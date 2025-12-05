EPICAL llega al Capitol de la Gran Vía el 9 de diciembre

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Las entradas para el pase del 9 de diciembre ya están disponibles y EPICAL se presentará en el Teatro Capitol como una propuesta sinfónica que reúne a una orquesta, coro y seis solistas bajo la dirección de Pepe Herrero. El proyecto integra música de géneros diversos —clásico, rock, electrónica, musical y bandas sonoras— mediante arreglos originales creados específicamente para esta producción.

En esta edición, EPICAL ofrecerá versiones sinfónicas de obras que abarcan desde Mozart, Puccini o Beethoven hasta autores contemporáneos como Hans Zimmer, Danny Elfman, Radiohead, Queen o Nirvana. El programa también incluye un primer adelanto de la banda sonora de la futura película basada en el universo del propio espectáculo. La dirección técnica corre a cargo de Anti Horrillo, responsable de un dispositivo audiovisual diseñado para integrarse en tiempo real con la interpretación musical.

El montaje contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Contemporánea de España y el Coro’N’Rock, además de intérpretes como la soprano Beatriz Albert, el tenor Darkángelo, Alberto Marín (guitarra), Matt de Vallejo (percusión electrónica) y Samuel Pérez (sintetizadores). Todos ellos proceden de ámbitos que van del rock y el metal a la música clásica y el pop, conformando un elenco de más de 80 artistas en escena.

Pepe Herrero, creador y director del proyecto, ha desarrollado su carrera en campos como el pop, el rock-metal y la música para audiovisuales, con colaboraciones para Mónica Naranjo, Pastora Soler, Bunbury o Natalia Jiménez, entre otros. EPICAL se integra en un plan artístico más amplio que incluye futuras presentaciones internacionales —la primera en Costa Rica el 23 de mayo— y el desarrollo de contenidos asociados como cine, literatura, videojuegos y un musical de nueva creación.

