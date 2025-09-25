PHOTOS: Alfombra Roja del Estreno VIP de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid

Enter Your Email to Unlock This Article



Anoche tuvo lugar la esperada premiere de CABARET en el UMUSIC Hotel Madrid Teatro Albéniz, donde artistas, personalidades del mundo de la cultura y medios de comunicación se dieron cita para celebrar el estreno de esta producción inmersiva de LetsGo. El teatro se transformó en el mítico Kit Kat Klub y recibió a numerosos invitados que no quisieron perderse uno de los grandes acontecimientos de la temporada teatral madrileña.

BroadwayWorld Spain estuvo presente en la velada y publicamos en exclusiva las imágenes del photocall, realizadas por nuestro fotógrafo Alejandro Palacios, que captaron la llegada del elenco y de los asistentes a este estreno tan esperado. Con Abril Zamora, Amanda Digón y Pepe Nufrio al frente del reparto, CABARET ya se ha consolidado como una cita imprescindible en la cartelera de Madrid.

Fotos: Alejandro Palacios