SONDHEIM X SONDHEIM podrá verse en Barcelona estas Navidades

E l próximo 11 de diciembre el Teatre La Fàbrica de Barcelona acogerá el espectáculo SONDHEIM X SONDHEIM, que podrá verse hasta el 18 de enero.

El espectáculo, dirigido por Mario Gas, está concebido como una mirada apasionada a un autor que transformó el musical durante la segunda mitad del siglo XX y un reencuentro con artistas que han estado vinculados a sus títulos más icónicos estrenados en Cataluña.

Mario Gas, Pep Molina, Vicky Peña, Xavier Ribera-Vall, Muntsa Rius, Teresa Vallicrosa, Xavi Fernández, Pep Pladellorens y Ferran Oltra forman este reparto. La dirección musical recae en Pep Pladellorens, que aporta una lectura sensible y fiel a la esencia sonora original.

SWEENEY TODD, A LITTLE NIGHT MUSIC, FOLLIES o GOLFUS DE ROMA son solo algunos de los espectáculos que se verán representados en este recital que abraza diferentes estilos, tonos y emociones del universo del compositor, desde la oscuridad lírica hasta la comedia más inteligente y punzante.

Stephen Sondheim (1930–2021) es uno de los compositores y letristas más influyentes del musical moderno. Con obras como SWEENEY TODD, A LITTLE NIGHT MUSIC, FOLLIES, GOLFUS DE ROMA o SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE, renovó el género aportando complejidad musical, profundidad psicológica y una nueva concepción dramatúrgica del musical. Su legado sigue marcando a generaciones de artistas y espectadores de todo el mundo.

Mario Gas ha sido una figura clave en la implantación y dignificación del teatro musical en nuestro país. Ha firmado producciones memorables, especialmente de Sondheim, como SWEENEY TODD, FOLLIES, A LITTLE NIGHT MUSIC y GOLFUS DE ROMA, reconocidas tanto por la crítica como por el público. Su trabajo destaca por el cuidado musical, el rigor dramatúrgico y la exigencia artística, consolidándolo como uno de los directores de referencia del género.

