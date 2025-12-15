TV: ¿Quién sabe más del otro? Jugamos con Amanda Digón y Gonzalo Ramos de CABARET

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Amanda Digón y Gonzalo Ramos, dos de los intérpretes principales de CABARET, protagonizan un nuevo y divertido vídeo en el que ponen a prueba cuánto saben el uno del otro. Entre preguntas inesperadas, risas y alguna que otra sorpresa, el juego revela la complicidad que existe entre ambos artistas dentro y fuera del escenario, ofreciendo al público una mirada cercana y desenfadada al elenco de esta ambiciosa producción inmersiva que puede verse en el UMusic Hotel Madrid.

Amanda Digón Mata interpreta a Sally Bowles en esta nueva versión del musical. Nacida en Barcelona y con raíces puertorriqueñas, cuenta con una sólida formación internacional tras graduarse en el London Studio Centre. Debutó en el West End con Dusty y ha participado en proyectos de primer nivel como West Side Story en el Festival de Salzburgo bajo la dirección musical de Gustavo Dudamel. En España ha protagonizado títulos como Dirty Dancing, Flashdance, El Médico y Malinche. Paralelamente, desarrolla su faceta como cantautora y ha participado en series de televisión como Yo quisiera y Secretos de Estado.

Gonzalo Ramos da vida a Ernst Ludwig en CABARET y es uno de los actores más versátiles de su generación. Formado en la Royal Academy of Music de Londres, cuenta con una extensa trayectoria en cine y televisión, con más de cincuenta trabajos en títulos como Física o Química, Genius: Picasso, Néboa o La Promesa. Sobre los escenarios ha protagonizado recientemente Goteras y ha destacado en Castelvines y Monteses, dirigida por Sergio Peris-Mencheta, trabajo por el que recibió el Premio BroadwayWorld al Mejor Actor de Reparto.

