Ágora Madrid celebra a Olivia Bay, finalista de OT 2025

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Ágora Madrid International School vivirá el próximo 15 de diciembre una de esas noches llamadas a convertirse en recuerdo colectivo. La final de Operación Triunfo contará con Olivia Bay, alumna del Bachillerato Artístico, que se ha colado entre las grandes finalistas del formato gracias a una trayectoria ascendente, sólida y llena de personalidad.

Para acompañar este momento único, el colegio abrirá las puertas de su Black Box a las 21.30h, donde estudiantes y familias podrán seguir en directo la gala que marcará un antes y un después para la joven artista. No es solo un visionado colectivo: es una celebración del talento, la constancia y el trabajo diario que caracterizan a uno de los programas formativos más reconocidos de España. Víctor Ullate Roche, director del Bachillerato de Artes Escénicas y Cine del centro, subraya el significado de este hito: “Olivia representa el espíritu, la constancia y el talento que definen nuestro Bachillerato Artístico. Acompañarla en un momento tan significativo de su carrera es un orgullo inmenso”.

En los últimos años, Ágora Madrid International School se ha consolidado como uno de los espacios de formación artística más influyentes de la educación privada en Europa. Su Bachillerato Artístico, dirigido por Víctor Ullate Roche y Nuria Sánchez, ha demostrado ser un auténtico trampolín para jóvenes intérpretes que hoy despuntan dentro y fuera del país. Entre los nombres que han salido de sus aulas destacan Laura de Arcos (becada en Miami y artista emergente reconocida por Spotify), Daniela Monter (AYLA, Los Mirror), Álvaro de los Santos (BILLY ELLIOT, becado en Guildford) o Jimena Martínez, formada en Urdang (Londres) y parte del elenco de la película WICKED. A ellos se suman talentos como Naia Castro, Asia Hellman, María Grant o Zoe Bonafonte. La trayectoria de todos ellos, junto a la proyección de Olivia Bay, refuerza la posición del Ágora Madrid International School como un referente europeo en la formación de artistas jóvenes y versátiles.

El impulso del centro a las artes escénicas también se refleja en la compañía teatral CLOWN QUIJOTE DE LA MANCHA, integrada por alumnos y exalumnos. Sus funciones en el Teatro Serrano de Madrid han cosechado un notable éxito de público y crítica, consolidando al proyecto como uno de los fenómenos teatrales emergentes del momento. Entre sus artistas figuran Galileo Diges, hijo del actor Daniel Diges, y Aarón Ullate, continuando una saga familiar muy ligada a la escena. El trabajo del grupo ha sido reconocido con varios premios teatrales, incluido el galardón a Mejor Musical Familiar otorgado por BroadwayWorld.

El Bachillerato Artístico del Ágora Madrid International School destaca por su enfoque innovador, su rigor y su capacidad para potenciar el talento joven desde una visión integral de las artes escénicas. Su prestigio internacional se debe a una combinación de excelencia técnica, acompañamiento personalizado y una filosofía que entiende el arte como disciplina, expresión y desarrollo personal.

La final de Operación Triunfo promete ser mucho más que el cierre de una edición del programa: será un acto de unión, orgullo y celebración para estudiantes, familias y docentes que han acompañado a Olivia Bay en su camino. El centro invita a la comunidad a compartir una velada especial en la que el talento de una alumna se convierte en inspiración para todos.





Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.