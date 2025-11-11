New Musical QUEM É JUÃO (Who Is Juão) Turns Self-Discovery Into Song at Teatro Marte Hall

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



São Paulo, Brazil — Starting November 17, São Paulo audiences are invited to embark on a poetic and musical journey with Quem É Juão (Who Is Juão) — a new Brazilian musical that blends theater, poetry, and original songs to tell a deeply human story about dreams, love, and finding one’s place in the world.

Set in a mythical land called Lugar Nenhum (“Nowhere”), the show follows Juão, a young dreamer from the “middle city” who sets out for the “city at the edge” in search of success and recognition through music. Along the way, he meets Mila, Lucas, and other companions who help transform his quest into a tender mirror of discovery, loss, and belonging.

Written by Vivi Moraes and inspired by the music of Jota.pê — the singer-songwriter who won three Latin Grammy Awards in 2024 — Quem É Juão borrows its title from one of the tracks on Jota.pê’s acclaimed album Se o Meu Peito Fosse o Mundo (If My Heart Were the World). His compositions form the emotional backbone of the show, weaving contemporary Brazilian rhythms with soulful lyrics that explore vulnerability and resilience. Directed by Paulão do Vrah, with musical direction by Gui Leal and Nana Nunes, choreography by Rômulo Vlad, and production by Alice Quintiliano, Audi Arruda and Rodrigo Marques, the musical features a large and diverse ensemble including Hipólyto, Thales Cesar, Luma Gouveia, Bruna Trajano, Dai Ribeiro, Doug Motta, Edu Montoro, Felipe Vargas, Indy Naíse, Larissa Castilho, Luan Carvalho, Lucas Maíno, Luiza Lewicki, Maria Clara Aquino, Mau das Cordas, Nata da Sociedade, Noedir Jr., Rapha Mota, and Samuel Conze.

Through humor, heart, and a generous dose of Brazilian soul, Quem É Juão invites audiences to see themselves in its title character — the dreamer who keeps walking, singing, and asking the most timeless question of all: Who am I?

A heartfelt new Brazilian musical explores identity, belonging, and the courage to dream,

blending humor, emotion, and original songs by Grammy-winning artist Jota.pê.

photo by @lifelucas.

Inspirado no premiado álbum de Jota.pê, Se o Meu Peito Fosse o Mundo, o espetáculo convida o público para uma vibrante jornada pelos sons e emoções do Brasil moderno.

A partir do dia 17 de novembro, o público paulistano é convidado a embarcar em uma jornada poética e musical com Quem É Juão — um novo musical brasileiro que mistura teatro, poesia e canções originais para contar uma história profundamente humana sobre sonhos, amor e a busca por pertencimento.

Ambientado em um lugar mítico chamado Lugar Nenhum, o espetáculo acompanha Juão, um jovem sonhador da “cidade do meio”, que parte rumo à “cidade da ponta” em busca de sucesso e reconhecimento através da música. No caminho, ele encontra Mila, Lucas e outros personagens que transformam sua jornada em um espelho de descobertas, perdas e afetos.

This poetic and funny new musical follows

a young man’s journey of self-discovery through

music, friendship, and love.

photo by @lifelucas.

Escrito por Vivi Moraes e inspirado na música de Jota.pê — o cantor e compositor de Osasco vencedor de três prêmios Grammy Latino em 2024 — Quem É Juão leva o nome de uma das faixas do aclamado álbum Se o Meu Peito Fosse o Mundo. As composições de Jota.pê formam o coração emocional do espetáculo, misturando ritmos brasileiros contemporâneos e letras cheias de alma que exploram vulnerabilidade e resiliência. Com direção de Paulão do Vrah, direção musical de Gui Leal e Nana Nunes, coreografia de Rômulo Vlad e produção de Alice Quintiliano, Audi Arruda e Rodrigo Marques, o musical traz um elenco numeroso e diverso: Hipólyto, Thales Cesar, Luma Gouveia, Bruna Trajano, Dai Ribeiro, Doug Motta, Edu Montoro, Felipe Vargas, Indy Naíse, Larissa Castilho, Luan Carvalho, Lucas Maíno, Luiza Lewicki, Maria Clara Aquino, Mau das Cordas, Nata da Sociedade, Noedir Jr., Rapha Mota e Samuel Conze.

Com humor, emoção e uma boa dose de brasilidade, Quem É Juão convida o público a se reconhecer em seu protagonista — o sonhador que segue caminhando, cantando e se perguntando a mais atemporal das perguntas: Quem sou eu?



Thales Cesar (as Jassie James) and Hipólyto (as Juão).

photo by @lifelucas.

SERVIÇO

Curtíssima temporada

Segundas e terças às 20h

17/11 e 18/11

24/11 e 25/11

01/12 e 02/12

Teatro Marte Hall

R. Domingos de Morais, 348 - Vila Mariana

ELENCO E EQUIPE

Hipólyto, Thales Cesar, Luma Gouveia, Bruna Trajano, Dai Ribeiro, Doug Motta, Edu Montoro, Felipe Vargas, Indy Naíse, Larissa Castilho, Luan Carvalho, Lucas Maíno, Luiza Lewicki, Maria Clara Aquino, Mau das Cordas, Nata da Sociedade, Noedir Jr., Rapha Mota e Samuel Conze

Direção: Paulão do Vrah

Direção musical: Gui Leal e Nana Nunes

Coreografias: Romulo Vlad

Dramaturgia: Vivi Moraes

Produção: Alice Quintiliano, Audi Arruda e Rodrigo Marques