Previews: LA SIRENETTA DI ANDERSEN IL MUSICAL al TEATRO GLORIA A MONTICHIARI

La Sirenetta di Andersen narra la storia di una giovane sirena curiosa di conoscere il mondo terreno, mondo inaccessibile per gli abitanti del mare.

Un giorno Sirenetta, contro la volontà di suo padre il maestoso Re Tritone, spinta dalla magia nera della strega Perfidia, salì in superficie dove vide per la prima volta il Principe Eric mentre navigava nell’immenso oceano e ne rimase affascinata. Un temporale rovinò quello splendido momento, Eric e i suoi marinai si imbatterono contro una tremenda tempesta, l’equipaggio cadde in mare e la giovane sirena portò a riva il principe in fin di vita salvandolo da morte certa.

Sirenetta tentò invano di svegliarlo con una dolce melodia nel frattempo, dal mare, occhi indiscreti osservavano questo dolce momento, erano gli occhi della Strega Perfidia. Approfittando dell’ingenuità di Sirenetta, Perfidia propose alla giovane la possibilità di diventare umana tramite un incantesimo così da poter raggiungere il suo amato. Ella accettò ma in cambio dovette rinunciare alla cosa più cara che possedeva, la sua voce!

Quando finalmente Sirenetta incontrò sulla terra ferma il principe Eric, cercò in tutti i modi di farlo innamorare sfruttando la sua bellezza e la sua simpatia. Purtroppo Sirenetta non aveva molto tempo poiché secondo l’incantesimo, se al sorgere del terzo giorno il suo amato non l’avesse baciata, sarebbe divenuta schiuma di mare. Intanto la strega prese sembianze umane nel tentativo di sedurre il bel principe impedendo così l’amore tra Eric e la giovane sirena. Bramosa di patti, propose un nuovo baratto (invano) a Seana e Perla, un ciondolo di famiglia in cambio di un coltello con il quale la sorella avrebbe dovuto uccidere il suo amato prima dell’alba per sciogliere il patto e ritornare libera nel mare.

Naturalmente Sirenetta non riuscì a compiere un gesto così estremo e al primo raggio di sole svanì trasformandosi in schiuma.

La sua bontà venne premiata, anziché morire divenne una figlia dell'aria, un essere invisibile, ottenne di nuovo la sua incantevole voce e un'anima per poter volare in Paradiso. Così salutò per sempre il suo mondo, il suo mare.

Lo spettacolo è un viaggio emozionante dove la musica incantevole, ispirata allo stile Disney, avvolge il pubblico in un’atmosfera unica. Ogni nota composta dal Maestro Martino accompagna e racconta questa storia fantasiosa, ogni melodia tocca il cuore facendo vivere a grandi e piccini un’esperienza indimenticabile.

Grazie ad un cast di talenti straordinari, ogni personaggio prende vita sul palco, rendendo l’esperienza dello spettatore ancora più suggestiva.

NOTE DI REGIA

La Sirenetta di Andersen – Il Musical Regia di Simone Martino

“La Sirenetta” di Hans Christian Andersen è prima di tutto una storia d’amore. Un amore puro, totalizzante, che diventa forza motrice e al tempo stesso destino. È da questa forza che prende vita la mia visione registica: un viaggio emozionale dove l’amore, nelle sue forme più alte, si intreccia con il sacrificio, la bontà d’animo e la capacità di scegliere ciò che è giusto, anche a costo di perdere tutto e lasciare andare. Il cuore dello spettacolo non è il mare in sé ma l’anima dei suoi abitanti: creature che riflettono sentimenti umani universali, rese attraverso un linguaggio scenico concettuale e privo di riferimenti diretti al mondo marino. Nessun corallo, nessuna conchiglia o pinna: l’estetica si spoglia del simbolismo naturalistico per dare spazio a una reinterpretazione poetica e astratta, dove il colore, la luce e il movimento diventano materia viva. La scenografia gioca un ruolo centrale: un ambiente mutevole, evocativo, che si trasforma insieme ai personaggi, accompagnando la loro evoluzione interiore. Le luci disegnano profondità, sogni e abissi emotivi; i costumi, pensati con cura sartoriale, restituiscono la personalità di ciascun personaggio attraverso forme e texture che suggeriscono, più che descrivere. La colonna sonora è uno dei pilastri portanti del musical: una partitura imponente, capace di fondere intensità orchestrale e modernità dettata dallo stile Epic Rock, sostenendo con potenza le voci straordinarie di un cast d’eccellenza, composto da alcuni dei migliori performer del panorama musicale e teatrale italiano. Altro elemento distintivo sono le coreografie firmate da Beatrice Ardenghi, in collaborazione con la scuola di danza DET di Montichiari (Bs) che donano al racconto un linguaggio del corpo raffinato e simbolico. Il movimento diventa parola, emozione, respiro: una danza che attraversa lo spazio come l’acqua, un continuo fluire tra sogno e realtà.

“La Sirenetta di Andersen – Il Musical” è dunque un grande affresco visivo e sonoro, dove tutto concorre a un unico obiettivo: raccontare la forza dell’amore come atto di coraggio e di trasformazione, come luce che illumina anche gli abissi più oscuri dell’anima.

PRODUZIONE: S.P. Emme Production

TITOLO: La Sirenetta di Andersen – il musical

DURATA: 105 minuti

GENERE: Family Musical

LIBRETTO, MUSICHE e REGIA: M° Simone Martino

DIRETTRICE DI PRODUZIONE: Dott.ssa Paola Ferrari

COREOGRAFIE: Beatrice Ardenghi in collaborazione con DET Montichiari (BS)

COSTUMI: Maddalena Grassi

GRAFICA: Anna Stringa

VIDEOMAKER: Luca Beduschi

SUPERVISIONE ARTISTICA: Maurizio Colombi

AUTORE:

Il copione e la partitura di questo spettacolo musicale in due atti sono del tutto originali. La sceneggiatura è liberamente ispirata alla celebre fiaba La Sirenetta dello scrittore Danese Hans Christian Andersen e riadattata dal M° Simone Martino. Nel corso degli anni Martino ha composto numerose opere musicali collaborando con i più grandi performer di musical e musicisti italiani. La sua versatilità e dedizione all'arte lo rendono una figura di spicco nel mondo del teatro musicale contemporaneo. Tra le sue creazioni più significative si annoverano: Roma Opera musical, Beatrice Cenci opera drammatica, San Michele l’Angelo dell’Apocalisse, Lo sguardo oltre il fango, Robin Hood il valore della giustizia, Canto di Natale - La favola musicale, Re Artù opera musical, Vlad Dracula e Fiore nel cemento – La pianista di Auschwitz.

PERSONAGGI:

SIRENETTA (Giovane sirena figlia dell’imponente Re Tritone)

C.H. ANDERSEN (Scrittore dell’opera e narratore dello spettacolo)

PRINCIPE ERIC (Il bel principe umano che farà innamorare Sirenetta)

RE TRITONE (Poderoso Re dei mari)

PERFIDIA (Terrificante strega del mare)

TRALL (Squalo bianco assistente di Perfidia)

JACQUES (Goffo servitore di Re Tritone e amico intimo di Sirenetta)

SEANA (La sorella di mezzo, coscienziosa e saggia)

PERLA (La piccola e coraggiosa sorellina di Sirenetta)

CAST:

SIRENETTA – ANGELA RANICA

C.H. ANDERSEN - PAKI VICENTI

PRINCIPE ERIC - MANUEL DIODATO

RE TRITONE - GIOVANNI DE FILIPPI

PERFIDIA – ELISA BORSOI

TRALL – SEBASTIANO MONTI

JACQUES – GUIDO TURCHI

SEANA – ILARIA LANZILLOTTA

PERLA – ANNIKA ZENERE

