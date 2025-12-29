Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Germany Awards; SEELE FÜR SEELE Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Germany & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Germany Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Germany Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Tim Zimmermann
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
41%
Wagner Moreira
- EINE WINTERREISE
- Theater Regensburg
16%
Sven Niemeyer
- JEDERMANN
- Freilichtspiele Schwäbisch Hall
16%
Sven Niemeyer
- KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage Theater Hamburg
8%
Gabriel Pitoni
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
7%
Timo Radünz
- FOOTLOOSE
- Showslot Tour
4%
Gabriel Pitoni
- NEXT TO ME
- Theater Regensburg
3%
Alessia Ruffolo
- DER DALL MCNEAL BY AYAD AKHTAR
- Düsseldorfer Schauspielhaus
3%
Gabriel Pitoni
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
2%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Jose Luna
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
48%
Sebastian Weber
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
13%
Susanne Hubrich
- DIE REISE ZUM MOND
- Theater regensburg
8%
Mara Lena Schönborn
- DIE SCHÖNE UND DAS BIEST
- Showslot Tour
6%
Belén Montoliú
- WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
6%
Kristopher Kempf
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
5%
Sebastian Ritschel
- COME FROM AWAY
- TheaterRegensburg
5%
Barbara Blaschke / Sebastian Ritschel
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
4%
Hilke Fomferra
- MOBY DICK
- Theater Regensburg
4%Best Dance Production EINE WINTERREISE
- Theater Regensburg
53%NEXT TO ME
- Theater Regensburg
47%Best Direction Of A Musical
Birgit Simmler
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
47%
Sebastian Ritschel
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
22%
Franziska Kuropka
- KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage Theater Hamburg
18%
Sebastian Ritschel
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
8%
Alex Balga
- DIE SCHÖNE UND DAS BIEST
- Showslot Tour
4%Best Direction Of A Play
Philipp Moschitz
- JEDERMANN
- Freilichtspiele Schwäbisch Hall
34%
Gil Mehmert
- DIE RÄUBER
- Festspiele Bad Hersfeld
26%
Iphigenies Rache
- LILLY-MARIE VOGLER
- Theater Regensburg
17%
Antje Thoms
- WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK
- Theater Regensburg
11%
Anaïs Durand-Mauptit
- MOBY DICK
- Theater Regensburg
5%
Moritz Nikolaus Koch
- WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
5%
Maltr Kreutzfeld
- BONDI BEACH
- Theater Regensburg
2%Best Ensemble SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
50%JEDERMANN
- Freilichtspiele Schwäbisch Hall
15%COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
14%KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage Theater Hamburg
7%WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
6%DIE RÄUBER
- Festspiele Bad Hersfeld
3%DIE REISE ZUM MOND
- Theater Regensburg
3%MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Andi Hönig
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
55%
Maximilian Spielvogel
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
10%
David Herzog
- WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
7%
Sebastian Ritschel / Wanja Ostrower
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
7%
Wanja Ostrower
- WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK
- Theater Regensburg
6%
Michael Grundner
- DIE RÄUBER
- Festspiele Bad Hersfeld
5%
Mara Madeleine Pieler
- DER FALL MCNEAL BY AYAD AKHTAR
- Düsseldorfer Schauspielhaus
4%
Michael Grundner
- FOOTLOOSE
- Showslot Tour
3%
Michael Grundner
- DIE SCHÖNE UND DAS BIEST
- Showslot Tour
3%Best Music Direction & Orchestra Performance
Frank Nimsgern
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
67%
Andreas Kowalewitz
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
13%
Tom Woods
- DIE REISE ZUM MOND
- Theater Regensburg
13%
Andreas Kowalewitz
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
5%
Stefan Veselka
- ILLUSIONEN
- Theater Regensburg
3%Best Musical SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
60%COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
17%KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage Theater Hamburg
14%FOOTLOOOSE
- Showslot Tour
5%MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
4%Best New Play Or Musical SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
60%IPHIGENIES RACHE
- Theater Regensburg
17%DIE RÄUBER
- Festspiele Bad Hersfeld
15%CONNI SCHEISST AUF ALLES
- Theater Regensburg
8%Best Performer In A Musical
Anja Backus
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
56%
Philip Rakoczy
- KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage Theater Hamburg
7%
Wietske van Tongeren
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
6%
Benedikt Eder
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
5%
Alejandro Firlei Fernandez
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
5%
Fabiana Locke
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
5%
Andi Bieber
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
4%
Andreas Bieber
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
3%
Felix Rabas
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
3%
Kerstin Bald
- FOOTLOOSE
- Showslot Tour
2%
Nik Breidenbach
- KEIN PARDON
- First Stage Hamburg
2%
Ethan Freeman
- FOOTLOOSE
- Showslot Tour
2%
Friederike Bauer
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
2%Best Performer In A Play
David Jakobs
- DIE RÄUBER
- Festspiele Bad Hersfeld
47%
Lilly-Marie Vogler
- IPHIGENIES RACHE
- Theater Regensburg
32%
Gerhard Hermann
- MOBY DICK
- Theater Regensburg
11%
Joscha Eißen
- MOBY DICK
- Theater Regensburg
6%
Thomas Mehlhorn
- MOBY DICK
- Theater Regensburg
5%Best Play DIE RÄUBER
- Festspiele Bad Hersfeld
41%IPHIGENIES RACHE
- Theater Regensburg
22%WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
13%CONNIE SCHEISST AUF ALLES
- Theater REgensburg
13%WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK
- Theater Regensburg
10%Best Production of an Opera TRISTAN UND ISOLDE
- Theater Regensburg
35%DER KLEINE PRINZ
- Theater Regensburg
33%DIE REISE ZUM MOND
- Theater Regensburg
20%DIE WUNDERBAHREN JAHRE
- Theater Regensburg
12%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Sam Madwar
- DIE SCHÖNE UND DAS BIEST
- Showslot Tour
30%
Kristopher Kempf
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
24%
Sebastian Ritschel / Barbara Blaschke
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
17%
Florian Barth
- WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK
- Theater Regensburg
10%
Belén Montoliú
- WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
10%
Barbara Blaschke / Sebastian Ritschel
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
9%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Andreas Kowalewitz
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
35%
Dennis Heise
- FOOTLOOSE
- Showslot Tour
24%
Andreas Kowalewitz
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
13%
Oliver Niess
- WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
11%
Dominik Tremel
- MOBY DICK
- Theater Regensburg
10%
Tom Gatza
- DER FALL MCNEAL BY AYAD AKHTAR
- Düsseldorfer Schauspielhaus
7%Best Supporting Performer In A Musical
Manuel Karadeniz
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
55%
Carin Filipčić
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
16%
Alejandro Nicolás Firlei Fernández
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
10%
Andreas Bieber
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
10%
Friederike Bauer
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
8%Favorite Theatre
Festspielhaus Neuschwanstein
56%
Theater Regensburg
32%
First Stage Hamburg
11%