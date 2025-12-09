What's Playing on Broadway: New Year's Week 2025/26

Check out the special Broadway schedules for the upcoming holiday week.
The holidays are coming! If your holiday plans include seeing a Broadway show, take note of the special holiday schedules for this Christmas/New Year's week.
All information is subject to change without notice. Check with the box office or ticketing company for the most-up-to-date information. To find out more about rush, lottery and standing room only ticketing policies, click here!
|Show
|Monday 12/29
|Tuesday 12/30
|Wednesday 12/31
|Thursday 1/1
|Friday 1/2
|Saturday 1/3
|Sunday 1/4
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|1:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
7:30PM
|5:00PM
8:30PM
|2:00PM
6:30PM
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
8:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|3:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
7:00PM
|2:30PM
8:00PM
|2:30PM
8:00PM
|2:00PM
7:30PM
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
|2:00PM
7:30PM
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
7:00PM
|1:00PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM
|1:00PM
7:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
|2:00PM
7:30PM
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
|2:00PM
8:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|3:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|1:00PM
7:00PM
|1:00PM
7:00PM
|1:00PM
7:00PM
|3:00PM
7:00PM
|1:00PM
7:30PM
7:00PM
7:00PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
7:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
7:30PM
|3:00PM
7:30PM
7:30PM
|5:00PM
8:30PM
|2:00PM
6:30PM
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|3:00PM
8:00PM
|2:00PM
7:00PM
7:00PM
|1:00PM
7:00PM
|1:00PM
7:00PM
|1:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
8:00PM
|3:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
7:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:30PM
|3:00PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|2:00PM
7:30PM
|3:00PM
7:00PM
|2:00PM
7:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
8:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
7:00PM
|2:00PM
8:00PM
|2:00PM
