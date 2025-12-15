 tracker
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register/Login Games Grosses

Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Germany Awards; SEELE FÜR SEELE Leads Best Musical!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Dec. 15, 2025
Click Here for More on BWW Regional Awards
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Germany Awards; SEELE FÜR SEELE Leads Best Musical! Image
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Germany Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

Vote Now

2025 BroadwayWorld Germany Standings

Best Choreography Of A Play Or Musical
Tim Zimmermann - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 51%

Wagner Moreira - EINE WINTERREISE - Theater Regensburg 20%

Sven Niemeyer - KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage Theater Hamburg 10%

Gabriel Pitoni - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 6%

Timo Radünz - FOOTLOOSE - Showslot Tour 4%

Gabriel Pitoni - NEXT TO ME - Theater Regensburg 3%

Alessia Ruffolo - DER DALL MCNEAL BY AYAD AKHTAR - Düsseldorfer Schauspielhaus 3%

Gabriel Pitoni - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 2%

Sven Niemeyer - JEDERMANN - Freilichtspiele Schwäbisch Hall 1%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Jose Luna - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 51%

Sebastian Weber - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 15%

Susanne Hubrich - DIE REISE ZUM MOND - Theater regensburg 6%

Kristopher Kempf - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 6%

Belén Montoliú - WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 6%

Mara Lena Schönborn - DIE SCHÖNE UND DAS BIEST - Showslot Tour 5%

Sebastian Ritschel - COME FROM AWAY - TheaterRegensburg 5%

Barbara Blaschke / Sebastian Ritschel - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 3%

Hilke Fomferra - MOBY DICK - Theater Regensburg 3%

Best Dance Production
EINE WINTERREISE - Theater Regensburg 54%

NEXT TO ME - Theater Regensburg 46%

Best Direction Of A Musical
Birgit Simmler - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 52%

Sebastian Ritschel - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 19%

Franziska Kuropka - KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage Theater Hamburg 19%

Sebastian Ritschel - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 8%

Alex Balga - DIE SCHÖNE UND DAS BIEST - Showslot Tour 2%

Best Direction Of A Play
Gil Mehmert - DIE RÄUBER - Festspiele Bad Hersfeld 34%

Iphigenies Rache - LILLY-MARIE VOGLER - Theater Regensburg 21%

Philipp Moschitz - JEDERMANN - Freilichtspiele Schwäbisch Hall 17%

Antje Thoms - WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK - Theater Regensburg 12%

Anaïs Durand-Mauptit - MOBY DICK - Theater Regensburg 7%

Moritz Nikolaus Koch - WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 6%

Maltr Kreutzfeld - BONDI BEACH - Theater Regensburg 3%

Best Ensemble
SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 60%

COME FROM AWAY - Theater Regensburg 13%

KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage Theater Hamburg 9%

WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 8%

DIE REISE ZUM MOND - Theater Regensburg 3%

DIE RÄUBER - Festspiele Bad Hersfeld 3%

MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 2%

JEDERMANN - Freilichtspiele Schwäbisch Hall 1%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Andi Hönig - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 62%

Maximilian Spielvogel - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 9%

Wanja Ostrower - WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK - Theater Regensburg 6%

David Herzog - WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 6%

Sebastian Ritschel / Wanja Ostrower - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 5%

Michael Grundner - FOOTLOOSE - Showslot Tour 4%

Michael Grundner - DIE RÄUBER - Festspiele Bad Hersfeld 3%

Michael Grundner - DIE SCHÖNE UND DAS BIEST - Showslot Tour 2%

Mara Madeleine Pieler - DER FALL MCNEAL BY AYAD AKHTAR - Düsseldorfer Schauspielhaus 2%

Best Music Direction & Orchestra Performance
Frank Nimsgern - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 68%

Andreas Kowalewitz - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 14%

Tom Woods - DIE REISE ZUM MOND - Theater Regensburg 11%

Andreas Kowalewitz - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 4%

Stefan Veselka - ILLUSIONEN - Theater Regensburg 3%

Best Musical
SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 61%

COME FROM AWAY - Theater Regensburg 17%

KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage Theater Hamburg 13%

MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 5%

FOOTLOOOSE - Showslot Tour 4%

Best New Play Or Musical
SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 63%

IPHIGENIES RACHE - Theater Regensburg 19%

DIE RÄUBER - Festspiele Bad Hersfeld 12%

CONNI SCHEISST AUF ALLES - Theater Regensburg 5%

Best Performer In A Musical
Anja Backus - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 60%

Philip Rakoczy - KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage Theater Hamburg 8%

Wietske van Tongeren - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 6%

Alejandro Firlei Fernandez - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 5%

Benedikt Eder - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 4%

Fabiana Locke - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 4%

Andi Bieber - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 3%

Andreas Bieber - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 3%

Felix Rabas - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 3%

Kerstin Bald - FOOTLOOSE - Showslot Tour 2%

Nik Breidenbach - KEIN PARDON - First Stage Hamburg 2%

Friederike Bauer - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 1%

Ethan Freeman - FOOTLOOSE - Showslot Tour 0%

Best Performer In A Play
David Jakobs - DIE RÄUBER - Festspiele Bad Hersfeld 50%

Lilly-Marie Vogler - IPHIGENIES RACHE - Theater Regensburg 32%

Gerhard Hermann - MOBY DICK - Theater Regensburg 10%

Joscha Eißen - MOBY DICK - Theater Regensburg 4%

Thomas Mehlhorn - MOBY DICK - Theater Regensburg 4%

Best Play
DIE RÄUBER - Festspiele Bad Hersfeld 42%

IPHIGENIES RACHE - Theater Regensburg 25%

WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 12%

WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK - Theater Regensburg 10%

CONNIE SCHEISST AUF ALLES - Theater REgensburg 10%

Best Production of an Opera
TRISTAN UND ISOLDE - Theater Regensburg 40%

DER KLEINE PRINZ - Theater Regensburg 32%

DIE REISE ZUM MOND - Theater Regensburg 18%

DIE WUNDERBAHREN JAHRE - Theater Regensburg 10%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Sam Madwar - DIE SCHÖNE UND DAS BIEST - Showslot Tour 33%

Kristopher Kempf - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 22%

Sebastian Ritschel / Barbara Blaschke - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 19%

Barbara Blaschke / Sebastian Ritschel - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 10%

Florian Barth - WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK - Theater Regensburg 8%

Belén Montoliú - WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 7%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Andreas Kowalewitz - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 32%

Dennis Heise - FOOTLOOSE - Showslot Tour 28%

Andreas Kowalewitz - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 14%

Oliver Niess - WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 11%

Dominik Tremel - MOBY DICK - Theater Regensburg 9%

Tom Gatza - DER FALL MCNEAL BY AYAD AKHTAR - Düsseldorfer Schauspielhaus 6%

Best Supporting Performer In A Musical
Manuel Karadeniz - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 60%

Carin Filipčić - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 14%

Alejandro Nicolás Firlei Fernández - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 11%

Friederike Bauer - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 7%

Andreas Bieber - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 7%

Favorite Theatre
Festspielhaus Neuschwanstein 57%

Theater Regensburg 32%

First Stage Hamburg 11%

Wrong region? Click here.

Regional Awards
Germany Awards - Live Stats
Best Musical - Top 3
1. SEELE FÜR SEELE (Festspielhaus Neuschwanstein)
61.1% of votes
2. COME FROM AWAY (Theater Regensburg)
17.2% of votes
3. KEIN PARDON - DAS MUSICAL (First Stage Theater Hamburg)
13% of votes

Don't Miss a Germany News Story
Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more...


Videos