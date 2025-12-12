TV: Julia Gómez Cora nos habla sobre las audiciones del SIX en Madrid

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Julia Gómez Cora, productora de SIX El Musical en España junto a Stellar Show, comparte cómo ha sido trabajar con el equipo creativo internacional para preparar la llegada del fenómeno global al Teatro Gran Vía en septiembre de 2026. En la entrevista repasa el proceso reciente de audiciones —todavía sin elenco anunciado— y la adaptación del musical a su primera producción íntegramente en español.

Con una sólida trayectoria en el teatro musical, Gómez Cora explica por qué SIX es un proyecto clave para ella y destaca la energía, el humor y el impacto internacional del espectáculo, que acumula premios, millones de espectadores y una enorme presencia digital. Una mirada privilegiada al interior del nuevo Queendom español.

