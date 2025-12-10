Mireia Portas se incorpora al reparto de ÀNIMA

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El próximo 27 de febrero el Teatre Tívoli de Barcelona acogerá el regreso a la Ciudad Condal de ÀNIMA, el musical original que pudo verse en el TNC la pasada temporada y fue un rotundo éxito de público y crítica, y para esta nueva etapa la actriz y cantante Mireia Portas se une a un reparto ya cargado de grandes nombres del musical en Cataluña.

Mireia Portas se formó como bailarina en el Institut del Teatre y llegó al teatro musical a través de la danza. Su primer montaje fue DRÀCULA, EL MUSICAL (1994), y desde entonces ha combinado interpretación, canto y movimiento en una trayectoria escénica intensa y versátil.

En el ámbito del teatro musical, ha participado en algunas de las producciones más destacadas de las últimas décadas, como THE PRODUCERS (2023), CANTANDO BAJO LA LLUVIA (2020), LA JAULA DE LAS LOCAS (2018) y HOMES, LA COMÈDIA MUSICAL (2016).

En cuanto al teatro de texto, ha intervenido en montajes como EL FLORIDO PENSIL (NENES) (2015), RITA (2019) o DEL FANDOM AL TROLEIG. UNA SÀTIRA DEL BLA BLA BLA (2025), entre muchos otros. También ha estado presente en diversas producciones de Minoria Absoluta, como LA FAMÍLIA IRREAL (2012), MAGICAL HISTORY CLUB (2014) y POLÒNIA, EL MUSICAL (2015).

ÀNIMA es un musical de gran formato creado íntegramente en Cataluña, con dramaturgia de Blanca Bardagil, Oriol Burés y Víctor G. Casademunt, música de Adrià Barbosa y letras de Blanca Bardagil y Marc Gómez. En su primera temporada reunió a más de 17.000 espectadores en el TNC, alcanzó una ocupación media superior al 90% y colgó el cartel de “entradas agotadas” en su segunda semana de exhibición. El montaje fue reconocido con el Premio de la Crítica de las Artes Escénicas a Mejor Musical y se ha consolidado como una de las propuestas más relevantes surgidas de la escena local en los últimos años.

La historia de ÀNIMA parte del universo de la animación de los años treinta para rendir homenaje a las mujeres artistas silenciadas por la historia oficial. Inspirada en las vivencias personales de su creador Oriol Burés y en la memoria de su abuela, la obra combina un imaginario íntimo con la ambición de los grandes musicales internacionales. Su fuerza radica en que no adapta ninguna obra previa, sino que nace con voluntad de explicar historias universales en catalán y con talento artístico de aquí, manteniendo un sello propio que lo hace a la vez local y global.

El proyecto está impulsado por la productora Vero Vero y cuenta con la colaboración de El Terrat (The Mediapro Studio), Bitò y Marianna en Viu (Balañá en Viu). Para esta nueva etapa, el musical amplía horizontes con el lanzamiento del disco oficial en plataformas digitales y con el estreno del documental Amb cor i Ànima, producido por Teatremusical.cat, que ofrece una mirada privilegiada al proceso creativo.

Con un elenco encabezado por Paula Malia, Diana Roig, Víctor G. Casademunt y el propio Oriol Burés, además de nuevas incorporaciones, la dirección artística y musical mantendrá la esencia que cautivó en el TNC, pero con una puesta en escena revisada para potenciar su fuerza dramática y musical.

