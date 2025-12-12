Ya a la venta las entradas de SIX El Musical en Madrid

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Las entradas para SIX El Musical ya están oficialmente a la venta, dando comienzo a la cuenta atrás para uno de los estrenos más esperados de la próxima temporada en la Gran Vía madrileña. El fenómeno internacional que ha revolucionado Broadway y el West End, con su energía pop y su reinterpretación fresca y contemporánea de las seis esposas de Enrique VIII, aterrizará en Madrid en septiembre de 2026 con su primera producción íntegramente en español.

La producción, encabezada por Julia Gómez Cora, productora del musical en España junto a Stellar Show, cuenta con un destacado equipo creativo internacional que ya ha participado directamente en las fases de trabajo en nuestro país y que tiene una visión centrada en mantener la calidad y esencia del montaje original. Entre ellos se encuentran Katy Richardson (supervisora musical), Nicole Bondzie (coreógrafa asociada), Alexandra Spencer-Jones (directora asociada), Demid Naumov (associate producer, International) y Gara Roda, directora residente de la producción española.

El reciente proceso de audiciones —que tuvo lugar la semana pasada— reunió a cientos de intérpretes en busca de convertirse en las nuevas voces del Queendom español. Aunque todavía no se han anunciado las seis artistas que darán vida a las reinas en España, el interés y entusiasmo generados durante la convocatoria evidencian la magnitud del proyecto y el impacto cultural que la producción está preparada para tener en Madrid.

Con más de 3,5 millones de espectadores anuales en todo el mundo, más de 35 premios internacionales —incluidos dos Tony Awards y una nominación al Grammy— y una presencia digital que supera los 5.500 millones de reproducciones de su banda sonora, SIX se ha convertido en un auténtico fenómeno global. Su estreno en el Teatro Gran Vía marca un nuevo capítulo en su expansión internacional y una oportunidad única para que el público español disfrute por primera vez de esta explosiva mezcla de concierto pop, humor irreverente y reivindicación histórica. Con las entradas ya disponibles, comienza oficialmente el camino hacia el nuevo Queendom madrileño.

Imágenes de la compañía de Gira UK 2025

