PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid

Así llegaron los invitados e invitadas a la gran noche de estreno de la nueva producción de LetsGo en la capital.
Anoche tuvo lugar la esperada premiere de CABARET en el UMUSIC Hotel Madrid Teatro Albéniz, donde artistas, personalidades del mundo de la cultura y medios de comunicación se dieron cita para celebrar el estreno de esta producción inmersiva de LetsGo. El teatro se transformó en el mítico Kit Kat Klub y recibió a numerosos invitados que no quisieron perderse uno de los grandes acontecimientos de la temporada teatral madrileña.
BroadwayWorld Spain estuvo presente en la velada y publicamos en exclusiva las imágenes del photocall, realizadas por nuestro fotógrafo Alejandro Palacios, que captaron la llegada del elenco y de los asistentes a este estreno tan esperado. Con Abril Zamora, Amanda Digón y Pepe Nufrio al frente del reparto, CABARET ya se ha consolidado como una cita imprescindible en la cartelera de Madrid.
Fotos: Alejandro Palacios
Reparto de CABARET
Equipo creativo de CABARET
Amanda Digón, Abril Zamora y Pepe Nufrio
Amanda Digón
Abril Zamora
Abril Zamora
Gonzalo Ramos
El elenco de CABARET
Gorka Fernández e Iñaki Fernández
Tamara
Álex O'Dogherty
Beatriz Mur y Pablo Puyol
Marta Sango
Blas Valverde y Marta Valverde
Silvia Marsó
Marisol Muriel y Manuel Bandera
Tiago Barbosa
Ricky Merino y Gerard Mínguez
Las chicas del Kit Kat Klub
Andrea Guasch
Ricky Merino
Jordi Sánchez
Nerea Rodríguez
Lola Marceli
Marilia de Andrés
Lidia San José
Eduardo Navarrete
Bárbara Rey
Hornalla Góngora y Pupi Poisón
Miguel Lago
Christian Sánchez
Juanjo Bona
Videos