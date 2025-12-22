Click Here for More on BWW Regional Awards

We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Cabaret Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Cabaret Standings

Best Alternative Cabaret Show

A VERY JEWISH CHRISTMAS STORY - Don't Tell Mama 57%



MESHELLE & MIKE TROY - Joe's Pub/Public Theater 43%



Best Big Band/Swing Show

JENNIFER PACE QUINTET - SWING 46 Jazz club 55%



THE JAZZ CATZ - El Barrio's Artspace 45%



Best Burlesque Show

QUEERLESQUE - Club Cumming 60%



BROLESQUE - Balcon 40%



Best Comedy Act

RITA RUDNER - 54 Below 27%



Rachel Green: I'VE GOTTA BE ME - The Green Room 42 26%



INDULGENCE WITH LUCY DARLING - The Triad 20%



GIANMARCO SORESI: Theater Adult - The Green Room 42 18%



MICHAEL JOHN CISZEWSKI: TGIF (TESTING GAY IDEAS, FUNNY) - The People's Improv Theatre 9%



Best Debut Show - One Night Only

Joseph C. Townsend: Hummingbird - 54 Below 30%



SAM BRACKLEY: Gaiety & Glamour - The Green Room 42 28%



ASHLEY WOOL: THE BROADWAY ERA - Laurie Beechman Theatre 25%



MAMA ALTO: TRANSCENDENT - Joe's Pub 16%



Best Debut Show - Run of Shows

ETHAN MATHIAS - OUTSIDE THE LINES - Don't Tell Mama 25%



ANNE-MARIE KAVULA: SONGS FOR A MIDLIFE CRISIS - Joe's Pub, Beechman 25%



BRENT COMER - 54 Below 23%



MACON PRICKETT, MACON HIS OWN WAY! - 54 Below 17%



CHAD PETERSON: LATE BLOOMER - Don't Tell Mama 11%



Best Director

Anthony Allocca - A SHARP APPLAUDS… - GREEN ROOM 42 15%



Faith Prince - MICHAEL KIRK LANE: RIGHT WHERE I BELONG; RACHEL MATZ HUNTER IN TAKE TWO - Beechman 9%



Frank Silletti - AVA NICOLE FRANCES:THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 9%



Antoinette DiPietropolo - THE RANDY ANDYS Spring Swing; THE RANDY ANDYS HOLIDAY SPECTACULAR - The Green Room 42 7%



Jeff Harnar - CRAIG RUBANO: TAKE THE MOMENT; FOR THE RECORD: CELIA BERK; LOST IN HIS ARMS (RENEE KATZ SINGS IRVING BERLIN;) MERELY MARVELOUS (JUDI MARK SINGS GWEN VERDON) - Laurie Beechman Theater 6%



Lennie Watts - ETHAN MATHIAS - OUTSIDE THE LINES - Don't Tell Mama 5%



Adam Magnacca - GAITY & GLAMOUR, CABARET SUPERSTAR - The Green Room 42 5%



Charles Kirsch - 54 BELOW SINGS COCO; Backstage Babble Live - 54 Below 4%



Tanya Moberly - FRANK SINGS FRANK - Don't Tell Mama 4%



Samantha Roberts - 54 CELEBRATES THE MUSIC OF FRANK WILDHORN, 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE), BATTLE ROYALE, TO ALL WHO COME TO THIS HAPPY PLACE: WELCOME - 54 below 3%



David Sabella - SING HAPPY: THE WONDERFUL WOMEN OF KANDER & EBB - The Triad 3%



Walter Willison - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT; Grand Hotel: The 35th Anniversary Original Broadway Cast Reunion Concert - 54 Below 3%



Caleb McCarroll & Cullen Curth - REP BOOK ROULETTE - Green Room 42 3%



Michael Kirk Lane - ANNE-MARIE KAVULA, NOEL MACNEAL, LEAH CROCETTO - 54 Below, Joe's Pub, Beechman 3%



Sydney Stephan - SPOOKY SPECTACULAR - 54 Below 3%



Sandy Kost-Sterner - KIDZ CABARET - Don’t Tell Mama, Green Room 42, Laurie Beechman Theater 3%



Lina Koutrakos - DORIAN WOODRUFF: FOREVER ME WITH LOVE - Chelsea Table & Stage 2%



James Beaman - WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 2%



Robbie Rozelle - MATTHEW ROSENSTEIN: MAKE ME FRENCH - The Laurie Beechman Theatre 2%



Rebecca Aparicio - DON’T FORGET ME - Green Room 42 2%



Liam Collins - I’VE BEEN ROBBED!!! - The Green Room 42 1%



Sivan Raz - 54 SINGS ANCIENT GREECE, CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST, PANTHE-ON! - Needs More Work Productions at 54 Below 1%



Matthew B Cullen - LET'S BE BAD - 54 Below 1%



Mitchell Walker - NIGHT OF THE LIVING DEAD: ALIVE IN CONCERT, FIVE TOWNS COLLEGE CABARET - The Laurie Beechman Theatre 1%



Kevin Davis - ONE IN A MILLION IN CONCERT - Don't Tell Mama 1%



Best Drag Artist or Impersonator

Alexis Michelle - 50 WAYS TO LEAVE YOUR LOVER - Joe's Pub 55%



Irene Michaels & Twizm Whyte Piece - GET OUT AWARDS - The Dickens 24%



Xana Dume - THE BRAZILIAN BOMBSHELL - The Duplex 21%



Best Duo Show

Laura & Linda Benanti - MOTHERS KNOW BEST - 54 Below 63%



Billy Stritch & Jim Caruso - LIVE AT BEMELMANS - The Carlyle Hotel, NYC 37%



Best Ensemble Soloist

Elizabeth Fox - 54 SINGS ANCIENT GREECE; The Comeback Cabaret - 54 Below; Don't Tell Mama 24%



Melissa Foreman - 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE); The Music of Frank Wildhorn - 54 Below 17%



Jay Aubrey Jones - 54 BELOW SINGS COCO; Here’s Love to The Music Man: A Celebration of Songwriter Meredith Willson - 54 Below 17%



Ndanu Mutisya - TO ALL WHO COME TO THIS HAPPY PLACE: WELCOME; The Music of Frank Wildhorn; 54 Sings Frankie Valli and The Four Seasons - Chelsea Table & Stage 15%



Cameron Moser - TO ALL WHO COME TO THIS HAPPY PLACE: WELCOME; 54 Sings Frankie Valli and The Four Seasons - Chelsea Table & Stage 15%



Sivan Raz - 54 SINGS ANCIENT GREECE, CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST, PANTHE-ON! - Needs More Work Productions at 54 Below 12%



Best Group Show

A SWINGING BIRDLAND CHRISTMAS - Birdland 43%



TAKE TWO - Don't Tell Mama 37%



THE SKIVVIES FILM STRIPS - Joe's Pub 20%



Best Host or Emcee

Susie Mosher - THE LINEUP WITH SUSIE MOSHER - Green Room 42 19%



Lauren Dodds - REP BOOK ROULETTE - The Green Room 42 13%



Jim Caruso - JIM CARUSO'S CAST PARTY - Birdland 12%



Charles Kirsch - BACKSTAGE BABBLE - 54 Below 10%



Walter Willison - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT; Grand Hotel: The 35th Anniversary Original Broadway Cast Reunion Concert - 54 Below 6%



Annelise Baker - CABARET SUPERSTAR - The Green Room 42 6%



Lena Moy-Borgen - MAMA'S NEXT BIG ACT - Don't Tell Mama 5%



GOLDIE DVER - SNEAK PEEK - Don't Tell Mama 5%



Daphne Always - DAPHNE ALWAYS & HER BRILLIANT FRIENDS - Club Cumming 4%



Samantha Roberts - 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE); REPLAY: THE MAYBE MAN; TO ALL WHO COME TO THIS HAPPY PLACE: WELCOME - 2025 4%



JaeXO - DECADE BY DECADE SERIES, SPOOKY SPECTACULAR - Green Room 42 3%



Julie Biancheri - A DREAM (ROLE) COME TRUE - Don’t Tell Mama NYC 3%



Michelle Dowdy, Castrata, Sam Benedict - RED IDOL - Red Eye NY 2%



Seth Bisen-Hersh - SETH'S TALENT SHOW - Don't Tell Mama 2%



Stephen DeAngelis - AT THIS PERFORMANCE... - The Green Room 42 2%



Kevin Winebold - KEVIN ON THE KEYS - The Green Room 42 2%



Liam Collins - I’VE BEEN ROBBED!!! - The Green Room 42 2%



Laren Dodds & Lucas Babcock - REP BOOK ROULETTE - The Green Room 42 0%



Best Jazz Show, Instrumental

QUINTIN HARRIS TRIO - Birdland Jazz Club 57%



EMMET COHEN PRESENTS MILES & TRANE CENTENNIAL - Birdland 27%



THE NONET PROJECT “CHAMPIAN FULTON & KLAS LINDQUIST PRESENT THE NONET” - Birdland Jazz Club 16%



Best Jazz Show, Vocal

JENNIFER PACE QUINTET - swing 46 jazz club 35%



QUINTIN HARRIS TRIO - Birdland Jazz 31%



LET’S BE BAD - 54 below 23%



CHAMPIAN FULTON & KLAS LINDQUIST PRESENT THE NONET - Birdland 11%



Best Musical Director

Cullen Curth - REP BOOK ROULETTE - The Green Room 42 10%



Billy Stritch - CAST PARTY - Birdland 8%



Alex Rybeck - CONFESSIONS OF A NEW YORKER (JEFF HARNAR) - Birdland & 54 Below 8%



Ron Drotos - DORIAN WOODRUFF: FOREVER ME WITH LOVE - Chelsea Table & Stage 8%



Michael Collum - AVA NICOLE FRANCES:THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 7%



Adam Magnacca - GAIETY & GLAMOUR STARRING SAM BRACKLEY, CABARET SUPERSTAR - The Green Room 42 6%



Tracy Stark - ETHAN MATHIAS - OUTSIDE THE LINES, RYAN JAMES MONROE: WHAT IF YOU FLY? - Don't Tell Mama 6%



Yasuhiko Fukuoka - CITATION NEEDED, GET WHAT YOU WANT, NOT BROADWAY'S MARK MACKILLOP, MICHAEL KIRK LANE: RIGHT WHERE I BELONG - 54 Below, Chelsea Table + Stage, Marjorie S. Deane Little Theatre 4%



Ashley Grace Ryan - LET’S BROADWAY - The Green Room 42 and Sid Gold’s 4%



Adam Magnacca - CABARET SUPERSTAR - The Green Room 42 4%



Brandon James Gwinn - RYAN RAFTERY'S THE BALLAD OF JON BENET RAMSEY - Joe's Pub 4%



Jason Yeager - ALL JULIE BENKO CONCERTS AND SHOWS - Birdland 3%



Molly Guarton - MICHAEL I HABER: A HAPPY HABER HOLIDAY - The Red Eye NYC 3%



Nattalyee Randall - YOUNG, GIFTED, & BROADWAY CELEBRATES BLACK HISTORY MONTH; YOUNG, GIFTED, & BROADWAY: BACK TO SCHOOL – BACK TO BROADWAY! - 54 Below 2%



Bobby Peaco - RACHEL MATZ HUNTER IN TAKE TWO; Faith Kasparian: LAW OF IMAGINATION - Don't Tell Mama 2%



Michael Lavine - 54 BELOW SINGS MANCINI - 54 Below 2%



Katy Pfaffl - A VERY JEWISH CHRISTMAS STORY - Don't Tell Mama 2%



Dan Pardo - WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 2%



Ian Herman - SING HAPPY - DAWN DEROW; From Sexy Soaps to Classy Cabaret - The Triad, 54 Below 2%



Julius Laflemme - 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE) - 2025 2%



Joshua Turchin - KIDZ CABARET, VILLAINTINE'S - Green Room 42 1%



Caleb McCarroll - REP BOOK ROULETTE - The Green Room 42 1%



Jason Wetzel - KIDZ CABARET - Green Room 42, Don’t Tell Mama 1%



Michael Cuscheri - MAKE ME FRENCH - The Laurie Beechman Theatre 1%



Matt Graham - 54 SINGS ANCIENT GREECE, CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST - Needs More Work Productions at 54 Below 1%



Best Open-Mic Show

SCAT SCHOOL - Don't Tell Mama 51%



JIM CARUSO'S CAST PARTY - Birdland 49%



Best Original Song

Artemisia LeFay's "Phantoms of the Cabaret" - WASTED GIRL - Don't Tell Mama 19%



Ava Nicole Frances “Four Years of Fun” - THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 17%



Randy Edelman - 21 AGAIN (from Waltzing on a High Wire) - Carnegie Hall 17%



Everywhere - MOIPEI ❤️❤️❤️NYC - 54 Below 10%



This is Not a Sad Cabaret Song - CITATION NEEDED - Max Carmel, Miles Walter 10%



Ari Afsar & Laura Dadap ('Me and You') - THE LEADING LADY CLUB - 54 Below 8%



Her Story - Michael Mott - DON’T FORGET ME - Green Room 42 7%



Call Me (Whatever you want) - BATTLE ROYALE - Chelsea Table & Stage 7%



I'm Ready - by Kevin Winebold - KEVIN ON THE KEYS: MAIN CHARACTER ENERGY - the Green Room 42 5%



Best Piano Bar Entertainer, Instrumental,

Quintin Harris - QUINTIN HARRIS DUO/TRIO - The Wallace Lounge 20%



Brandon James Gwinn Marie's Crisis 14%



Dan Pardo Brandy's 12%



Sydney Stephan - PIANO BAR ENTERTAINER - Bo Peep Cocktail Lounge 10%



Michael Garin - ROXY LIVE PRESENTS - Roxy Hotel 10%



Joe Regan Don't Tell Mama 9%



JD Smurthwaite Brandys, Don't Tell Mama 8%



Steven Wenslawski Don't Tell Mama 7%



Elijah Caldwell Brandys 5%



John Bronston Brandys 5%



Best Piano Bar Entertainer, Vocalist

Nicholas King - NICHOLAS KING - So & So’s 16%



Jennifer Pace - BRANDY’S PIANO BAR, MARIE’S CRISIS - 2025 13%



Anna Anderson - OPEN MIC NIGHTLY - Don’t Tell Mama, Brandy’s 12%



Maddie McClouskey Marie's Crisis 11%



Tara Martinez Don't Tell Mama 10%



Andre Jordan Don't Tell Mama 10%



Michelle Dowdy - OPEN MIC NIGHTLY - Don’t Tell Mama, Red Eye, The Ice Palace, Reflections 9%



Sydney Stephan - PIANO BAR ENTERTAINER - Bo Peep Cocktail Louge 7%



Joseph Redd - OPEN MIC NIGHTLY - Don't Tell Mama 6%



Elaine Brier - OPEN MIC NIGHTLY - Don't Tell Mama 5%



Best Record Producer

ROBBIE ROZELLE & MICHAEL FINKE, PRODUCER - GET WHAT YOU WANT: THE SONGS OF MICHAEL FINKE - 2025 35%



FRANK COLEMAN - 2025 24%



TOMMY KRASKER - 2025 17%



MITCHELL WALKER (COOL RIDER EP) - 2025 14%



DYLAN GLATTHORN (COOL RIDER EP) - 2025 10%



Best Recording, Commercial

'AVALON' ON JIM CARUSO'S THE SWING SET, WITH JANE MONHEIT & BILLY STRITCH, CLUB44 RECORDS - 2025 48%



ARI AXELROD: A PLACE FOR US - 2025 38%



BEX LINDSEY, THE PROCESS II - 2025 13%



Best Recording, Independent

AVA NICOLE FRANCES :THE DREAM THAT I SEE-LIVE AT THE GREEN ROOM 42 - 2025 21%



MARK WILLIAM: IF I CAN DREAM LIVE FROM THE GREEN ROOM 42 21%



RITA HAYWORTH REVEALED, QUINN LEMLEY - 2025 16%



COOL RIDER EP BY MICHELLE DOWDY - 2025 11%



DORIAN WOODRUFF: FOREVER ME WITH LOVE - 2025 7%



GET WHAT YOU WANT: THE SONGS OF MICHAEL FINKE (ROBBIE ROZELLE & MICHAEL FINKE, PRODUCER) - 2025 5%



WALTZING ON A HIGH WIRE/ RANDY EDELMAN - 2025 5%



IRENE MICHAELS: MY HEART - 2025 4%



PAINTING THE TOWN - 2025 4%



D.C. ANDERSON - SONGS STAY SUNG - 2025 4%



SECRET AGENT [REDACTED] - 2025 2%



Best Revue or Recurring Series

“REP BOOK ROULETTE” - Green Room 42 20%



THE LINEUP WITH SUSIE MOSHER - Green Room 42 17%



YOUNG, GIFTED, & BROADWAY CELEBRATES BLACK HISTORY MONTH; YOUNG, GIFTED, & BROADWAY: BACK TO SCHOOL – BACK TO BROADWAY! - 54 Below 10%



MAMA'S NEXT BIG ACT - Don't tell mama 7%



QUEERLESQUE - Club Cumming 5%



AT THIS PERFORMANCE... - Green Room 42 5%



A DREAM (ROLE) COME TRUE - Don’t Tell Mama NYC 5%



DECADE BY DECADE: MUSIC SERIES - Green Room 42 4%



I’VE BEEN ROBBED!!! - 2025 4%



“A SHARP APPLAUDS” - Green Room 42 4%



THE RANDY ANDYS spring Swing; THE RANDY ANDYS HOLIDAY SPECTACULAR - The Green Room 42 4%



CABARET SUPERSTAR - The Green Room 42 3%



TINY COUCH CONCERT SERIES - Miss Nellie's 3%



KIDZ CABARET - Green Room 42, Don’t Tell Mama 2%



RYAN JAMES MONROE IN RESIDENCE - chelsea table 2%



SONGBOOK SUNDAYS - Dizzy's 2%



HAPPY HOUR SESSIONS - Winnie Said 1%



SNEAK PEEK - Don't Tell Mama 1%



LET’S BROADWAY - The Green Room 42 and Sid Gold’s 1%



KEVIN ON THE KEYS - The Green Room 42 1%



STAGE TIME - The Slipper Room 1%



Best Rock Show

BROADWAY SINGS QUEEN - the Cutting Room 62%



Fenix Rising Series (Fenix360) - The Bitter End 38%



Best Show

Julie Benko - A STAR IS BORN - Cafe Carlyle 19%



BRADLEY GIBSON, SONGS OF MY HEART - 54 Below 16%



CONFESSIONS OF A NEW YORKER (JEFF HARNAR) - Birdland & 54 Below 13%



A PLACE FOR US - 54 Below 10%



SEAN HARKNESS, JUST ME - Don't Tell Mama 9%



ASHLEY BROWN - The Green Room 42 8%



KIDZ CABARET - Green Room 42, Don’t Tell Mama 7%



DAVID MARINO - Birdland 6%



MICHAEL KIRK LANE: RIGHT WHERE I BELONG - Beechman 5%



LET’S BE BAD BROADWAY VILLAINS - 2025 5%



RACHEL MATZ HUNTER IN TAKE TWO - Don't Tell Mama 3%



Best Show Musician, Non-Musical Director

Jon Weber - Violin - THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 16%



Sean Harkness - DORIAN WOODRUFF: FOREVER ME WITH LOVE - Chelsea Table & Stage 10%



Abigail Rodriguez - REPLAY: THE MAYBE MAN; 54 CELEBRATES THE MUSIC OF FRANK WILDHORN - Green Room 42, 54 Below 10%



Ben Harris - VILLAINTINE'S - Green Room 42 8%



Lauren Molina - ROCKY HORROR SKIVVIES SHOW - Joe's Pub 7%



Steve Doyle/Bass - CAST PARTY - Birdland 6%



Daniel Glass/Drums - CAST PARTY - Birdland 4%



Caitlin Shorey - KIDZ GIVING BACK - Green Room 42 4%



Matt Scharfglass - DORIAN WOODRUFF: FOREVER ME WITH LOVE - Chelsea Table & Stage 4%



Catherine Christian - MICHAEL I. HABER: A HAPPY HABER HOLIDAY - The Red Eye NY 3%



Sunny Sheu - RYAN JAMES MONROE: A PRIDE CELEBRATION - Chelsea Table & Stage 3%



Chris McWilliams - RYAN JAMES MONROE: A PRIDE CELEBRATION - Chelsea Table & Stage 3%



Claudio Raino - IN PURSUIT OF JOY - The Green Room 42 3%



Eric Wharton- Bass - THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 3%



Priscilla Tam - 54 CELEBRATES THE MUSIC OF FRANK WILDHORN, REPLAY: THE MAYBE MAN - 54 below, Green Room 42 2%



Mike Rosengarten - JOE ICONIS AND FAMILY - 54 Below 2%



Perry Cavari - MOIPEI ❤️❤️❤️NYC - 54 Below 2%



Sarah Overton - RYAN JAMES MONROE: WHAT IF YOU FLY? - Chelsea Table & Stage 2%



Michael Kuennen - MOIPEI ❤️❤️❤️NYC - 54 Below 2%



Emma Kroll - MICHAEL I. HABER: A HAPPY HABER HOLIDAY - The Red Eye NY 2%



Hannah Lee - MICHAEL I. HABER: A HAPPY HABER HOLIDAY - The Red Eye NY 2%



Jon Berger-Drums - THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 1%



Matt Graham - PANTHE-ON! - Needs More Work Productions at The Green Room 42 1%



Best Show, Celebrity

Ann Hampton Callaway - THE BEST OF ANN HAMPTON CALLAWAY - 54 Below 19%



ELIZABETH GILLIES AT THE CAFE CARLYLE - Elizabeth Gillies 14%



Jenn Colella - BIG DYKE ENERGY - The Laurie Beechman Theatre 13%



CAROLE DEMAS: FIREFLY - 54 Below 11%



Lee Roy Reams - ME & BETTY (AKA LAUREN BACALL) - 54 Below 10%



Norbert Leo Butz - GIRLS, GIRLS, GIRLS - 54 Below 9%



Tracie Thoms - TRACIE THOMS - 54 Below 7%



Tom Kitt - TOM KITT AND FRIENDS - 54 Below 6%



Jennifer Bassey - FROM SEXY SOAPS TO CLASSY CABARET - 54 Below 6%



John Lloyd Young - JOHN LLOYD YOUNG AT CAFE CARLYLE - Cafe Carlyle 5%



Best Special Event, Multiple

50 SHADES OF GAY: A CHRISTMAS CABARET - The Copacabana 14%



Billy Stritch & Gabrielle Stravelli - 'FREQUENTLY SECRETLY FOND OF EACH OTHER” - Birdland 12%



IRENE MICHAELS – PAUSE FOR PEACE - Times Square, NYCQuinn Lemley – The Heat Is On 11%



54 BELOW SINGS THE BRITISH INVASION & BEYOND VOL 2 - 54 Below 8%



MOIPEI ❤️❤️❤️NYC - 54 Below 5%



54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE) - 2025 4%



Punk Goes Broadway! Vol 2 - 54 Below / Underbelly Theatre Co. 4%



54 SINGS ANCIENT GREECE - Needs More Work Productions at 54 Below 3%



BACHELORETTE DUETS - 54 Below 3%



THE SKIVVIES LAURIE AND THE SIGHS - Laurie Beechman 3%



LET'S BE BAD: BROADWAY VILLAINS - 2025 3%



54 CELEBRATES THE MUSIC OF FRANK WILDHORN - 54 Below 2%



Sharpe Family Singers - SONGS OF HOPE - Green Room 42 2%



Eric Comstock & Barbara Fasano - PAINTING THE TOWN CD RELEASE - Birdland 2%



SINGNASIUM BOOTCAMP - Don't Tell Mama 2%



THE SKIVVIES MASHMAKER MASHMAKER - Laurie Beechman 2%



QUEER Cowfolk: The Gay Rodeo Musical - 54 BELOW 2%



FIVE TOWNS COLLEGE CABARET - Don't Tell Mama 2%



The J2 Cabaret Series - Take One: Smile Concert Presentation - AMT Theatre 2%



SPOOKY SPECTACULAR - 54 Below 1%



HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT - 54 Below 1%



Bryce Edwards & Mike Davis - HOT COMBINATION - Birdland 1%



CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST - Needs More Work Productions at Don’t Tell Mama 1%



THE LEADING LADY CLUB - 54 Below 1%



Sarah Bloom - GUY AND DOLL - the stonewall inn 1%



Best Special Event, Solo

AVA NICOLE FRANCES:THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 12%



THE MUSIC OF RANDY EDELMAN - Carnegie Hall 9%



AN EVENING WITH ALEX NEWELL - 92NY 7%



AN INTIMATE EVENING WITH DAVID MARINO - PANGEA 6%



JULIE BENKO: MY FANNY VALENTINE - Birdland 6%



Artemisia LeFay's WASTED GIRL - Don't Tell Mama 5%



Hannah Jane - LADY LEGENDS OF BROADWAY - The Green Room 42 5%



Laverne Cox - GURRL HOW DID I GET HERE? - City Winery 4%



Sarah Anne Fernandez - DON’T FORGET ME - Green Room 42 3%



Cara Rose DiPietro: MY MOTHER’S DAUGHTER - 54 Below 3%



Lee Roy Reams - UNCENSORED - 54 Below 3%



THE EV SULLIVAN SHOW - Don't tell mama 3%



Karen Mason - 'KAREN'S BACK...AT BIRDLAND' - Birdland 3%



Karen Akers - 'COME WITH ME TO PARIS' - Birdland 2%



Frank McDonough - FRANK SINGS FRANK - Don't Tell Mama 2%



BRYCE EDWARDS - Birdland 2%



JULIE HALSTON - Birdland 2%



AYANA BEY - IN PURSUIT OF JOY - The Green Room 42 2%



Carol Sue Gershman: SOMETHING NEW JUST FOR YOU - 54 below 2%



AYANNA NICOLE THOMAS: IN HER KEY - Laurie Beechman Theatre 2%



ONE IN A MILLION IN CONCERT - Don't Tell Mama 1%



Robbie Rozelle - CITATION NEEDED - 54 Below 1%



LEAH CROCETTO: A QUIET THING - 54 Below 1%



FRANKIE MORENO - Birdland 1%



MATTHEW ROSENSTEIN: MAKE ME FRENCH - The Laurie Beechman Theatre 1%



Best Tech Design, Lighting

Sheridan Glover - REP BOOK ROULETTE, PANTHE-ON!, AVA NICOLE FRANCES:THE DREAM THAT I SEE, and various other shows - The Greenroom 42 32%



Kelly Wohlford - WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 20%



Amanda Raymond - 54 SINGS ANCIENT GREECE - Needs More Work Productions at 54 Below 19%



Alison Nusbaum - CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST - Needs More Work Productions at Don’t Tell Mama 12%



Becky Morris - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT - 54 Below 8%



Matt Lazarus - RYAN JAMES MONROE: A PRIDE CELEBRATION - Chelsea Table & Stage 8%



Best Tech Design, Sound

Sheridan Glover - REP BOOK ROULETTE, PANTHE-ON!, AVA NICOLE FRANCES:THE DREAM THAT I SEE, and various other shows - The Green Room 42 30%



Amanda Raymond - 54 SINGS ANCIENT GREECE, HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT - Needs More Work Productions at 54 Below 23%



Kelly Wohlford - WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 23%



Alison Nusbaum - CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST - Needs More Work Productions at Don’t Tell Mama 15%



Eric Ripps - RYAN JAMES MONROE: A PRIDE CELEBRATION; RYAN JAMES MONROE: WHAT IF YOU FLY? - Chelsea Table & Stage 8%



Best Tribute Show

A SHARP APPLAUDS - The Green Room 42 21%



LIZ CALLAWAY, THE WIZARD AND I - 54 Below 20%



BETH LEAVEL SINGS SONDHEIM - 54 Below 18%



WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 15%



HATS OFF TO LIZA - Triad 8%



Dawn Derrow - SING HAPPY - THE WONDERFUL WOMEN OF KANDER & EBB - Triad Theater NYC 7%



TONY YAZBECK, TONY YAZBECK CELEBRATES TONY BENNETT - 54 Below 7%



MERELY MARVELOUS (JUDI MARK SINGS GWEN VERDON) - Triad Theater & Don’t Tell Mama 4%



Best Vocalist

Jake Pedersen - REP BOOK ROULETTE - The Green Room 42 11%



Ari Axelrod - A PLACE FOR US - 54 Below 9%



Julie Benko - 'MY FANNY VALENTINE: JULIE BENKO SINGS RICHARD RODGERS' - Birdland 8%



Scarlett London Diviney - YOUNG, GIFTED, & BROADWAY CELEBRATES BLACK HISTORY MONTH - 54 Below 7%



Lena Josephine Marano - HEROES & VILLAINS - Triad Theater 7%



Jeff Harnar - 'THE 1959 BROADWAY SONGBOOK', CONFESSIONS OF A NEW YORKER - Birdland 6%



Quintin Harris - THE QUINTIN HARRIS TRIO - Birdland Jazz Club 6%



Ann Kittredge - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT; When in Love - 54 Below, Chelsea Table 4%



David Marino - 'I WISH YOU LOVE' - Birdland 4%



Christine Andreas - 54 BELOW SINGS COCO; High Spirits: The 60th Anniversary Concert of An Improbable Musical Comedy - 54 Below 3%



Elizabeth Gillies - LIVE AT THE CAFE CARLYLE - Cafe Carlyle 2%



Ashley Wool - THE BROADWAY ERA - Laurie Beechman Theatre 2%



Sydney Stephan - DECADE BY DECADE - Green Room 42 2%



Diane Phelan - LET'S BE BAD, Filipinos on Broadway - 54 Below 2%



Arianna Gomez - TAKE TWO - Don't Tell Mama 2%



Judy Kaye - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT - 54 Below 2%



T’Bone Rube - 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE) - 54 Below 2%



Ava Gallo - TAKE TWO - Don't Tell Mama 2%



Wendy Moten - 'WENDY MOTEN LIVE AT BIRDLAND' - Birdland 2%



Walter Willison - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT & Grand Hotel Reunion - 54 Below 1%



RYAN JAMES MONROE - WHAT IF YOU FLY, A PRIDE CELEBRATION - CHELSEA TABLE & STAGE 1%



Ashley Grace Ryan - LET’S BROADWAY - Sid Gold’s 1%



Dawn Derow - SING HAPPY: THE WONDERFULWOMEN OF KANDER & EBB - Triad theater 1%



Hawa Kamara - A SHARP APPLAUDS LADY GAGA - The Green Room 42 1%



Diane de Boer - Phelan - LETS BE BAD VILLAINS - 2025 1%



