Interview: Hablamos con Luciano Cannito sobre las últimas funciones de RAFFAELLA, EL MUSICAL

BroadwayWorld: La producción termina el 28 de diciembre. ¿Cómo describirías la experiencia general de esta temporada? ¿Ha superado tus expectativas como director?

Luciano Cannito: El espectáculo superó con creces mis expectativas. La energía y la respuesta del público me parecieron maravillosas. Estamos teniendo una experiencia fantástica en Madrid trabajando en el Teatro Capitol.

En España existe una cultura y un amor tan increíbles por el teatro musical que es un verdadero privilegio trabajar en este país. Creo que todo el elenco fue muy especial, tan involucrado emocionalmente, con pasión y con toda su motivación por un espectáculo nuevo. Esto es algo que no ocurre todas las temporadas y es increible tener una producción totalmente nueva.

Así que tengo una señal positiva del proyecto. Puedo decir que me dio una maravillosa retroalimentación de energía, tanto para mi trabajo como para mi actividad en Italia y en el extranjero.

BWW: En cuanto al público, ¿cómo habéis sentido su reacción?¿Realmente ha sido positivo el feedback, verdad?

LC: La verdad es que sí, pero es fruto de mucho esfuerzo. En el espectáculo intenté incorporar todos los elementos que marcan la diferencia entre un buen espectáculo y uno impactante, lo cual tiene que ver con la emoción, la verdad y la honestidad. La forma de escribir un espectáculo, de dirigirlo y de ambientarlo no debe complacer a la crítica, sino al público.

La gente va al teatro para disfrutar y creo que esta es la razón por la que se inventó el teatro: para compartir historias, compartir emociones. Y sí, tengo una especie de línea en mi forma de dirigir espectáculos que siempre es un punto muy enfocado en llegar al corazón de la gente que compra una entrada para ver la obra. Para lograrlo, solo hay una manera: tienes que poner tu arte en tus manos y ofrecérselo al público. Sé que parece una frase un poco poética, pero es la verdad.

Tienes que ser sincero con tu propia personalidad. Tienes que ser generoso. Tienes que estar completamente abierto a imaginarte sentado en una silla y ser parte de ellos, e intentar recordar siempre: ¿por qué estoy en un teatro? ¿Por qué salí de mi casa para ir al teatro?.

BWW: La obra recorre la vida de Raffaella Carrà. ¿De qué manera abordais su desarrollo personal, además de su música, energía y vitalidad?

LC: En primer lugar, he intentado ser extremadamente respetuoso con las consecuencias reales de su vida e intentar respetar las decisiones que ella tomó en su vida, ya que algunas fueron muy difíciles.

Por ejemplo, cuando conoció a Frank Sinatra, quien la invitó a Estados Unidos y pudo convertirse en una superestrella allí, decidió quedarse en Italia, porque ella creía que su lugar estaba en Europa, cerca de su gente. Algunas estrellas como Sophia Lauren triunfaron gracias a la experencia en EE.UU., pero Raffaella no. Por eso se han respetado muchas de las decisiones de su vida o carrera.

Además se han usado las canciones que conectan con estos hechos, con estas experiencias que vivió. Usamos la letra de las canciones para tocar la emoción adecuada en el momento adecuado, creando una lección, un hilo conductor y un vínculo entre todo lo que sucedió en su vida.

Y, en cierto modo, creo que intentar recordar por qué y cómo se convirtió en una estrella es quizás la mejor manera de honrarla, porque mucha gente no lo sabe. Mucha gente conoció a Raffaella Carrà cuando ya era la gran Raffaella Carrà. Cuando llegó a España, ya era una estrella en Italia. Pero muy poca gente en Italia y España, sabe cómo una joven de un pequeño pueblo del centro de Italia, sin experiencia, sin contactos, con una familia humilde y sin padre (por que la abondonó), llegó tan alto.

Esta es la mejor manera de honrar con un ejemplo de vida a tantos jóvenes que tienen un sueño y a veces esperan quién sabe qué para cumplirlo. Y muchas veces es solo cuestión de trabajo, esfuerzo y mucha determinación. Y este es un legado que ella puede dejarnos a nosotros y al público a través de este espectáculo.

BWW: Por otro lado, el elenco, liderado por Lorena Santiago, además de la banda y la coreografía forman un conjunto increíble en escena. ¿Cómo de esencial es en este espectáculo que funcionen todos estos elementos?¿Qué tan importante es la energía en esta propuesta?

LC: En un proyecto así el director debe tener una gran visión previa del show. Valeria St-Paul fue la productora principal y me habló largo y tendido sobre su objetivo, el tipo de espectáculo que quería traer a España y la visión que tenía. Para cuando hicimos las audiciones en Madrid ya teníamos toda la propuesta en nuestra mente.

Así que, al elegir al coreógrafo, sabía que necesitaba uno específico que pudiera realizar un tipo de danza específico que fuera importante para mi visión. Al elegir a todo el elenco igual. Fue importantísimo. Recuerdo ese día que filmabamos a todos los que venían y pasé semanas viendo la audición de cada uno de los que vinieron.

De hecho, algunos me hablaron para saber cuándo tendríamos una respuesta. Pero sabía que era fundamental tomar la decisión correcta, porque esta producción no podría existir si no encontraba los personajes precisos y exactos para lo que tenía en mente. La historia era tan específica sobre una persona real, un protagonista real en un momento histórico, que no podía simplemente inventarla. Escribí la historia, pero escribí una historia basada en hechos reales.

Así que necesitaba personajes muy similares a los originales. Pero, por otro lado, también necesitaba una actuación con mucha experiencia. Si no la tenían porque algunos eran jóvenes, tenían que tener una energía especial que fue la clave del éxito de Raffaella en vida. Se convirtió en lo que llegó a ser porque poseía una energía que, obviamente, era diferente a la de cualquier otra persona.

BWW: A nivel personal, ¿qué ha significado para ti dirigir RAFFAELLA, EL MUSICAL? Y en el proceso, ¿ha cambiado tu forma de entender o disfrutar el teatro musical?

LC: La pregunta es muy inteligente, porque, sí, por supuesto. Antes estaba dirigiendo muchos musicales en Italia, la mayoría clásicos del West End y de Broadway. Esta era la primera vez que abordaba un musical completamente nuevo, diferente, y especialmente sobre un personaje tan famoso. Ella murió hace solo unos años realmente.

Así que sentí una doble responsabilidad y, por supuesto, tuve que abordar mi visión del teatro musical de una manera diferente. Tuve que modificar mis reglas sobre la dirección de musicales clásicos, porque, en primer lugar, estaba en otro país; es decir, estaba trabajando en España y no en Italia.

En segundo lugar, estaba trabajando en un texto escrito por mí, lo cual implica una doble responsabilidad: intentar encontrar una manera de llegar al público, quería que todos se pusieran de pie y bailaran al final del espectáculo, que es exactamente lo que es ahora.

Como una gran fiesta, como un gran acontecimiento, como una gran alegría, y eso te da la sensación de entretenimiento puro y real. Es decir, desconectas dos horas de tu vida, puedes desconectar de todo lo que te rodea y simplemente disfrutar y vivir un sueño.

BWW: Finalmente, para quienes aún no han visto el espectáculo, pero tienen tiempo hasta el 28 de diciembre, ¿por qué es importante que vayan al Teatro Capitol a verlo?

LC: Creo que es importante ir a ver RAFFAELLA, EL MUSICAL porque se divertirán, escucharán algunas de las canciones pop más famosas de la historia de la música y descubrirán cosas sobre la vida de Raffaella que la gente suele desconocer.

Básicamente, disfrutarán, disfrutarán mucho. No es un musical donde tengas que pensar, no tienes que aprenderlo todo, simplemente puedes disfrutar. Y compartir con el artista esa alegría y valentía. Al final del espectáculo, estoy seguro de que el público volverá a casa con una sonrisa en el rostro, y eso es lo más importante.

