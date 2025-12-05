TV: Jugamos a ¿Quién es más probable que… con los protas de CABARET

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Hoy nos colamos entre bastidores para jugar con parte del elenco principal de CABARET, EL MUSICAL en su aclamada producción inmersiva de LETSGO.

Amanda Digón, Gonzalo Ramos, Pepa Lucas y Tony River se enfrentan a nuestro divertidísimo reto: ¿Quién es más probable que…?

Risas, confesiones inesperadas, complicidades entre compañeros y alguna que otra sorpresa del día a día en el Klub… ¡Te aseguramos que no vas a ver a estos artistas igual después de este vídeo!

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.