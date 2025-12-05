 tracker
TV: Jugamos a ¿Quién es más probable que… con los protas de CABARET

Risas, confesiones inesperadas, complicidades entre compañeros y alguna que otra sorpresa del día a día en el Klub

By: Dec. 05, 2025

Hoy nos colamos entre bastidores para jugar con parte del elenco principal de CABARET, EL MUSICAL en su aclamada producción inmersiva de LETSGO.

Amanda Digón, Gonzalo Ramos, Pepa Lucas y Tony River se enfrentan a nuestro divertidísimo reto: ¿Quién es más probable que…?

Risas, confesiones inesperadas, complicidades entre compañeros y alguna que otra sorpresa del día a día en el Klub… ¡Te aseguramos que no vas a ver a estos artistas igual después de este vídeo!



