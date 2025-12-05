PHOTOS: No te pierdas las nuevas imágenes de escena de CHRISTMAS DREAMS

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El Teatro Rialto de Madrid acoge el estreno de la segunda temporada de CHRISTMAS DREAMS, el show navideño familiar que conquistó los corazones del público madrileño las pasadas navidades.

Eva Manjón y Juanjo Molina escriben y dirigen este espectáculo navideño con coreografías de Cuca Pon en el que que Sofie es una niña que hace tiempo que arrastra cierta tristeza y mal humor: ha perdido la ilusión por la Navidad. Pero Sugar, el Elfo favorito del Hada de la Navidad, llegará para poner una solución a este problema. Gracias a su magia élfica logrará reunir con Sofie a esos personajes que alguna vez dieron sentido a su infancia. Y así de nuevo la alegría, la ilusión, los sueños llenarán de nuevo la habitación de Sofie, ya que los personajes de nuestros cuentos infantiles (Peter Pan, Bella, Aladdin, Garfio, Blancanieves o Cenicienta) aparecen en el escenario de la mano de Sugar para devolverle la sonrisa y convertir así su navidad (y la nuestra) en una fecha inolvidable. El espectáculo cuenta también con la producción ejecutiva de Juan Carlos Parejo.

CHRISTMAS DREAMS obtuvo el galardón al Mejor musical familiar en los Premios del y se trata del único musical en Madrid adaptado para niños con discapacidad visual, gracias a la colaboración con la ONCE. Además, apoya a la Fundación The Pink Force, donando 1 € de cada entrada vendida los días 6, 14 y 23 de diciembre, para ayudar a niños con una enfermedad oncológica.



