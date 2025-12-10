El Teatro Coliseum de Madrid pasa a llamarse Teatro OCASO Coliseum

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Stage Entertainment España y la aseguradora OCASO han alcanzado un acuerdo de patrocinio por el cual el histórico Teatro Coliseum adopta, desde diciembre de 2025, la nueva denominación de Teatro OCASO Coliseum. La alianza supone un paso significativo para ambas entidades y refuerza el vínculo entre el sector asegurador y la promoción de las artes escénicas en España.

Con una historia que se remonta a su construcción entre 1931 y 1933 por los arquitectos Casto Fernández Shaw y Pedro Muguruza, el ahora Teatro OCASO Coliseum forma parte del emblemático Edificio Coliseum de la Gran Vía madrileña. Su diseño, inspirado en los grandes teatros europeos y estadounidenses de principios del siglo XX, destaca por su estética Art Decó y por haber sido concebido originalmente como un espacio propio para las obras del compositor Jacinto Guerrero.

En la actualidad, el Teatro OCASO Coliseum es uno de los recintos escénicos más importantes del país, con capacidad para 1.396 espectadores y más de 500.000 visitas anuales. A lo largo de su trayectoria ha acogido algunas de las producciones musicales más relevantes del panorama nacional, consolidando su papel como destino imprescindible para el público de Gran Vía. Para Stage Entertainment España, este acuerdo supone una oportunidad de fortalecer la proyección del espacio en un momento clave para la compañía.

Durante el anuncio, Yolanda Pérez Abejón, directora general de Stage Entertainment España, destacó la sintonía entre ambas entidades al afirmar: “No puedo imaginar un mejor compañero de viaje que quien ha dedicado su labor a proteger y cuidar el bienestar de tantos, con el mismo compromiso, rigor y humanidad que nosotros valoramos profundamente”. El patrocinio se enmarca en un periodo de expansión para la compañía, que continúa desarrollando nuevos proyectos como el futuro Stage Gran Teatro Musical y prepara próximos estrenos en el propio Teatro OCASO Coliseum.

