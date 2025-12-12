GERMANS DE SANG vuelve a Barcelona

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El musical GERMANS DE SANG regresa esta temporada al Teatre Condal de Barcelona con una propuesta renovada que recupera la esencia del clásico de Willy Russell. Esta vez está producido por Focus y dirigido por Daniel Anglès, con dirección musical de Andreu Gallén y dirección coreográfica de Ariadna Peya. Este retorno supone la recuperación de un título que marcó la escena catalana cuando se estrenó en el mismo teatro en 1994.

El director Daniel Anglès ha subrayado el impacto emocional que la propuesta está generando en el público desde las primeras previas. Anglès ha explicado también que el equipo ha abordado el proceso creativo separando cada disciplina -texto, coreografía y música- como si se tratara de espectáculos independientes, cosa que ha permitido alcanzar “un nivel muy alto en las tres áreas”. El director ha confirmado que la producció no hará gira y se quedará en el hasta la primavera, después de conseguir la cifra de de 20.000 entrades vendidas antres del estreno oficial del dia 18.

Andreu Gallén, Daniel Anglès i Ariadna Peya

Completan el equipo creativo Alessio Meloni (escenografía), Marc Udina (vestuario), David Bofarull (iluminación), Jordi Ballbé (sonido) y Àngels Salinas (caracterización). La banda musical, dirigida por el director musical Andreu Gallén, está formada por cinco músicos que interpretan en directo una partitura revisada. Gallén ha explicado que el equipo tenía claro que la música debía sonar contemporánea y que, gracias a la autorización del propio Willy Russell, han podido realizar nuevos arreglos que actualizan el lenguaje musical sin perder el espíritu del original.

El reparto está encabezado por Mariona Castillo en el papel de Sra Johnstone, y lo completan completan Triquell (Narrador), Albert Salazar (Mickey), Roc Bernadí (Eddie), Lucía Torres (Mrs. Lyons), Tai Fati (Linda), Toni Viñals (Mr. Lyons), Cisco Cruz (Sammy), Xavi Navarro (alternante del Narrador),Aleix Colomer, Elena Escorcia, Joan Mas, Carla Pizan, Guillem Ripoll, Pol Roselló, Júlia Sanz, Ferran Soler, Meritxell Valencia y Aran Vázquez.

La presentación de hoy ante la prensa ha servido para mostrar un avance del trabajo creativo y para compartir las primeras sensaciones del equipo artístico tras el inicio de las funciones previas.

La historia de GERMANS DE SANG, narra la vida de los gemelos Eddie y Mickey, que fueron separados al nacer y unidos por un destino trágico.Con su estreno en Liverpool en 1983 y más de dos décadas de permanencia en el West End y seis nominaciones a los Premios Tony, el musical ha recorrido países como Australia, Canadá, Sudáfrica o Alemania, convirtiéndose en uno de los grandes títulos del teatro musical internacional.

La producción permanecerá en el Teatre Condal hasta la primavera, consolidando el regreso de un clásico que continúa despertando una respuesta emocional poderosa entre el público contemporáneo.

