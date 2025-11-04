What's Playing on Broadway: Thanksgiving Week 2025

Check out Broadway's special holiday schedule for Thanksgiving week.
If your Thanksgiving plans this year include enjoying a Broadway show, take note that most productions will play a special schedule for the holiday week. While Chicago will play on Thanksgiving Day, many have added Friday matinees.
All information is subject to change without notice. Check with the box office or ticketing company for the most-up-to-date information. Find out more about rush, lottery and standing room only ticketing policies.
|Show
|Mon
11/20
|Tues
11/21
|Wed
11/22
|Thurs
11/23
|Fri
11/24
|Sat
11/25
|Sun
11/26
|
Buy Tickets from: $70
|
7:00PM
|
7:00PM
|2:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
|
Buy Tickets from: $116
|
7:00PM
|1:00PM
7:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|5:00PM
8:30PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|3:00PM
|
Buy Tickets from: $75
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|2:30PM
8:00PM
|2:30PM
8:00PM
|
Buy Tickets from: $61
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
|
Buy Tickets from: $62
|
7:00PM
|
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
8:00PM
|
Buy Tickets from: $124
|
7:00PM
|
7:00PM
|1:00PM
7:00PM
|1:00PM
7:00PM
|1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets from: $70
|
7:00PM
|1:00PM
7:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
|
Buy Tickets from: $50
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
|2:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
|
Buy Tickets
|
8:00PM
|
8:00PM
|
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
|
Buy Tickets from: $63
|
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
|
Buy Tickets from: $91
|
7:00PM
|1:00PM
7:00PM
|1:00PM
7:00PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
|
Buy Tickets from $74
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
|2:00PM
|
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets from: $166
|
7:30PM
|2:00PM
7:00PM
|5:00PM
8:30PM
|5:00PM
8:30PM
|5:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
|
|
7:00PM
|3:00PM
7:00PM
|11:00AM
3:00PM
7:00PM
|11:00AM
3:00PM
7:00PM
|11:00AM
3:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets from: $74
|
7:00PM
|
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|3:00PM
8:00PM
|3:00PM
8:00PM
|
Buy Tickets from: $88
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|1:00PM
7:00PM
|1:00PM
7:00PM
|1:00PM
|
Buy Tickets from: $64
|
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
|
Buy Tickets Tickets: from $52
|
7:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
|
Buy Tickets from: $93
|
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:30PM
|
7:30PM
|
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
|2:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
|
Buy Tickets from: $124
|
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
