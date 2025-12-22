Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Vermont Awards; Dorset Players Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Vermont & beyond.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Vermont Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Vermont Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Phoebe Potts
- TOO FAT FOR CHINA
- Lost Nation Theater
30%
Julie White
- BAD DATES: END GAME BY THERESA REBECK
- Dorset Theatre Festival
21%
Gretchen Sausville
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
15%
Michelle Marrocco
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
13%
Tess McHugh
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
12%
Lauren Biasi
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
9%Best Choreography Of A Play Or Musical
Susi Thomas
- COMPANY
- Dorset Players
16%
Ellie Wallace
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
11%
Allison Zengilowski
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
11%
Keely Agan
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
11%
Kyle Brand
- COME FROM AWAY
- Northern Stage
8%
Ashleigh King
- WAITRESS
- Northern Stage
7%
Kyle Brand
- BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
6%
Ryan Hendricks
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
6%
Réka Echerer
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
5%
Kianna Bromley
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
4%
Tuan Malinowski
- THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
4%
Jamie Roberts
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Lyric Theatre Company
3%
Mary S. Hoadley
- THE PROM
- Borderline Players
3%
Lauren Biasi
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
2%
Carissa Bellando
- [TITLE OF SHOW]
- Vermont Stage
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Kat Ibasco
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
16%
Lyn Feinson
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
8%
Camila Dely
- BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
7%
Mary Recchia
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
6%
Sharon Patno
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
6%
Celeste Piette
- THE SERVANT OF TWO MASTERS
- The Shelburne Players
6%
Bella Granlund
- AMÉLIE
- Northern Stage
6%
Drowsy Chaperone
- JESSICA DELLA PEPA
- Lost Nation Theatre
5%
Lyn Feinson
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
5%
Amy Papineau
- THE LAST OF THE LIVING LEGENDS
- QuarryWorks Theater
4%
Amanda Van Eps
- PRIVATE PEACEFUL
- One Room Theatrics
3%
Elivia Bovenzi Blitz
- OTHER DESERT CITIES
- Dorset Theatre Festival
3%
Kat Ibasco
- RICHARD II
- Shakespeare in the Woods
3%
Lexi Spanier
- WAITRESS
- Northern Stage
2%
Cora Fauser
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
2%
Sarah Allen
- SYLVIA
- The Grange Theatre
2%
Martie Betts
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Shaker Bridge Theatre
2%
Laura Roald
- DRACULA: A COMEDY OF ERRORS
- Between The Willows
2%
Mary S. Hoadley
- CLUE: ON STAGE
- Borderline Players
2%
Martie Betts
- MAYTAG VIRGIN
- Shaker Bridge Theatre
2%
Virginia Monte
- TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
1%
Virginia Monte
- THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
1%
Marie Schmukal
- BLITHE SPIRIT
- Valley Players Theater
1%
The Revolutionists
- CORA FAUSER
- Lost Nation Theatre
1%
Mary S. Hoadley
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Borderline Players
1%Best Direction Of A Musical
Tom Ferguson & Paul Michael Brinker
- COMPANY
- Dorset Players
16%
Michael Fidler
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
13%
Ben Recchia
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
13%
Carol Dunne
- COME FROM AWAY
- Northern Stage
10%
Kyla Paul Marchand & Keely Agan
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
8%
Eric Love
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
7%
Carol Dunne
- WAITRESS
- Northern Stage
4%
Joanne Greenberg
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
4%
Eric Love
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- We The People
3%
Gina Fearn
- LITTLE WOMEN
- Full Circle Theatre Collaborative
3%
Kevin David Thomas
- AMELIE
- Northern Stage
3%
Sarah Elizabeth Wansley
- THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
3%
Mary S. Hoadley
- THE PROM
- Borderline Players
3%
Kenny Grenier & Patricia Jacob
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Lamoille County Players
2%
Jamien Forrest
- [TITLE OF SHOW]
- Vermont Stage
2%
Susanna Gellert
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Weston Theater Company
2%
Michael John Suchomel
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- QuarryWorks Theater
2%
Shannon Sanborn
- LAMOILLE COUNTY PLAYERS
- Young Frankenstein
2%
John Lugar
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
1%Best Direction Of A Play
Todd Hjelt
- STONES IN HIS POCKET
- Dorset Players
12%
Michael Fidler
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
10%
Aileen Wen McGroddy
- SISTERS
- Northern Stage
7%
Abigail Jean-Baptiste
- KING JAMES
- Northern Stage
7%
Su Reid-St. John
- THE SERVANT OF TWO MASTERS
- The Shelburne Players
6%
Roberto Di Donato
- RICHARD II
- Shakespeare in the Woods
5%
Katie Genzer
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
4%
Virginia Monte
- THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
4%
Amy Riley
- BABYCAKES
- Full Circle Theatre Collaborative
4%
Bill Coons
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Shaker Bridge Theatre
3%
Ry Poulin
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Between The Willows
3%
Anne Harvey
- THE TEMPEST
- Lost Nation Theatre
3%
Sarah Comtois
- CLUE: ON STAGE
- Borderline Players
3%
Matthew Robert and Jade Evangelista
- SYLVIA
- The Grange Theatre
3%
Jackson Gay
- THE BOOK CLUB PLAY
- Dorset Theatre Festival
3%
Megan Demarest
- METEOR SHOWER
- Dorset Players
3%
Eric R. Hill
- THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
3%
Bill Coons
- THE EFFECT
- Shaker Bridge Theatre
2%
Mike Mitrano
- PRIVATE PEACEFUL
- One Room Theatrics
2%
Mike Mitrano
- THE FACULTY ROOM
- One Room Theatrics
2%
Tekla Stark
- THE GARBOLOGISTS
- Vermont Stage
2%
Martin VanBuren III
- A CHRISTMAS CAROL: THE RADIO PLAY
- One Room Theatrics
2%
Alex Nalbach
- MURDER AT EIGHT
- The Shelburne Players
2%
Jammie Patton
- MAYTAG VIRGIN
- Shaker Bridge Theatre
2%
Shannon Sanborn
- BLITHE SPIRIT
- Valley Players Theater
1%Best Ensemble COMPANY
- Dorset Players
10%NEWSIES
- Lyric Theatre Company
9%KIN A NEW MUSICAL
- Main Street Landing
7%SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
7%DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
7%COME FROM AWAY
- Northern Stage
6%THE SERVANT OF TWO MASTERS
- Shelburne Players
6%THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
4%BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
3%LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
3%WAITRESS: THE MUSICAL
- Northern Stage
3%SYLVIA
- The Grange Theatre
3%URINETOWN
- Paramount Players
3%THE PROM
- Borderline Players
2%NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
2%THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
2%THE ROCKY HORROR SHOW
- Lamoille County Players
2%METEOR SHOWER
- Dorset Players
2%RICHARD II
- Shakespeare in the Woods
2%THE BOOK CLUB PLAY
- Dorset Theatre Festival
2%THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
2%THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
2%LITTLE WOMEN
- Full Circle Theatre Collaborative
1%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Weston Theater Company
1%THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Shaker Bridge Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Emery Boisvert
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
11%
Rory Craib
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
9%
Charlotte Seelig
- DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
8%
Amina Alexander
- KING JAMES
- Northern Stage
7%
Jamien Lundy Forrest
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
6%
Eli Goldberg
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
6%
Daniel Kotlowitz
- BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
5%
Larry Miller
- THE SERVANT OF TWO MASTERS
- Shelburne Players
5%
Mary Ellen Stebbins
- THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
4%
Jennifer Fok
- SISTERS
- Northern Stage
4%
Mike Mitrano
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
4%
Masha Tsimring
- SATELLITES
- Dorset Theatre Festival
4%
Craig Zemsky
- [TITLE OF SHOW]
- Vermont Stage
3%
Clif Rogers
- MAYTAG VIRGIN
- Shaker Bridge Theatre
3%
Mike Mitrano
- RICHARD II
- Shakespeare in the Woods
3%
Phil Marquette
- CLUE:ON STAGE
- Borderline Players
3%
Charlotte Seelig
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
3%
Clif Rogers
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Shaker Bridge Theatre
2%
Emery Boisvery
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
2%
Mike Mitrano
- PRIVATE PEACEFUL
- One Room Theatrics
2%
Clif Rogers
- THE EFFECT
- Shaker Bridge Theatre
2%
Clif Rogers
- THE THANKSGIVING PLAY
- Shaker Bridge Theatre
2%
Irene Halibozek
- AS YOU LIKE IT
- The Valley Players
1%
Mike Mitrano
- THE FACULTY ROOM
- One Room Theatrics
1%
Reno Halibozak
- BLITHE SPIRIT
- Valley Players Theater
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Ashley O'Brien
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
20%
Carl Recchia
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
12%
Helen Weston
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
11%
Kevin David Thomas
- WAITRESS
- Northern Stage
11%
John Gentry Tennyson
- COME FROM AWAY
- Northern Stage
9%
Jen Greenwood
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
8%
Kenny Grenier & Patricia Jacob
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Lamoille County Players
6%
Maggie Hollinbeck & the Ensemble
- THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
6%
Tim Guiles
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
5%
Mark Violette
- THE PROM
- Borderline Players
4%
Nate Venet
- [TITLE OF SHOW]
- Vermont Stage
4%
Michelle Marrocco
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
4%Best Musical SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
12%NEWSIES
- Lyric Theatre Company
11%COMPANY
- Dorset Players
10%KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
9%COME FROM AWAY
- Northern Stage
9%DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
7%WAITRESS: THE MUSICAL
- Northern Stage
6%URINETOWN
- Paramount Players
5%BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
4%ELF
- Dorset Players
4%NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
4%THE ROCKY HORROR SHOW
- Lamoille County Players
4%LITTLE WOMEN
- Full Circle Theatre Collaborative
4%[TITLE OF SHOW]
- Vermont Stage
3%RENT
- Barre Theater
2%THE PROM
- Borderline Players
2%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Weston Theater Company
2%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- QuarryWorks Theater
2%A MAN OF NO IMPORTANCE
- We The People
1%Best New Play Or Musical THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
27%KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
20%BABYCAKES
- Full Circle Theatre Collaborative
11%MURDER AT EIGHT
- The Shelburne Players
9%THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
7%TOO FAT FOR CHINA
- Lost Nation Theatre
7%SALVAGE BY LENA KAMINSKY
- Dorset Theatre Festival
6%THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
4%WAKE UP GLOUCESTER
- The Valley Players
3%ON TIME
- Green mountain new play festival
3%THE LAST OF THE LIVING LEGENDS
- QuarryWorks Theater
2%Best Performer In A Musical
Michael Nichols-Pate
- COMPANY
- Dorset Players
11%
Theo Shores
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
10%
Chloë Fidler
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
8%
Monet Nowlan
- AMELIE
- Northern Stage
6%
Kolin Shaw
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
6%
Zach Stark
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
5%
Brianna Kothari Barnes
- WAITRESS: THE MUSICAL
- Northern Stage
5%
Lyla Trigaux
- THE LITTLE MERMAID
- Lyric Theatre Company
4%
Kyle Ferguson
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
3%
Sonnet Alford-Brathwraite
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
3%
Avery Smith (TURTLE)
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
3%
Alex Rushton
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- We The People
3%
Eric Love
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
3%
Alex Rushton
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
3%
Daniel Gibson
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
2%
Tommy Bergeron
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
2%
Amy Papineau
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- QuarryWorks Theater
2%
Kathleen Keenan
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
2%
Riley Noland
- BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
1%
Michael Evan Williams
- WAITRESS
- Northern Stage
1%
Ian Yarnall
- THE PROM
- Borderline Players
1%
Cameron Brownell
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
1%
Taryn Noelle
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
1%
Peter Neureuther
- BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
1%
G. Richard Ames
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- QuarryWorks Theater
1%Best Performer In A Play
Tom Martins
- STONES IN HIS POCKET
- Dorset Players
9%
Dan Gavin
- THE SERVANT OF TWO MASTERS
- The Shelburne Players
8%
Chris Ziter
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
6%
Darius Wright
- KING JAMES
- Northern Stage
4%
Lennon Philo
- THE FACULTY ROOM
- One Room Theatrics
4%
Juliet Pearson
- SYLVIA
- The Grange Theatre
4%
Abby Page
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
3%
Susan Haefner
- THE EFFECT
- Shaker Bridge Theatre
3%
Abby Burris
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
3%
Andrew Gombas
- KING JAMES
- Northern Stage
3%
Jihan Haddad
- SISTERS
- Northern Stage
3%
Alex Hudson
- BABYCAKES
- Full Circle Theatre Collaborative
2%
Aliza Azarian
- THE TEMPEST
- Lost Nation Theatre
2%
Uriah Croteau
- THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
2%
Britt Flynn
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
2%
Töve Wood
- THE TEMPEST
- Lost Nation Theatre
2%
Josh Bond
- METEOR SHOWER
- Dorset Players
2%
Jenna Raynoha
- MURDER AT EIGHT
- The Shelburne Players
2%
Jesse B. Koehler
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
2%
Caleb Roman
- THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
2%
Connor Kendall
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
2%
Kyle Ferguson
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
2%
Airen Guevara
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare In The Woods
2%
Katharine Maness
- RICHARD II
- Shakespeare in the Woods
1%
Jeff Cox
- STONES IN HIS POCKET
- Dorset Players
1%Best Play THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
10%STONES IN HIS POCKET
- Dorset Players
9%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Vermont Stage
8%LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
7%KING JAMES
- Northern Stage
6%SISTERS
- Northern Stage
5%THE SERVANT OF TWO MASTERS
- Shelburne Players
5%SYLVIA
- The Grange Theatre
4%BABYCAKES
- Full Circle Theatre Collaborative
3%THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theater
3%CLUE: ON STAGE
- Borderline Players
3%THE BOOK CLUB PLAY
- Dorset Theatre Festival
3%RICHARD II
- Shakespeare in the Woods
3%SERVANT OF TWO MASTERS
- Shelburne Players
3%METEOR SHOWER
- Dorset Players
3%THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
2%PRIVATE PEACEFUL
- One Room Theatrics
2%TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
2%THE TEMPEST
- Lost Nation Theater
2%THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Shaker Bridge Theatre
2%THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
2%MAYTAG VIRGIN
- Shaker Bridge Theatre
2%DRACULA: A COMEDY OF ERRORS
- Between The Willows
2%AS YOU LIKE IT
- The Valley Players
1%TOO FAT FOR CHINA
- Lost Nation Theater
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Tomomi Ueda
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
9%
Cheri Forsythe
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
9%
Ben Recchia
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
9%
Paul Ledak
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
8%
John Devlin
- DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
6%
Alexander Woodward
- SATELLITES
- Dorset Theatre Festival
6%
Jordan Janota
- WAITRESS
- Northern Stage
5%
Chika Shimizu
- KING JAMES
- Northern Stage
5%
Frank J. Oliva
- THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
5%
Amanda Van Eps
- PRIVATE PEACEFUL
- One Room Theatrics
5%
Virginia Monte
- THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
4%
Jeff Modereger
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
3%
Matthew Robert
- SYLVIA
- The Grange Theatre
3%
Craig Mowery
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Shaker Bridge Theatre
3%
Christopher & Justin Swader
- OTHER DESERT CITIES
- Dorset Theatre Festival
3%
Christopher & Justin Swader
- SALVAGE
- Dorset Theatre Festival
2%
Chuck Padula
- THE GARBOLOGISTS
- Vermont Stage
2%
Tatiana Kahvegian
- SISTERS
- Northern Stage
2%
Craig Mowery
- MAYTAG VIRGIN
- Shaker Bridge Theatre
2%
Craig Mowery
- THE EFFECT
- Shaker Bridge Theatre
1%
Kim Bent
- TOO FAT FOR CHINA
- Lost Nation Theatre
1%
Craig Mowery
- THE THANKSGIVING PLAY
- Shaker Bridge Theatre
1%
Mark Evancho
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
1%
Too Fat for China
- KIM BENT
- Lost Nation Theatre
1%
Shannon Sanborn
- BLITHE SPIRIT
- Valley Players Theater
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Christopher Ziter
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
18%
Matt Smith
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
9%
Zach Williamson
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
9%
Katie Genzer & Eric Love
- DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
8%
Sadie Kraus
- THE GARBOLOGISTS
- Vermont Stage
7%
Alek Deva
- SISTERS
- Northern Stage
7%
DJ Potts
- KING JAMES
- Northern Stage
6%
Cameron Wescott
- A CHRISTMAS CAROL: THE RADIO PLAY
- One Room Theatrics
6%
Stephen Jensen
- BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
6%
Germán Martínez
- THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
5%
Levi Manners
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
5%
Steven Smith
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
4%
Hidenori Nakajo
- SATELLITES
- Dorset Theatre Festival
3%
Charlotte Seelig
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
3%
Cameron Wescott
- PRIVATE PEACEFUL
- One Room Theatrics
2%
Karl Frederik Lundeberg
- OTHER DESERT CITIES
- Dorset Theatre Festival
2%Best Supporting Performer In A Musical
Dana Haley
- COMPANY
- Dorset Players
10%
Eamon Lynch
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
9%
Alex Bigenho
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
5%
Aleah Papes
- [TITLE OF SHOW]
- Vermont Stage
4%
Ashley Snow
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
4%
Kasey Franzoni
- COMPANY
- Dorset Players
4%
Jacob Tischler
- WAITRESS
- Northern Stage
4%
Adrian Wade-Keeney
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- QuarryWorks Theater
4%
Sam Empey
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
3%
Daniel Gibson
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
3%
Joshua Lopez
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
3%
Zoe Bromley
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
3%
Bailey Burcham
- COME FROM AWAY
- Northern Stage
3%
Jenna Raynoha
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Lyric Theatre Company
3%
Caitlin Kinnunen
- WAITRESS: THE MUSICAL
- Northern Stage
2%
Susan Haefner
- COME FROM AWAY
- Northern Stage
2%
Riley Ergin
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
2%
Ann Harvey
- DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
2%
Zach Stark
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
2%
Cassandra Cibra
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Lamoille County Players
2%
Jennifer Sassaman
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
2%
Kevin David Thomas
- BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
2%
Mic Hallinan
- THE PROM
- Borderline Players
2%
Nick Wheeler
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
2%
Ian Ferris
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Madeline Barker
- SISTERS
- Northern Stage
8%
Paul Brinker
- JEKYLL & HYDE
- Dorset Players
8%
Bob Bolyard
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
7%
Akur Oryem
- RICHARD II
- Shakespeare in the Woods
7%
Eamon Lynch
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
5%
Jenna Raynoha
- THE SERVANT OF TWO MASTERS
- The Shelburne Players
5%
Natalie Philpot
- METEOR SHOWER
- Dorset Players
4%
Chloe Fidler
- BABYCAKES
- Full Circle Theatre Collaborative
4%
Tove Wood
- THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
4%
Brittney Malik
- THE TEMPEST
- Lost Nation Theatre
3%
Kolin Shaw
- THE TEMPEST
- Lost Nation Theatre
3%
Connor Kendall
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
3%
Brittney Malik
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
3%
Chris Restino
- METEOR SHOWER
- Dorset Players
3%
Brit Flynn
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
3%
Jon Comtois
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Borderline Players
2%
Jayne Atkinson
- OTHER DESERT CITIES
- Dorset Theatre Festival
2%
Gillian Brown
- THREE TALL WOMEN
- The Grange Theater
2%
Stacia Richard
- THE SERVANT OF TWO MASTERS
- The Shelburne Players
2%
Michael Gardiner
- SYLVIA
- The Grange Theatre
2%
Danielle MacMath
- SYLVIA
- The Grange
2%
Todd Cubit
- CLUE: ON STAGE
- Borderline Players
2%
Laura Wolfsen
- BABYCAKES
- Full Circle Theatre Collaborative
2%
Tye Martin
- AS YOU LIKE IT
- The Valley Players
1%
Kristopher Thomas Croteau
- THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
1%Best Theatre For Young Audiences Production JAMES & THE GIANT PEACH
- Lyric Theatre Company
31%ELF: THE MUSICAL
- Dorset Players
30%TUCK EVERLASTING
- Lost Nation Theatre
14%THE PROM
- Borderline Players
9%THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
7%FLYNN ZONE KIDS HOUR
- The Flynn
6%THE LAST OF THE LIVING LEGENDS
- QuarryWorks Theater
3%Favorite Local Theatre
Dorset Players
14%
Northern Stage
12%
Vermont Repertory Theatre
10%
Lyric Theatre Company
7%
Lost Nation Theatre
7%
Workaround Theatre Company
6%
Vermont Stage
5%
Shakespeare in the Woods
5%
Shaker Bridge Theatre
5%
The Flynn
4%
Between The Willows
4%
The Shelburne Players
3%
The Grange Theatre
2%
Paramount Players
2%
Borderline Players
2%
QuarryWorks Theater
2%
One Room Theatrics
2%
Lamoille County Players
1%
We The People
1%
Full Circle Theatre Collaborative
1%
Shelburne Players
1%
Middlebury Acting Company
1%
Unadilla Theater
1%
Valley Players Theater
1%
Parish Players
0%