolventes e que fazem parte do enredo, o que é fundamental em um musical... As pessoas ficam curiosas para entender como tudo aquilo se dá no palco", afirma Jarbas Homem de Mello, que estrela e dirige o espetáculo.

'Conserto para Dois, O Musical' também em disco

Claudia as Luna de Palma and Jarbas as Rinaldi

photo by Gabriela Schmdt

A última exibição de "Conserto para Dois, O Musical" aconteceu em Portugal, em março de 2020, pouco antes de o isolamento social ser decretado no país. Os planos eram voltar ao Brasil ao fim da turnê europeia e embarcar em uma turnê nacional pelos estados do nordeste, além de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas os planos tiveram que ser interrompidos por causa da pandemia do coronavírus. "Pela primeira vez na vida quando as pessoas perguntavam quando o espetáculo ia voltar, eu respondia: 'não sei'", conta Claudia.

Apesar de longe dos palcos, Claudia e Jarbas não pararam de trabalhar no espetáculo. Eles entraram em estúdio para fazer uma coisa praticamente inédita no Brasil: gravar as músicas de "Conserto para Dois, O Musical".

"Vamos lançar as canções nas plataformas digitais. Essa é uma prática muito comum para os espetáculos da Broadway, por exemplo. Tivemos essa ideia e achamos que vai ser muito interessante para o público poder ouvir as músicas fora do teatro também. Apesar de serem fundamentais para o enredo da peça, elas também podem ser ouvidas fora desse contexto e fazerem todo sentido. Já gravamos tudo e devemos disponibilizar o disco nas plataformas digitais junto com a estreia na peça, no dia 1º de outubro", afirma Claudia.

Depois de tanto tempo longe, Claudia e Jarbas tiveram duas semanas intensas de preparação para voltarem a todos os seus personagens. "Até brinquei nas redes sociais que eu talvez nem soubesse mais fazer as vozes dos personagens", diverte-se Claudia: "Mas claro que lembro. Estão todos aqui. Agora é colocar todos para fora, cronometrar o tempo das trocas de roupa, que é muito rápido, coisa de 10 segundos e olhe lá, para finalmente abrir a cortina do teatro".

Jarbas as Dona Socorro and Claudia as Luna

photo by Flavia Canavarro

"Esse é um espetáculo muito difícil porque cada personagem tem uma partitura corporal e vocal. Eles são muito diferentes entre si. Claudia e Jarbas fazem a transição entre as personagens em questão de segundos. Como acontece em outras produções, eles precisaram aprender tudo ao mesmo tempo: o texto, a música, a coreografia, o tom de cada personagem. É um trabalho impressionante. Claudia e Jarbas conseguem fazer algo assim porque têm uma consciência corporal muito grande", explica a coreógrafa Kátia Barros.

Além de coreógrafa, Kátia é a codiretora do espetáculo. "O papel da Kátia é muito importante. Ela acaba sendo meus olhos quando estamos nos ensaios (risos). É até engraçado porque às vezes estamos ensaiando e me chama: 'Jarbas, preciso que você olhe daqui'. Isso faz muita diferença porque ela me chama para eu ver a cena de um outro ângulo. Isso me dá uma outra perspectiva sobre como estamos fazendo e o que poderia ser diferente", conta Jarbas.

Bem-vindo ao Sinfonia dos Mares

Claudia as Luna de Palma and

Jarbas Homem de Mello as Angelo Rinaldi

photo by Flavia Canavarro

A ação acontece no cruzeiro de luxo Sinfonia dos Mares, onde Rinaldi embarca rumo à Antártida para uma viagem de 30 dias. Com um bloqueio criativo, ele quer esquecer o conturbado fim de seu casamento com sua musa inspiradora. Ele só não podia imaginar que daria de cara justamente com a ex. Luna embarca no mesmo navio seguindo o conselho de sua mãe, Dona Socorro (Jarbas), para fugir do marido. Nestor (Claudia), seu secretário particular, embarca junto nesta aventura.

"Eu cresci assistindo à Claudia Raia fazendo 'TV Pirata'. Eu queria explorar aquele humor absurdo. Claudia e Jarbas são minhas grandes referências no teatro musical. Acho que assisti a tudo que eles fizeram no teatro nos últimos 20 anos. Os dois têm um sólido arcabouço de recursos cênicos, corporais, vocais. Sabendo para quem eu escreveria, muito dos personagens e situações já se desenharam", conta Anna Toledo, autora do texto do espetáculo, que foi feito a pedido de Claudia e Jarbas.

Anna assina o texto e as letras das músicas que compõem o espetáculo. Foram muitas mensagens de áudio trocadas entre ela, o diretor musical, Tony Lucchesi, e Thiago Gimenes, responsáveis pelas canções de "Conserto para Dois, O Musical". O trabalho incansável do trio foi necessário para fazer com que as músicas estivessem dentro da narrativa. Afinal, em um musical, a canção também conta a história, leva a trama a novos lugares.

"Os temas foram pensados para dar todo esse clima de comédia. Como são muitos personagens, cada um tem uma característica musical bem marcante, que pretende dialogar muito com o público. Temos o luxo de ter Kátia Barros coreografando. É muito legal ver a conversa entre música e movimento que desenvolvemos. Além disso, Claudia e Jarbas são muito criativos e trazem humor para as canções", derrete-se Tony.

Dois atores, muitos personagens

O desenrolar de "Conserto para Dois, O Musical" e suas mirabolantes reviravoltas são contadas no palco por Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. Além de Luna de Palma e Nestor, Claudia interpreta:

- Lena de Paula, uma Drag Queen que se apresenta no Sinfonia dos Mares homenageando sua diva Luna de Palma.

- a terapeuta de Rinaldi, que atende por Skype e está tentando ajudá-lo neste momento difícil com suas consultas e alguns remedinhos;

- Jussara, a camareira de Lena e única pessoa que pode se aproximar dela;

- a sereia (um devaneio de Ângelo Rinaldi);

- e um dos marinheiros do navio, que tem sempre uma dica certeira para dar.

Jarbas, além de dar vida ao famoso escritor Ângelo Rinaldi, personifica:

- Dona Socorro, a mãe de Luna, que vive dando suas opiniões (bem bombásticas) mesmo sem ser solicitada;

- Stenio Estebán, um produtor de cinema argentino;

- Pompeu, um velho milionário que guarda um grande segredo;

- e um dos marinheiros do navio.

Jarbas Homem de Mello as Pompeu

photo by Flavia Canavarro

E para ajudar a contar a história de "Conserto para Dois, O Musical", cenário, figurino, músicas e texto precisam estar em perfeita harmonia. Com uma estrutura narrativa ágil, o espetáculo conta com um contrarregra, três maquinistas, um peruqueiro e duas camareiras que ajudam a fazer a troca rápida de figurinos e cenários. Além deles, a equipe tem dois canhoneiros, uma pessoa para o som e outra para luz.

"Eles ficam dentro do navio, que é a base do cenário. E são peças fundamentais para narrativa do espetáculo", explica a cenógrafa, Natália Lana, que criou a caixinha de surpresas que é o cenário; afinal, a base do navio vai de desdobrando, se abrindo e se transformando nos outros ambientes da história: "Fizemos os ensaios, em 2019, já com a estrutura pronta. Isso para mim foi muito especial porque não é comum. Ensaiar com o cenário desde o começo do processo fez com que ele fosse mais bem explorado, com que os atores tivessem intimidade com cada elemento cênico, o que é muito importante. Especialmente, porque o cenário funciona como um personagem".

O mesmo pode ser dito do figurino. O figurinista Bruno Oliveira trabalhou para criar roupas que traduzissem a essência de cada personagem. E ainda criou vestimentas que ajudassem na transformação dos atores em cena.

"Dona Socorro, por exemplo, é uma mulher com curvas acentuadas e roupas extravagantes. Foi preciso um estudo para chegarmos na transformação do corpo de Jarbas para dona Socorro. A solução que encontramos foi um vestido com enchimentos. Assim, garantimos uma troca rápida quando ele sai de um personagem para outro e conseguimos mudar totalmente a estrutura do corpo masculino para uma bela senhora ousada, cheia de curvas e nada discreta (risos)", diverte-se Bruno.

Claudia Raia as Nestor

photo by Flavia Canavarro



SERVIÇO:

Conserto para Dois, O Musical



Local: Teatro Procópio Ferreira

Endereço: Rua Augusta, 2.823 - Cerqueira César | São Paulo

Data de estreia: 1º de outubro

Dias de exibição: de sexta-feira a domingo

Horários de exibição: 21h, às sextas-feiras e sábados; 19h, aos domingos

Duração: 100 minutos

Classificação indicativa: 10 anos

FICHA TÉCNICA

Texto: Anna Toledo

Músicas: Thiago Gimenes, Tony Lucchesi e Anna Toledo

Direção: Jarbas Homem de Mello

Codireção e Coreografias: Kátia Barros

Diretor Musical: Tony Lucchesi

Design de Som: Tocko Michelazzo

Design de Luz: Jarbas Homem de Mello e Marina Stoll

Cenário: Natália Lana

Figurinos: Bruno Oliveira

Visagismo: Dicko Lorenzo



Elenco: Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello

Participação Especial: Guilherme Terra

Diretor Musical Assistente, Arranjos e Piano: Guilherme Terra

Diretor Residente: Mariana Nogueira

Fotos de estúdio: Gabriela Schmidt

Realização: Raia Produções, Ministério da Cidadania e Governo Federal do Brasil

Assessoria de imprensa: Mattoni Comunicação