特集：USJハロウィーン2025 ― 進化する恐怖と熱狂、中条あやみも登場！

昼は「ハハハ！ ハロウィーン・パーティ」、夜は「ホラー・ナイト」 ― 二つの顔を持つ秋の風物詩

By: Sep. 09, 2025
特集：USJハロウィーン2025 ― 進化する恐怖と熱狂、中条あやみも登場！ Image
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの秋を象徴する一大イベントが、2025年もさらなる進化を遂げて帰ってきた。夜には心拍数を加速させる「ハロウィーン・ホラー・ナイト」が、昼には笑いと熱狂に包まれる「ハハハ！ ハロウィーン・パーティ」が展開し、パーク全体が昼夜異なる表情で盛り上がる。今年は新登場のアトラクションやコラボレーションも加わり、恐怖と歓喜、二つの感情が交錯する唯一無二のハロウィーン体験が待ち受けている。さらに、KATEとの初共創新アトラクションのオープニングセレモニーにはブランドミューズの中条あやみが登場し、華やかな幕開けを飾った。

目次

Ⅰ. ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ハロウィーンイベント 2025概要
Ⅱ. ハロウィーン・ホラー・ナイト
　1. KATE PRESENTS 18番地の魔女 ～感情と戯れる魔女の館～
　　　- 中条あやみサプライズ登壇 オープニングセレモニー
　2. ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ
　3. ゾンビ・デ・ダンス
　4. ストリート・ゾンビ
　5. バイオハザード™・ナイト・オブ・ヒーローズ
　6. ファクトリー・オブ・フィアー ～絶望のゾンビ・ツアー～
　7. 死んでも写るのdeath！ ハミクマ・グリーティング・フォト
　8. ハミクマ食べ歩きフード
　9. ハロウィーン・ホラー・ナイト R.I.P. ツアー
Ⅲ. ハハハ！ ハロウィーン・パーティ
　10. ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ
　11. ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ オリジナルフード
Ⅳ. その他の秋のイベント
　12. デス・イーター™ ～ホグズミードの危機™～
Ⅴ. まとめ

Ⅰ. ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ハロウィーンイベント 2025概要

ハロウィーン・ホラー・ナイト

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの秋の風物詩「ハロウィーン・ホラー・ナイト」が今年も幕を開けた。息つく間もなく襲いかかる衝撃の恐怖体験は、来場者を絶叫の渦へと引きずり込む。初登場となる戦慄の「ゾンビ製造工場」を皮切りに、制御不能なほど凶暴化したストリート・ゾンビの群れがパークを埋め尽くす。さらにパワーアプした『バイオハザード』の360度シアターも加わり、視界に広がる光景はまさに混沌の極みだ。幾重にも仕掛けられた恐怖に抗う術はなく、ただ声を枯らすまで叫び続けるしかない。

ハロウィーン・ホラー・ナイト紹介項目一覧

KATE PRESENTS 18番地の魔女 ～感情と戯れる魔女の館～
ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ
ゾンビ・デ・ダンス
ストリート・ゾンビ
バイオハザード™・ナイト・オブ・ヒーローズ
ファクトリー・オブ・フィアー ～絶望のゾンビ・ツアー～
死んでも写るのdeath！ ハミクマ・グリーティング・フォト
ハミクマ食べ歩きフード
ハロウィーン・ホラー・ナイト R.I.P. ツアー

ハハハ！ ハロウィーン・パーティ

昼のパークを彩る「ハハハ！ ハロウィーン・パーティ」では、底抜けに陽気な時間が広がる。今年はポケモンたちがさらにヒートアップし、白熱のダンス・バトルでゲストを巻き込む。ミニオンはモンスター姿でハチャメチャな騒動を繰り広げ、パークの仲間たちも思い思いの仮装で大変身。あちらこちらで繰り広げられるにぎやかな演出と愛らしいキャラクターたちに、誰もが笑顔と興奮を抑えられない。予測不能な盛り上がりに満ちた日中のハロウィーンで、思う存分はしゃぎ尽くしたい。

ハハハ！ ハロウィーン・パーティ紹介項目一覧

ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ
ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ オリジナルフード

その他の秋のイベント

デス・イーター™ ～ホグズミードの危機™～

Ⅱ. ハロウィーン・ホラー・ナイト

1. KATE PRESENTS 18番地の魔女 ～感情と戯れる魔女の館～

特集：USJハロウィーン2025 ― 進化する恐怖と熱狂、中条あやみも登場！ Image

KATEとのコラボで登場した「18番地の魔女」は、特に女子高生におすすめしたいスポットだ。ファンデーションからアイシャドウまで、自分に合ったメイクレシピに出会える新感覚アトラクションとして、メイクルームも充実している。いつもと違うメイクをまとってパークを歩けば、その日の思い出が一層鮮やかに残る。

中条あやみサプライズ登壇 オープニングセレモニー

さらに、この日のオープニングセレモニーではブランドミューズの中条あやみがサプライズで登壇。「感情を解放することができる新しい感覚のアトラクション」と感激を語った。

実際に一足早くアトラクションを体験した中条は、魔女に“楽しい”の感情が強いと見抜かれたことを明かし、「怒ったり哀しんだりという感情をメイクで表現するというのも、魔女に教えてもらいました。新しい自分の表情に出会える、挑戦してみようと思える体験がここにはあります。」と笑顔で語った。さらに「私が年パス持ってる時にこのアトラクションをして欲しかったです。本当に羨ましい！」とコメントし、アトラクションの魅力を熱く伝えた。

2. ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ
特集：USJハロウィーン2025 ― 進化する恐怖と熱狂、中条あやみも登場！ Image
今年新たに登場したハミクマキャンディ

ステージ上で繰り広げられる「ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ」は、ストリートでの「ゾンビ・デ・ダンス」とはまた異なる迫力を届けてくれる。ハイレベルなダンサーのパフォーマンスに加え、ハミクマ、ハミクマソウル、ハミクマパンク、ハミクマキャンディが一堂に会する瞬間は圧巻。さらに、生歌と生演奏が織りなすライブ感が加わり、メッセージ性の強い演出は観る者の心に強く響く。

3. ゾンビ・デ・ダンス

King Gnuの『SO BAD』が流れると、ゾンビと観客が一斉に踊り出す「ゾンビ・デ・ダンス」。圧倒的な一体感に包まれるこの瞬間は、ここでしか味わえない特別な体験だ。観客も自然と体を動かしてしまうほどの高揚感にあふれている。

4. ストリート・ゾンビ

特集：USJハロウィーン2025 ― 進化する恐怖と熱狂、中条あやみも登場！ Image

７つのテーマに分かれたゾンビたちがエリアごとに徘徊するストリート・ゾンビは、ホラーナイトを象徴する名物。お気に入りのゾンビを探しながら歩くのも楽しみの一つで、いつ遭遇するかわからないスリルがパーク全体を包む。

さらに、今年はあのお友達AI人形『ミーガン』も登場。ゾンビ・デ・ダンス直後に開催される奇妙な『ミーガンズ・アタック』も要チェック。

5. バイオハザード™・ナイト・オブ・ヒーローズ

昨年からさらに進化した「バイオハザード™・ナイト・オブ・ヒーローズ」は、360度のステージでキャラクターが観客の間を縦横無尽に駆け抜ける。プレイヤーさながらに「Are you OK?」と声をかけられる瞬間は没入感抜群。ゲームファンはもちろん、初めて触れる人にも強く推奨できる演目だ。

6. ファクトリー・オブ・フィアー ～絶望のゾンビ・ツアー～

特集：USJハロウィーン2025 ― 進化する恐怖と熱狂、中条あやみも登場！ Image

最新のホラーメイズ「ファクトリー・オブ・フィアー」は、近年のホラーナイトにおいても突出した恐怖度を誇る。ボタンを押す演出が来場者の心理を強烈に揺さぶり、予想外の仕掛けに悲鳴が止まらない。恐怖体験を求める人には見逃せない一作である。

7. 死んでも写るのdeath！ ハミクマ・グリーティング・フォト

夜のステージを支配するハミクマ、あるいはハミクマソウルと一緒に写真を撮れる特別なグリーティング。1回につきどちらか一体との出会いとなるが、その貴重なひとときはかけがえのない思い出になる。写真を手にすれば、家でも余韻を味わえる。

8. ハミクマ食べ歩きフード

特集：USJハロウィーン2025 ― 進化する恐怖と熱狂、中条あやみも登場！ Image

ハミクマをモチーフにしたフードも多数登場。季節にぴったりなのは「ハミクマソウルのチキン＆チーズ・ホワイトカレー」。辛味好きには「ハミクマのチョコレート・キーマカレー」が最適だ。ボリューム満点の「ハミクマパンク・ドッグ ～ブラックチーズソース＆ペッパー～」もぜひ試してほしい。

9. ハロウィーン・ホラー・ナイト R.I.P. ツアー

この時期だけの特別ツアー「R.I.P. ツアー」では、参加者限定のハミクマグッズが手に入るほか、ここでしか体験できないゾンビとのスペシャルグリーティングも用意されている。ホラーナイトを存分に味わいたい人にとって、最上級の選択肢といえるだろう。

Ⅲ. ハハハ！ ハロウィーン・パーティ

10. ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ

特集：USJハロウィーン2025 ― 進化する恐怖と熱狂、中条あやみも登場！ Image

観客の反応によって結末が変わる参加型のショー「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」。ピカチュウやミミッキュをはじめ、人気キャラクターが次々に登場する。大人には懐かしい楽曲が流れ、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる構成となっている。

11. ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ オリジナルフード

フードメニューも遊び心に満ちている。ポケモン型にくり抜かれたにんじんは、子どもが苦手な食材を克服するきっかけになるかもしれない。中でも「バケッチャのまんまるチキンベーグルサンドプレート」は見た目も味も大満足の一品。可愛らしい盛り付けは、目にした瞬間から気分を盛り上げてくれる。

Ⅳ. その他の秋のイベント

12. デス・イーター™ ～ホグズミードの危機™～

特集：USJハロウィーン2025 ― 進化する恐怖と熱狂、中条あやみも登場！ Image

「ハリー・ポッター」ファンにとって夢のような体験ができるのが「デス・イーター™ ～ホグズミードの危機™～」。夜のホグズミード村を襲うデス・イーターに、運が良ければ村人と共に立ち向かえるチャンスが訪れる。その迫力は圧倒的で、筆者自身も攻撃を受けた瞬間には思わず悲鳴を上げてしまったほどだ。忘れ難い没入体験として、心に深く刻まれるだろう。

Ⅴ. まとめ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの秋のイベントは、ホラーとユーモア、昼と夜の魅力が交錯する濃密なシーズンイベントだ。朝から晩まで遊び尽くしても足りないほどのコンテンツが詰まっており、一度の来場では到底味わい尽くせない。ぜひ二度三度と足を運び、それぞれ異なるハロウィーンの表情を心ゆくまで体験してほしい。

*ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーンイベントは、11月3日（月）まで開催中

Photo Credit :[画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン　TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.　©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.　HARRY POTTER and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.　Ayaka Ozaki]

 



