Se anuncia el reparto de LA HISTORIA INTERMINABLE en Sevilla

El próximo 19 de diciembre el FIBES de Sevilla acogerá el estreno de LA HISTORIA INTERMINABLE, donde podrá verse a lo largo de las Navidades hasta el 4 de enero.

Su productora beon. Entertainment ha anunciado así el elenco que dará vida a esta historia en su nueva etapa, y que está formado por Francisco Javier Blázquez, Vctoria Van Den Broek y Rebeca Lópezalternándose el papel de Bastian, Juan Pablo García, Carolina Gallardo y Valentina Cachimbo alternándose el papel de Atreyu, Noelia Rincón y Valeria Rojas alternándose el papel de Emperatriz Infantil, Fernando Báez (Koreander/Fujur/Viejo de la montaña), Antonio Recuerda (Koreander/Fujur/Viejo de la montaña/Padre), Claudio Columé (Gmork/Padre), Javi Soleil (Gmork), Leyre Aranda (Xayide), Nacho Sanfeliz (Elenco/Colono), Sara Ocaña (Elenco/Colona), Jairo Prada (Elenco/Artax) Irene Pozo (Elenco/Morla), Luis Morón (Elenco/Ygramul 1), Lucía Cardona (Elenco/Ygramul 2), Diego De Domingo (Elenco/Diminutiense), Andrea Enrich (Elenco/Doña Aiuola/Cover Xayide y Madre), María Bustelo (Elenco/Uyulala y Madre), Lucía Rincón (Elenco/Troll/Cover Emperatriz), Irene Reglero (Elenco/Silfo), Marta Castro (Elenco/Bailarina), Sergio Galiano (Elenco/Ygramul 3), Daniel Martínez (Elenco/Bailarín), Marco Román (Elenco/Bailarín), Amanda Rosales (Elenco/Bailarina), las swings Cristina Salvador y Mireia García, el swingJoan García y la asistente de coreografía Rocío Margón.

Esta superproducción está basada en el libro homónimo de Michael Ende, una de las mejores novelas fantásticas de todos los tiempos, y cuenta con la música de Iván Macías y la letra de Félix Amador.

LA HISTORIA INTERMINABLE tiene además una puesta en escena insólita y, en la actualidad, es el único musical que utiliza la animatrónica para dotar de realismo a criaturas como Fújur, el mítico dragón blanco de la suerte, Artax o el Comerrocas.

Es una producción de Dario Regattieri con la productora beon. Entertainment, dirigida por Federico Barrios Fierro con música original de Iván Macías. La escenografía es obra de Ricardo S. Cuerda, el diseño de la iluminación de Felipe Ramos y Jesús Díaz. Por su parte, Antonio Belart es el diseñador de vestuario.

