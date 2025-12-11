SORTEOS BWW: Te invitamos a ver RAFFAELLA el 20 de diciembre

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up



BroadwayWorld Spain pone en marcha un sorteo que permitirá a dos espectadores disfrutar en el Teatro Capitol Gran Vía de uno de los musicales más vibrantes de la temporada: RAFFAELLA. La iniciativa invita al público a conseguir dos entradas para la función del 20 de diciembre a las 17.30h, ofreciendo una oportunidad directa y accesible de vivir el espectáculo que ha conquistado al público madrileño.

Participar es sencillo y está al alcance de cualquier usuario de Instagram. Para entrar en el sorteo, solo es necesario dar “me gusta” al post publicado por BroadwayWorld Spain, seguir las cuentas de @broadwayworld_spain y @raffaella_elmusical, compartir la publicación en stories y dejar un comentario mencionando a la persona con la que les gustaría acudir al musical. No hay límite de participaciones: cada comentario cuenta como una nueva oportunidad. El plazo permanecerá abierto hasta el 18 de diciembre a las 15.00h.

Este sorteo llega en un momento especialmente destacado para RAFFAELLA, un espectáculo producido por Valeria Arzenton y Dreamcatcher Entertainment S.L., que ha sabido trasladar al escenario la esencia luminosa, festiva y siempre dinámica de Raffaella Carrà. Con un elenco liderado por Lorena Santiago acompañada de Robert Matchez, Chus Herranz, Paco García, Luana Carrera y Chemari Bello, el musical combina las canciones más icónicas de la artista con una puesta en escena de gran formato y una energía contagiosa.

