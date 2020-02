BWW Review: Classic of Brazilian Literature Inspires Musical BERTOLEZA and Gives Voice to Black Women

Directed by Anderson Claudir, the musical adaptation of Aluísio Azevedo's O Cortiço, a classic work of Brazilian naturalist literature, the protagonism is reversed. The voice now comes from Bertoleza: a woman, black and enslaved who has a relationship with João Romão, an ambitious and opportunist Portuguese. Starring Lu Campos, the show also features the award-winning Eduardo Silva and opens at SESC Belenzinho, in February.

O Cortiço (titled in English: The Slum) is an influential Brazilian novel written in 1890 by Aluísio Azevedo. The novel depicts a part of Brazil's culture in the late Nineteenth century, represented by a variety of colorful characters living in a single Rio de Janeiro tenement. It is written with the intention of belonging to the Realism movement leaning towards Naturalism, much like Flaubert's Madame Bovary.

Azevedo's The Slum tells the stories of Portuguese and other European immigrants, mulattos, and former African slaves living and working together in a single community. It explores the author's intensely naturalistic beliefs, having various characters being defined and changed by their environment, race and social position.

Examples are: the division between the lackadaisical, yet passionate, mulattos and the hard-working, driven Portuguese immigrants, how the climate and culture of Brazil can slowly transform these immigrants' behavior in atavistic ways. In addition the role of women is a key theme, with all female characters in one way or another revealing their purpose in the slum.

Com elenco majoritariamente negro, a Gargarejo Cia Teatral estreia o musical Bertoleza, inspirado no livro O Cortiço, de Aluísio Azevedo, no dia 7 de fevereiro no Sesc Belenzinho . O espetáculo fica em cartaz até 1º de março, com sessões às sextas e aos sábados, às 21h30, e aos domingos (e no dia 22 de fevereiro), às 18h30.

Lu Campos (as Bertoleza) and Bruno Silvério (as João Romão)

photo by Brenets

A montagem, com adaptação, direção e músicas de Anderson Claudir, conta a história do clássico naturalista de Aluísio de Azevedo, agora sob ponto de vista da Bertoleza, uma mulher negra que é tão importante para a construção do romance quanto o próprio João Romão, o protagonista original.

Na trama, o oportunista Romão propõe uma sociedade à escrava Bertoleza, prometendo comprar a alforria dela. Eles começam uma nova vida juntos e constroem um pequeno patrimônio formado por um enorme cortiço, um armazém e uma pedreira.

Depois de acumular capital considerável, o ambicioso João Romão já não sabe mais como se tornar mais rico e poderoso. Envenenado pelo invejoso Botelho, ele decide se casar com Zulmira, a filha de Miranda um negociante português recentemente agraciado com o título de barão. Mas, para isso, precisa se livrar da amante Bertoleza, que trabalha de sol a sol para lutar pelo patrimônio que eles construíram juntos.

Eduardo Silva as Botelho

photo by Winni Macedo

Para a companhia, o grande desafio foi fazer com que uma narrativa do século 19 questionasse e problematizasse as relações criadas nos dias de hoje. Por isso, o projeto iniciado em 2015 foi ganhando novos contornos. "Quisemos investigar uma identidade brasileira que vem da diáspora africana e pensar em como isso nos afeta artisticamente. Assim, podemos criar novos signos para essa geração e dar uma voz para essa terra periférica", conta Claudir.

No processo, o coletivo procurou a força da figura de Bertoleza em outras mulheres negras brasileiras negligenciadas pela História. Durante a encenação, o elenco relembra as histórias dessas mulheres, como a vereadora Marielle Franco, militante da luta negra assassinada em março de 2018; a escritora Carolina Maria de Jesus, famosa pelo livro Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada; a jornalista e professora Antonieta de Barros, defensora da emancipação feminina que foi apagada dos livros de História; a escritora Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira romancista brasileira; e a guerreira Dandara, que viveu e lutou no período colonial.

A protagonista dessa história é interpretada pela atriz Lu Campos, e o elenco também tem como destaque Eduardo Silva (Botelho), que ficou conhecido ao dar vida ao personagem Bongô no Castelo Rá Tim Bum e coleciona importantes prêmios teatrais como Mambembe, APCA, APETESP, Moliére e SHELL.

O time de intérpretes fica completo com Taciana Bastos (Zulmira), Bruno Silvério (João Romão) e pelos integrantes do coro Ananza Macedo, Cainã Naira, David Santoza, Edson Teles, Gabriel Gameiro, Matheus França, Palomaris e Welton Santos. A direção musical é assinada por Eric Jorge; o dramaturgismo e a poesia, por Le Tícia Conde; e a coreografia, por Emílio Rogê.

Relação profunda entre vida e obra

Lu Campos as Bertoleza

photo by Le Conde

"Bertoleza é uma personagem inspirada em tantas histórias de um povo que resiste às injustiças de uma lógica racista. Sua história resiste ao tempo. Ela representa a força dessas inúmeras mulheres que sustentam a base do nosso país", comenta Eduardo Silva. Para ele, o inescrupuloso Botelho também é bastante atual. "É a velha manipulação política, que não se preocupa com o povo e justifica suas incoerências sem a menor base social ou científica", completa.

Para Lu Campos, interpretar Bertoleza tem um significado ainda mais profundo. No processo desde 2015, ela conta que vivenciou um chamado ancestral em 2017: suas antepassadas maternas deram-lhe a missão de quebrar o ciclo de opressão vivenciado por sua família desde os tempos de escravidão. "Espero que as mulheres pretas se sintam bem representadas na peça e a partir disso, busquem seus lugares de protagonismo nos variados âmbitos da vida", conta.

Para a atriz, estar nesse processo contribui para a sua expansão de consciência. Em busca de mais respostas sobre sua ancestralidade, ela também cursou a pós-graduação em Matriz Africana pela FACIBRA/Casa de Cultura Fazenda Roseira. "As pessoas precisam perceber quão rica e diversificada é a matriz africana, por isso ela deve ser resgatada e valorizada. Afinal, a África é o ventre do mundo", emociona-se.

Sobre a Gargarejo Cia Teatral

Bertoleza's Company

photo by Winni Macedo

Formada por uma equipe majoritariamente periférica, a Gargarejo Cia Teatral conta com artistas de diversas áreas, como artes plásticas, dramaturgia, artes cênicas, direção, cenografia, musicalidade e produção. A companhia teve início em 2014, em Campinas, reunindo diferentes especialidades artísticas em parceria com renomadas instituições da região, como a Universidade de Campinas (UNICAMP), o Conservatório Carlos Gomes, a Estação Cultura de Campinas, as Prefeituras de Campinas, Sumaré e Vinhedo e o Lar dos Velhinhos de Campinas.

O grupo foca em uma perspectiva étnico-racial que reflete sobre colonização versus identidade. A intenção é articular a vivência periférica na cena como protagonista na sociedade, resgatando a autoestima e recriando autoimagem.

Em 2015, iniciou uma pesquisa sobre O Cortiço, que resultou na microcena Bertoleza - uma pequena tragédia: ponto de partida para o processo de investigação que, em 2019, completa quatro anos. Em 2017, o grupo se estabelece na cidade de São Paulo e, durante esse período, realiza diversas experimentações cênicas e musicais, propõe leituras, debates, rodas de conversa e apresentações das canções.

photo by Winni Macedo

FICHA TÉCNICA

Direção e Adaptação: Anderson Claudir

Direção Musical: Eric Jorge

Dramaturgismo e poesia: Le Tícia Conde

Texto final: Anderson Claudir e Le Tícia Conde

Elenco: Lu Campos, Eduardo Silva, Ananza Macedo, Cainã Naira, Palomaris, Taciana Bastos, Bruno Silvério, David Souza , Edson Teles, Gabriel Gameiro, Matheus França e Welton Santos

Coreógrafo: Emílio Rogê

Assistente Coreográfica: Taciana Bastos

Preparação Vocal e Assistência de direção musical: Juliana Manczyk

Coordenadora de Produção: Cláudia Miranda

Produção Executiva: Andréia Manczyk

Assistente de Produção: Marina Pinho

Cenografia e Figurino: Dan Oliveira

Assistente de cenário e figurino: Gabriela Moreira

Produção de figurino: Victor Paula & Rangeu

Visagismo: Victor Paula

Iluminação: Andressa Pacheco

Assistente Iluminação: Stella Pollitti

Vídeo: Aline Almeida

Técnico de Palco: Maria Clara Venna

Assessoria de Imprensa: Agência Fática

Mídias Sociais: Cristina Bordinhão, Isabela Leite e Jacqueline Viana

SERVIÇO

BERTOLEZA, da Gargarejo Cia Teatral

De 7 de fevereiro a 1º de março de 2020. Sexta e sábado, 21h30. Domingo, 18h30

(Dia 22 de fevereiro, sábado, 18h30)

Local: Sala de Espetáculos I (100 lugares)

Valores: R$ 30 (inteira). R$ 15 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor da escola pública com comprovante). R$ 9 (credencial plena do Sesc: trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes)

Ingressos disponíveis pelo portal Sesc SP (www.sescsp.org.br) a partir do dia 28/1, às 12h, e nas bilheterias das unidades do Sesc a partir de 29/1, às 17h30. Limite de 4 ingressos por pessoa

Duração: 90 minutos

Recomendação etária: 12 anos

Sesc Belenzinho

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho - São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

www.sescsp.org.br/belenzinho



Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 22h. Domingos e feriados, das 9h às 20h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 5,50 a primeira hora e R$ 2,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 12,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional.

Para espetáculos pagos, após as 17h: R$ 7,50 (Credencial Plena do Sesc - trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo). R$ 15,00 (não credenciados).

Transporte Público

Metro Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)





