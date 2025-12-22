Voting continues through December 31, 2025.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Germany Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
Best Choreography Of A Play Or Musical
Tim Zimmermann - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 40%
Wagner Moreira - EINE WINTERREISE - Theater Regensburg 17%
Sven Niemeyer - JEDERMANN - Freilichtspiele Schwäbisch Hall 15%
Sven Niemeyer - KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage Theater Hamburg 9%
Gabriel Pitoni - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 7%
Timo Radünz - FOOTLOOSE - Showslot Tour 4%
Gabriel Pitoni - NEXT TO ME - Theater Regensburg 3%
Alessia Ruffolo - DER DALL MCNEAL BY AYAD AKHTAR - Düsseldorfer Schauspielhaus 2%
Gabriel Pitoni - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 2%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Jose Luna - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 47%
Sebastian Weber - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 13%
Susanne Hubrich - DIE REISE ZUM MOND - Theater regensburg 8%
Mara Lena Schönborn - DIE SCHÖNE UND DAS BIEST - Showslot Tour 6%
Belén Montoliú - WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 6%
Kristopher Kempf - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 6%
Sebastian Ritschel - COME FROM AWAY - TheaterRegensburg 5%
Barbara Blaschke / Sebastian Ritschel - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 5%
Hilke Fomferra - MOBY DICK - Theater Regensburg 5%
Best Dance Production
EINE WINTERREISE - Theater Regensburg 52%
NEXT TO ME - Theater Regensburg 48%
Best Direction Of A Musical
Birgit Simmler - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 47%
Sebastian Ritschel - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 22%
Franziska Kuropka - KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage Theater Hamburg 19%
Sebastian Ritschel - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 8%
Alex Balga - DIE SCHÖNE UND DAS BIEST - Showslot Tour 4%
Best Direction Of A Play
Philipp Moschitz - JEDERMANN - Freilichtspiele Schwäbisch Hall 34%
Gil Mehmert - DIE RÄUBER - Festspiele Bad Hersfeld 25%
Iphigenies Rache - LILLY-MARIE VOGLER - Theater Regensburg 17%
Antje Thoms - WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK - Theater Regensburg 10%
Anaïs Durand-Mauptit - MOBY DICK - Theater Regensburg 5%
Moritz Nikolaus Koch - WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 5%
Maltr Kreutzfeld - BONDI BEACH - Theater Regensburg 2%
Best Ensemble
SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 48%
JEDERMANN - Freilichtspiele Schwäbisch Hall 16%
COME FROM AWAY - Theater Regensburg 15%
KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage Theater Hamburg 7%
WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 7%
DIE RÄUBER - Festspiele Bad Hersfeld 3%
DIE REISE ZUM MOND - Theater Regensburg 3%
MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 2%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Andi Hönig - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 54%
Maximilian Spielvogel - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 10%
David Herzog - WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 7%
Sebastian Ritschel / Wanja Ostrower - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 7%
Wanja Ostrower - WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK - Theater Regensburg 7%
Michael Grundner - DIE RÄUBER - Festspiele Bad Hersfeld 5%
Mara Madeleine Pieler - DER FALL MCNEAL BY AYAD AKHTAR - Düsseldorfer Schauspielhaus 4%
Michael Grundner - FOOTLOOSE - Showslot Tour 4%
Michael Grundner - DIE SCHÖNE UND DAS BIEST - Showslot Tour 3%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Frank Nimsgern - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 63%
Andreas Kowalewitz - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 14%
Tom Woods - DIE REISE ZUM MOND - Theater Regensburg 14%
Andreas Kowalewitz - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 5%
Stefan Veselka - ILLUSIONEN - Theater Regensburg 3%
Best Musical
SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 56%
COME FROM AWAY - Theater Regensburg 19%
KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage Theater Hamburg 15%
FOOTLOOOSE - Showslot Tour 5%
MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 5%
Best New Play Or Musical
SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 57%
IPHIGENIES RACHE - Theater Regensburg 19%
DIE RÄUBER - Festspiele Bad Hersfeld 15%
CONNI SCHEISST AUF ALLES - Theater Regensburg 8%
Best Performer In A Musical
Anja Backus - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 54%
Philip Rakoczy - KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage Theater Hamburg 7%
Wietske van Tongeren - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 6%
Benedikt Eder - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 5%
Alejandro Firlei Fernandez - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 5%
Fabiana Locke - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 5%
Andi Bieber - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 3%
Felix Rabas - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 3%
Andreas Bieber - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 3%
Kerstin Bald - FOOTLOOSE - Showslot Tour 2%
Nik Breidenbach - KEIN PARDON - First Stage Hamburg 2%
Friederike Bauer - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 2%
Ethan Freeman - FOOTLOOSE - Showslot Tour 2%
Best Performer In A Play
David Jakobs - DIE RÄUBER - Festspiele Bad Hersfeld 46%
Lilly-Marie Vogler - IPHIGENIES RACHE - Theater Regensburg 32%
Gerhard Hermann - MOBY DICK - Theater Regensburg 11%
Joscha Eißen - MOBY DICK - Theater Regensburg 6%
Thomas Mehlhorn - MOBY DICK - Theater Regensburg 5%
Best Play
DIE RÄUBER - Festspiele Bad Hersfeld 39%
IPHIGENIES RACHE - Theater Regensburg 23%
WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 13%
CONNIE SCHEISST AUF ALLES - Theater REgensburg 13%
WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK - Theater Regensburg 11%
Best Production of an Opera
DER KLEINE PRINZ - Theater Regensburg 34%
TRISTAN UND ISOLDE - Theater Regensburg 34%
DIE REISE ZUM MOND - Theater Regensburg 20%
DIE WUNDERBAHREN JAHRE - Theater Regensburg 12%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Sam Madwar - DIE SCHÖNE UND DAS BIEST - Showslot Tour 30%
Kristopher Kempf - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 24%
Sebastian Ritschel / Barbara Blaschke - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 18%
Florian Barth - WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK - Theater Regensburg 10%
Belén Montoliú - WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 10%
Barbara Blaschke / Sebastian Ritschel - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 9%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Andreas Kowalewitz - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 35%
Dennis Heise - FOOTLOOSE - Showslot Tour 24%
Andreas Kowalewitz - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 13%
Oliver Niess - WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 11%
Dominik Tremel - MOBY DICK - Theater Regensburg 10%
Tom Gatza - DER FALL MCNEAL BY AYAD AKHTAR - Düsseldorfer Schauspielhaus 7%
Best Supporting Performer In A Musical
Manuel Karadeniz - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 54%
Carin Filipčić - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 17%
Alejandro Nicolás Firlei Fernández - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 11%
Andreas Bieber - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 10%
Friederike Bauer - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 8%
Favorite Theatre
Festspielhaus Neuschwanstein 54%
Theater Regensburg 34%
First Stage Hamburg 12%
