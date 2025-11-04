What's Playing on Broadway: Thanksgiving Week 2025

 tracker
If your Thanksgiving plans this year include enjoying a Broadway show, take note that most productions will play a special schedule for the holiday week. While Chicago will play on Thanksgiving Day, many have added Friday matinees.

All information is subject to change without notice. Check with the box office or ticketing company for the most-up-to-date information. Find out more about rush, lottery and standing room only ticketing policies.

Show Mon
 11/20		 Tues
 11/21		 Wed
 11/22		 Thurs
 11/23		 Fri
 11/24		 Sat
 11/25		 Sun
 11/26
& Juliet logo
Buy Tickets from: $70
7:00PM
7:00PM		 2:00PM   2:00PM
8:00PM		 2:00PM
8:00PM		 3:00PM
Aladdin logo
Buy Tickets from: $116		  
7:00PM		 1:00PM
7:00PM		   2:00PM
8:00PM		 2:00PM
8:00PM		 3:00PM
Art logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM		 2:00PM
7:00PM		   5:00PM
8:30PM		 2:00PM
8:00PM		 3:00PM
Beetlejuice logo
Buy Tickets 		 
7:00PM		 2:00PM
7:30PM		   2:00PM
7:30PM		 2:00PM
8:00PM		 3:00PM
Buena Vista Social Club logo
Buy Tickets 		 
7:00PM		 2:00PM
7:30PM		   2:00PM
7:30PM		 2:00PM
7:30PM		 3:00PM
Chess logo
Buy Tickets 		 
7:00PM		 2:00PM
7:30PM		   2:00PM
7:30PM		 2:00PM
7:30PM		 3:00PM
Chicago logo
Buy Tickets from: $75
7:00PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM		 2:30PM
8:00PM		 2:30PM
8:00PM		  
Death Becomes Her logo
Buy Tickets from: $61
7:00PM
7:00PM
7:00PM		   2:00PM
7:30PM		 2:00PM
8:00PM		 3:00PM
Hadestown logo
Buy Tickets from: $62
7:00PM
7:00PM		 2:00PM
7:30PM		   2:00PM
7:30PM		 2:00PM
8:00PM		  
Hamilton logo
Buy Tickets from: $124
7:00PM
7:00PM		 1:00PM
7:00PM		   1:00PM
7:00PM		 1:00PM
7:00PM		  
Harry Potter and the Cursed Child logo
Buy Tickets from: $70		  
7:00PM		 1:00PM
7:00PM		   2:00PM
8:00PM		 2:00PM
8:00PM		 3:00PM
Hell's Kitchen logo
Buy Tickets from: $50
7:00PM
7:00PM
7:00PM		   2:00PM
7:30PM		 2:00PM
8:00PM		 3:00PM
Just in Time logo
Buy Tickets 		 
7:00PM		 2:00PM
8:00PM		   2:00PM
8:00PM		 2:00PM
8:00PM		 2:00PM
Liberation logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM		 2:00PM   2:00PM
8:00PM		 2:00PM
8:00PM		 3:00PM
Little Bear Ridge Road logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM		 2:00PM
7:00PM		   2:00PM
7:00PM		 2:00PM
7:00PM		 3:00PM
Mamma Mia! logo
Buy Tickets 		 
7:00PM		 2:00PM
7:30PM		   2:00PM
7:30PM		 2:00PM
8:00PM		 3:00PM
Marjorie Prime logo
Buy Tickets 		 
8:00PM
8:00PM		  
8:00PM		 2:00PM
8:00PM		 2:00PM
Maybe Happy Ending logo
Buy Tickets from: $63		  
7:00PM		 2:00PM
7:00PM		   2:00PM
7:00PM		 2:00PM
7:00PM		 2:00PM
MJ the Musical logo
Buy Tickets from: $91		  
7:00PM		 1:00PM
7:00PM		   1:00PM
7:00PM		 2:00PM
8:00PM		 3:00PM
Moulin Rouge! logo
Buy Tickets from $74
7:00PM
7:00PM
7:00PM		   2:00PM
8:00PM		 2:00PM
8:00PM		 3:00PM
Oedipus logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM		 2:00PM  
7:00PM		 2:00PM
7:00PM		 2:00PM
7:00PM
Oh, Mary! logo
Buy Tickets from: $166		  
7:30PM		 2:00PM
7:00PM		   5:00PM
8:30PM		 5:00PM
8:30PM		 5:00PM
Operation Mincemeat logo
Buy Tickets 		 
7:00PM		 2:00PM
7:30PM		   2:00PM
7:30PM		 2:00PM
7:30PM		 2:00PM
Ragtime logo
Buy Tickets 		 
7:00PM		 2:00PM
8:00PM		   2:00PM
8:00PM		 2:00PM
8:00PM		 3:00PM

What's Playing on Broadway: Thanksgiving Week 2025 Image

Buy Tickets

  
7:00PM		 3:00PM
7:00PM		   11:00AM
3:00PM
7:00PM		 11:00AM
3:00PM
7:00PM		 11:00AM
3:00PM
7:00PM
Six logo
Buy Tickets from: $74
7:00PM
7:00PM		 2:00PM
7:00PM		   3:00PM
8:00PM		 3:00PM
8:00PM		  
Stranger Things: The First Shadow logo
Buy Tickets from: $88
7:00PM
7:00PM
7:00PM		   1:00PM
7:00PM		 1:00PM
7:00PM		 1:00PM
The Book of Mormon logo
Buy Tickets from: $64		  
7:00PM		 2:00PM
7:00PM		   2:00PM
7:00PM		 2:00PM
7:00PM		 2:00PM
The Great Gatsby logo
Buy Tickets Tickets: from $52
7:00PM		   2:00PM
8:00PM		   2:00PM
8:00PM		 2:00PM
8:00PM		 3:00PM
The Lion King logo
Buy Tickets 		 
7:00PM		 2:00PM
7:00PM		   2:00PM
8:00PM		 2:00PM
8:00PM		 3:00PM
The Outsiders logo
Buy Tickets from: $93		  
7:00PM		 2:00PM
7:30PM		   2:00PM
7:30PM		 2:00PM
8:00PM		 3:00PM
The Queen of Versailles logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM
7:00PM		   2:00PM
7:30PM		 2:00PM
7:30PM		 3:00PM
Two Strangers (Carry a Cake Across New York) logo
Buy Tickets
7:30PM
7:30PM
7:30PM		   2:00PM
7:30PM		 2:00PM
7:30PM		 3:00PM
Waiting for Godot logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM		 2:00PM   2:00PM
8:00PM		 2:00PM
8:00PM		 3:00PM
Wicked logo
Buy Tickets from: $124		  
7:00PM		 2:00PM
7:00PM		   2:00PM
7:00PM		 2:00PM
8:00PM		 3:00PM



