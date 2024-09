特集：USJでAdo隊長とゾンビに挑む！昼も夜も止まらないハロウィーンの熱狂

Enter Your Email to Unlock This Article



ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ハロウィーン・イベント2024:昼、かわいいポケモンたちのパーティでは、想像をはるかに超える激アツのステージにシビレまくり!夜は”Ado”が隊長の“治安部隊”が初登場。迫りくるゾンビに絶叫…だけでなく、自ら恐怖の渦にダイブする新体験にゾクゾク!からの、ゾンビと踊って超スッキリ!!さらにバイオハザード™もハミクマも…今年のハロウィーンは、一日中すべてが予測不能!

目次

Ⅰ. ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ハロウィーン・イベント2024 概要

(1)「ハハハ!ハロウィーン・パーティ」

(2)「ハロウィーン・ホラー・ナイト」

(3)ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター™10周年の秋

Ⅱ. 「ハハハ!ハロウィーン・パーティ」

1. DJ ピカチュウと踊る「ポケモン・ジャンピン・ハロウィーン・パーティ」

2. 推しキャラに会える!?「ポケモン・チャージアップ!ハロウィーン・グリーティング」

Ⅲ. 「ハロウィーン・ホラー・ナイト」

3. Ado隊長“治安部隊” vs 「ストリート・ゾンビ」

4. Ado『唱』でゲストもゾンビも踊り出す!「ゾンビ・デ・ダンス」

5. 大人気ハミクマが今年も復活!

・「ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ」

・「死んでも写るの death! ハミクマ・グリーティング・フォト」

・ハミクマグッズもフードも盛りだくさん!

6. ファン必見!今年初の「バイオハザード™・ナイト・オブ・ヒーローズ」

Ⅳ. ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター™10周年の秋

7.「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター:デス・イーター™ ~ホグズミードの危機™~」

Ⅴ. まとめ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年も恒例のハロウィーンイベントを開催。今年のハロウィーンは、昼と夜の二つの異なる顔を持つパークが訪れるゲストを迎え、エンターテイメントの限界を超える体験を提供する。

.

昼間は、家族連れが楽しめる明るく楽しいイベントが満載。特に注目すべきは、昨年大好評だったDJ ピカチュウとポケモンたちが繰り広げる賑やかなショーだ。また、新たに登場するゴーストタイプのポケモン”ヒトモシ”や”バケッチャ”がパーク内でのグリーティングに参加。ファミリーでの思い出作りを一層盛り上げている。

★ポケモン・ジャンピン・ハロウィーン・パーティ

★ポケモン・チャージアップ!ハロウィーン・グリーティング

・ミニオン・モンスターズ・グリーティング

・マイメロディ&クロミのハッピー・ハロウィーン・グリーティング

・ユニバーサル・ワンダーランド・ファン・ファン・ミュージック

・パーク中で「トリック・オア・トリート!」

・大人だってトリック・オア・トリート!

.

夜のパークは恐怖と興奮が渦巻くホラーの世界に変貌。今年は、歌手Adoが治安部隊の隊長として登場。昨年社会現象となった「ゾンビ・デ・ダンス」が再びパークを熱狂させる。さらに、新ナイトショー「ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ」や、人気作品「バイオハザード™」のまったく新しい超臨場ホラー・アトラクションなど、ホラーファンにはたまらないプログラムが揃っている。

★ストリート・ゾンビ

★ゾンビ・デ・ダンス

★ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ

★死んでも写るのdeath! ハミクマ・グリーティング・フォト

★バイオハザード™・ナイト・オブ・ヒーローズ

・チャッキーズ・カーニバル・オブ・カオス ~チャッキーの血塗られた祭典~

・チェンソーマン・ザ・カオス 4-D

・チェンソーマン × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~KICK BACK~

・チェンソーマン × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~KICK BACK:日本刀VSチェンソー ver.~

・「Ado」×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

.

10周年の「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では、ハロウィーンの夜に闇の魔法使いが降臨する★「デス・イーター™ ~ホグズミードの危機 ™~」も登場。

本記事では、(1)~(3)の中から★印の演目を紹介していく。

1. DJ ピカチュウと踊る「ポケモン・ジャンピン・ハロウィーン・パーティ」

エネルギーに満ち溢れた音楽とノリが特徴の「ポケモン・ジャンピン・ハロウィーン・パーティ」が、今年も帰ってきた。DJ ピカチュウとDJ ゲンガーがパークに登場し、ゴーストタイプのポケモンたちと共にド派手で愉快なハロウィーン・パーティ繰り広げる。

ショーは観客全員が主役となり、クラップ&ジャンプでエネルギーを爆発させる。キャッチーな曲とノリノリの照明に加え、サンセット時にはさらに気分がアガる演出も。

予測不能の展開が待ち受けるこのショーは、訪れた者すべてにスリルと興奮を与えること間違いない。「ポケモン・ジャンピン・ハロウィーン・パーティ」は、ハロウィーンのパークで最もアツい体験になるだろう。

2. 推しキャラに会える !? 「ポケモン・チャージアップ! ハロウィーン・グリーティング」

ポケモンファンにとって見逃せないのが「ポケモン・チャージアップ! ハロウィーン・グリーティング」である。今年もDJ ピカチュウとDJ ゲンガーが登場し、さらに人気のゴーストタイプポケモンであるミミッキュ、ジュペッタ、ムウマに加え、新たにバケッチャとヒトモシが仲間入り。お気に入りのポケモンと一緒に写真を撮ることができるこのグリーティングは、子供から大人、インバウンドゲストまで全ての人にとって特別な瞬間となるだろう。

また、今年は出現スポットが増えたことで、ポケモンたちに遭遇するチャンスも大幅にアップ。大好きなポケモンたちに近づき、思い出に残る最高の一枚を撮影しよう。

3. Ado 隊長 “ 治安部隊 ” vs 「ストリート・ゾンビ」

2024年のハロウィーン・ホラー・ナイトでは、これまでにない恐怖と興奮がゲストを待ち受ける。今年初登場のAdo隊長率いる治安部隊“ブルーローズ隊”が、残虐なゾンビの群れに挑む「ストリート・ゾンビ」は、夜のパークを真紅の恐怖に染め上げる。

ストリート・ゾンビには、7つの恐怖に満ちたエリアが存在。それぞれのエリアでは人形や吸血鬼など、個性豊かなゾンビたちが無数に登場し、ゲストに襲いかかる。ブルーローズ隊に守られながら、忘れられない夜を体験することは間違いない。

Ado隊長とともにゾンビの群れに挑むこのイベントは、絶叫と笑顔が溢れる体験となることだろう。

4. Ado 『唱』でゲストもゾンビも踊り出す!「ゾンビ・デ・ダンス」

ハロウィーン・ホラー・ナイトに、昨年社会現象を巻き起こしたAdoの『唱』とのコラボレーションが再び登場する。「ゾンビ・デ・ダンス」は、誰もが聞いたことのある名曲『唱』が鳴り響く中、ゾンビたちが集まり繰り広げられるスリリングなパフォーマンスだ。ゾンビたちと共に踊り狂うゲストの圧倒的な一体感は、唯一無二。この特別な空間でAdoの音楽と共に、全身で感じる興奮と熱狂をぜひ体感して欲しい。

5. 大人気!ハミクマが今年も復活

ハロウィーン・ホラー・ナイトに登場する「ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ」は、ダークで不気味な魅力を持つハミクマが主役の一大イベントだ。このパーティでは、ハミクマたちが織り成す独特の世界観が、さらにヒートアップしてゲストを迎える。本格的なドラム演奏と熱狂的なダンサー、ハミクマとハミクマソウル、そして今年新たに加わったハミクマパンクの共演は必見だ。

「死んでも写るのdeath!ハミクマ・グリーティング・フォト」

今年のハロウィーンでは、ハミクマたちと写真が撮れる特別な体験が待っている。この「死んでも写るのdeath!ハミクマ・グリーティング・フォト」では、不気味で魅力的なハミクマか、真っ白な黄泉の国から現れるハミクマソウルのどちらかを選び、独り占めの記念撮影を楽しむことができる。間近でふれ合いながら、ここでしか得られない特別な思い出を写真に残そう。

ハミクマグッズもフードも盛りだくさん!

パークには、ハミクマの魅力を堪能できるグッズとフードも充実している。スパイスの効いた「ハミクマパンクのスパイスブルーベリーケーキ」や、ハミクマをイメージした「チョコ&カシスケーキ」、ふんわりとした「ハミクマソウルのオレンジチーズケーキ」が揃っている。映えだけじゃない、味まで抜群のフードもぜひ堪能してほしい。

さらに、ハミクマやハミクマソウルのカチューシャやキーチェーンも販売中。これらのアイテムを身に着けてパークを満喫すれば、ハロウィーンを一層楽しめるだろう。

6. ファン必見!今年初の「バイオハザード ™ ・ナイト・オブ・ヒーローズ」

新たに誕生した「バイオハザード™・ナイト・オブ・ヒーローズ」は、360度全方位から恐怖が迫りくる、まったく新しいライブ・ホラーアトラクション。この完全屋外での超臨場体験は、バイオハザード™の世界を完全に再現し、ゲストを恐怖の渦へと巻き込む。

舞台となるのは、かつてアンブレラ社の研究施。この施設では人間をゾンビに変えるウイルスが蔓延し、無数のゾンビやクリーチャーがうごめいていた。ゲストはクレア、クリス、レオン、ジルといったシリーズ歴代のヒーローたちと共闘し、襲い来る大量のゾンビと最凶のクリーチャーに立ち向かう。目の前で繰り広げられる迫真のアクションと特殊効果により、ゲームの世界に入り込んだかのような体験を味わえる。

「バイオハザード™・ナイト・オブ・ヒーローズ」は、全身で感じる恐怖と興奮が詰まった、かつてない究極の没入ホラーアトラクションであり、バイオハザード™ファンにとっては必須の体験だ。

7. 「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター:デス・イーター ™ ~ホグズミードの危機 ™ ~」

「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では、ハロウィーンの夜に闇の魔法使い「デス・イーター™」が降臨。魔法界を恐怖の渦に巻き込む特別なイベント「デス・イーター™ ~ホグズミードの危機™~」が開催されている。

ホグズミード村™へと続く小道は、巨大な蜘蛛アクロマンチュラの脅威にさらされた「禁じられた森」のような様相を呈し、かつてないほどの不穏な気配が漂う。その夜、ヴォルデモートに忠誠を誓う闇の魔法使い「デス・イーター™」が魔法界に降臨し、マグルを探して村を徘徊する。村人たちとの壮絶なバトルが繰り広げられる中、ホグワーツ™城には恐ろしい「闇の印」が浮かび上がり、ゲストを震撼させる。

魔法界に足を踏み入れたゲストは、邪悪なデス・イーター™たちと対峙し、映画でハリー・ポッターたちが味わった恐怖を自ら体験することになる。魔法の杖が自分に向けられる恐怖を感じながら、ハロウィーンの夜を存分に楽しむことができる。

Ⅴ. まとめ

2024年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーンイベントは、昼と夜で全く異なる体験を提供し、ゲストをエンターテイメントの渦に巻き込む。ポケモンたちと一緒に踊り、人気キャラクターとのグリーティングを楽しめる明るい昼から、恐怖に満ちたゾンビとの対決やバイオハザード™の新アトラクションが待ち受ける夜へと、スリルと楽しさが満載の一日となる。さらに、ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター™10周年を迎える特別な秋に、闇の魔法使いデス・イーター™との対峙も忘れられない体験となるだろう。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの今年のハロウィーンは昼夜、二度おいしいハロウィーンを楽しめるイベントであり、すべての世代が心に残る一日を過ごせることに間違いない。

Photo Credit :[画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン Universal Studios Japan TM & © Universal Studios. All rights reserved. ©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ©2024 Universal Music LLC ©CAPCOM HARRY POTTER and all related characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling. Ayaka Ozaki]

