Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Washington, DC Awards; GALA Leads Favorite Theatre!

We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Washington, DC Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Washington, DC Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)

Madelyn Regan - THE LAST FIVE YEARS - The Little Theatre of Alexandria 19%



Ariel Friendly - THE LAST FIVE YEARS - The Little Theatre of Alexandria 14%



Carolina Tomasi - EVITA - Silhouette Stages 13%



Tumanyanelu - TICK TICK… BOOM! - Greenbelt Arts Center 13%



Esther Wells - FOOLS! IMPROV - Triune Entertainment LLC 10%



Hannah Gilberstadt - THE LAST FIVE YEARS - The Little Theatre of Alexandria 7%



Renée De Ponte - FOOLS! IMPROV - Triune Entertainment LLC 7%



Rob Tessier - FOOLS! IMPROV - Triune Entertainment LLC 6%



Darren Badley - THE LAST FIVE YEARS - The Little Theatre of Alexandria 6%



Matt Moore - FOOLS! IMPROV - Triune Entertainment LLC 5%



Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Professional)

Fran Tapia - UNRELEASED - Spooky Action Theater 16%



Joe Mallon - SISTER ACT - Ford's Theatre 16%



Adam Meir - THE JEWISH DOG - 1st Stage 10%



Amber Patrice Coleman - GALATEA - Theatre Prometheus 8%



Christine Dwyer - ATLAS GALA: AN EVENING OF MAGIC - Atlas Performing Arts Center 6%



Rex Daugherty - THE WELL - Atlas Performing Arts Center 5%



Yael Schoenbaum - GALATEA - Theatre Prometheus 5%



Rachel Potter - ATLAS GALA: AN EVENING OF MAGIC - Atlas Performing Arts Center 5%



Cate Ginsberg - GALATEA - Theatre Prometheus 5%



Ken Avis and Lynn Veronneau - VERONNEAU - Creative Cauldron 5%



Lucy Eden - CIRCUS OF THE SELF - Spooky Action Theater 4%



Hedy Valentine - GALATEA - Theatre Prometheus 4%



Jules Galore - DR. VAGENSTEIN'S HOUSE OF WHORROR - The Sirens of Sin 3%



Venus Star Trap - BIHARD: STRIPPY KAY YAY - The Sirens of Sin 3%



Daheli Hall - SPADURA - 1st Stage 3%



Jack Rabbit - BIHARD: STRIPPY KAY YAY - The Sirens of Sin 3%



Best Choreography Of A Play Or Musical (Non-Professional)

Phillip Smith Cobbs - HAIRSPRAY - Prince William Little Theatre 12%



John Poncy - SPRING AWAKENING - STARS Performing Arts 11%



Bree Breeden - METAMORPHOSES - University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies 10%



Ariel Kraje - SHREK - McLean Community Players 9%



Christie Dubnansky - JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Triune Entertainment LLC 8%



Gabrielle Tessier - JERSEY BOYS - Fauquier Community Theater 6%



Jolene Veettese - THE PRODUCERS - Reston Community Players 5%



Giorgia Dallasta - ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION - Next Generation Arts Council 5%



Marianna Constable - SHREK - Upper Room Theatre Ministry 5%



Caitlin Valleskey and Madelyn Zaccari - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Wildwood Summer Theatre 5%



Stefan Sittig - JEKYLL & HYDE - Little Theater of Alexandria 5%



Katie Quinn - BE MORE CHILL - Rockville Musical Theatre 5%



Umbiance - HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE - SOMERS VOICE AND UMBIANCE 4%



Krissy McGregor - YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN - The Arlington Players 4%



Fiona H.R. Murphey - TICK TICK… BOOM! - Greenbelt Arts Center 3%



Nancy Scales - JACK & THE BEANSTALK - British Players 2%



Madelyn Zaccari - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Wildwood Summer Theatre 1%



Best Choreography Of A Play Or Musical (Professional)

Valeria Cossu - COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR - GALA Hispanic Theatre 14%



Anna Longenecker - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Workhouse Arts Center 8%



Sergio Trujillo - DAMN YANKEES - Arena Stage 7%



Ani Taj - A WRINKLE IN TIME - Arena Stage 6%



Kimberly Geipel - LITTLE SHOP OF HORRORS - Actors Theatre ARTfactory 6%



Brittany Joy Peterson - THE INHERITANCE - Round House Theatre 5%



Kelly Crandall d’Amboise - FROZEN - Olney Theatre Center 5%



Jeff Calhoun - SISTER ACT - Ford's Theatre 4%



Christopher Gattelli - SCHMIGADOON - Kennedy Center 4%



Emma Jaster - PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW - Spooky Action Theater 4%



Robert Bowen Smith - THE DRAGON - Spooky Action Theater 4%



Stefan Sittig - CABARET - Actors Theatre ARTfactory 3%



Karla Puno Garcia - SENIOR CLASS - Olney Theatre Center 3%



Danny Mefford - THE BEDWETTER - Arena Stage 3%



Shea Sullivan - A CHRISTMAS CAROL - Ford's Theatre 3%



Irina Tsikurishvili - THE IMMIGRANT - Synetic 3%



Bess Kaye - THE MARGRIAD - Avant Bard Theatre 2%



Stefan Sittig - ALADDIN - Creative Cauldron 2%



Fiona H.R. Murphey - GALATEA - Theatre Prometheus 2%



Matthew Crawford - MACBETH - Maryland Renaissance Festival 2%



Shana Laski - THE PLIANT GIRLS - Nu Sass Productions & Theatre Prometheus 2%



Stefan Sittig - FOOTLOOSE - Next Stop Theatre Company 2%



Marcia Milgrom Dodge - WAITRESS - Olney Theatre Center 2%



Byron Easley - WE ARE GATHERED - Arena Stage 2%



Siani Nicole - RED PITCH - Olney Theatre Center 2%



Best Costume Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)

Bailey Hammett - METAMORPHOSES - University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies 11%



Anna Marquardt - YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN - The Arlington Players 9%



Riley Leonhardt - HAIRSPRAY - Prince William Little Theatre 9%



Amber Kiffney - JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Triune Entertainment LLC 9%



Lori Crockett and Lisa Leary - THE PRODUCERS - Reston Community Players 7%



Kyna Chilcot - SHREK - Upper Room Theatre Ministry 7%



Giuliana Weiss - BE MORE CHILL - Rockville Musical Theatre 5%



Janine Sunday, Sarah King - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Young Artists of America 5%



Ruth Williamson - JERSEY BOYS - Fauquier Community Theater 5%



Giuliana Weiss - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Wildwood Summer Theatre 5%



Jennifer Morrissey - ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION - Next Generation Arts Council 5%



Donna Breslin - COLD COUNTRY - ExPats Theatre 4%



Jennifer Morrisey - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Rockville Little Theatre 4%



Jennifer Morrissey - THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD - Silver Spring Stage 3%



Donna Sisson - LUCKY STIFF - Good Shepherd Players 3%



Riley Lionhardt - THE SECRET GARDEN - Prince William Little Theatre 3%



Jill Jago - KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Prince William Little Theatre 2%



Kyna Chilcot - ANNIE - Triune Entertainment LLC 2%



Laura W. Andruski - THE FOREIGNER - Rockville Little Theatre 2%



Michelle Matthews - CHRISTMAS BELLES - Prince William Little Theatre 2%



Best Costume Design Of A Play Or Musical (Professional)

Rukiya Henry-Fields - CHOKE - GALA Hispanic Theatre 11%



Charlynn Mills - LITTLE SHOP OF HORRORS - Actors Theatre ARTfactory 8%



Alejo Vietti - A CHRISTMAS CAROL - Ford's Theatre 8%



Cidney Forkpah - FUENTEOVEJUNA - GALA Hispanic Theatre 8%



Becca Janney - COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR - GALA Hispanic Theatre 7%



Ashlynne Ludwig - A BRIGHT ROOM CALLED DAY - Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions 6%



Erik Teague - FUNNY THING HAPPENED...FORUM - Signature Theatre 5%



Ivania Stack - SISTER ACT - Ford's Theatre 4%



Kendra Rai - FROZEN - Olney Theatre Center 4%



Lina Cho - DAMN YANKEES - Arena Stage 4%



Sarah Cubbage - WAITRESS - Olney Theatre Center 3%



Johnna Presby - THE DRAGON - Spooky Action Theatre 3%



Nyasia Klusmann - ALADDIN - Creative Cauldron 3%



Charlie VanKirk - THE PLIANT GIRLS - Nu Sass Productions & Theatre Prometheus 3%



Fabio Toblini - THE AGE OF INNOCENCE - Arena Stage 3%



Sarafina Bush - A WRINKLE IN TIME - Arena Stage 3%



Linda Cho - SCHMIGADOON - Kennedy Center 3%



Cody Von Ruden - THE AMERICAN FIVE - Ford's Theatre 2%



Danielle Preston - SLEEPOVA - Olney Theatre Center 2%



Karen Perry - DEATH ON THE NILE - Arena Stage 2%



Erik Teague - THE IMMIGRANT - Synetic 2%



Herin Kaputkin - PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW - Spooky Action Theater 2%



Julie Cray Leong - KIM'S CONVENIENCE - Olney Theatre Center 1%



Danielle Preston - KING JAMES - Roundhouse 1%



Rakell Foye - THE PIANO LESSON - 1st Stage 1%



Best Dance Production (Non-Professional)

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Triune Entertainment LLC 34%



JERSEY BOYS - Fauquier Community Theater 28%



ANNIE - Triune Entertainment LLC 20%



HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE - SOMERS VOICE AND UMBIANCE 19%



Best Dance Production (Professional)

FOOTLOOSE - Next Stop Theatre Company 21%



STEP AFRIKA - Arena Stage 18%



A CHRISTMAS CAROL - Ford's Theatre 15%



DOLOR Y SABOR - Gabriel Mata 14%



SISTER ACT - Ford's Theatre 13%



ATLANTIC PARADOX - Moveius Contemporary Ballet 8%



DANCE² - Kogod Theatre 7%



MUSE - Moveius Contemporary Ballet 5%



Best Direction Of A Musical (Non-Professional)

Mel McCleerey - HAIRSPRAY - Prince William Little Theatre 8%



John Poncy - SPRING AWAKENING - Stars Performing Arts 7%



Andrew JM Regiec - THE PRODUCERS - Reston Community Players 6%



Alexa Roggenkamp/Preston Grover - YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN - The Arlington Players 6%



Mark McKinnon - THE NEWBORN KING - City of Praise Family Ministries 6%



Esther Wells - INTO THE SUN - Triune Entertainment LLC 6%



Sarah Hardy - THE LIGHTNING THIEF - Sterling Playmakers 5%



Fred Zirm - ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION - Next Generation Arts Council 5%



George Fulda - THE SECRET GARDEN - Prince William Little Theatre 5%



Caitlin Valleskey - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Wildwood Summer Theatre 5%



Rob Tessier - SHREK - Upper Room Theatre Ministry 4%



Sierra Lockrem - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - STARS Performing Arts 4%



Angela Somers - HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE - SOMERS VOICE 4%



Andrew Regnic - THE PRODUCERS - Reston Community Players 3%



Mercedes Blankenship - BE MORE CHILL - Rockville Musical Theatre 3%



Matt Moore - JERSEY BOYS - Fauquier Community Theater 3%



Margo Myst McCready - TICK TICK… BOOM! - Greenbelt Arts Center 3%



Jennifer Hardin - JEKYLL & HYDE - Little Theater of Alexandria 3%



Scott Olson - BRIGHT STAR - Fauquier Community Theater 3%



Matt Moore - JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Triune Entertainment LLC 2%



Michael Kharfen - THE FULL MONTY - The Arlington Players 2%



Nancy Lavallee - 1776 - Good Shepherd Players 2%



Laura W. Andruski - JACK & THE BEANSTALK - British Players 2%



Matt Bannister - COMPANY - Silver Spring Stage 2%



Renée De Ponte - ANNIE - Triune Entertainment LLC 2%



Best Direction Of A Musical (Professional)

Valeria Cossu - COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR - GALA Hispanic Theatre 17%



Alan Muroaka - FROZEN - Olney Theatre Center 11%



Sergio Trujillo - DAMN YANKEES - Arena Stage 9%



Chris Maulden - LITTLE SHOP OF HORRORS - Actors Theatre ARTfactory 7%



Amy Anders Corcoran - SENIOR CLASS - Olney Theatre Center 6%



Elizabeth Dinkova - PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW - Spooky Action Theater 5%



Emily “EJ” Jonas - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Workhouse Arts Center 5%



Matthew Gardiner - FUNNY THING HAPPENED...FORUM - Signature Theatre 5%



Christopher Gattelli - SCHMIGADOON - Kennedy Center 4%



Kimberly Kemp - CABARET - Actors Theatre ARTfactory 4%



Jeff Calhoun - SISTER ACT - Ford's Theatre 4%



Ricky Drummond - FOOTLOOSE - Next Stop Theatre Company 4%



Anne Kauffman - THE BEDWETTER - Arena Stage 4%



Matt Conner - ALADDIN - Creative Cauldron 3%



Marcia Milgrom Dodge - WAITRESS - Olney Theatre Center 3%



Lee Sunday Evans - A WRINKLE IN TIME - Arena Stage 2%



Mollie Greenberg - JENNIE THE CAT'S HALLOWEEN ADVENTURE - The Puppet Co. 2%



Ingrid Bork - JENNIE THE CAT'S HALLOWEEN ADVENTURE - The Puppet Co. 2%



Matt Conner - SONDHEIM - Creative Cauldron 2%



Scott Moreau - MILLION DOLLAR QUARTET - Shenandoah Summer Music Theatre 1%



Best Direction Of A Play (Non-Professional)

KenYatta Rogers - METAMORPHOSES - University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies 13%



Rikki Howie Lacewell - FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE / WHEN THE RAINBOW IS ENUF - 2nd Star Productions 8%



Molly Marsh - TWELFTH NIGHT - Stars Performing Arts 7%



John Geddie - A STREETCAR NAMED DESIRE - Sterling Playmakers 7%



Jarod Glou - THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED) - McLean Community Players 7%



Scott Olson - THE PLAY THAT GOES WRONG - Fauquier Community Theater 6%



Danni Guy - EVERYTHING IS WONDERFUL - Dominion Stage 6%



Tony Marshak - DRACULA - StageCoach Theatre 6%



Chris D'Angelo - FOOL FOR LOVE - NOVA Nightsky Theater 5%



Laura W. Andruski - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Rockville Little Theatre 5%



Eleanore Tapscott - ALABAMA STORY - Colonial Players of Annapolis 5%



Matt Moore - FLOWERS FOR ALGERNON - Seton Players 4%



Terri Ritchie - CHRISTMAS BELLES - Prince William Little Theatre 4%



Kat Brais - THE WOMAN IN BLACK - StageCoach Theatre 3%



Kat Brais - ARSENIC & OLD LACE - StageCoach Theatre 3%



Jessie Roberts - DECISION HEIGHT - Vienna Theatre Company 3%



Kim Leone - KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Prince William Little Theatre 2%



Karin Rosnizeck - COLD COUNTRY - ExPats Theatre 2%



Rikki Lacewell - DOT - Silver Spring Stage 2%



Leah Daily - A CHRISTMAS STORY - StageCoach Theatre 2%



Best Direction Of A Play (Professional)

Gustavo Ott - CHOKE - GALA Hispanic Theatre 11%



Ahryel Tinker - ALL MY SONS - Actors Tgeatre ARTfactory 9%



José Luis Arellano - FUENTEOVEJUNA - GALA Hispanic Theatre 6%



Tom Story - THE INHERITANCE - Round House Theatre 6%



Aaron Posner - THE AMERICAN FIVE - Ford's Theatre 6%



Aria Velz - KIM'S CONVENIENCE - Olney Theatre Center 6%



Elizabeth Dinkova - THE DRAGON - Spooky Action Theatre 4%



Aria Velz - A BRIGHT ROOM CALLED DAY - Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions 3%



Emily Burns - FRANKENSTEIN - Shakespeare Theatre Company 3%



Chaz Pando - CLYDE'S - Workhouse Arts Center 3%



Rikki Howie Lacewell - CHICKEN AND BISCUITS - Next Stop Theatre Company 3%



Josh Sticklin - THE WOMAN IN BLACK - Keegan Theatre 3%



Laura Connors Hull - STEEL MAGNOLIAS - Creative Cauldron 3%



Evan Hoffman - THE SHAWSHANK REDEMPTION - NextStop Theatre 3%



Thomas Plott - MACBETH - Maryland Renaissance Festival 2%



Ileana Blustein - THE PLIANT GIRLS - Nu Sass Productions & Theatre Prometheus 2%



Alex Levy - THE LAKE EFFECT - 1st Stage 2%



Paige Hernandez - SLEEPOVA - Olney Theatre Center 2%



Tracey Erbacher - GALATEA - Theatre Prometheus 2%



Danielle Drakes - THE PIANO LESSON - 1st Stage 2%



Ruben Santiago-Hudson - THE OTHER AMERICANS - Arena Stage 2%



Kent Gash - WE ARE GATHERED - Arena Stage 2%



Kimberly Kemp - EVERY BRILLIANT THING - Actors Theatre ARTfactory 2%



Hana S. Sharif - DEATH ON THE NILE - Arena Stage 1%



Dannielle Hutchinson - CRAIGSLISTED - Nu Sass Productions 1%



Best Ensemble (Non-Professional)

SPRING AWAKENING - Stars Performing Arts 6%



HAIRSPRAY - Prince William Little Theatre 6%



SHREK - Upper Room Theatre Ministry 6%



METAMORPHOSES - University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies 5%



HIP HOP ANANSI - University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies 5%



THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Wildwood Summer Theatre 4%



THE NEWBORN KING - City of Praise Family Ministries 4%



SHREK - McLean Community Players 4%



BAD GIRLS OF WESTERN LIT - City of Fairfax Theatre Company 4%



ANNIE - Triune Entertainment LLC 3%



THE PRODUCERS - Reston Community Players 3%



CLUE - Goose Creek Players 3%



FOR COLORED GIRLS... - 2nd Star Productions 3%



DRACULA - StageCoach Theatre 3%



THE PLAY THAT GOES WRONG - The Arlington Players 3%



PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD - Silver Spring Stage 3%



THE PLAY THAT GOES WRONG - Fauquier Community Theater 3%



THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Stars Performing Arts 2%



A CHRISTMAS STORY - StageCoach Theatre 2%



YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN - The Arlington Players 2%



THE PLAY THAT GOES WRONG - Little Theater of Alexandria 2%



JEKYLL & HYDE - Little Theater of Alexandria 2%



MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Rockville Little Theatre 2%



INTO THE SUN - Triune Entertainment LLC 2%



JERSEY BOYS - Fauquier Community Theater 2%



Best Ensemble (Professional)

CHOKE - GALA Hispanic Theatre 11%



COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR - GALA Hispanic Theatre 9%



DAMN YANKEES - Arena Stage 5%



SISTER ACT - Ford's Theatre 5%



A CHRISTMAS CAROL - Ford's Theatre 5%



THE DRAGON - Spooky Action Theatre 4%



CABARET - Actors Theatre ARTfactory 4%



THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Workhouse Arts Center 4%



LITTLE SHOP OF HORRORS - Actors Theatre ARTfactory 4%



WAITRESS - Olney Theatre Center 3%



FROZEN - Olney Theater 3%



THE INHERITANCE - Round House Theatre 3%



PLAY ON! - Signature Theatre 3%



ALADDIN - Creative Cauldron 3%



MILLION DOLLAR QUARTET - Shenandoah Summer Music Theatre 2%



MACBETH - Maryland Renaissance Festival 2%



KIM'S CONVENIENCE - Olney Theatre Center 2%



A WRINKLE IN TIME - Arena Stage 2%



SATURDAY NIGHT FEVER - Toby's Dinner Theatre 2%



THE PLIANT GIRLS - Nu Sass Productions & Theatre Prometheus 2%



A BRIGHT ROOM CALLED DAY - Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions 2%



FROZEN - Olney Theatre Center 2%



STEEL MAGNOLIAS - Creative Cauldron 2%



THE SHAWSHANK REDEMPTION - NextStop Theatre 1%



KIMBERLY AKIMBO - The National Theatre 1%



Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)

Dan Martin - SHREK - Upper Room Theatre Ministry 13%



Scott Monin - METAMORPHOSES - University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies 10%



Ken and Patti Crowley - HAIRSPRAY - Prince William Little Theatre 10%



William Waugh - SPRING AWAKENING - Stars Performing Arts 9%



Ken and Patti Crowley - THE PRODUCERS - Reston Community Players 7%



Dan Martin - JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Triune Entertainment LLC 7%



Emanuel Wright - THE NEWBORN KING - City of Praise Family Ministries 6%



Terry Smith - THE WOMAN IN BLACK - StageCoach Theatre 6%



Jack Tessier - JERSEY BOYS - Fauquier Community Theater 5%



Jake Gunter - TICK TICK… BOOM! - Greenbelt Arts Center 5%



Stephen Deming - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Rockville Little Theatre 5%



Jack Tessier - INTO THE SUN - Triune Entertainment LLC 4%



Stacy King - ANNIE - Triune Entertainment LLC 4%



Don Slater - CHURCH AND STATE - Silver Spring Stage 3%



Ian Claar - COLD COUNTRY - ExPats Theatre 3%



Stephen Deming - JACK & THE BEANSTALK - British Players 2%



Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Professional)

Hailey LaRoe - CHOKE - GALA Hispanic Theatre 10%



Hailey LaRoe - COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR - GALA Hispanic Theatre 8%



Christina Watanabe - FROZEN - Olney Theatre Center 7%



Andrew Harasty - CABARET - Actors Theatre ARTfactory 6%



Andrew Harasty - LITTLE SHOP OF HORRORS - Actors Theatre ARTfactory 6%



Alberto Segarra - THE GARBOLOGISTS - Theater Alliance 5%



Adam Honoré - WE ARE GATHERED - Arena Stage 4%



Philip S. Rosenberg - DAMN YANKEES - Arena Stage 4%



Colin K. Bills - THE INHERITANCE - Round House Theatre 4%



Max Doolittle - SISTER ACT - Ford's Theatre 4%



Mike Durst - THE DRAGON - Spooky Action Theatre 3%



Lynn Joslin - SONDHEIM - Creative Cauldron 3%



Rui Rita - A CHRISTMAS CAROL - Ford's Theatre 3%



Sage Green - THE WOMAN IN BLACK - Keegan Theatre 3%



Colin K. Bills - SENIOR CLASS - Olney Theatre Center 3%



E-hui Woo - A BRIGHT ROOM CALLED DAY - Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions 3%



Jeanette Oi-Suk Yew - A WRINKLE IN TIME - Arena Stage 2%



Hailey LaRoe - THE PLIANT GIRLS - Nu Sass Productions & Theatre Prometheus 2%



E-hui Woo - CRAIGSLISTED - Nu Sass Productions 2%



Amith Chandrashaker - RED PITCH - Olney Theatre Center 2%



Minjoo Kim - WAITRESS - Olney Theatre Center 2%



Solomon HaileSelassie - THE MARGRIAD - Avant Bard Theatre 1%



Max Doolittle - THE AMERICAN FIVE - Ford's Theatre 1%



Japhy Weideman - THE BEDWETTER - Arena Stage 1%



Hannah Kelly - GALATEA - Theatre Prometheus 1%



Best Music Direction & Orchestra Performance (Non-Professional)

Nancy Huddleston - HAIRSPRAY - Prince William Little Theatre 11%



Chris Zavadowski - SHREK - Upper Room Theatre Ministry 9%



Cate Murray - JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Triune Entertainment LLC 8%



Anton Van De Motter - BE MORE CHILL - Rockville Musical Theatre 7%



Garrett Jones - THE LAST FIVE YEARS - Sterling Playmakers 7%



Cate Murray - JERSEY BOYS - Fauquier Community Theater 6%



Rachel Bradley - SHREK - McLean Community Players 6%



Aaron Harding - THE NEWBORN KING - City of Praise Family Ministries 6%



Matthew Brown - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Stars Performing Arts 5%



Deacon Withers - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Wildwood Summer Theatre 4%



Mark V. Deal - THE PRODUCERS - Reston Community Players 4%



Mark V. Deal - JEKYLL & HYDE - Little Theater of Alexandria 3%



Lori Roddy - INTO THE SUN - Triune Entertainment LLC 3%



Matthew Brown - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - City of Fairfax Theatre Company 3%



Matthew Dohm - COMPANY - Silver Spring Stage 3%



Cate Murray - ANNIE - Triune Entertainment LLC 3%



George Fulda - SECRET GARDEN - Prince William Little Theatre 3%



Jackie Owen - YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN - The Arlington Players 3%



George Fulda - THE SECRET GARDEN - Prince William Little Theatre 3%



Martrice Clark - THE NEWBORN KING - City of Praise Family Ministries 2%



Best Music Direction & Orchestra Performance (Professional)

Adam Rothenberg - DAMN YANKEES - Arena Stage 11%



Ahryel Tinker - CABARET - Actors Theatre ARTfactory 11%



Walter “Bobby” McCoy - COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR - GALA Hispanic Theatre 11%



William Yanesh - SISTER ACT - Ford's Theatre 7%



Christopher Youstra - FROZEN - Olney Theatre Center 7%



Matthew Scarborough - LITTLE SHOP OF HORRORS - Actors Theatre ARTfactory 6%



Marika Countouris - PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW - Spooky Action Theater 6%



Paige Austin Rammelkamp - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Workhouse Arts Center 6%



Josh Schmidt - A CHRISTMAS CAROL - Ford's Theatre 5%



Christopher Youstra - WAITRESS - Olney Theatre Center 5%



Lucia LaNave - FOOTLOOSE - Next Stop Theatre Company 4%



Dolores Duran-Cefalu - SENIOR CLASS - Olney Theatre Center 4%



Elisa Rossman - SONDHEIM - Creative Cauldron 4%



Paige Rammelkamp - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Workhouse Arts Center 4%



Ben Moss - A WRINKLE IN TIME - Arena Stage 4%



Rebekah Bruce - THE BEDWETTER - Arena Stage 3%



Best Musical (Non-Professional)

HAIRSPRAY - Prince William Little Theatre 7%



SPRING AWAKENING - Stars Performing Arts 6%



FOOTLOOSE - MC Summer Dinner Theatre 6%



SHREK - Upper Room Theatre Ministry 5%



THE PRODUCERS - Reston Community Players 5%



YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN - The Arlington Players 5%



THE NEWBORN KING - City of Praise Family Ministries 5%



BE MORE CHILL - Rockville Musical Theatre 4%



INTO THE SUN - Triune Entertainment LLC 4%



JEKYLL & HYDE - Little Theater of Alexandria 4%



ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION - Next Generation Arts Council 4%



THE LIGHTNING THIEF - The Sterling Playmakers 4%



TICK TICK… BOOM! - Greenbelt Arts Center 4%



COMPANY - Silver Spring Stage 3%



THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Wildwood Summer Theatre 3%



INTO THE WOODS - Pied Piper Theatre 3%



JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Triune Entertainment LLC 3%



BRIGHT STAR - Fauquier Community Theater 3%



ANNIE - Triune Entertainment LLC 3%



THE LAST FIVE YEARS - Sterling Playmakers 3%



THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - STARS Performing Arts 3%



1776 - Good Shepherd Players 3%



FUN HOME - Dominion Stage 2%



SHREK - McLean Community Players 2%



HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE - SOMERS VOICE AND UMBIANCE 2%



Best Musical (Professional)

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR - GALA Hispanic Theatre 12%



DAMN YANKEES - Arena Stage 7%



IN THE HEIGHTS - Signature Theatre 6%



WAITRESS - Olney Theatre Center 6%



FROZEN - Olney Theatre Center 6%



THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Workhouse Arts Center 5%



SISTER ACT - Ford's Theatre 5%



A CHRISTMAS CAROL - Ford's Theatre 4%



LITTLE SHOP OF HORRORS - Actors Theatre ARTfactory 4%



ALADDIN - Creative Cauldron 4%



CABARET - Actors Theatre ARTfactory 4%



FUNNY THING HAPPENED...FORUM - Signature Theatre 4%



KIMBERLY AKIMBO - The National Theatre 3%



A WRINKLE IN TIME - Arena Stage 3%



PLAY ON! - Signature Theatre 3%



FOOTLOOSE - Next Stop Theatre Company 3%



SCHMIGADOON - Kennedy Center 3%



SENIOR CLASS - Olney Theatre Center 3%



LITTLE SHOP OF HORRRORA - Actors Theatee ARTfactory 2%



PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW - Spooky Action Theater 2%



THE BEDWETTER - Arena Stage 2%



FINN - Kennedy Center 2%



ANNIE - Compass Rose Theater 2%



SONDHEIM - Creative Cauldron 1%



BLACK MAGIC - Spooky Action 1%



Best New Play Or Musical (Non-Professional)

INTO THE SUN - Triune Entertainment LLC 20%



HERSHEL AND THE HANNUKAH GOBLINS - City of Fairfax Theatre Company 18%



WORLD OF SPYCRAFT - Sterling Playmakers 17%



DEATH SENTENCE - A Taste For Murder Productions 14%



HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE - SOMERS VOICE AND UMBIANCE 9%



THE PIT - Confetti Collective 8%



ECLIPSING STARS - Avant Bard Theatre 8%



COLD COUNTRY - ExPats Theatre 7%



Best New Play Or Musical (Professional)

CHOKE - GALA Hispanic Theatre 20%



A WRINKLE IN TIME - Arena Stage 10%



SCHMIGADOON - Kennedy Center 10%



STEEL MAGNOLIAS - Creative Cauldron 9%



SENIOR CLASS - Olney Theatre Center 7%



WOMAN ON FIRE - Creative Cauldron 5%



THE AMERICAN FIVE - Ford's Theatre 5%



FINN - Kennedy Center 4%



THE DRAGON - Spooky Action Theatre 4%



WE ARE GATHERED - Arena Stage 3%



WOMBAT DROOL - Nu Sass Productions & Uncle Funsy 3%



FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT - Arena Stage 3%



CRAIGLISTED - Nu Sass Productions 3%



PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW - Spooky Action Theater 3%



THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR - Woolly Mammoth Theatre Company 2%



TWISTED TALES: THE THREE GOLDILOCKS GRUFF - The Puppet Co. 2%



DATA - Arena Stage 2%



THE GARBOLOGISTS - Theater Alliance 2%



THE MARGRIAD - Avant Bard Theatre 2%



CIRCUS OF THE SELF - Spooky Action Theater 1%



THE HORSE & CARRIAGE - Prologue Theatre 1%



Best Performer In A Musical (Non-Professional)

Abby Rozmajzl - SHREK - Upper Room Theatre Ministry 6%



Anna Marquardt - LEGALLY BLONDE - The Arlington Players 5%



Benjamin Mutterperl - SWEENEY TODD - Stage Coach Theater Company 5%



CJ Winston - THE NEWBORN KING - City of Praise Family Ministries 5%



Alex Lew - THE LIGHTNING THIEF - Sterling Playmakers 4%



Alden Michels - THE SECRET GARDEN - Prince William Little Theatre 4%



Brian Ashton - FOOTLOOSE - MC Summer Dinner Theatre 4%



Lauren Baker - HAIRSPRAY - Prince William Little Theatre 4%



Andy Shaw - GUTENBERG! - City of Fairfax Theatre Company 3%



Becca Harney - BRIGHT STAR - Fauquier Community Theater 3%



Chloe Steverson - INTO THE WOODS - Pied Piper Theatre 3%



Tumanyanelu - TICK TICK… BOOM! - Greenbelt Arts Center 3%



Anna Jones - THE SECRET GARDEN - Prince William Little Theatre 3%



Chelsea Williamson - THE LAST FIVE YEARS - Sterling Playmakers 2%



Hedy Valentine - YOUNG FRANKENSTEIN - Montgomery College Summer Dinner Theatre 2%



Cam Powell - SHREK - McLean Community Players 2%



Ryan Schaffer - INTO THE SUN - Triune Entertainment LLC 2%



Jonathan Grygiel - THE PRODUCERS - Reston Community Players 2%



Tanya Coyne - COMPANY - Silver Spring Stage 2%



Tianna Leon - YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN - The Arlington Players 2%



Lindsay Nicole Steinberg - HAIRSPRAY - Prince William Little Theatre 2%



Michael E. McGovern - JEKYLL & HYDE - Little Theater of Alexandria 2%



Emily Carbone - YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN - The Arlington Players 2%



Charlie Williams - BE MORE CHILL - Rockville Musical Theatre 2%



Peter M Marsh - GUTENBERG! THE MUSICAL! - City of Fairfax Theatre Company 2%



Best Performer In A Musical (Professional)

Facundo Agustín - COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR - GALA Hispanic Theatre 10%



Alex De Bard - FROZEN - Olney Theatre Center 6%



Erin Weaver - FUNNY THING HAPPENED...FORUM - Signature Theatre 5%



Gabriela Hernandez - FROZEN - Olney Theatre Center 5%



Alan Gutierrez-Urista - ALADDIN - Creative Cauldron 4%



Chris Maulden - CABARET - Actors Theatre ARTfactory 4%



Lauren Adams - SENIOR CLASS - Olney Theatre Center 4%



Craig Wallace - A CHRISTMAS CAROL - Ford's Theatre 3%



Ariel Friendly - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Workhouse Arts Center 3%



Ana Villafañe - DAMN YANKEES - Arena Stage 3%



Rob McClure - DAMN YANKEES - Arena Stage 3%



Shakil Azizi - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Workhouse Arts Center 3%



Kareem Taylor - LITTLE SHOP OF HORRORS - Actors Theatre ARTfactory 3%



Taylor Iman Jones - A WRINKLE IN TIME - Arena Stage 3%



Fran Tapia - COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR - GALA Hispanic Theatre 2%



Nia Savoy-Dock - SISTER ACT - Ford's Theatre 2%



Brigid Wallace Harper - FOOTLOOSE - Next Stop Theatre Company 2%



MALINDA - WAITRESS - Olney Theatre Center 2%



Christopher Beatley - LITTLE SHOP OF HORRORS - Actors Theatre ARTfactory 2%



Sherri L. Edelen - SISTER ACT - Ford's Theatre 2%



Jordan Donica - DAMN YANKEES - Arena Stage 2%



Joshua Mutterperl - CABARET - Actors Theatre ARTfactory 2%



Garrett Walsh - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Workhouse Arts Center 2%



Jalisa Williams - PLAY ON! - Signature Theatre 2%



Brian Dauglash - ALADDIN - Creative Cauldron 2%



Best Performer In A Play (Non-Professional)

Sasha Wendell - TWELFTH NIGHT - Stars Performing Arts 9%



Eileen Marshall - A STREETCAR NAMED DESIRE - Sterling Playmakers 6%



William Nash - HIP HOP ANANSI - University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies 5%



Brad Newberg - CLUE - Goose Creek Players 5%



Eric Kennedy - THE PLAY THAT GOES WRONG - The Arlington Players 5%



Betty Meeks - THE FOREIGNER - Rockville Little Theatre 4%



Allen McCrae - THE WOMAN IN BLACK - StageCoach Theatre 4%



Charlene Sloan - THE CHRISTMAS BELLES - Prince William Little Theatre 4%



Yael Schoenbaum - PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD - Silver Spring Stage 4%



Ephraim Nehemiah - THE NEWBORN KING - City of Praise Family Ministries 4%



Carolyn Corsano Wong - CHRISTMAS BELLES - Prince William Little Theatre 3%



Terry Bartlebaugh - EMMA - University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies 3%



Mel McCleerey - CHRISTMAS BELLES - Prince William Little Theatre 3%



Suzy Alden - THE PLAY THAT GOES WRONG - Little Theater of Alexandria 3%



Joshua Mutterperl - THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED) - McLean Community Players 3%



Ilan Komrad - DRACULA - StageCoach Theatre 3%



Kieran Kelly - FLOWERS FOR ALGERNON - Seton Players 3%



Caroline Kinney - DECISION HEIGHT - Vienna Theatre Company 2%



Mary Rodriguez - THE PLAY THAT GOES WRONG - The Arlington Players 2%



David Bryan Jackson - COLD COUNTRY - ExPats Theatre 2%



Lourdes Turnblom - THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED) - McLean Community Players 2%



Justin Oratokhari - THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD - Silver Spring Stage 2%



Scott Heine - THE WOMAN IN BLACK - StageCoach Theatre 2%



Stephen Yednock - THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED) - McLean Community Players 1%



Meghan Williams Elkins - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Rockville Little Theatre 1%



Best Performer In A Play (Professional)

Giselle González - CHOKE - GALA Hispanic Theatre 15%



Fran Tapia - THE DRAGON - Spooky Action Theater 10%



Noah Mutterperl - THE WOMAN IN BLACK - Keegan Theatre 4%



Andrew Chi - ALL MY SONS - Actors Theatre ARTfactory 4%



Adam Poss - THE INHERITANCE - Round House Theatre 4%



Miss Kitty - STEEL MAGNOLIAS - Creative Cauldron 4%



John Leguizamo - THE OTHER AMERICANS - Arena Stage 3%



Justine 'Icy' Moral - KIM'S CONVENIENCE - Olney Theatre Center 3%



Iris DeWitt - CLYDE'S - Workhouse Arts Center 3%



Angelo Harrington II - RED PITCH - Olney Theatre Center 3%



David Gow - THE INHERITANCE - Round House Theatre 2%



Matthew Crawford - MACBETH - Maryland Renaissance Festival 2%



Brianna Rodriguez-Day - THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR - Woolly Mammoth Theatre Company 2%



Yao Dogbe - THE AMERICAN FIVE - Ford's Theatre 2%



Stan Kang - KIM'S CONVENIENCE - Olney Theatre Center 2%



Curtis McNeil - THE SHAWSHANK REDEMPTION - Next Stop Theatre Company 2%



Surasree Das - THE DRAGON - Spooky Action Theater 2%



Rebecca S'manga Frank - FRANKENSTEIN - Shakespeare Theatre Company 2%



Nick Westrate - FRANKENSTEIN - Shakespeare Theatre Company 2%



David Kessler - WOMBAT DROOL - Nu Sass Productions & Uncle Funsy 2%



David Johnson - EVERY BRILLIANT THING - Actors Theatre ARTfactory 2%



Cristina Sánchez - NATIVE GARDENS - Next Stop Theatre Company 2%



Renea S. Brown - THE AMERICAN FIVE - Ford's Theatre 2%



Matthew Shea - THE SHAWSHANK REDEMPTION - NextStop Theatre 1%



Gerardo Ortiz - CHOKE - GALA Hispanic Theatre 1%



Best Play (Non-Professional)

THE PLAY THAT GOES WRONG - Arlington Players 9%



THE PLAY THAT GOES WRONG - Fauquier Community Theater 8%



FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE/WHEN THE RAINBOW IS ENUF - University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies 8%



HIP HOP ANANSI - University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies 7%



A STREETCAR NAMED DESIRE - Sterling Playmakers 7%



THE NEWBORN KING - City of Praise Family Ministries 5%



METAMORPHOSES - University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies 5%



DRACULA - StageCoach Theatre 5%



CHRISTMAS BELLES - Prince William Little Theatre 4%



THE WOMAN IN BLACK - StageCoach Theatre 4%



EMMA - University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies 4%



MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Rockville Little Theatre 3%



CLUE - Goose Creek Players 3%



A CHRISTMAS STORY - StageCoach Theatre 3%



ARSENIC & OLD LACE - StageCoach Theatre 3%



THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED) - McLean Community Players 3%



THE BAD GIRLS OF WESTERN LIT - City of Fairfax Theatre Company 3%



PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD - Silver Spring Stage 3%



THE CHRISTMAS BELLES - Prince William Little Theatre 2%



EVERYTHING IS WONDERFUL - Dominion Stage 2%



FLOWERS FOR ALGERNON - Seton Players 2%



FOOL FOR LOVE - NOVA Nightsky Theater 2%



COLD COUNTRY - ExPats Theatre 2%



DECISION HEIGHT - Vienna Theatre Company 2%



THE FOREIGNER - Rockville Little Theatre 1%



Best Play (Professional)

CHOKE - GALA Hispanic Theatre 13%



FRANKENSTEIN - Shakespeare Theatre Company 5%



FUENTEOVEJUNA - GALA Hispanic Theatre 5%



THE INHERITANCE - Round House Theatre 5%



THE DRAGON - Spooky Action Theatre 4%



ALL MY SONS - Actors Theatre ARTfactory 4%



KIM'S CONVENIENCE - Olney Theatre Center 4%



MACBETH - Maryland Renaissance Festival 4%



THE SHAWSHANK REDEMPTION - NextStop Theatre 4%



STEEL MAGNOLIAS - Creative Cauldron 4%



THE AMERICAN FIVE - Ford's Theatre 3%



THE LAKE EFFECT - 1st Stage 3%



THE WOMAN IN BLACK - Keegan Theatre 3%



A BRIGHT ROOM CALLED DAY - Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions 3%



THE AGE OF INNOCENCE - Arena Stage 3%



CLYDE'S - Workhouse Arts Center 2%



SUMMERTIME - Solas Nua / Murmuration 2%



SLEEPOVA - Olney Theatre Center 2%



THE PIANO LESSON - 1st Stage 2%



DEATH ON THE NILE - Arena Stage 2%



THE PLIANT GIRLS - Nu Sass Productions & Theatre Prometheus 2%



WOMBAT DROOL - Nu Sass 2%



RED PITCH - Olney Theatre Center 2%



THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR - Woolly Mammoth Theatre Company 2%



GALATEA - Theatre Prometheus 2%



Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)

HAIRSPRAY - Prince William Little Theatre 11%



August Henney - METAMORPHOSES - University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies 9%



Alexander Weiss - THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - Wildwood Summer Theatre 7%



Bob Oetting - ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION - Next Generation Arts Council 5%



Bill Pressly - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Rockville Little Theatre 5%



Margarita Syrocheva - HIP HOP ANANSI - Kogod Theatre 5%



Dan and Sheila Widerski - THE PRODUCERS - Reston Community Players 5%



Danielle Tepe - A STREETCAR NAMED DESIRE - Sterling Playmakers 4%



Esther Wells - INTO THE SUN - Triune Entertainment LLC 4%



Andrew McMichael - BE MORE CHILL - Rockville Musical Theatre 4%



James Maxted and Peter Marsh - HAIRSPRAY - Prince William Little Theatre 4%



Glen Bartram - THE LIGHTNING THIEF - Sterling Playmakers 4%



Pat Haggerty - SHREK - Upper Room Theatre Ministry 4%



Jarret Baker - THE PLAY THAT GOES WRONG - Fauquier Community Theater 3%



Terry Smith - THE WOMAN IN BLACK - StageCoach Theatre 3%



Peter Marsh - JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Triune Entertainment LLC 2%



Kim Leone - THE SECRET GARDEN - Prince William Little Theatre 2%



Maggie Modig - THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD - Silver Spring Stage 2%



Noah Beye - THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED) - McLean Community Players 2%



Doug Barylski - ANNIE - Triune Entertainment LLC 2%



Steve Cooper - BRIGHT STAR - Fauquier Community Theater 2%



Vincent Worthington - CHRISTMAS BELLES - Prince William Little Theatre 2%



Peter Marsh - HAIRSPRAY - Prince William Little Theatre 2%



Karin Thorndike - ARSENIC & OLD LACE - StageCoach Theatre 2%



Tennessee Dixon - COLD COUNTRY - ExPats Theatre 1%



Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Professional)

Gisela Estrada - COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR - GALA Hispanic Theatre 13%



Grisele González - CHOKE - GALA Hispanic Theatre 9%



Alexander Dodge - DEATH ON THE NILE - Arena Stage 7%



Reilly Cooper - LITTLE SHOP OF HORRORS - Actors Theatre ARTfactory 6%



Robert Brill - DAMN YANKEES - Arena Stage 5%



Debra Kim Sivigny - KIM'S CONVENIENCE - Olney Theatre Center 5%



Jimmy Conroy - CABARET - Actors Theatre ARTfactory 5%



Abigail Copeland - PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW - Spooky Action Theater 5%



Paige Hathaway - FROZEN - Olney Theatre Center 4%



Lee Savage - A CHRISTMAS CAROL - Ford's Theatre 4%



Margarita Syrocheva - THE DRAGON - Spooky Action Theater 4%



Lee Savage - THE INHERITANCE - Round House Theatre 4%



Andrew R. Cohen - THE AMERICAN FIVE - Ford's Theatre 3%



Simone Schneeberg - THE PLIANT GIRLS - Nu Sass Productions & Theatre Prometheus 3%



Paige Hathaway - SISTER ACT - Ford's Theatre 3%



Lawrence E. Moten III - SENIOR CLASS - Olney Theatre Center 3%



Arnulfo Maldonado - THE OTHER AMERICANS - Arena Stage 2%



Simone Schneeberg - GALATEA - Theatre Prometheus 2%



Giorgos Tsappas - FUENTEOVEJUNA - GALA Hispanic Theatre 2%



Margie Jervis - WOMAN ON FIRE - Creative Cauldron 2%



Margarita Syrocheva - DANCE² - Kogod Theatre 2%



Kristen Albert - MILLION DOLLAR QUARTET - Shenandoah Summer Music Theatre 1%



Kathryn Kawecki - THE LAKE EFFECT - 1st Stage 1%



Sara Ryung Clement - FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT - Arena Stage 1%



Giorgos Tsappas - HANG - 1st Stage 1%



Best Sound Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)

Wil Taft - HAIRSPRAY - Prince William Little Theatre 13%



Leo Grierson - METAMORPHOSES - University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies 11%



Elizabeth Shaher - THE PRODUCERS - Reston Community Players 11%



Dan Martin - SHREK - Upper Room Theatre Ministry 9%



Dan Martin - JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Triune Entertainment LLC 8%



Connor Lugo-Harris - BE MORE CHILL - Rockville Musical Theatre 8%



Frankie Stamps - JERSEY BOYS - Fauquier Community Theater 6%



Aaron Skolnik - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Rockville Little Theatre 6%



Fred Muller - ARSENIC & OLD LACE - StageCoach Theatre 6%



Matt Silverman - THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED) - McLean Community Players 5%



Connor Lugo-Harris - TICK TICK… BOOM! - Greenbelt Arts Center 5%



Jeff Miller - THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD - Silver Spring Stage 4%



Wil Taft - CHRISTMAS BELLES - Prince William Little Theatre 3%



George Fulda - THE SECRET GARDEN - Prince William Little Theatre 3%



Karin Rosnizeck - COLD COUNTRY - ExPats Theatre 3%



Best Sound Design Of A Play Or Musical (Professional)

Brandon Cook - COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR - GALA Hispanic Theatre 18%



Walter Trarbach - DAMN YANKEES - Arena Stage 10%



Konstantine Lortkipanidze - CHOKE - GALA Hispanic Theatre 8%



David Budries - SISTER ACT - Ford's Theatre 7%



Brandon Cook - THE WOMAN IN BLACK - Keegan Theatre 5%



Alec Green - PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW - Spooky Action Theater 5%



Nick Kourtides - A WRINKLE IN TIME - Arena Stage 5%



Brandon Cook - THE DRAGON - Spooky Action Theater 5%



Josh Schmidt - A CHRISTMAS CAROL - Ford's Theatre 5%



Kevin Lee Alexander - KIM'S CONVENIENCE - Olney Theatre Center 4%



Jesús D. Cortés - FUENTEOVEJUNA - GALA Hispanic Theatre 3%



Kai Harada - THE BEDWETTER - Arena Stage 3%



DJ Potts - RED PITCH - Olney Theatre Center 3%



Justin Schmitz - HANG - 1st Stage 2%



Neil McFadden - WOMBAT DROOL - Nu Sass Productions & Uncle Funsy 2%



Kathy Ruvuna - THE AMERICAN FIVE - Ford's Theatre 2%



Lex Allenbaugh - THE PLIANT GIRLS - Nu Sass Productions & Theatre Prometheus 2%



Jenny O'Malley - SUMMERTIME - Solas Nua / Murmuration 2%



Navi - CIRCUS OF THE SELF - Spooky Action Theater 2%



Lindsay Jones - WE ARE GATHERED - Arena Stage 2%



Levi Manners - GALATEA - Theatre Prometheus 2%



Cresent Haynes - SLEEPOVA - Olney Theatre Center 2%



Navi - THE LAKE EFFECT - 1st Stage 2%



Lex Allenbaugh - A BRIGHT ROOM CALLED DAY - Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions 1%



Best Supporting Performer In A Musical (Non-Professional)

Anthony Williams - SHREK - Upper Room Theatre Ministry 8%



Adam Gurson - THE PRODUCERS - Reston Community Players 5%



Adrianna Weir - HAIRSPRAY - Prince William Little Theatre 5%



Andie Matten - THE PRODUCERS - Reston Community Players 4%



Lauren Baker - HAIRSPRAY - Prince William Little Theatre 4%



Adamo The Poet - THE NEWBORN KING - City of Praise Family Ministries 4%



Akiba Robinson - THE NEWBORN KING - City of Praise Family Ministries 4%



James Riggs - THE LIGHTNING THIEF - Sterling Playmakers 3%



Shelby Young - SHREK - McLean Community Players 3%



Steve Cairns - THE PRODUCERS - Reston Community Players 3%



Nick Villacorte - JERSEY BOYS - Fauquier Community Theater 3%



Ashely Curtis - THE NEWBORN KING - Maryiesha 3%



Katie Weigl - HAIRSPRAY - Prince William Little Theatre 3%



Amanda Dullin-Jones - JACK & THE BEANSTALK - British Players 3%



Ryan Schaffer - JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Triune Entertainment LLC 3%



Tumanyanelu - TICK TICK… BOOM! - Greenbelt Arts Center 2%



Avery Heisey - THE SECRET GARDEN - Prince William Little Theatre 2%



Connor Myrna - THE PRODUCERS - Reston Community Players 2%



Chris Anderson - THE FULL MONTY - The Arlington Players 2%



Brandon Schenk - YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN - The Arlington Players 2%



Cam Powell - THE SECRET GARDEN - Prince William Little Theatre 2%



Jasmine Johnson - THE NEWBORN KING - City of Praise Family Ministries 2%



Jim Bowen-Collinson - HAIRSPRAY - Prince William Little Theatre 2%



Sam Intrater - TICK TICK… BOOM! - Greenbelt Arts Center 2%



Jordyn Nicole - BE MORE CHILL - Rockville Musical Theatre 2%



Best Supporting Performer In A Musical (Professional)

Allison Blackwell - WAITRESS - Olney Theatre Center 7%



Ali Curd - LITTLE SHOP OF HORRORS - Actors Theatre ARTfactory 6%



Rachael Small - COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR - GALA Hispanic Theatre 5%



Daniel Santiago - PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW - Spooky Action Theater 5%



Ariel Friendly - ALADDIN - Creative Cauldron 4%



Kennedy Kanagawa - FROZEN - Olney Theatre Center 4%



John Poncy - TURN OF THE SCREW - Creative Cauldron 4%



Noah Mutterperl - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Workhouse Arts Center 4%



Byronha Marie - DAMN YANKEES - Arena Stage 4%



Chris Beatley - LITTLE SHOP OF HORRORS - Actors Theatre ARTfactory 3%



Kanysha Williams - SISTER ACT - Ford's Theatre 3%



Shoshana Bean - THE BEDWETTER - Arena Stage 3%



Whit Jenkins - ALADDIN - Creative Cauldron 3%



Brent Stone - FOOTLOOSE - Next Stop Theatre Company 3%



Debbie Mobley - SISTER ACT - Ford's Theatre 3%



Ryan Sellers - FUNNY THING HAPPENED...FORUM - Signature Theatre 3%



Timothy King - LITTLE SHOP OF HORRORS - Actors Theatre ARTfactory 3%



The Gargoyles - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Workhouse Arts Center 3%



Iris DeWitt - LITTLE SHOP OF HORRORS - Actors Theatre ARTfactory 3%



Caitlin Brooke - SISTER ACT - Ford's Theatre 2%



Talya Conroy - CABARET - Actors Theatre ARTfactory 2%



Tori Weaver - SATURDAY NIGHT FEVER - Toby's Dinner Theatre 2%



Quentin Earl Darrington - DAMN YANKEES - Arena Stage 2%



Chris Dockins - 1776 - Good Shepherd Players 2%



Noah Israel - FROZEN - Olney Theatre Center 2%



Best Supporting Performer In A Play (Non-Professional)

Alaina (AJ) Jenkins - FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE/WHEN THE RAINBOW IS ENUF - University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies 12%



Emma Callagy - METAMORPHOSES - University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies 9%



Allen McRae - ARSENIC & OLD LACE - StageCoach Theatre 7%



Andrew Morin - THE PLAY THAT GOES WRONG - Fauquier Community Theater 6%



Esther Wells - THE PLAY THAT GOES WRONG - Fauquier Community Theater 6%



Rahael Rabinovitz - THE FULL MONTY - The Arlington Players 4%



Bill Hurlbut - THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD - Silver Spring Stage 4%



Scott Strasbaugh - ARSENIC & OLD LACE - StageCoach Theatre 3%



Ashley Curtis - THE NEWBORN KING - Maryiesha 3%



Dino Coppa Sr - A CHRISTMAS STORY - StageCoach Theatre 3%



Lauren Sunday - A STREETCAR NAMED DESIRE - Sterling Playmakers 3%



Tony Bonieski - A STREETCAR NAMED DESIRE - Sterling Playmakers 3%



Nate Eagle - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Rockville Little Theatre 3%



Kat Gorlenko - YOUNG FRANKENSTEIN - Montgomery College Summer Dinner Theatre 3%



Amanda Brenner - EVERYTHING IS WONDERFUL - Dominion Stage 3%



Jon Radulovic - CHRISTMAS BELLES - Prince William Little Theatre 3%



Katie Pond - A CHRISTMAS STORY - StageCoach Theatre 3%



Hayden Polsky - METAMORPHOSES - University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies 3%



Lisa Singleton - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Rockville Little Theatre 2%



Kate Bierly - KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Prince William Little Theatre 2%



Elgin Martin - COLD COUNTRY - ExPats Theatre 2%



Dave Wright - EVERYTHING IS WONDERFUL - Dominion Stage 2%



Erika Horton - CHRISTMAS BELLES - Prince William Little Theatre 2%



Robin Lynn Reaves - STEAL AWAY - Sterling Playmakers 2%



Katherine Leiden - THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD - Silver Spring Stage 2%



Best Supporting Performer In A Play (Professional)

Luz Nicolás - FUENTEOVEJUNA - GALA Hispanic Theatre 8%



Anastasia Hanchak - ALL MY SONS - Actors Theatre ARTfactory 7%



Aaron Bliden - THE AMERICAN FIVE - Ford's Theatre 6%



Amber Gibson - A BRIGHT ROOM CALLED DAY - Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions 5%



Anna Takayo - FRANKENSTEIN - Shakespeare Theatre Company 5%



Felicia Curry - THE AGE OF INNOCENCE - Arena Stage 4%



Zion Jang - KIM'S CONVENIENCE - Olney Theatre Center 4%



Justine ‘Icy’ Moral - KIM'S CONVENIENCE - Olney Theatre Center 3%



Luis Obed - FUENTEOVEJUNA - GALA Hispanic Theatre 3%



Jummy Lash - CLYDE'S - Workhouse Arts Center 3%



Jamar Jones - THE INHERITANCE - Round House Theatre 3%



Ciara Hargrove - SLEEPOVA - Olney Theatre Center 3%



Emily Karol - MACBETH - Maryland Renaissance Festival 3%



Matt Baughman - THE SHAWSHANK REDEMPTION - Next Stop Theatre Company 3%



Nancy Robinette - DEATH ON THE NILE - Arena Stage 3%



Deidra Starnes - THE PIANO LESSON - 1st Stage 2%



Lenny Mendez - WOMAN ON FIRE - Creative Cauldron 2%



Yao Dogbe - THE AMERICAN FIVE - Ford's Theatre 2%



Gabriel Alejandro - THE DRAGON - Spooky Action Theater 2%



Ryan Sellers - THE DRAGON - Spooky Action Theater 2%



Oscar Salvador Jr. - THE SHAWSHANK REDEMPTION - Next Stop Theatre Company 2%



Tuyết Thị Phạm - KIM'S CONVENIENCE - Olney Theatre Center 2%



Hunter Ringsmith - TWELFTH NIGHT - Folger Theatre 2%



Jamar Jones - AKIRA KUROSAWA EXPLAINS HIS MOVIES AND YOGURT - Woolly Mammoth Theatre Company 2%



Ashley Curtis - NEW BORN KING - Maryiesha 2%



Best Theatre For Young Audiences Production (Non-Professional)

A YEAR WITH FROG AND TOAD - Rockville Musical Theatre 14%



HIP HOP ANANSI - Kogod Theatre 14%



INTO THE WOODS - Pied Piper Theatre 14%



FOOTLOOSE - Encore Stage & Studio 13%



HERSHEL AND THE HOLIDAY GOBLINS - City of Fairfax Theatre Company 9%



THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - STARS Performing Arts 8%



SPRING AWAKENING - STARS Performing Arts 7%



TWELFTH NIGHT - STARS Performing Arts 7%



ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION - Next Generation Arts Council 6%



JACK & THE BEANSTALK - British Players 4%



HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE - SOMERS VOICE & UMBIANCE 4%



Best Theatre For Young Audiences Production (Professional)

FRIDA LIBRE - GALA Hispanic Theatre 15%



ALADDIN - Creative Cauldron 14%



A CHRISTMAS CAROL - Ford's Theatre 13%



FINN - Kennedy Center 9%



CHARLOTTE'S WEB - Adventure Theatre MTC 8%



HIP HOP ANANSI - Kogod Theatre 7%



PETER AND THE STAR CATCHER - The Puppet Co. 5%



THE NUTCRACKER - The Puppet Co. 5%



THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER - Stagecoach Theatre 5%



MADELINE'S CHRISTMAS - Creative Cauldron 4%



ONCE UPON A TIME... AND TWO ARE THREE! - GALA Hispanic Theatre 4%



JENNIE THE CAT’S HALLOWEEN ADVENTURE - The Puppet Co. 4%



TWISTED TALES: THE THREE GOLDILOCKS GRUFF - The Puppet Co. 3%



THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR - Woolly Mammoth Theatre Company 2%



PETER AND THE WOLF - The Puppet Co. 1%



PETER AND THE WORLF - The Puppet Co. 1%



Favorite Local Theatre (Non-Professional)

Stars Performing Arts 8%



Prince William Little Theatre 6%



The Little Theatre of Alexandria 6%



Silver Spring Stage 6%



Upper Room Theatre Ministry 5%



Wildwood Summer Theatre 5%



The Arlington Players 5%



Fauquier Community Theater 5%



Sterling Playmakers 4%



Reston Community Players 4%



StageCoach Theatre 4%



Pied Piper Theatre 3%



Next Generation Arts Council 3%



The Reston Community Players 3%



City of Fairfax Theatre Company 3%



Rockville Little Theatre 3%



Triune Entertainment LLC 3%



Dominion Stage 3%



ExPats Theatre 3%



Rockville Musical Theatre 3%



MAD (Music and Drama)-Goddard Space Flight Center 2%



Arlington Players 2%



British Players 2%



Jupiter Theatre Company 2%



St. Mark's Players 1%



Favorite Local Theatre (Professional)

GALA Hispanic Theatre 20%



Signature Theatre 9%



Olney Theatre Center 9%



Actors Theatre ARTfactory 8%



Workhouse Arts Center 7%



Arena Stage 6%



Ford's Theatre 5%



Round House Theatre 4%



Creative Cauldron Stage 4%



Spooky Action Theater 3%



Maryland Renaissance Festival 3%



1st Stage 2%



Nu Sass Productions 2%



Theater Alliance 2%



Maryland Ensemble Theatre 2%



Shenandoah Summer Music Theatre 2%



Studio Theatre 2%



Next Stop Theatre Company 1%



Theatre Prometheus 1%



Keegan Theatre 1%



The Puppet Co. 1%



NextStop Theatre 1%



Avant Bard Theatre 1%



Pinky Swear Productions 1%



Songs of the Goat 1%



