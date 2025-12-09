Review: MATILDA al TEATRO SISTINA

Dopo due anni torna al Sistina il musical Matilda nella produzione curata da Massimo Romeo Piparo ma con alcuni essenziali cambiamenti nel cast.

Il musical scritto da Roald Dahl con le musiche e liriche Tim Minchin e un libretto di Dennis Kelly è tratto dal film omonimo e ripercorre le vicende della piccola Matilda bistrattata e bullizzata dai suoi stessi genitori e che trova la sua forza nella lettura e nello studio. Oltre ai suoi genitori la piccola cade vittima della direttrice della scuola, la preside Trinciabue, perfida e senza pietà. La sua fervida immaginazione e la sua forza interiore attirano l’attenzione della bibliotecaria e della sua maestra che l’aiuteranno a sorvolare le angherie subite. A sua volta Matilda riuscirà a portar loro luce e serenità.

In questa edizione sono stati confermati alcuni protagonisti della passata edizione. La piccola Matilda è interpretata da Giulia Covelli i cui due anni in più hanno solamente dato più spessore alla sua già ottima interpretazione. Elena Mancuso e Gianmarco Pozzoli sono anche in questa edizione i suoi genitori, eccessivi, spudorati, senz’altro anche loro più a loro agio con questi personaggi in cui si sono rivelati meno odiosi e più accattivanti. Matteo Guma, con la sua calda voce ha il triplice ruolo del Dottore, dell’Escapologo e del mafioso Sergei. Ilaria Fioravanti è l'attenta bibliotecaria in un ruolo solo recitato. Le new entry vedono in due ruoli principali due artisti che hanno saputo accapararsi questi ruoli con maestria e simpatia.

La Maestra Dolcemiele è interpretata da un graditissimo ritorno sulle scene di Roberta Lanfranchi la cui voce molto bene si adatta ai brani del suo personaggio. Spigliata ma perfettamente “dolce” ha sicuramente apportato un plus a questa edizione.

Nel ruolo della Preside Trinciabue si cimenta per la prima volta un sorprendente Sebastiano Somma la cui simpatia e professionalità hanno ben caratterizzato questo personaggio la cui antipatia risulta alla fine coerente. Il bravo attore affronta questo ruolo con coraggio nel suo aspetto decisamente poco comodo e poco “attraente” in cui si trova a recitare. Nella notevole padronanza del suo movimento in scena e nell'atteggiamento recitativo rende perfettamente credibile questo odioso personaggio.

Inutile dire che la parte da leone la fanno i bambini e i ragazzi dell’Accademia del Sistina che in ogni numero in cui sono presenti in scena hanno entusiasmato il pubblico dando prova di un impegno non indifferente. Ognuno di loro ha perfettamente calzato il proprio ruolo senza sbavature, senza esagerazioni, risultato di un’attenta regia e soprattutto di una buona preparazione e attento studio delle non facili ma sicuramente spumeggianti coreografie di Billy Mitchell.

Anche per questo musical, Massimo Romeo Piparo ha voluto l’orchestra dal vivo la cui direzione musicale è del Maestro Emanule Friello che, occupato nella direzione dell’orchestra nell’altro musical prodotto da Piparo, Moulin Rouge Il Musical! ha qui lasciato la bacchetta al Maestro Federico Zylka.

Matilda è un musical non solo per bambini. Come ha sottolineato lo stesso Massimo Romeo Piparo nei saluti finali, è un musical che deve far riflettere anche gli adulti rivelando quanto certi comportamenti possano essere molto dannosi: non tutti i piccoli hanno la stessa fortuna di avere la forza della giovane protagonista. Potrà sembrare un musical frivolo ma non è assolutamente superficiale o banale. Pregio degli autori ma anche della regia che ha messo ben in luce, pur con leggerezza, dei temi di purtroppo continua attualità.

Matilda rimarrà in scena fino al 4 gennaio 2026.

PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina

presentano

MATILDA IL MUSICAL

di Roald Dahl

Musiche e Liriche Tim Minchin Libretto Dennis Kelly

Versione italiana di Massimo Romeo Piparo

Direzione Musicale Emanuele Friello

Direzione d’orchestra Federico Zylka

Coreografie Billy Mitchell

Disegno luci Umile Vainieri

Suono Stefano Gorini

con

SEBASTIANO SOMMA nel ruolo della Preside Trinciabue

ROBERTA LANFRANCHI nel ruolo della maestra Dolcemiele

GIANMARCO POZZOLI nel ruolo del papà di Matilda

Giulia Chiovelli - Matilda

Elena Mancuso - la mamma di Matilda

Matteo Guma - Dottore/Sergei/Escapologo

Ilaria Fioravanti - Mrs. Phelps

Giovanni Papagni - Michael

Paolo Giammona – Rodrigo

Fatima Rosati - Acrobata

Aureliano Avogadro - Tommy/Eric

Maria Vittoria Balzarelli - Ortensia/Alice

Aurora Biddittu - Amanda

Alessia Conte - Bruce

Annalisa Costanzo - Ortensia/Amanda

Ehsan Fakeri - Nigel

Greta Fronzi - Alice/Amanda

Riccardo Gallo - Eric/Nigel

Adele Gatti - Alice/cover Matilda

Alessandro Pennisi - Tommy/Eric

Emma Remelli - Violetta

Viola Sabaini - Violetta/Ortensia

Micol Sergi - Bruce

Ensemble

Benjamin Bemporad, Mattia Di Marco, Silvia Giacobbe, Paolo Giammona, Ginevra Grossi, Clara Intorre, Fatima Rosati, Roberto Torri, Lucrezia Zizzo

ORCHESTRA DAL VIVO

Federico Zylka - Direttore musicale associato / Tastiera 2

Matteo Libutti - Tastiera 1

David Giacomini - Chitarre

Stefano Nunzi - Basso e Contrabbasso

Simone Macram - Batteria e Percussioni

