Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Germany Awards; SEELE FÜR SEELE Leads Best Musical!

The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Germany Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Germany Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Tim Zimmermann
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
51%
Wagner Moreira
- EINE WINTERREISE
- Theater Regensburg
20%
Sven Niemeyer
- KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage Theater Hamburg
10%
Gabriel Pitoni
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
6%
Timo Radünz
- FOOTLOOSE
- Showslot Tour
4%
Gabriel Pitoni
- NEXT TO ME
- Theater Regensburg
3%
Alessia Ruffolo
- DER DALL MCNEAL BY AYAD AKHTAR
- Düsseldorfer Schauspielhaus
3%
Gabriel Pitoni
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
2%
Sven Niemeyer
- JEDERMANN
- Freilichtspiele Schwäbisch Hall
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Jose Luna
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
51%
Sebastian Weber
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
15%
Susanne Hubrich
- DIE REISE ZUM MOND
- Theater regensburg
6%
Kristopher Kempf
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
6%
Belén Montoliú
- WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
6%
Mara Lena Schönborn
- DIE SCHÖNE UND DAS BIEST
- Showslot Tour
5%
Sebastian Ritschel
- COME FROM AWAY
- TheaterRegensburg
5%
Barbara Blaschke / Sebastian Ritschel
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
3%
Hilke Fomferra
- MOBY DICK
- Theater Regensburg
3%Best Dance Production EINE WINTERREISE
- Theater Regensburg
54%NEXT TO ME
- Theater Regensburg
46%Best Direction Of A Musical
Birgit Simmler
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
52%
Sebastian Ritschel
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
19%
Franziska Kuropka
- KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage Theater Hamburg
19%
Sebastian Ritschel
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
8%
Alex Balga
- DIE SCHÖNE UND DAS BIEST
- Showslot Tour
2%
Best Direction Of A Play
Gil Mehmert
- DIE RÄUBER
- Festspiele Bad Hersfeld
34%
Iphigenies Rache
- LILLY-MARIE VOGLER
- Theater Regensburg
21%
Philipp Moschitz
- JEDERMANN
- Freilichtspiele Schwäbisch Hall
17%
Antje Thoms
- WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK
- Theater Regensburg
12%
Anaïs Durand-Mauptit
- MOBY DICK
- Theater Regensburg
7%
Moritz Nikolaus Koch
- WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
6%
Maltr Kreutzfeld
- BONDI BEACH
- Theater Regensburg
3%Best Ensemble SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
60%COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
13%KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage Theater Hamburg
9%WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
8%DIE REISE ZUM MOND
- Theater Regensburg
3%DIE RÄUBER
- Festspiele Bad Hersfeld
3%MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
2%JEDERMANN
- Freilichtspiele Schwäbisch Hall
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Andi Hönig
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
62%
Maximilian Spielvogel
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
9%
Wanja Ostrower
- WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK
- Theater Regensburg
6%
David Herzog
- WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
6%
Sebastian Ritschel / Wanja Ostrower
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
5%
Michael Grundner
- FOOTLOOSE
- Showslot Tour
4%
Michael Grundner
- DIE RÄUBER
- Festspiele Bad Hersfeld
3%
Michael Grundner
- DIE SCHÖNE UND DAS BIEST
- Showslot Tour
2%
Mara Madeleine Pieler
- DER FALL MCNEAL BY AYAD AKHTAR
- Düsseldorfer Schauspielhaus
2%Best Music Direction & Orchestra Performance
Frank Nimsgern
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
68%
Andreas Kowalewitz
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
14%
Tom Woods
- DIE REISE ZUM MOND
- Theater Regensburg
11%
Andreas Kowalewitz
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
4%
Stefan Veselka
- ILLUSIONEN
- Theater Regensburg
3%Best Musical SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
61%COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
17%KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage Theater Hamburg
13%MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
5%FOOTLOOOSE
- Showslot Tour
4%Best New Play Or Musical SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
63%IPHIGENIES RACHE
- Theater Regensburg
19%DIE RÄUBER
- Festspiele Bad Hersfeld
12%CONNI SCHEISST AUF ALLES
- Theater Regensburg
5%Best Performer In A Musical
Anja Backus
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
60%
Philip Rakoczy
- KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage Theater Hamburg
8%
Wietske van Tongeren
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
6%
Alejandro Firlei Fernandez
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
5%
Benedikt Eder
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
4%
Fabiana Locke
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
4%
Andi Bieber
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
3%
Andreas Bieber
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
3%
Felix Rabas
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
3%
Kerstin Bald
- FOOTLOOSE
- Showslot Tour
2%
Nik Breidenbach
- KEIN PARDON
- First Stage Hamburg
2%
Friederike Bauer
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
1%
Ethan Freeman
- FOOTLOOSE
- Showslot Tour
0%Best Performer In A Play
David Jakobs
- DIE RÄUBER
- Festspiele Bad Hersfeld
50%
Lilly-Marie Vogler
- IPHIGENIES RACHE
- Theater Regensburg
32%
Gerhard Hermann
- MOBY DICK
- Theater Regensburg
10%
Joscha Eißen
- MOBY DICK
- Theater Regensburg
4%
Thomas Mehlhorn
- MOBY DICK
- Theater Regensburg
4%Best Play DIE RÄUBER
- Festspiele Bad Hersfeld
42%IPHIGENIES RACHE
- Theater Regensburg
25%WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
12%WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK
- Theater Regensburg
10%CONNIE SCHEISST AUF ALLES
- Theater REgensburg
10%Best Production of an Opera TRISTAN UND ISOLDE
- Theater Regensburg
40%DER KLEINE PRINZ
- Theater Regensburg
32%DIE REISE ZUM MOND
- Theater Regensburg
18%DIE WUNDERBAHREN JAHRE
- Theater Regensburg
10%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Sam Madwar
- DIE SCHÖNE UND DAS BIEST
- Showslot Tour
33%
Kristopher Kempf
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
22%
Sebastian Ritschel / Barbara Blaschke
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
19%
Barbara Blaschke / Sebastian Ritschel
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
10%
Florian Barth
- WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK
- Theater Regensburg
8%
Belén Montoliú
- WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
7%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Andreas Kowalewitz
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
32%
Dennis Heise
- FOOTLOOSE
- Showslot Tour
28%
Andreas Kowalewitz
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
14%
Oliver Niess
- WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
11%
Dominik Tremel
- MOBY DICK
- Theater Regensburg
9%
Tom Gatza
- DER FALL MCNEAL BY AYAD AKHTAR
- Düsseldorfer Schauspielhaus
6%Best Supporting Performer In A Musical
Manuel Karadeniz
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
60%
Carin Filipčić
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
14%
Alejandro Nicolás Firlei Fernández
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
11%
Friederike Bauer
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
7%
Andreas Bieber
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
7%Favorite Theatre
Festspielhaus Neuschwanstein
57%
Theater Regensburg
32%
First Stage Hamburg
11%