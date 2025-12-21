Review: IN NOME DELLA MADRE all' OFF/OFF THEATRE

🎭 NEW! Italy Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Italy & beyond. ✨ Sign Up

All’OFF/OFF Theatre è andata in scena la pièce In nome della madre, tratta dal romanzo omonimo di Erri De Luca per la regia congiunta di Pierpaolo Sepe e Riccardo Festa.

Si avvicina il Natale e allora perché non trattare in maniera semplice e terrena la nascita del Cristo vista dagli occhi e dal racconto di lei, della madre, della donna più nominata al mondo. A molti potrà suonare blasfemo ma la sincerità e la dolcezza messa in questo racconto abbatte – o almeno dovrebbe poter abbattere – ogni pregiudizio: tranne forse per quei fanatici religiosi per cui l’argomento resterebbe intoccabile.

In scena solo lei, solo Maria, anzi Miriàm che si presenta con un ricco velo scintillante di cui a poco a poco si disfa per lasciare l’immagine aurea di tanti dipinti e statue preziose per diventare quella di donna semplice e carnale che timidamente inizia a raccontare la sua versione dei fatti. Apprendiamo di come l’angelo l’ha inseminata in quell’incontro così tanto rappresentato. Apprendiamo la forza del timido Iosèph che per amore decise di salvarla da sicura lapidazione, affrontando le cattiverie e l’emarginazione. La legge romana impose il censimento e da qui la necessità di tornare alla nativa Betlemme. Il viaggio, l’asina, il ventre che cresce, l’impossibilità di trovare un alloggio. Il tutto in un incalzante racconto senza veli.

Si avvicina il momento del parto. La legge impedisce all’uomo di assistere e Miriàm lo tranquillizza. “So cosa devo fare, dammi un coltello affilato per poter facilmente tagliare il cordone ombelicale”. E da quel momento inizia il racconto del parto, di come lei, immagine santificata è solamente una donna che dona la vita. Non importa chi sia quel figlio, non importa chi sia il padre: il dolore e con esso la magia della nascita è uguale per tutte le donne, anche per la madre di Ieshu. E dopo il parto lei non chiama subito Iosèph. Almeno fino all’alba quel bambino dev’essere solo suo, perché sa benissimo che da quel momento in poi non lo sarà mai più. Ed è allora che Miriàm riprende il suo velo luccicante per ridiventare, non più la donna madre ma la Madonna venerata.

Tutto viene descritto con una sottile accuratezza di dettagli in un monologo pieno di tensione, senza lasciare spazio a esitazioni. E questo, oltre all’attenta regia che ha studiato movimenti e gesti, si nota soprattutto nella precisa recitazione di Margherita Remotti che non ha perso un fiato in questo lungo monologo così vigoroso e che necessita di una concentrazione non indifferente. La sua dizione ben cadenzata ha mantenuto ben alta l’attenzione del pubblico che non ha potuto distogliere lo sguardo neanche nel momento dell’attraversamento della platea.

Come nel romanzo, in questa trasposizione per la scena, si da grande risalto all’umanità e all’uguaglianza che dovrebbero essere rivalutate e rivissute come l’alba di un nuovo mondo pieno di speranza. Se non esistono differenze tra lei, pur così santificata e venerata e tutte le altre donne, soprattutto nel momento del parto, così dovremmo tutti renderci conto che il nostro prossimo di qualunque razza, di qualunque estrazione esso sia, è uguale a noi e con gli stessi identici diritti che abbiamo noi.

Miracle Pictures

Presenta

In nome della madre

di Erri De Luca

con Margherita Remotti

regia di Pierpaolo Sepe e Riccardo Festa

Scenografia Francesco Ghisu

Costumi Rossella Oppedisano

Light design Paolo Meglio

Sound design Simone Colaiacomo

Assistente scenografa Beatrice Sabatino

