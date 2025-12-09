 tracker
What's Playing on Broadway: Christmas Week 2025

Check out the special Broadway schedules for this Christmas week.

By: Dec. 09, 2025
What's Playing on Broadway: Christmas Week 2025 Image

Christmastime is here! If your holiday plans include seeing a Broadway show, take note of the special holiday schedules for this upcoming Christmas week.

All information is subject to change without notice. Check with the box office or ticketing company for the most-up-to-date information. To find out more about rush, lottery and standing room only ticketing policies, click here!

Christmas 2025 Broadway Schedule:

Show Monday 12/22 Tuesday 12/23 Wednesday 12/24 Thursday 12/25 Friday 12/26 Saturday 12/27 Sunday 12/28
& Juliet logo
Buy Tickets from: $70
7:00PM 		2:00PM
8:00PM

2:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
Aladdin logo
Buy Tickets from: $116
7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		1:00PM


8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		1:00PM
6:30PM
All Out: Comedy About Ambition logo
Buy Tickets
7:30PM 		2:00PM
7:30PM


7:30PM 		5:00PM
8:30PM 		2:00PM
6:30PM
Beetlejuice logo
Buy Tickets
7:00PM 		2:00PM
7:30PM


7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		2:00PM
7:30PM
Buena Vista Social Club logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		2:00PM


7:30PM 		2:00PM
7:30PM 		2:00PM
7:30PM
Bug logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM


8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM
Chess logo
Buy Tickets
7:00PM 		2:00PM
7:30PM


7:00PM 		2:00PM
7:30PM 		2:00PM
7:30PM
Chicago logo
Buy Tickets from: $75
7:00PM
7:00PM

7:00PM
8:00PM 		2:30PM
8:00PM 		2:00PM
7:00PM
Death Becomes Her logo
Buy Tickets from: $61
2:00PM
7:30PM

2:00PM
7:30PM 		2:00PM
8:00PM 		2:00PM
7:30PM
Hadestown logo
Buy Tickets from: $62
2:00PM
7:30PM 		2:00PM

2:00PM
7:30PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
Hamilton logo
Buy Tickets from: $124
7:00PM 		1:00PM
7:00PM


7:00PM 		1:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM
Harry Potter and the Cursed Child logo
Buy Tickets from: $70
7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		1:00PM


2:00PM 		2:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM
Hell's Kitchen logo
Buy Tickets from: $50
2:00PM
7:30PM 		7:00PM

2:00PM
7:30PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
Just in Time logo
Buy Tickets
7:00PM 		2:00PM
8:00PM


8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		2:00PM
7:30PM
Liberation logo
Buy Tickets
7:00PM 		2:00PM
8:00PM

2:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
Little Bear Ridge Road logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM

7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM
Mamma Mia! logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM


7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		2:00PM
7:30PM
Marjorie Prime logo
Buy Tickets
2:00PM
7:00PM 		2:00PM


7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		2:00PM
Maybe Happy Ending logo
Buy Tickets from: $63
7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		1:00PM


7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		2:00PM
MJ the Musical logo
Buy Tickets from: $91
7:00PM
7:00PM

7:00PM 		1:00PM
7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
Moulin Rouge! logo
Buy Tickets from $74
1:00PM
7:30PM 		2:00PM

1:00PM
7:30PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
Oedipus logo
Buy Tickets
7:00PM 		2:00PM
7:00PM

2:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		2:00PM
Oh, Mary! logo
Buy Tickets from: $166
7:30PM 		3:00PM
7:30PM


7:30PM 		5:00PM
8300PM 		2:00PM
6:30PM
Operation Mincemeat logo
Buy Tickets
7:00PM 		2:00PM
7:30PM


7:00PM 		2:00PM
7:30PM 		2:00PM
7:30PM
Ragtime logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		2:00PM

2:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
Six logo
Buy Tickets from: $74
7:00PM
7:00PM

2:00PM
7:00PM 		3:00PM
8:00PM 		3:00PM
Stranger Things: The First Shadow logo
Buy Tickets from: $88
7:00PM
7:00PM 		1:00PM

1:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM
The Book of Mormon logo
Buy Tickets from: $64
7:00PM 		2:00PM
7:00PM


7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM
The Great Gatsby logo
Buy Tickets Tickets: from $52
7:00PM 		1:00PM
7:00PM 		1:00PM

2:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		2:00PM
The Lion King logo
Buy Tickets
7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		1:00PM


8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		1:00PM
6:30PM
The Outsiders logo
Buy Tickets from: $93
7:00PM
7:00PM


7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		2:00PM
7:30PM
The Queen of Versailles logo
Buy Tickets
7:00PM 		2:00PM
7:30PM


7:00PM 		2:00PM
7:30PM 		2:00PM
7:30PM
Two Strangers (Carry a Cake Across New York) logo
Buy Tickets
7:30PM
7:30PM

2:00PM
7:30PM 		2:00PM
7:30PM 		3:00PM
Waiting for Godot logo
Buy Tickets
7:00PM
7:00PM 		2:00PM


8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM
Wicked logo
Buy Tickets from: $124
8:00PM 		2:00PM
8:00PM

8:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM



