GOLFUS DE ROMA se despide de Madrid este domingo

Esta semana el musical GOLFUS DE ROMA entra en su recta final de funciones en el Teatro de la Latina, donde se despedirá el próximo domingo 16 de enero. La comedia de Stephen Sondheim dirigida por Daniel Anglès termina su temporada sin planes de gira posterior por el momento.

La obra protagonizada por Carlos Latre cuenta con actores como Eva Diago, Ana San Martín, Inigo Etayo, Meritxell Duró, Diego Molero o Eloi Gómez, entre otros, en su reparto.

En la Roma de los Césares, Pseudolus es un esclavo que solo ansía comprar su libertad y hará cualquier cosa por conseguirla. Formar parte del trabajado intento de seducción del hijo de su amo, Hero, hacia la bella Philia resultará clave para conseguir su propósito

La nueva producción de este clásico, conocido originalmente como A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM, estrenada en Broadway en 1962, consiguió agotar entradas para todos los días durante su paso por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

¡Mira aquí uno de los números más conocidos!