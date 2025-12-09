Review: MATILDA al TEATRO SISTINA

UN GRADITO RITORNO IN SCENA CON IMPORTANTI NOVITA' NEL CAST
Dopo due anni torna al Sistina il musical Matilda nella produzione curata da Massimo Romeo Piparo ma con alcuni essenziali cambiamenti nel cast.
Il musical scritto da Roald Dahl con le musiche e liriche Tim Minchin e un libretto di Dennis Kelly è tratto dal film omonimo e ripercorre le vicende della piccola Matilda bistrattata e bullizzata dai suoi stessi genitori e che trova la sua forza nella lettura e nello studio. Oltre ai suoi genitori la piccola cade vittima della direttrice della scuola, la preside Trinciabue, perfida e senza pietà. La sua fervida immaginazione e la sua forza interiore attirano l’attenzione della bibliotecaria e della sua maestra che l’aiuteranno a sorvolare le angherie subite. A sua volta Matilda riuscirà a portar loro luce e serenità.
In questa edizione sono stati confermati alcuni protagonisti della passata edizione. La piccola Matilda è interpretata da Giulia Covelli i cui due anni in più hanno solamente dato più spessore alla sua già ottima interpretazione. Elena Mancuso e Gianmarco Pozzoli sono anche in questa edizione i suoi genitori, eccessivi, spudorati, senz’altro anche loro più a loro agio con questi personaggi in cui si sono rivelati meno odiosi e più accattivanti. Matteo Guma, con la sua calda voce ha il triplice ruolo del Dottore, dell’Escapologo e del mafioso Sergei. Ilaria Fioravanti è l'attenta bibliotecaria in un ruolo solo recitato. Le new entry vedono in due ruoli principali due artisti che hanno saputo accapararsi questi ruoli con maestria e simpatia.
La Maestra Dolcemiele è interpretata da un graditissimo ritorno sulle scene di Roberta Lanfranchi la cui voce molto bene si adatta ai brani del suo personaggio. Spigliata ma perfettamente “dolce” ha sicuramente apportato un plus a questa edizione.
Nel ruolo della Preside Trinciabue si cimenta per la prima volta un sorprendente Sebastiano Somma la cui simpatia e professionalità hanno ben caratterizzato questo personaggio la cui antipatia risulta alla fine coerente. Il bravo attore affronta questo ruolo con coraggio nel suo aspetto decisamente poco comodo e poco “attraente” in cui si trova a recitare. Nella notevole padronanza del suo movimento in scena e nell'atteggiamento recitativo rende perfettamente credibile questo odioso personaggio.
Inutile dire che la parte da leone la fanno i bambini e i ragazzi dell’Accademia del Sistina che in ogni numero in cui sono presenti in scena hanno entusiasmato il pubblico dando prova di un impegno non indifferente. Ognuno di loro ha perfettamente calzato il proprio ruolo senza sbavature, senza esagerazioni, risultato di un’attenta regia e soprattutto di una buona preparazione e attento studio delle non facili ma sicuramente spumeggianti coreografie di Billy Mitchell.
Anche per questo musical, Massimo Romeo Piparo ha voluto l’orchestra dal vivo la cui direzione musicale è del Maestro Emanule Friello che, occupato nella direzione dell’orchestra nell’altro musical prodotto da Piparo, Moulin Rouge Il Musical! ha qui lasciato la bacchetta al Maestro Federico Zylka.
Matilda è un musical non solo per bambini. Come ha sottolineato lo stesso Massimo Romeo Piparo nei saluti finali, è un musical che deve far riflettere anche gli adulti rivelando quanto certi comportamenti possano essere molto dannosi: non tutti i piccoli hanno la stessa fortuna di avere la forza della giovane protagonista. Potrà sembrare un musical frivolo ma non è assolutamente superficiale o banale. Pregio degli autori ma anche della regia che ha messo ben in luce, pur con leggerezza, dei temi di purtroppo continua attualità.
Matilda rimarrà in scena fino al 4 gennaio 2026.
PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina
presentano
MATILDA IL MUSICAL
di Roald Dahl
Musiche e Liriche Tim Minchin Libretto Dennis Kelly
Versione italiana di Massimo Romeo Piparo
Direzione Musicale Emanuele Friello
Direzione d’orchestra Federico Zylka
Coreografie Billy Mitchell
Disegno luci Umile Vainieri
Suono Stefano Gorini
con
SEBASTIANO SOMMA nel ruolo della Preside Trinciabue
ROBERTA LANFRANCHI nel ruolo della maestra Dolcemiele
GIANMARCO POZZOLI nel ruolo del papà di Matilda
Giulia Chiovelli - Matilda
Elena Mancuso - la mamma di Matilda
Matteo Guma - Dottore/Sergei/Escapologo
Ilaria Fioravanti - Mrs. Phelps
Giovanni Papagni - Michael
Paolo Giammona – Rodrigo
Fatima Rosati - Acrobata
Aureliano Avogadro - Tommy/Eric
Maria Vittoria Balzarelli - Ortensia/Alice
Aurora Biddittu - Amanda
Alessia Conte - Bruce
Annalisa Costanzo - Ortensia/Amanda
Ehsan Fakeri - Nigel
Greta Fronzi - Alice/Amanda
Riccardo Gallo - Eric/Nigel
Adele Gatti - Alice/cover Matilda
Alessandro Pennisi - Tommy/Eric
Emma Remelli - Violetta
Viola Sabaini - Violetta/Ortensia
Micol Sergi - Bruce
Ensemble
Benjamin Bemporad, Mattia Di Marco, Silvia Giacobbe, Paolo Giammona, Ginevra Grossi, Clara Intorre, Fatima Rosati, Roberto Torri, Lucrezia Zizzo
ORCHESTRA DAL VIVO
Federico Zylka - Direttore musicale associato / Tastiera 2
Matteo Libutti - Tastiera 1
David Giacomini - Chitarre
Stefano Nunzi - Basso e Contrabbasso
Simone Macram - Batteria e Percussioni
BOTTEGHINO
biglietteria@ilsistina.it ufficiogruppi@ilsistina.it
ACQUISTA ONLINE
Orari spettacolo
Dal giovedì al sabato ore 20.30 Domenica ore 16.00
Sabato 20 dicembre ore 16,00 e ore 20,30
Festivi
Lunedì 8 dicembre ore 16,00
Venerdì 26 dicembre ore 16,00
Sabato 27 dicembre ore 16,00
Venerdì 2 gennaio ore 16,00
Sabato 3 gennaio ore 16,00
Videos