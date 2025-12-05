 tracker
PHOTOS: LA BELLA DURMIENTE Y EL BOSQUE ESCONDIDO llega al Teatro La Latina estas Navidades

Un musical familiar lleno de humor, magia y ritmos modernos que se convierte en el plan imprescindible de diciembre y enero en Madrid

By: Dec. 05, 2025

El Teatro La Latina abrirá sus puertas estas Navidades a LA BELLA DURMIENTE Y EL BOSQUE ESCONDIDO, la nueva producción musical de Jana Producciones que podrá verse del 23 de diciembre al 5 de enero. La prestigiosa escuela artística presenta una versión completamente renovada del cuento de Perrault, cargada de humor, aventura y grandes números musicales creados especialmente para disfrutar en familia.

Durante 75 minutos, personajes como Aurora, Maléfica, el príncipe o las tres hadas cobrarán vida a través de canciones originales que fusionan estilos tan variados como el rock’n’roll, el pop, el funk, el rap, el gospel o el jazz-blues. Esta mirada contemporánea al clásico se acompaña de una potente producción audiovisual, coreografías vibrantes y un vestuario lleno de color que invita al público a sumergirse en un bosque mágico donde la música es la protagonista.

El musical sorprende con un repertorio pensado para que pequeños y mayores no puedan evitar cantar y bailar desde sus butacas. Temas como Un Reino feliz, Blues de Maléfica, Revertir la maldición o Rock del Bosque definen a los personajes y sus emociones, combinando referencias al rock clásico, sonidos noventeros e incluso el vals de Chaikovski, que también tiene presencia en el espectáculo. Las baladas emocionantes, como Aquí te esperaré, y los números llenos de energía completan una experiencia que promete cautivar a todas las generaciones.

Dirigida por Javier Muñoz, creador reconocido por obras como La Leyenda del Unicornio o Blancanieves Boulevard, esta producción reafirma el sello de Jana Producciones, referente en teatro musical y formación artística en España. Con funciones matinales a las 12:00h, LA BELLA DURMIENTE Y EL BOSQUE ESCONDIDO se presenta como un plan perfecto para compartir en familia durante las fiestas navideñas. Las entradas ya están disponibles en la web del Teatro La Latina.

