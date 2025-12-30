Broadway Grosses: Week Ending 12/28/25 - WICKED Reclaims Top Spot During Holidays

View the latest Broadway Grosses
Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 12/28/2025 in BroadwayWorld's grosses section.
Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
Of note this week: BUG is in previews at the Friedman and opens on 1/8.
ALADDIN; HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD; STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW; THE GREAT GATSBY; THE LION KING; and WICKED each had a nine-performance week. MAMMA MIA!; MARJORIE PRIME; SIX: THE MUSICAL; THE OUTSIDERS; and TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) each had a (planned) seven-performance week.
This week (Week 31) included Christmas Eve and Christmas Day. Please note that last season, Christmas Eve and Christmas Day fell within the next week (Week 32).
RAGTIME broke the box office record at the Beaumont this week with a gross of $1,588,107. It is the highest grossing week ever for LCT. The record was previously held by MY FAIR LADY.
JUST IN TIME broke the Circle In The Square’s weekly gross record with its highest grossing week to date.
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD broke the Lyric Theatre box office record with a gross of $3,709,875.00 for the nine-performance week ending December 28, 2025. The previous record was $3,152,532.50 for the eight-performance week ending November 30, 2025.
Click Here to Visit the Broadway Grosses...
Up for the week by attendance (% of capacity) was: BEETLEJUICE (11.7%), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (11.5%), TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (9.1%), MJ (7.3%), BUENA VISTA SOCIAL CLUB (6.7%), HELL'S KITCHEN (5.6%), MARJORIE PRIME (3.6%), & JULIET (3%), ALADDIN (2.7%), MAYBE HAPPY ENDING (2.4%), SIX: THE MUSICAL (2.4%), DEATH BECOMES HER (2%), THE OUTSIDERS (1.9%), THE BOOK OF MORMON (1.8%), MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (1.6%), STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (1.5%), MAMMA MIA! (1.1%), JUST IN TIME (0.5%), HAMILTON (0.5%), CHESS (0.2%), WAITING FOR GODOT (0.2%),
Down for the week by attendance (% of capacity) was: THE GREAT GATSBY (-9%), CHICAGO (-8.5%), LIBERATION (-5.8%), ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION (-2.4%), BUG (-2.3%), HADESTOWN (-1.6%), OEDIPUS (-1%), THE LION KING (-0.8%),
Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...
This week, 33 shows played on Broadway, with 304,997 tickets sold and a total gross of $54,251,856. The average ticket price was $177.88.
This was less than the number of shows as last week. Compared to last week, attendance was down -3.95%. On the sales front, overall grosses were up 14.36% vs. last week. This week's average ticket price of $177.88 is up $28.48 compared to last week.
Top 5 by This Week Gross
WICKED: $4,401,071
THE LION KING: $3,915,559
HAMILTON: $3,768,388
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $3,709,875
STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $2,510,948
Bottom 5 by This Week Gross
MARJORIE PRIME ($262,576), BUG ($345,217), LIBERATION ($346,426), TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($653,975), ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION ($708,379)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
WICKED: $1,399,350
THE LION KING: $1,161,456
ALADDIN: $840,928
HAMILTON: $784,409
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $670,912
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION ($-364,796), MARJORIE PRIME ($-64,310), LIBERATION ($-18,953), MAMMA MIA! ($-12,991), BUG ($-3,554)
Top 5 by Average Ticket Price
HAMILTON: $350.65
JUST IN TIME: $288.88
THE LION KING: $265.28
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $254.14
WICKED: $253.90
Bottom 5 by Average Ticket Price
MARJORIE PRIME ($66.86), LIBERATION ($79.26), ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION ($80.10), BUG ($88.07), BEETLEJUICE ($105.58)
Top 5 by % of Total Seats Filled
JUST IN TIME: 102.9%
MAMMA MIA!: 101.7%
HAMILTON: 101.5%
MAYBE HAPPY ENDING: 101.2%
STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 101%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
LIBERATION (51.5%), BEETLEJUICE (76.3%), TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (80.7%), CHICAGO (84.7%), BUG (87.9%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
ALADDIN: 2060
WICKED: 1926
STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 1801
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 1622
BEETLEJUICE: 1551
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
MAMMA MIA! (-1409), THE OUTSIDERS (-874), SIX: THE MUSICAL (-764), CHICAGO (-731), LIBERATION (-489)
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League..
Videos