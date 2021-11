BWW Review: Everyone is a Suspect in ASSASSINATO PARA DOIS (Murder for Two)

Officer Marcus Moscowicz is a small town policeman with dreams of making it to detective. One fateful night, shots ring out at the surprise birthday party of Great American Novelist Arthur Whitney and the writer is killed...fatally. With the nearest detective an hour away, Marcus jumps at the chance to prove his sleuthing skills-with the help of his silent partner, Lou. But whodunit? Did Dahlia Whitney, Arthur's scene-stealing wife, give him a big finish? Is Lizete Lewis, the prima ballerina, the prime suspect? Did Dr. Griff, the overly-friendly psychiatrist, make a frenemy? Marcus has only a short amount of time to find the killer and make his name before the real detective arrives...and the ice cream melts!

With book and lyrics by Kellen Blair and book and music by Joe Kinosian, MURDER FOR TWO is the perfect blend of music, mayhem and murder! In this hilarious 90-minute show, 2 performers play 13 roles-not to mention the piano-in a witty and winking homage to old-fashioned murder mysteries.

Directed by Zé Henrique de Paula, musical direction by Fernanda Maia, Brazilian version by Ana Toledo, the Brazilian staging stars Thiago Perticarrari as the policeman who investigates this murder and Marcel Octavio, who takes on the role of all the suspects and other characters that permeate the story.

Em 2011 estreou em Chicago, uma da mais surpreendentes comédias musicais de suspense de todos os tempos, "Murder for Two", literalmente, "Assassinato Para Dois". Após 10 anos de seu lançamento, estreia no Brasil no próximo dia 02 de novembro no Teatro das Artes.

De Kellen Blair e Joe Kinosian, Assassinato Para Dois, vem, desde sua estreia, conquistando público por onde é encenado. O musical é uma comédia de suspense policial, nos remetendo à narrativa de Agatha Christie. Escrito para dois atores, cantores e pianistas excepcionais, faz a plateia acompanhar atentamente os acontecimentos, rindo em vários momentos, ficando extasiada em outros e, sobretudo, se entretendo com o crime que acontece numa festa, onde todos envolvidos são suspeitos.

Marcel Octavio and Thiago Perticarrari:

2 performers playing 13 roles

photo by Caio Gallucci

Com direção de Zé Henrique de Paula e direção musical de Fernanda Maia, a montagem brasileira traz Thiago Perticarrari como o policial que investiga esse assassinato e Marcel Octavio, que assume o papel de todos os suspeitos e outros personagens que permeiam a história. O piano é elemento precioso e indispensável nessa trama. "O musical explora possibilidades lúdicas do piano e do teatro, um jogo para dois atores/músicos em que as regras são leveza e imaginação", nos conta Fernanda Maia.

No palco do Teatro das Artes, o que o público verá, todas as terças e quartas feiras, às 20h, serão dois grandes artistas exibirem seus talentos. Eles brincam como crianças e se divertem extraindo sons, ritmos e floreios do piano, que ocupa com domínio o espaço cênico.

Marcel Octavio as Arthur, Lou, Dahlia,

Lizette, Dr. Griff, Milton, Márcia...

photo by Caio Gallucci

As surpresas com os personagens que aparecem na velocidade do raio, desaparecem ou se transformam em uma exibição de imaginação inesgotável, destreza e energia, elementos típicos da linguagem do palhaço ou da commedia dell´arte.

Em 2018, as produtoras Selma Morente e Célia Forte assistiram Assassinato Para Dois na Argentina, a convite de seus parceiros em produções, Eloísa Canton e Bruno Pedemonti. Nos aplausos ao final da peça, já tinham decidido que a Morente Forte Produções compraria os direitos autorais, junto com o produtor da montagem portenha, Juan Iacoponi, para contar no Brasil essa história que ficou anos em cartaz na off-Broadway e diversos países. "É um musical absolutamente irresistível, onde se vê o preciosismo dos atores que o interpretam, levando a plateia ao delírio", adianta Selma.

Thiago Perticarrari as Officer Marcus Moscowicz

photo by Caio Gallucci

ASSASSINATO PARA DOIS

TEATRO DAS ARTES (769 lugares)

Shopping Eldorado - Avenida Rebouças, 3970 - 3° piso.

Telefone: 3034-0075

Bilheteria: de quinta a domingo das 13h às 19h

Acessibilidade. Aceita todos os cartões de débito e crédito. Não aceita cheque.

Estacionamento R$ 18 até duas horas.

Vendas: www.sympla.com.br

TERÇAS E QUARTAS FEIRAS

Ingressos: R$ 70,00

Duração: 90 minutos

Recomendação: LIVRE

OBRIGATÓRIO USO DE MÁSCARAS NA PLATEIA E NAS DEPENCÊNCIAS DO TEATRO

Ficha Técnica:

De Kellen Blair e Joe Kinosian

Direção Zé Henrique de Paula

Direção Musical Fernanda Maia

Versão Brasileira de Anna Toledo

Música Original Joe Kinosian

Letras Kellen Blair



Elenco Marcel Octavio e Thiago Perticarrari

Murder for Two's cast and crew:

Thiago Perticarrari, Marcel Octavio, Anna Toledo,

Fernanda Maia and Zé Henrique de Paula

photo by Cla'er

Cenário e Figurino Zé Henrique de Paula

Desenho de Luz Fran Barros

Desenho de Som João Baracho

Preparação de Atores Inês Aranha

Assistente de Direção Rodrigo Caetano

Assistente de Cenografia Cesar Costa

Cenotécnico Pelé

Pintura de Arte Fabin Cenografia

Acervo de Objetos de Cena Teatro Núcleo Experimental

Operador de Som Roberto Aparecido Coelho

Operador de Luz Jarbas Sardinha

Contrarregra Daniel Santos

Camareira Cristiane Ferreira

Coordenação de Comunicação Beth Gallo

Assessoria de Imprensa Thaís Peres- Morente Forte Comunicações

Programação Visual Laerte Késsimos

Fotografia Caio Gallucci

Filmagens e Edições para Web Jady Forte

Produção Executiva Martha Lozano

Coordenação Administrativa Dani Angelotti

Assistência Administrativa Alcení Braz

Administradora da temporada Magali Morente

Produtores Associados Selma Morente, Célia Forte, Eloisa Canton, Bruno Pedemonti e Juan Lacoponi