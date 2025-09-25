 tracker
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register Games Grosses

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid

Así llegaron los invitados e invitadas a la gran noche de estreno de la nueva producción de LetsGo en la capital.

By: Sep. 25, 2025
Enter Your Email to Unlock This Article

Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.




Existing user? Just click login.

Anoche tuvo lugar la esperada premiere de CABARET en el UMUSIC Hotel Madrid Teatro Albéniz, donde artistas, personalidades del mundo de la cultura y medios de comunicación se dieron cita para celebrar el estreno de esta producción inmersiva de LetsGo. El teatro se transformó en el mítico Kit Kat Klub y recibió a numerosos invitados que no quisieron perderse uno de los grandes acontecimientos de la temporada teatral madrileña.

BroadwayWorld Spain estuvo presente en la velada y publicamos en exclusiva las imágenes del photocall, realizadas por nuestro fotógrafo Alejandro Palacios, que captaron la llegada del elenco y de los asistentes a este estreno tan esperado. Con Abril Zamora, Amanda Digón y Pepe Nufrio al frente del reparto, CABARET ya se ha consolidado como una cita imprescindible en la cartelera de Madrid.

Fotos: Alejandro Palacios

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Reparto de CABARET

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Equipo creativo de CABARET

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Amanda Digón, Abril Zamora y Pepe Nufrio

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Amanda Digón

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Abril Zamora

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Abril Zamora

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Pepe Nufrio

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Gonzalo Ramos

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Pepa Lucas

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
El elenco de CABARET

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Gorka Fernández e Iñaki Fernández

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Tamara

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Álex O'Dogherty

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Beatriz Mur y Pablo Puyol

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Marta Sango

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Blas Valverde y Marta Valverde

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Silvia Marsó

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Marisol Muriel y Manuel Bandera

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Tiago Barbosa

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Ricky Merino y Gerard Mínguez

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Las chicas del Kit Kat Klub

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Andrea Guasch

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Ricky Merino

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Jordi Sánchez

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Laura Pamplona

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Nerea Rodríguez

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Roger Berruezo

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Erika Bleda

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Lola Marceli

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Marilia de Andrés

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Lidia San José

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Eduardo Navarrete

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Bárbara Rey

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Santiago Segura

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Hornalla Góngora y Pupi Poisón

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Miguel Lago

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Christian Sánchez

PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid Image
Juanjo Bona




Don't Miss a Spain News Story
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...

RATE & REVIEW ON MY SHOWS

The Great Gatsby
85 ratings

The Great Gatsby
Six
87 ratings

Six
Maybe Happy Ending
106 ratings

Maybe Happy Ending
Buena Vista Social Club
40 ratings

Buena Vista Social Club

Activate Your MY SHOWS Profile


Videos